Anton Voroniuk è un formatore di digital marketing che per primo ha portato corsi su HeyGen su Udemy e Coursera. In qualità di fondatore di un importante brand educativo, Anton ha costruito il suo business su contenuti video chiari, coinvolgenti e facilmente scalabili. Tuttavia, le esigenze di una creazione di contenuti continua non erano sostenibili.

“Prima di HeyGen, realizzare video dall’aspetto professionale era un processo lungo e complesso,” ha detto Anton. “Dalla scrittura del copione e le riprese al montaggio e alla post-produzione, potevano volerci ore, se non giorni, per ottenere il risultato perfetto.”

Tutto questo è cambiato con HeyGen. Grazie ai suoi avatar AI avanzati e agli intuitivi strumenti di creazione video, Anton ha trovato un modo per ridurre drasticamente i tempi di produzione e ampliare l’impatto delle sue lezioni senza sacrificare qualità o coerenza.

Passare dalla produzione video manuale all’efficienza potenziata dall’IA

Creare contenuti educativi un tempo era un processo completamente manuale. Ogni corso, Reel su Instagram, webinar e video promozionale richiedeva che Anton fosse davanti alla telecamera. Questo significava montare le luci, sistemare trucco e parrucco, girare le riprese e poi passare ore al montaggio.

«Sono una persona profondamente coinvolta nella creazione di corsi e nella strategia video», ha detto Anton. «Ma HeyGen ha rivoluzionato il mio modo di lavorare. Ora posso concentrarmi sulle mie idee, sui miei script e lasciare che HeyGen si occupi del resto.»

Utilizzando gli avatar digitali di HeyGen, Anton ha eliminato la necessità di registrazioni continue davanti alla telecamera. Poteva realizzare video rifiniti in pochi secondi, senza bisogno di rifare le riprese. "È stata una salvezza", ha detto Anton. "Soprattutto quando si produce contenuto su larga scala."

Scalare i contenuti video su piattaforme e pubblici diversi

Anton ora utilizza HeyGen per quasi ogni parte della sua strategia di contenuti, dai corsi Udemy e i post sui social media ai webinar e alle introduzioni per conferenze online. Ha creato diversi avatar, ognuno con il proprio tono e il proprio caso d’uso: uno formale, uno dinamico e un avatar principale che compare in tutti i contenuti.

«È così che creo i miei contenuti da zero in pochi secondi», ha detto Anton. «Mi dà la possibilità di realizzare contenuti rapidi e di alta qualità, sia per i corsi che per il lavoro con i clienti».

Sfrutta la capacità di HeyGen di produrre video multilingue, ampliando la portata dei suoi corsi a un pubblico globale. «Ho utilizzato istruttori generati dall’IA per tenere lezioni in diverse lingue», ha detto Anton. «Questo ha reso i miei contenuti molto più accessibili».

Una delle funzionalità preferite di Anton è la possibilità di usare HeyGen per brevi contenuti promozionali. Con lo strumento da URL a video, può trasformare rapidamente pagine di corsi o segmenti di podcast in brevi video in evidenza puliti e professionali, perfetti per campagne sui social e via email.

Risparmiare tempo senza compromettere la qualità

Mentre HeyGen si occupa della parte visiva, Anton guida la creatività. Scrive e perfeziona personalmente i copioni, assicurandosi che restino in linea con il suo stile di insegnamento. Poi, con pochi clic, genera un video completamente prodotto usando il suo gemello digitale.

Dietro le quinte, Anton e il suo team stanno anche esplorando HeyGen per creare avatar interattivi e formati video pronti per l’automazione. «Lo usiamo per spezzettare i contenuti dei podcast e riadattarli in video più brevi», ha detto Anton. «Questo livello di flessibilità è enorme.»

Continua a lavorare con montatori umani per i ritocchi finali, ma ormai la maggior parte della produzione è gestita dall’IA. «HeyGen mi permette di concentrarmi su strategia, ricerca e idee», ha detto Anton. «È uno sblocco creativo.»

Da quando ha adottato HeyGen, Anton ha registrato notevoli miglioramenti sia in termini di produttività che di scalabilità:

15,5 ore risparmiate a settimana : La produzione video automatizzata ha ridotto drasticamente il tempo dedicato al lavoro manuale.

: La produzione video automatizzata ha ridotto drasticamente il tempo dedicato al lavoro manuale. Oltre 1 milione di studenti raggiunti : Gli avatar AI aiutano Anton a scalare la sua didattica su Udemy, Coursera e altre piattaforme.

: Gli avatar AI aiutano Anton a scalare la sua didattica su Udemy, Coursera e altre piattaforme. Contenuti multilingue, pronti per ogni piattaforma : I video sono ora personalizzati per lingue e pubblici diversi.

: I video sono ora personalizzati per lingue e pubblici diversi. Gamma creativa ampliata : Contenuti rapidi e curati per corsi, Instagram Reels, conferenze e promo per i clienti.

: Contenuti rapidi e curati per corsi, Instagram Reels, conferenze e promo per i clienti. Dare agli studenti il potere di creare: Utilizzando i corsi HeyGen di Anton su Udemy, gli studenti hanno dichiarato di produrre contenuti video a un costo 40 volte inferiore e 8 volte più velocemente.

«È molto più di un semplice strumento; è un vero punto di svolta», ha detto Anton. «Mi permette di ottenere risultati professionali con il minimo sforzo».

Anton ora promuove l’uso dei video con IA nell’istruzione e nel business, incoraggiando altri creator a coglierne tutto il potenziale. «HeyGen è in prima linea nel plasmare il futuro degli avatar IA», ha detto Anton. «E non potrei esserne più entusiasta».

Che tu sia un insegnante, un content creator o un imprenditore, Anton è convinto che HeyGen possa trasformare il tuo modo di lavorare. “Se vuoi risparmiare tempo, ampliare la portata del tuo messaggio e mantenere i tuoi contenuti professionali, questa è la strada da seguire.”