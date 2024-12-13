Generatore di Video di Onboarding Account: Semplifica i Percorsi dei Nuovi Utenti

Genera rapidamente video di onboarding professionali da script con AI, garantendo percorsi clienti senza intoppi e un miglior coinvolgimento degli utenti.

Crea un video di benvenuto di 45 secondi per l'onboarding di nuovi utenti di uno strumento di produttività, con un avatar AI amichevole che li guida attraverso il primo accesso e una panoramica del dashboard. Lo stile visivo dovrebbe essere luminoso e minimalista, incorporando icone animate e una voce chiara e vivace generata utilizzando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen, assicurando che i nuovi utenti si sentano supportati fin dall'inizio.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Progetta un video esplicativo dinamico di 60 secondi rivolto agli utenti desiderosi di esplorare la nuova funzione "generatore di video AI" all'interno di una suite creativa. Il video dovrebbe impiegare uno stile visivo moderno ed energico, sfruttando la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per dimostrare rapidamente i passaggi chiave e mostrare le varie opzioni di modelli e scene disponibili, rendendo le funzionalità complesse facilmente comprensibili.
Prompt di Esempio 2
Produci un video di onboarding di 30 secondi elegante, rivolto alle aziende che utilizzano una piattaforma avanzata di "generatore di video di onboarding account", evidenziando come possano personalizzare rapidamente i messaggi di benvenuto per i propri clienti. L'approccio visivo dovrebbe essere professionale e pulito, utilizzando gli avatar AI di HeyGen per creare presentatori diversi e sfruttando il ridimensionamento e l'esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen per varie piattaforme.
Prompt di Esempio 3
Crea un video rassicurante di 50 secondi progettato per semplificare il processo di configurazione iniziale per i nuovi utenti sopraffatti da software complessi, concentrandosi sui "video di onboarding" come soluzione. Il tono dovrebbe essere calmo e di supporto, con un design visivo minimalista e sottotitoli chiari generati da HeyGen, assicurando che ogni passaggio sia facilmente comprensibile. Utilizza la funzionalità di testo-a-video di HeyGen per suddividere ogni fase in istruzioni gestibili e concise.
Copia il prompt
Incolla nella casella di Creazione
Guarda il tuo video prendere vita
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Video di Onboarding Account

Accogli efficacemente i nuovi utenti e guidali attraverso la tua piattaforma con video di onboarding coinvolgenti e potenziati dall'AI, progettati per aumentare l'adozione e ridurre le richieste di supporto.

1
Step 1
Crea il Tuo Script
Inizia digitando o incollando il tuo script di onboarding. Il generatore di testo-a-video di HeyGen convertirà le tue parole in azioni video coinvolgenti.
2
Step 2
Seleziona il Tuo Avatar AI
Scegli tra una vasta gamma di avatar AI di HeyGen per rappresentare il tuo marchio, dando vita al tuo messaggio di onboarding con una presenza realistica.
3
Step 3
Aggiungi Elementi Visivi e Voiceover
Arricchisci ulteriormente il tuo video aggiungendo voiceover generati dall'AI in più lingue, garantendo chiarezza e coinvolgimento per i nuovi utenti.
4
Step 4
Esporta il Tuo Video di Onboarding
Rivedi il tuo video di onboarding completato, quindi esportalo facilmente nel formato di aspetto desiderato, pronto per essere condiviso su diverse piattaforme e accogliere nuovi account.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Produci Rapidamente Video di Benvenuto di Impatto

Genera rapidamente video introduttivi di grande impatto che accolgono efficacemente i nuovi account mostrando immediatamente il valore del prodotto.

Domande Frequenti

Come semplifica la creazione di video il generatore di video AI di HeyGen?

Il generatore di video AI avanzato di HeyGen trasforma gli script di testo in video raffinati senza sforzo. Puoi sfruttare i nostri avatar AI e voiceover diversificati per produrre contenuti video AI professionali rapidamente ed efficientemente, semplificando il tuo processo creativo.

Posso personalizzare gli avatar AI generati da HeyGen per i miei video?

Sì, HeyGen offre un generatore di avatar AI robusto che consente una significativa personalizzazione. Puoi scegliere tra vari stili di avatar e abbinarli a modelli dinamici, assicurando che i tuoi avatar AI si allineino perfettamente con l'estetica del tuo marchio e le esigenze di editing video.

Quali sono i vantaggi di utilizzare HeyGen come generatore di video AI da testo?

Come leader nel settore dei generatori di video AI da testo, HeyGen consente la produzione rapida di video di alta qualità da un semplice script. Questa capacità è ideale per creare video di onboarding efficaci o spiegazioni di prodotti, completi di voiceover dal suono naturale, riducendo significativamente i tempi e i costi di produzione.

HeyGen fornisce modelli per assistere con diversi tipi di video?

Assolutamente, HeyGen offre una libreria completa di modelli per avviare i tuoi progetti video, che tu stia creando un video di onboarding account o altri contenuti video generati da AI. Questi modelli, combinati con funzionalità come un generatore di video da immagine, ti aiutano a produrre video professionali con facilità.

