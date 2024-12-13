accelerator demo generator: Potenzia la Consegna dei Progetti

Accelera la creazione di demo personalizzate e automatizza le definizioni di build e release per Power Platform, sfruttando la funzione Testo-a-video da script.

Produci un video di 90 secondi che dimostri l'efficienza dell'Azure DevOps Demo Generator. Questo video professionale e informativo, con un avatar AI sicuro di sé che spiega il processo, è rivolto a ingegneri DevOps e project manager, mostrando come i modelli disponibili e il codice sorgente preconfigurato semplifichino l'impostazione dei progetti all'interno di Azure DevOps. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e nitido, evidenziando gli elementi chiave dell'interfaccia utente e il rapido deployment.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video istruttivo di 2 minuti che affronti i punti critici comuni nella gestione del ciclo di vita delle applicazioni (ALM) di Power Platform, utilizzando l'ALM Accelerator per Power Platform. Questa presentazione visiva dinamica, migliorata dalla funzione Testo-a-video per la precisione, è destinata agli sviluppatori e amministratori di Power Platform. Dovrebbe illustrare chiaramente come gestire le richieste di deployment e sfruttare il controllo del codice sorgente Git per una gestione robusta del ciclo di vita delle applicazioni, con una voce narrante calma e precisa che guida gli utenti attraverso passaggi complessi.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video moderno e autorevole di 60 secondi che evidenzi l'impatto del Data Governance Demo Generator. Destinato ad architetti dei dati e responsabili della conformità, questo video dovrebbe trasmettere visivamente la facilità di dimostrare soluzioni complesse di governance dei dati utilizzando Technical Value Assets pre-costruiti. Una generazione di voce narrante sofisticata dovrebbe rassicurare gli spettatori sull'affidabilità e la precisione delle utilità di automazione nella creazione di dimostrazioni efficaci, mantenendo un'estetica visiva raffinata e professionale.
Prompt di Esempio 3
Progetta un video energico di 45 secondi che spieghi le funzioni principali di uno specifico Strumento Accelerator. Questo video incentrato sulla soluzione, dotato di sottotitoli per una maggiore accessibilità, è rivolto ai responsabili dello sviluppo software e ai responsabili tecnici che devono comprendere rapidamente come creare e gestire definizioni di build e release in modo efficiente. La narrazione visiva dovrebbe essere veloce, dimostrando processi di configurazione rapidi, e presentare una voce entusiasta e chiara che sottolinea i benefici pratici, potenzialmente facendo riferimento a laboratori pratici per un coinvolgimento più profondo.
Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona l'Accelerator Demo Generator

Fornisci in modo efficiente ambienti demo completi per Azure DevOps e Power Platform con configurazione automatizzata di codice sorgente e configurazioni.

1
Step 1
Seleziona il Tuo Modello
Inizia selezionando tra una varietà di modelli preconfigurati, come quelli per ALM Accelerator per Power Platform o Data Governance. Questi modelli assicurano che il tuo ambiente demo sia rapidamente impostato con i componenti essenziali.
2
Step 2
Configura le Impostazioni dell'Ambiente
Personalizza il tuo ambiente demo definendo parametri specifici come organizzazioni Azure DevOps, repository di controllo del codice sorgente Git e ambienti target per le richieste di deployment. Questa configurazione assicura che il tuo demo sia allineato al tuo caso d'uso specifico.
3
Step 3
Genera e Fornisci
Avvia il processo di generazione per fornire automaticamente tutte le risorse necessarie, inclusi codice sorgente, definizioni di build e release, e utilità di automazione richieste. Il generatore gestisce la configurazione complessa dell'infrastruttura, preparando i tuoi laboratori pratici.
4
Step 4
Esplora e Dimostra
Una volta fornito, accedi al tuo ambiente demo pronto all'uso. Esplora i progetti preconfigurati, gli elementi di lavoro e le pipeline, sfruttando questa configurazione completamente funzionale per dimostrazioni efficaci delle capacità dello Strumento Accelerator.

Casi d'Uso

Genera video e clip per i social media coinvolgenti in pochi minuti

Produci rapidamente brevi clip video condivisibili delle tue demo accelerator per amplificare la portata e generare interesse.

Domande Frequenti

Come può HeyGen aiutare nella creazione di demo tecniche per strumenti come Azure DevOps Demo Generator?

HeyGen ti permette di generare rapidamente dimostrazioni professionali da testo a video per prodotti tecnici, inclusi quelli creati con un demo di ALM Accelerator o l'Azure DevOps Demo Generator. Sfruttando avatar AI e generazione di voce narrante, HeyGen rende più coinvolgente la spiegazione di processi complessi.

Posso personalizzare il contenuto video in HeyGen per specifici Technical Value Assets?

Sì, HeyGen offre controlli di branding robusti, permettendoti di incorporare il tuo logo e colori specifici nei video che mostrano Technical Value Assets o modelli personalizzati. Questo assicura che il tuo contenuto video, sia per soluzioni Power Platform che Azure DevOps, mantenga un'identità di marca coerente.

HeyGen facilita la creazione di contenuti coinvolgenti per argomenti complessi di ALM come il deployment di Power Platform?

HeyGen ti consente di trasformare script dettagliati in spiegazioni video visivamente accattivanti per argomenti tecnici complessi come l'ALM Accelerator per Power Platform, le pipeline di Azure DevOps e il controllo del codice sorgente Git. Utilizza funzionalità come sottotitoli per migliorare la comprensione e l'accessibilità di queste richieste di deployment critiche.

Quali opzioni offre HeyGen per esportare video che spiegano le definizioni di build e release?

HeyGen supporta varie opzioni di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto, rendendo semplice preparare video per diverse piattaforme dove potresti condividere approfondimenti su codice sorgente, definizioni di build e release, o utilità di automazione. Questi video possono essere utilizzati efficacemente in laboratori pratici per comunicare chiaramente i processi tecnici.

