Generatore di Video di Supporto Accademico: Migliora i Risultati di Apprendimento

Dai potere a educatori e studenti di creare rapidamente video e-learning coinvolgenti utilizzando potenti capacità di testo in video da script.

Immagina un video di 45 secondi progettato per insegnanti, che dimostra come un generatore di video di supporto accademico possa semplificare la creazione di micro-lezioni coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere pulito e incoraggiante, utilizzando i diversi modelli e scene di HeyGen per mostrare una rapida personalizzazione, accompagnato da una generazione di voiceover calda e chiara che guida l'utente attraverso il processo.

Non ti piace il risultato?
Prova uno di questi prompt.

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Prompt di Esempio 1
Crea un video esplicativo animato di 60 secondi rivolto agli studenti, scomponendo un concetto scientifico complesso utilizzando immagini vivaci e illustrative e un tono entusiasta. Questa generazione di video AI dovrebbe presentare un avatar AI espressivo come presentatore, garantendo comprensione e accessibilità con sottotitoli generati automaticamente visualizzati in modo prominente.
Prompt di Esempio 2
Sviluppa un video promozionale conciso di 30 secondi rivolto ai creatori di contenuti e-learning, illustrando l'efficienza della trasformazione del testo in video per i corsi online. L'estetica visiva dovrebbe essere moderna ed elegante, incorporando filmati di repertorio pertinenti dalla libreria multimediale/supporto di stock di HeyGen, supportato da un voiceover articolato e professionale.
Prompt di Esempio 3
Produci un video informativo di 50 secondi per amministratori accademici, evidenziando come un generatore di video accademici AI su una piattaforma video AI possa creare aggiornamenti rapidi e coinvolgenti. Lo stile visivo dovrebbe essere guidato da infografiche e professionale, garantendo una visione ottimale su diversi dispositivi attraverso la funzione di ridimensionamento e esportazione del rapporto d'aspetto di HeyGen, tutto consegnato con una generazione di voiceover rassicurante.
step previewstep preview
Copia il prompt
step previewstep preview
Incolla nella casella di Creazione
step previewstep preview
Guarda il tuo video prendere vita
immagine di sfondo di un volto roboticoimmagine di sfondo di un volto robotico

Motore Creativo

Nessun Team. Nessun Taglio. Solo il Tuo Agente Video AI al Lavoro

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo.

Creazione Video Nativa da Prompt

Agent è il primo motore creativo costruito per trasformare un singolo prompt in un video completo. Descrivi l'idea. Agent restituisce un asset completamente costruito e pronto per la pubblicazione. Non c'è bisogno di scrivere script, gestire asset o assemblare contenuti manualmente.

Generazione Video End-to-End

Agent gestisce l'intero processo di creazione video. Scrive uno script chiaro e convincente basato sulla tua idea, seleziona immagini che corrispondono al tono e al messaggio, aggiunge voiceover naturale e consapevole delle emozioni, applica modifiche e transizioni per un ritmo raffinato, e finalizza sottotitoli, tempistica e ritmo per chiarezza e prestazioni.

Costruito con Struttura e Intenzione

A differenza dei flussi di lavoro tradizionali che si basano su timeline e montaggio manuale, Agent costruisce video da zero. Ogni output è intenzionalmente progettato per corrispondere al tuo obiettivo. Dai messaggi e dal ritmo al flusso delle scene e all'adattamento al pubblico. Il risultato è un video coerente e orientato allo scopo.

Recensioni

Come Funziona la Generazione di Video di Supporto Accademico

Produci senza sforzo video di supporto accademico di alta qualità per insegnanti e studenti utilizzando funzionalità AI intelligenti e flussi di lavoro semplificati.

1
Step 1
Crea il Tuo Progetto
Inizia selezionando un modello o importando il tuo script per avviare il processo di generazione video AI in modo efficiente e rapido.
2
Step 2
Scegli il Tuo Avatar AI
Seleziona da una vasta gamma di avatar AI per presentare i tuoi contenuti, completi di voiceover realistici per una consegna chiara e coinvolgente.
3
Step 3
Aggiungi Immagini e Sottotitoli
Arricchisci il tuo video con testo personalizzato, media dalla libreria integrata e sottotitoli o didascalie generati automaticamente per garantire l'accessibilità.
4
Step 4
Esporta e Condividi
Una volta finalizzato, esporta il tuo video di supporto accademico rifinito in vari rapporti d'aspetto, pronto per essere condiviso senza sforzo con il tuo pubblico.

Casi d'Uso

Dai vita a qualsiasi foto con voce e movimento iper-realistici usando Avatar IV.

Chiarisci Argomenti Complessi

.

Scomponi argomenti accademici intricati in lezioni video facilmente digeribili, rendendo i soggetti complessi più comprensibili per tutti gli studenti.

background image

Domande Frequenti

Come può la generazione di video AI di HeyGen migliorare il supporto accademico e i contenuti e-learning?

HeyGen consente agli educatori di creare video di supporto accademico coinvolgenti in modo efficiente utilizzando la generazione avanzata di video AI. La nostra piattaforma trasforma gli script in contenuti professionali, rendendo accessibili argomenti complessi per studenti e corsi online con il minimo sforzo. Questo semplifica l'intero processo di creazione video.

Quali strumenti creativi offre HeyGen per produrre video accademici dinamici?

HeyGen fornisce una suite di strumenti creativi progettati per la creazione di video accademici, inclusi avatar AI personalizzabili e una ricca libreria di modelli. Queste caratteristiche permettono a insegnanti e studenti di produrre senza sforzo contenuti educativi raffinati che coinvolgono davvero.

HeyGen può convertire il mio testo accademico o le presentazioni in formato video?

Assolutamente, HeyGen eccelle nel convertire il tuo testo accademico in video, e persino le tue presentazioni PowerPoint in video, utilizzando la nostra piattaforma intuitiva. Puoi facilmente aggiungere una generazione di voiceover professionale e generare automaticamente sottotitoli accurati per garantire che il tuo messaggio sia chiaro e inclusivo.

Come garantisce HeyGen la coerenza del marchio per le istituzioni educative che creano video?

HeyGen consente alle istituzioni educative di mantenere una forte coerenza del marchio in tutti i corsi online e materiali e-learning. Con controlli di branding robusti per loghi e colori, la nostra piattaforma video AI assicura che ogni video accademico si allinei perfettamente con l'identità visiva della tua istituzione.

