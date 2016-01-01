Generatore di Annunci Video IA

Crea annunci video ad alte prestazioni con l'intelligenza artificiale. Il Generatore di Annunci Video AI di HeyGen trasforma i tuoi dati di prodotto, testo pubblicitario o script in video pronti alla pubblicazione in pochi minuti. Non sono necessari camera, attori o competenze di montaggio. Solo annunci video rapidi ed efficaci che ottengono risultati.

  • Genera annunci video completi da testo o immagine
  • Crea da 50 a 100 versioni di annunci per i test A/B
  • Esporta per TikTok, Meta, YouTube e altri
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Recensioni

Come creare annunci video AI con HeyGen?

HeyGen crea automaticamente il tuo annuncio video, dal testo al video finale. Puoi passare dall'idea alla campagna live in pochi minuti.

Passo 1

Aggiungi il tuo prodotto o script

Carica la foto o il video del tuo prodotto, una breve descrizione o il testo pubblicitario. L'intelligenza artificiale individua i punti chiave, il tono e l'intento del pubblico.

Passo 2

Lascia che l'IA crei la pubblicità

HeyGen crea uno script completo per annunci pubblicitari con visual, didascalie e audio di sottofondo. Utilizza strutture pubblicitarie collaudate e mantiene un ritmo ottimizzato per catturare l'attenzione.

Passaggio 3

Personalizza lo stile

Scegli il formato del tuo annuncio come UGC, lifestyle o esplicativo. Puoi adattare avatar, testo, voce o colori per abbinarli al tuo marchio con pochi clic.

Passaggio 4

Genera ed Esporta

Il video è pronto in pochi minuti. Puoi fare un'anteprima, modificare o creare rapidamente delle varianti, poi esportarlo in formati pronti per la pubblicità su TikTok, Meta, YouTube o Shopify.

generatore di annunci video

Funzionalità potenti che rendono il nostro generatore di annunci video AI unico nel suo genere


Creatore di Video IA

Costruttore di Script IA

Trasforma input brevi come URL di prodotti o alcune righe di testo in uno script pubblicitario completo. L'IA di HeyGen identifica i tuoi vantaggi chiave e crea una struttura che cattura l'attenzione e genera clic.

Puoi modificare lo script istantaneamente o creare alcune rapide varianti per testare diversi incipit e call-to-action.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Creatore di Video IA

Creazione Visiva e Vocale tramite Intelligenza Artificiale

HeyGen genera automaticamente grafiche, voiceover e avatar.
Le voci sembrano reali, il ritmo è naturale e ogni scena è temporizzata per garantire un forte coinvolgimento del pubblico.

Puoi scegliere tra oltre 175 lingue e dialetti o utilizzare la tua voce clonata per mantenere la coerenza.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Creatore di Video IA

Generatore di Variazioni per Annunci

Crea più versioni di annunci da un unico input. HeyGen può generare diverse combinazioni uniche di titoli, immagini e inviti all'azione.

Questo ti aiuta a testare idee creative più velocemente e a scoprire cosa funziona meglio con il tuo pubblico.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Creatore di Video IA

Output multipiattaforma

Ogni annuncio viene formattato automaticamente per TikTok, YouTube, Meta e altri.
È possibile esportare in formati verticali, quadrati o orizzontali senza preoccuparsi di ridimensionare o ritagliare. Ogni file è pronto per essere caricato o condiviso immediatamente.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Creatore di Video IA

Coerenza del marchio

Carica il tuo logo, i caratteri e i colori una sola volta. HeyGen li applicherà automaticamente a ogni video, mantenendo l'aspetto del tuo marchio coerente in tutte le campagne.

Puoi anche salvare modelli personalizzati per un utilizzo ricorrente.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci

Domande Frequenti sul Generatore di Annunci Video AI

Come crea HeyGen annunci video utilizzando l'intelligenza artificiale?

L'agente video AI di HeyGen analizza il tuo prodotto, pubblico e obiettivo, poi scrive uno script, aggiunge elementi visivi e genera voce e movimento per produrre automaticamente un annuncio completo.

Che tipo di annunci video posso generare con l'AI?

Puoi creare annunci in stile UGC, lifestyle, esplicativi o dimostrativi di prodotto. L'AI adatta ogni formato per adattarsi al tuo obiettivo di campagna e alla piattaforma target.

Posso caricare i dati del mio prodotto o catalogo per ottenere un annuncio video generato dall'IA?

Sì. Puoi importare le informazioni dei prodotti e HeyGen genera automaticamente video pubblicitari per ogni prodotto, completi di immagini, testo e voce narrante.

Quanto sono personalizzabili questi annunci video AI?

HeyGen ti permette di modificare istantaneamente voce, tono, layout, didascalie e branding per creare variazioni personalizzate da testare o per il targeting.

Quanto costa uno spot video AI su HeyGen?

HeyGen offre annunci video AI a prezzi accessibili a partire da circa $24 al mese, fornendo avatar realistici, voiceover multilingue e produzione rapida, rendendolo un'alternativa potente ed economica alla produzione video tradizionale e agli studi

HeyGen può gestire test A/B su larga scala?

Sì. Il generatore di annunci video AI crea più versioni di ogni video con diversi incipit, CTA o offerte, permettendo un facile test per scoprire cosa funziona meglio.

Gli annunci video AI sono pronti per essere utilizzati sulle principali piattaforme?

Sì. I video vengono renderizzati in formati specifici per piattaforme come TikTok, Meta, YouTube e altre, ottimizzati per la riproduzione su dispositivi mobili, il posizionamento dei sottotitoli e i limiti di durata.

Posso utilizzare il logo, i caratteri e i colori del mio marchio negli annunci video AI?

Sì. Carica il tuo kit di marca una volta sola, e HeyGen applicherà automaticamente il tuo logo, i font e i colori a ogni video per un aspetto coerente e personalizzato.

Quanto tempo ci vuole per generare uno spot pubblicitario AI?

La maggior parte delle pubblicità viene prodotta in meno di cinque minuti. Il processo è completamente automatizzato, permettendo ai team di creare dozzine di varianti di annunci in una singola sessione.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background