Generatore di Formazione sull'Accessibilità: Costruisci un Apprendimento Accessibile Velocemente

Genera rapidamente una formazione coinvolgente e conforme agli standard WCAG sull'accessibilità web. Usa gli avatar AI di HeyGen per dare vita alle tue lezioni di design accessibile per tutti gli studenti.

320/2000

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Sviluppa un video istruttivo di 90 secondi rivolto a sviluppatori e designer UX, utilizzando la funzione di testo-a-video da script di HeyGen con uno stile visivo moderno e focalizzato sulla dimostrazione e un audio vivace, per illustrare il ruolo critico dell'accessibilità digitale e come le tecnologie assistive, in particolare i lettori di schermo, interagiscono con i contenuti web.
Prompt di Esempio 2
Crea un video esplicativo di 2 minuti per webmaster e responsabili della conformità, sfruttando appieno i sottotitoli/caption di HeyGen con una presentazione visiva dettagliata e in stile tutorial e una voce narrante calma e autorevole, per spiegare a fondo le linee guida chiave WCAG 2.1 livello AA e l'implementazione dei principi di design accessibile, inclusa l'utilità di un Controllore di Accessibilità.
Prompt di Esempio 3
Genera una guida pratica di 45 secondi per content marketer e redattori web, sfruttando la capacità di generazione di voiceover di HeyGen con uno stile visivo coinvolgente e ricco di esempi e un tono amichevole, per dimostrare la funzionalità di un Generatore di Accessibilità delle Immagini e sottolineare l'importanza di un testo alternativo descrittivo per creare contenuti veramente accessibili.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona il Generatore di Formazione sull'Accessibilità

Crea senza sforzo video di formazione sull'accessibilità coinvolgenti e conformi agli standard WCAG, permettendo al tuo team di costruire un'esperienza digitale più inclusiva.

1
Step 1
Crea il Tuo Script di Formazione
Inizia inserendo il tuo contenuto educativo. Utilizza la funzione di testo-a-video da script per trasformare il tuo materiale scritto in una presentazione visiva dinamica, assicurando che i tuoi messaggi di formazione sull'accessibilità siano chiari e precisi.
2
Step 2
Aggiungi Elementi Essenziali di Accessibilità
Amplia la portata del tuo video integrando elementi chiave di accessibilità. Genera sottotitoli/caption accurati per supportare diverse esigenze di apprendimento e assicurati che il tuo contenuto aderisca agli standard WCAG cruciali per una comprensione più ampia.
3
Step 3
Personalizza Visivi e Narrazione
Personalizza la tua formazione con avatar AI professionali e affina la generazione del voiceover. Questo ti permette di presentare argomenti complessi in modo coinvolgente e simile a quello umano, rendendo i principi di design accessibile più facili da comprendere.
4
Step 4
Genera e Condividi il Tuo Contenuto Accessibile
Finalizza la tua formazione generando il video nel formato preferito. Usa il ridimensionamento del rapporto d'aspetto e le esportazioni per assicurarti che il tuo contenuto di accessibilità digitale sia perfettamente ottimizzato per qualsiasi piattaforma o pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Standard di Accessibilità Complessi

.

Scomponi le linee guida WCAG intricate, le tecnologie assistive e i principi di design accessibile in formati video chiari e digeribili per un apprendimento più facile.

background image

Domande Frequenti

Come può HeyGen servire come generatore di formazione sull'accessibilità?

HeyGen consente alle organizzazioni di creare facilmente contenuti accessibili per la formazione sull'accessibilità trasformando script in lezioni video coinvolgenti con avatar AI e voiceover. Questo processo semplificato aiuta a educare i team sugli standard WCAG e le migliori pratiche di accessibilità digitale.

HeyGen supporta la creazione di video multimediali accessibili conformi al livello AA di WCAG 2.1?

Sì, HeyGen facilita la produzione di video multimediali accessibili generando automaticamente sottotitoli/caption precisi per tutti i contenuti, essenziali per le tecnologie assistive e le persone con disabilità. Gli utenti possono anche integrare descrizioni dettagliate e testo alternativo nei loro script per migliorare l'accessibilità web.

Quale ruolo svolge HeyGen nel migliorare le iniziative di accessibilità digitale complessive?

HeyGen agisce come uno strumento potente per potenziare l'accessibilità digitale consentendo la rapida produzione di contenuti video diversificati, dai materiali per percorsi di apprendimento agli annunci informativi. Le sue capacità come testo-a-video e controlli di branding aiutano le organizzazioni a mantenere un design accessibile e coerente nelle loro comunicazioni.

HeyGen può aiutare il mio team a creare contenuti accessibili in modo più efficiente?

Assolutamente, HeyGen semplifica notevolmente il processo di creazione di contenuti accessibili attraverso la sua piattaforma intuitiva e le capacità AI. Convertendo script in video con avatar AI e fornendo sottotitoli automatici, semplifica la produzione di video accessibili al web che si rivolgono a un pubblico più ampio.

logo
Prezzi
Piani tariffariPrezzi API
HeyGen per le imprese
ImpresaContatta il reparto vendite
Prodotti
Avatar VideoFoto Parlante AIAvatar GenerativiAvatar PredefinitiAspetto dell'AvatarAPITraduttore di VideoLocalizzazioneAvatar InterattivoGeneratore di Video IAGeneratore di Avatar IAClonazione vocaleGeneratore di Podcast IATesto in VideoImmagine in VideoDa audio a videoLip Sync AIStrumenti IADoppiaggio IA
Industria
AgenzieE-Learning
Risorse
BlogStorie dei clientiProgramma di AffiliazioneWebinarCentro AssistenzaComunitàGuide praticheDocumentazione APIFAQGlossario AI
Squadre
MarketingApprendimento e SviluppoLocalizzazioneAttività di Vendita
Azienda
Chi siamoCarriereAlternativeRicerca sull'Intelligenza ArtificialePortale di SicurezzaFiducia & SicurezzaInformativa sulla privacyTermini di servizioPolitica di ModerazioneConformità al GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo