Trasforma le tue foto, clip video e musica in una presentazione video professionale online in pochi minuti. Niente riprese, niente software di montaggio, nessuna competenza di design. Scegli un modello, aggiungi i tuoi contenuti multimediali e condividi ovunque.
Funzionalità del creatore di slideshow video
Combina foto e clip video
Carica le tue foto e le tue clip video, quindi trascinale in qualsiasi ordine su un’unica timeline per creare presentazioni scorrevoli. L’editor fonde immagini statiche e filmati in un’unica storia visiva e puoi animare qualsiasi foto statica trasformandola in movimento con image to video.
Aggiungi musica e narrazione con voce fuori campo AI
Aggiungi una traccia dalla libreria di musica stock oppure carica la tua musica di sottofondo per creare l’atmosfera giusta. Per le presentazioni narrate, l’editor può generare in pochi secondi una voce fuori campo AI a partire dal tuo copione scritto, così non dovrai mai registrare nemmeno una riga di audio.
Template, transizioni ed effetti
Parti da una gamma di modelli di video slideshow pensati per matrimoni, compleanni, viaggi o business, quindi personalizza lo stile con transizioni ed effetti di movimento in un clic. Trasforma una presentazione statica in una presentazione animata, regola il ritmo e aggiungi titoli premium e testi.
Ridimensiona ed esporta senza filigrana
Passa la tua presentazione da verticale a quadrata o widescreen per adattarla a TikTok, Instagram Reels, YouTube o a un evento su grande schermo. Quando il montaggio ti soddisfa, esporta un MP4 completo in HD senza filigrana, un risultato professionale pronto da pubblicare, inviare via email o riprodurre durante un incontro.
Narrazione di presentazioni in oltre 175 lingue
Crea una sola presentazione e raggiungi ogni pubblico in tutto il mondo. Il traduttore video AI rigenera il tuo doppiaggio e i sottotitoli in oltre 175 lingue con una sincronizzazione precisa, così puoi condividere video con narrazione AI in ogni mercato senza dover ricostruire l’intero progetto.
Raccogli foto e clip del grande giorno, abbinale a una canzone e crea un montaggio memorabile che gli invitati vorranno guardare. Condividi il link al ricevimento oppure invialo ai parenti lontani.
Crea un omaggio rispettoso a partire da una vita di fotografie. Aggiungi una colonna sonora delicata e un ricordo narrato utilizzando il generatore di voci AI, quindi condividilo rapidamente durante la cerimonia o in privato con i tuoi cari.
Raccogli le foto della festa, i video spontanei e una traccia preferita per creare una slideshow in pochi minuti. Ridimensionala per lo schermo del telefono o per la TV, poi inviala alla chat di gruppo lo stesso giorno.
Trasforma il rullino pieno di foto del viaggio e i tuoi migliori video in un recap che valga la pena rivedere. Scegli un template, carica i tuoi contenuti, aggiungi la musica e pubblica sui social un video di viaggio perfettamente rifinito.
Usa video in formato slideshow per presentare un lancio di prodotto, una collezione retail o un annuncio immobiliare senza bisogno di una troupe. Carica una presentazione nel flusso PPT to Video, aggiungi la narrazione e pubblica un promo pronto per le vendite.
Crea una sola presentazione, poi pubblica video con doppiaggio AI in tutti i mercati in cui operi. Rigenera i sottotitoli in ogni lingua, ridimensiona per Reels o Shorts e raggiungi follower in tutto il mondo senza dover ricreare il video ogni volta.
Come funziona il creatore di presentazioni video
Crea un video slideshow in quattro passaggi con una semplice guida, dalle foto grezze a un video finito e pronto per essere condiviso ovunque.
Trascina le tue foto, le clip video e qualsiasi musica o audio che desideri utilizzare nella presentazione.
Imposta l’ordine, scegli per quanto tempo mantenere ogni foto e aggiungi transizioni tra le diapositive con un clic.
Scegli una colonna sonora, genera una voce fuori campo AI dal tuo script e aggiungi titoli o sottotitoli.
Ridimensiona per la tua piattaforma, esporta un MP4 in HD senza filigrana e pubblica o invia la presentazione ovunque.
Un creatore di slideshow video ti aiuta a realizzare presentazioni video coinvolgenti partendo da foto e clip video, con musica, transizioni e tempi personalizzati. Carichi i tuoi contenuti, ne definisci l’ordine, aggiungi una colonna sonora o una voce fuori campo, quindi esporti un file MP4 finale da condividere.
