Immagina di creare un video 'chi siamo' di 60 secondi pensato per piccoli imprenditori e startup, che desiderano presentare il loro marchio con professionalità e calore. Lo stile visivo dovrebbe essere invitante e autentico, utilizzando una musica di sottofondo amichevole e stimolante e una narrazione chiara e concisa. Sottolinea come i 'Templates & scenes' di HeyGen semplifichino il processo di creazione, facendoti diventare un 'creatore di video chi siamo' in pochi minuti.

