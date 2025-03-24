Generatore di Presentazioni Animate per Video di Presentazione Istantanei

Crea una presentazione animata a partire da testo utilizzando la piattaforma di generazione video AI di HeyGen. Trasforma le idee scritte in presentazioni coinvolgenti con movimento, voce, elementi visivi e ritmo, senza progettare diapositive, girare video o editare manualmente.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Presentazioni commerciali

Presentazioni commerciali

Le presentazioni animate tradizionali richiedono un intenso lavoro di progettazione e prove. Con la generazione di video AI, i team trasformano gli script dei pitch in presentazioni animate chiare che evidenziano i punti chiave e mantengono concentrati gli investitori.

Abilitazione alle vendite

Abilitazione alle vendite

I team di vendita spesso faticano ad aggiornare le presentazioni. Le presentazioni animate generate dal testo rendono facile aggiornare i messaggi, personalizzare il contatto con i potenziali clienti e fornire storie coerenti ai prospetti.

Sessioni di allenamento

Sessioni di allenamento

L'animazione manuale delle diapositive rallenta la creazione della formazione. Una presentazione animata creata a partire da procedure scritte fornisce chiarezza passo dopo passo con movimento e narrazione che migliorano la comprensione.

Lezioni educative

Lezioni educative

Gli educatori possono trasformare i piani di lezione in presentazioni animate che guidano visivamente gli studenti. Il movimento, il ritmo e la voce aiutano a spiegare argomenti complessi più chiaramente rispetto a diapositive statiche.

Presentazione dei prodotti

Presentazione dei prodotti

Invece di registrare demo ripetutamente, i team generano presentazioni animate dai copioni dei prodotti utilizzando il creatore di presentazioni. Gli aggiornamenti sono semplici e le spiegazioni rimangono coerenti attraverso le versioni.

Comunicazioni interne

Comunicazioni interne

Gli aggiornamenti aziendali vengono spesso ignorati quando presentati come slide statiche. Le presentazioni animate trasformano gli annunci scritti in video coinvolgenti che i dipendenti sono più propensi a guardare e ricordare.

Perché HeyGen è il miglior generatore di presentazioni animate

HeyGen aiuta i team a creare presentazioni animate più velocemente trasformando automaticamente gli script in video finiti. Con supporto integrato per voce, grafica, movimento e multilingua, le presentazioni rimangono chiare, coerenti e pronte per essere condivise su larga scala.

Creazione di presentazioni più veloce

Crea una presentazione animata direttamente dal testo in pochi minuti. Evita la progettazione manuale delle diapositive e le timeline delle animazioni pur offrendo un risultato raffinato e professionale con il nostro creatore di presentazioni.

Narrativa visiva coerente

Ogni presentazione animata segue una struttura chiara, un movimento fluido e un ritmo equilibrato in modo che le idee siano facili da seguire e memorabili per qualsiasi pubblico.

Si espande tra i team

Crea un modello di presentazione animata o centinaia contemporaneamente. Standardizza il messaggio tra i dipartimenti adattando il contenuto per diversi spettatori o regioni.

Motore di animazione basato su script

Inizia con un abbozzo scritto o una sceneggiatura completa e lascia che HeyGen generi automaticamente la presentazione animata. Il sistema struttura le scene, applica il movimento e allinea le immagini visive al tuo messaggio così puoi concentrarti sul contenuto invece che sulla meccanica delle diapositive.

immagine in video

Controllo della voce e della narrazione

Aggiungi commenti vocali naturali alla tua presentazione animata utilizzando una narrazione basata su testo. Regola tono, ritmo e lingua per adattarli a presentazioni formali, sessioni di formazione o discorsi educativi senza dover ri-registrare l'audio.

Uno smartphone mostra un'interfaccia dell'app TikTok scura su uno sfondo vibrante di luci al neon rosa e blu che si irradiano.

Movimento visivo senza modifica di diapositive

HeyGen applica animazioni, transizioni e enfasi senza l'uso di complesse sequenze temporali. La tua presentazione animata appare dinamica e moderna pur rimanendo facile da aggiornare modificando il testo.

Clonazione della voce

Output di presentazione multilingua

Crea presentazioni animate per un pubblico globale a partire da un unico script. Traduci i contenuti, rigenera la narrazione e mantieni la sincronizzazione visiva coerente tra le lingue per una comunicazione chiara ovunque.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha permesso ai nostri scrittori di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
Come funziona

Come utilizzare il generatore di presentazioni animate

Crea una presentazione animata in quattro semplici passaggi, passando da un'idea scritta a un video pronto per la condivisione senza il tradizionale design di diapositive, utilizzando un modello di presentazione.

Passo 1

Aggiungi il tuo script

Incolla il tuo schema o la sceneggiatura completa in HeyGen. La piattaforma analizza struttura, flusso ed enfasi per preparare la tua presentazione animata.

Passaggio 2

Scegli lo stile della presentazione

Seleziona stili visivi, layout e ritmo. HeyGen applica automaticamente movimenti e transizioni che si abbinano al tuo contenuto.

Passaggio 3

Personalizza voce e aspetto visivo

Regola narrazione, lingua, branding e tempistica. Perfeziona la presentazione animata modificando il testo, non le diapositive.

Passaggio 4

Genera e condividi

Rendi il rendering della presentazione animata finale come un file video pronto per essere condiviso, presentato o incorporato su diverse piattaforme.

Un iMac Apple mostra un cruscotto dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di presentazioni animate?

Un generatore di presentazioni animate trasforma i contenuti scritti in una presentazione basata su video con movimento, narrazione e elementi visivi. Invece di progettare le diapositive manualmente, la generazione di video AI gestisce automaticamente struttura, animazione e tempistica.

In che modo questo si differenzia dagli strumenti di animazione delle diapositive?

Gli strumenti tradizionali richiedono un'animazione manuale diapositiva per diapositiva. HeyGen crea presentazioni animate a partire da script, generando visual, movimento e voce insieme in modo che gli aggiornamenti siano più rapidi e coerenti in qualsiasi creatore di presentazioni.

Posso controllare lo stile dell'animazione?

Sì. Puoi scegliere temi visivi, ritmo e tono della presentazione. La presentazione animata si adatta a contesti professionali, educativi o di marketing senza bisogno di editing complesso.

Supporta più lingue?

Le presentazioni animate possono essere generate in molte lingue con il video translator. Traduci lo script e rigenera il video mantenendo allineati movimento, struttura e chiarezza.

Posso aggiornare una presentazione animata in seguito?

Assolutamente. Modifica il testo, aggiusta le immagini o la narrazione e rigenera la presentazione animata utilizzando un modello di presentazione. Non c'è bisogno di ricostruire le diapositive o le animazioni da zero.

In quali formati posso esportare?

È possibile esportare presentazioni animate sotto forma di file video standard adatti per riunioni, piattaforme di apprendimento, siti web o strumenti di comunicazione interna.

È supportata la coerenza del marchio?

Sì. Applica loghi, colori e stili in modo che ogni presentazione animata rimanga coerente con il marchio attraverso i team e i progetti.

Chi trae maggior beneficio dalle presentazioni animate?

I team che necessitano di una comunicazione chiara su larga scala traggono maggior beneficio, inclusi i settori vendite, formazione, educazione, consulenza e gruppi di comunicazione interna.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

