Creatore di video infografici

Trasforma i tuoi dati, grafici e contenuti visivi in video infografici professionali in pochi minuti. Con questo creatore di video infografici parti dalle tue informazioni e ottieni un video completamente narrato e animato, senza bisogno di videocamere, software di design o esperienza di montaggio. Rendi le idee complesse chiare, condivisibili e perfette per ogni tipo di schermo.

115,171,064Video generati
89,113,870Avatar generati
15,893,521Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
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Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Perché i brand scelgono l’infographic video maker di HeyGen

Anima automaticamente qualsiasi dato o grafico

Smetti di inviare slide statiche che nessuno legge. Incolla i tuoi dati, carica un grafico o descrivi un concetto e guardalo trasformarsi in un video infografico animato, scena per scena, con motion graphics, transizioni fluide e narrazione sincronizzata. Ottieni un risultato professionale senza toccare la timeline. Che tu stia presentando ricerche di mercato, metriche di prodotto o una sequenza passo‑passo, il generatore di video AI si occupa del lavoro pesante, così che i tuoi contenuti arrivino al pubblico come meritano.

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A dynamic stream of overlapping triangular portraits, each featuring a smiling woman in a distinct setting.

Parti da un modello di video infografico personalizzabile

Non hai bisogno di partire da zero. Scegli da un’ampia libreria di modelli video infografici progettati da professionisti, ognuno pensato per dare vita ai tuoi dati con grafiche animate, palette di colori in linea con il tuo brand e layout che puoi adattare alla tua identità visiva in pochi minuti. Carica un PDF, una presentazione PowerPoint, un URL o uno script scritto e la piattaforma lo trasforma automaticamente in un video infografico strutturato. I team che lavorano da documenti esistenti usano PDF to video e PPT To video per saltare la ricostruzione manuale e passare direttamente, in pochi minuti, a un risultato finale pronto per essere condiviso.

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An image editor shows a distressed claymation man in a fedora and trench coat on a white canvas, with a media library panel displaying image search results on the right.

Personalizza elementi visivi, branding e layout

Il tuo video infografico deve rispecchiare il tuo brand, non sembrare un semplice template. Personalizza palette di colori, stili dei font, design delle icone e temi di sfondo direttamente nell’editor intuitivo. Carica il tuo logo, cambia l’ordine delle scene e affina il timing senza scrivere una riga di codice. Ogni elemento è personalizzabile, così il risultato finale resta sempre coerente con il brand in ogni campagna e canale. L’editor video ti offre il pieno controllo creativo in ogni fase e le modifiche vengono renderizzate all’istante, così puoi iterare in modo rapido e senza attriti.

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A smiling man says "Hey everyone!" next to a voice selection interface showing "Andrew" and "Spare Change", with a pink pointer on "Spare Change".

Traduci e localizza in oltre 175 lingue

Un singolo video infografico diventa subito una risorsa globale nel momento in cui ne hai bisogno. Passa qualsiasi video finito attraverso il motore di traduzione della piattaforma e ottieni una versione doppiata con sincronizzazione labiale e narrazione naturale in una delle oltre 175 lingue, senza dover ricostruire le scene o ri-registrare l’audio. I brand e i team che distribuiscono contenuti in più aree geografiche usano l’AI video translator per localizzare in un pomeriggio invece che in diversi mesi.

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A language selection panel showing English highlighted, with video previews on either side for Spanish and Chinese content.

Narrazione con voce fuori campo AI dal suono naturale

Ogni video infografico prende vita con una narrazione chiara e professionale, generata dal tuo script in pochi secondi. Scegli tra centinaia di stili vocali, regola il ritmo e adatta il tono al tuo pubblico. Niente sala di registrazione, niente microfono, niente nuove riprese. Se il tuo pubblico è globale, usa AI voice Cloning per mantenere la tua voce coerente in ogni versione localizzata che produci.

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A woman's video displayed on two mobile screens: one a generic player with emojis, the other a social media app.

Casi d’uso di un creatore di video infografici

Team Marketing e Demand Generation

Marketing teams spend weeks turning research reports and campaign data into content that actually gets shared. Static infographics rarely captivate the way a moving, narrated video does, and traditional production requires designers, copywriters, and rounds of revision before anything goes live. With an infographic video maker, you write your narrative, drop in your data and statistics, and generate a finished animated video in one session that is genuinely engaging for your audience. Teams use this workflow to produce data-driven content for social media posts, email, and paid channels faster than any agency turnaround, using marketing videos to keep every campaign moving.

