Crea annunci video ad alte prestazioni con l'intelligenza artificiale. Il Generatore di Annunci Video AI di HeyGen trasforma i tuoi dati di prodotto, testo pubblicitario o script in video pronti alla pubblicazione in pochi minuti. Non sono necessari camera, attori o competenze di montaggio. Solo annunci video rapidi ed efficaci che ottengono risultati.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Come creare annunci video AI con HeyGen?
HeyGen crea automaticamente il tuo annuncio video, dal testo al video finale. Puoi passare dall'idea alla campagna live in pochi minuti.
Carica la foto o il video del tuo prodotto, una breve descrizione o il testo pubblicitario. L'intelligenza artificiale individua i punti chiave, il tono e l'intento del pubblico.
HeyGen crea uno script completo per annunci pubblicitari con visual, didascalie e audio di sottofondo. Utilizza strutture pubblicitarie collaudate e mantiene un ritmo ottimizzato per catturare l'attenzione.
Scegli il formato del tuo annuncio come UGC, lifestyle o esplicativo. Puoi adattare avatar, testo, voce o colori per abbinarli al tuo marchio con pochi clic.
Il video è pronto in pochi minuti. Puoi fare un'anteprima, modificare o creare rapidamente delle varianti, poi esportarlo in formati pronti per la pubblicità su TikTok, Meta, YouTube o Shopify.
Funzionalità potenti che rendono il nostro generatore di annunci video AI unico nel suo genere
Costruttore di Script IA
Trasforma input brevi come URL di prodotti o alcune righe di testo in uno script pubblicitario completo. L'IA di HeyGen identifica i tuoi vantaggi chiave e crea una struttura che cattura l'attenzione e genera clic.
Puoi modificare lo script istantaneamente o creare alcune rapide varianti per testare diversi incipit e call-to-action.
Creazione Visiva e Vocale tramite Intelligenza Artificiale
HeyGen genera automaticamente grafiche, voiceover e avatar.
Le voci sembrano reali, il ritmo è naturale e ogni scena è temporizzata per garantire un forte coinvolgimento del pubblico.
Puoi scegliere tra oltre 175 lingue e dialetti o utilizzare la tua voce clonata per mantenere la coerenza.
Generatore di Variazioni per Annunci
Crea più versioni di annunci da un unico input. HeyGen può generare diverse combinazioni uniche di titoli, immagini e inviti all'azione.
Questo ti aiuta a testare idee creative più velocemente e a scoprire cosa funziona meglio con il tuo pubblico.
Output multipiattaforma
Ogni annuncio viene formattato automaticamente per TikTok, YouTube, Meta e altri.
È possibile esportare in formati verticali, quadrati o orizzontali senza preoccuparsi di ridimensionare o ritagliare. Ogni file è pronto per essere caricato o condiviso immediatamente.
Coerenza del marchio
Carica il tuo logo, i caratteri e i colori una sola volta. HeyGen li applicherà automaticamente a ogni video, mantenendo l'aspetto del tuo marchio coerente in tutte le campagne.
Puoi anche salvare modelli personalizzati per un utilizzo ricorrente.
L'agente video AI di HeyGen analizza il tuo prodotto, pubblico e obiettivo, poi scrive uno script, aggiunge elementi visivi e genera voce e movimento per produrre automaticamente un annuncio completo.
Puoi creare annunci in stile UGC, lifestyle, esplicativi o dimostrativi di prodotto. L'AI adatta ogni formato per adattarsi al tuo obiettivo di campagna e alla piattaforma target.
Sì. Puoi importare le informazioni dei prodotti e HeyGen genera automaticamente video pubblicitari per ogni prodotto, completi di immagini, testo e voce narrante.
HeyGen ti permette di modificare istantaneamente voce, tono, layout, didascalie e branding per creare variazioni personalizzate da testare o per il targeting.
HeyGen offre annunci video AI a prezzi accessibili a partire da circa $24 al mese, fornendo avatar realistici, voiceover multilingue e produzione rapida, rendendolo un'alternativa potente ed economica alla produzione video tradizionale e agli studi
Sì. Il generatore di annunci video AI crea più versioni di ogni video con diversi incipit, CTA o offerte, permettendo un facile test per scoprire cosa funziona meglio.
Sì. I video vengono renderizzati in formati specifici per piattaforme come TikTok, Meta, YouTube e altre, ottimizzati per la riproduzione su dispositivi mobili, il posizionamento dei sottotitoli e i limiti di durata.
Sì. Carica il tuo kit di marca una volta sola, e HeyGen applicherà automaticamente il tuo logo, i font e i colori a ogni video per un aspetto coerente e personalizzato.
La maggior parte delle pubblicità viene prodotta in meno di cinque minuti. Il processo è completamente automatizzato, permettendo ai team di creare dozzine di varianti di annunci in una singola sessione.