Sì. Puoi impostare l’esatta sequenza trascinando le slide e scegliere per quanti secondi ogni foto o clip rimane sullo schermo. Non c’è nulla di bloccato, quindi puoi perfezionare il ritmo per assicurarti che si adatti alla musica o alla narrazione prima di esportare.
Carica le tue foto, poi incolla il tuo copione così il motore da testo a video crea scene narrate attorno a ogni immagine. Regola l’ordine e la durata, aggiungi musica e la presentazione si occupa del lavoro di creazione, così puoi assemblare rapidamente un video finito.
La maggior parte degli strumenti si ferma a foto, musica e transizioni. Come creatore di slideshow con musica e voiceover AI, HeyGen rigenera anche l’intero video in oltre 175 lingue e ogni esportazione è senza filigrana, così un unico progetto può raggiungere un pubblico globale.
Sì. I creator segnalano un grande risparmio di tempo una volta eliminati le riprese e il montaggio, il che rende più semplice produrre contenuti con regolarità. L’educatore Anton Voroniuk ha risparmiato 15,5 ore a settimana e ridotto i costi di produzione di 40 volte dopo essere passato a HeyGen, raggiungendo oltre un milione di studenti.
Come creatore di presentazioni gratuito, HeyGen ti permette di creare ed esportare video slideshow senza alcun costo e di scaricarli senza filigrana. I piani a pagamento offrono inoltre maggiore durata, risoluzione più alta e lingue aggiuntive man mano che le tue esigenze crescono.
Entrambe le opzioni vanno bene. Scegli la traccia perfetta dalla libreria integrata oppure carica il tuo brano, quindi ritaglia la traccia audio alla lunghezza desiderata e bilanciala con la tua narrazione. L’audio rimane sincronizzato anche quando riordini o modifichi la durata delle tue slide.
Sì. Aggiungi foto statiche e clip video alla stessa timeline e l’editor le fonde in un’unica presentazione continua. Puoi mescolare liberamente contenuti in verticale e in orizzontale, arricchirli con transizioni e l’esportazione verrà ridimensionata in modo pulito a qualsiasi formato di proporzioni tu scelga.
Select the gap between two slides and choose a transition such as a fade or slide, then apply it across the whole project or slide by slide. Add motion to still photos so they pan and zoom, giving you creative control over the style of each scene.
Esporta in verticale 9:16 per TikTok, Reels e Shorts, in quadrato 1:1 per i post nel feed oppure in widescreen 16:9 per YouTube e presentazioni. Puoi cambiare il formato in qualsiasi momento e la presentazione si adatta automaticamente, così sembra realizzata da un professionista senza doverla ricreare da zero.
Yes. Combine photos from across someone's life with a calm soundtrack and an optional spoken remembrance, then export a video to play at a service or share privately. You can access the project later and update it if more photos surface.
Considera l’occasione. Una presentazione di cinque minuti di solito contiene da 45 a 60 foto con alcune brevi clip e da tre a cinque secondi per ogni immagine fissa, anche se puoi adattarne la durata in base alla tua storia. Aggiungi o rimuovi contenuti multimediali in qualsiasi momento e i tempi si aggiorneranno automaticamente.
The editor runs in any browser, so you can build on a phone, tablet, or computer. Upload popular formats like JPG, PNG, HEIC, and MP4, and export a finished MP4 plus an SRT caption file for accessibility.
No. Il creatore di slideshow funziona direttamente nel tuo browser, quindi non richiede alcun download o installazione. Puoi iniziare come ospite e, con un account gratuito, ogni utente può salvare i propri progetti, tornare al processo di creazione del video e riprendere esattamente da dove aveva interrotto.
Sì. Un’ampia varietà di template dal design professionale, transizioni fluide e voiceover AI aiutano le tue presentazioni video AI a stupire e mantenere alta l’attenzione. Allinea lo stile al tuo brand e il risultato finale sembrerà un contenuto prodotto con cura, non assemblato alla buona.
Sì. Riapri il progetto nell’editor video AI per sostituire le foto, cambiare la musica, riscrivere la narrazione o correggere il timing, quindi riesporta. Le versioni salvate mantengono il processo di editing rapido, così aggiornare una presentazione richiede pochi minuti invece di ricominciare da zero.
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