Team di prodotto che spiegano funzionalità e aggiornamenti

Product updates communicated through text-heavy release notes rarely stick. Engineering teams ship features, product managers write announcements, and users still do not understand what changed or why it matters. An infographic video maker lets product teams transform complex data and feature descriptions into clear, visually compelling walkthroughs with animated callouts and step-by-step narration. Use the product demo video workflow to produce polished feature videos the same day the update ships.

Team L&D che creano contenuti su conformità e processi

Training content that relies on static slides or long documents produces low completion rates and even lower retention. Learning and development teams need content that moves, explains, and reinforces key information visually. With an infographic video maker, you convert process maps, compliance requirements, and onboarding steps into dynamic, narrated infographic videos that employees actually watch. The training video workflow supports SCORM-ready export and can be localized into multiple languages for distributed teams in hours.

Educatori e creatori di corsi

Explaining a concept with text and a static graph is one thing. Explaining it with a timed, narrated, animated sequence is something learners actually remember. Educators and e-learning producers use infographic video to turn lesson plans, pie charts, and statistical breakdowns into structured educational content without hiring a motion graphics studio. Making information memorable is the whole point, and the educational video and course builder tools sit inside the same platform so building an entire module from scratch takes hours instead of weeks.

Agenzie che offrono risultati su larga scala per i clienti

Creative agencies regularly face briefs that require fast turnaround on data visualization and explainer content across multiple clients and campaigns. Traditional production pipelines cannot keep up with the volume. With an infographic video maker, agencies use templates and script to video automation to create infographic videos at pace, keep margins healthy, and meet client deadlines without growing headcount. Localization into additional languages is a single extra step rather than a separate project.

Team di vendita che comunicano chiaramente il valore

Buyers do not have time to read a 12-page deck. Sales teams that can send a short, animated infographic video showcasing ROI data, comparison stats, or onboarding timelines compel conversations forward faster because the information is easy to digest on the first pass. Video infographic content that puts your numbers in motion is more informative and more impactful than a PDF, and it helps stakeholders make decisions faster. Build prospect-specific content using AI video Ad and promo video templates designed to keep attention and drive the next step in the deal.

Come creare video infografici con l’AI

Passa da dati grezzi o da uno script scritto a un video infografico finito in quattro semplici passaggi, senza bisogno di strumenti di design o esperienza di montaggio.

Passaggio 1

Scegli il punto di partenza

Carica un PDF, incolla uno script, inserisci un URL o digita un argomento. La piattaforma legge il tuo materiale di partenza e lo trasforma automaticamente in una struttura di video infografico scena per scena.

Passaggio 2

Personalizza elementi visivi e stile

Scegli un tema visivo, regola colori e layout, aggiungi il tuo branding e configura la voce narrante. Ogni elemento è modificabile prima del rendering.

Passaggio 3

Genera e visualizza l’anteprima

La piattaforma genera il tuo video infografico completo con narrazione sincronizzata, motion graphics e transizioni. Puoi visualizzare l’anteprima di ogni scena prima di finalizzare.

Passaggio 4

Esporta e distribuisci

Scarica il tuo video nel formato di cui hai bisogno oppure esportalo direttamente sul tuo canale. Aggiungi sottotitoli, effettua la localizzazione in altre lingue o invialo al tuo LMS in un solo passaggio.

Smiling woman in a video feed with a button labeled 'Your Avatar' and an upload icon.
Mouse pointer hovering over an "Edit Look" button, with a "FaceSwap" section below showing an upload option and several female faces.
A woman's portrait displayed in an app interface with a "Save as New" button.
Download swap face videos

Domande frequenti (FAQ)

Che cos’è un creatore di video infografici e come funziona?

Un creatore di video infografici è uno strumento che trasforma automaticamente dati, grafici, flussi di processo e contenuti testuali in video animati con narrazione. Tu fornisci il materiale di partenza, che può essere uno script, un PDF, un riepilogo in foglio di calcolo o una descrizione dell’argomento, e la piattaforma lo organizza in scene visive con narrazione sincronizzata e motion graphics. Il risultato è un video finito, pronto per i social, le piattaforme di formazione, i siti web o le presentazioni, senza alcun lavoro manuale di montaggio o di design.

Posso utilizzare i miei dati e i miei elementi visivi di brand nel video infografico?

Sì. Puoi caricare i tuoi grafici, elementi visivi e asset di brand e applicarli a ogni scena. L’editor ti permette di impostare palette colori, tipografia e logo, così il video finale rispetta le linee guida del tuo brand senza bisogno di coinvolgere un designer. Se parti da un file di presentazione, PPT To video importa le grafiche delle tue slide esistenti e le ricostruisce automaticamente come scene video animate.

Quanto tempo ci vuole per realizzare un video infografico completo?

La maggior parte dei video infografici è pronta entro pochi minuti dall’invio del materiale di partenza. La piattaforma gestisce in parallelo la costruzione delle scene, la sincronizzazione della narrazione e la motion graphics, così non devi attendere una coda di produzione manuale. I video più lunghi con molte scene di dati possono richiedere un po’ più di tempo, ma il flusso di lavoro dall’input all’esportazione si misura in minuti, non in giorni.

Ho bisogno di esperienza in design o montaggio video per usare questo strumento?

Non è necessaria alcuna esperienza. L’intero processo è facile da usare fin dalla prima sessione. Scrivi o incolli le tue informazioni, scegli uno stile visivo e la piattaforma produce il video. Anche i team senza alcuna esperienza di design lo usano per creare contenuti che sembrano realizzati da professionisti al primo tentativo. Il editor video AI gestisce automaticamente l’allineamento, la spaziatura e il timing delle animazioni.

Posso creare video infografici in più lingue per diversi mercati?

Sì. Dopo aver generato il tuo video, puoi tradurlo in oltre 175 lingue mantenendo un lip-sync accurato e una narrazione naturale. Non è necessario ricostruire le scene o registrare di nuovo l’audio. Il traduttore video gestisce l’intero processo di localizzazione come un singolo passaggio aggiuntivo, rendendo pratico distribuire lo stesso contenuto infografico a team, mercati o audience internazionali senza un budget di produzione separato.

In cosa differisce questo rispetto alla creazione di video infografici in uno strumento di design?

Gli strumenti di design richiedono animazioni manuali, modifica delle timeline, registrazione delle voci fuori campo e formattazione per l’esportazione, ognuna delle quali aggiunge ore a ogni progetto. Questa piattaforma sostituisce l’intero flusso di lavoro con un input basato su testo che genera automaticamente un video finito. I team che usano strumenti tradizionali dichiarano di impiegare giorni per ciò che questo creatore di infografiche animate realizza in pochi minuti. Il flusso di lavoro di spiegazione video con IA è progettato specificamente per il tipo di contenuti strutturati e basati sui dati che richiedono più tempo per essere prodotti manualmente.

Posso modificare un video infografico dopo che è stato generato?

Sì. Modifica lo script, sostituisci un dato, cambia lo stile visivo o riordina le scene tramite l’editor basato su testo, quindi rigenera il video. Il video aggiornato sarà pronto in pochi minuti, senza dover ricostruire tutto da zero. Questo rende la creazione di un video infografico pratica anche per contenuti che cambiano regolarmente, come i dati trimestrali, le sequenze di aggiornamento prodotto o la formazione sulla conformità che deve riflettere le policy più recenti, cosa che non è realizzabile con una produzione filmata tradizionale.

I video infografici sono adatti per LinkedIn, YouTube e i social media?

Sì. Puoi esportare nel formato di aspect ratio più adatto a ciascuna piattaforma, incluso 16:9 per YouTube e presentazioni, 9:16 per i formati social verticali e 1:1 per i post nel feed. Aggiungi i sottotitoli in automatico usando il generatore di sottotitoli così che i tuoi contenuti funzionino al meglio anche in modalità autoplay silenziosa. Per i contenuti brevi destinati ai social, il generatore di reel e gli strumenti per YouTube Shorts ti permettono di trasformare i contenuti infografici in formati nativi per ogni piattaforma in un solo passaggio.

Quanto costa il creatore di video infografici?

È disponibile un piano gratuito senza necessità di carta di credito, che ti permette di generare video ed esplorare gli strumenti principali prima di impegnarti. I piani a pagamento partono da 24 $ al mese e sbloccano il voice cloning, durate video più lunghe, accesso completo ai template e opzioni di esportazione avanzate. I piani Enterprise includono accesso API, integrazioni personalizzate e funzionalità di collaborazione per i team di organizzazioni che gestiscono flussi di produzione ad alto volume.

Posso generare più video infografici da un’unica fonte di contenuto?

Sì. Puoi usare lo stesso documento sorgente o copione per produrre più versioni con stili visivi, toni di narrazione o tracce audio in lingue diverse. I team che lavorano a partire da un unico report di dati spesso generano contemporaneamente versioni separate per briefing interni, distribuzione sui social e contenuti di formazione. I flussi di lavoro da testo a video e video senza volto rendono semplice diramare un singolo input in più output distinti senza dover ripetere il lavoro di produzione.

Che tipi di modelli di infografica sono disponibili da cui partire?

La piattaforma include un’ampia libreria di modelli di infografiche che coprono linee temporali, flussi di processo, grafici comparativi, analisi dei dati e sequenze passo dopo passo. Ogni modello è progettato in modo professionale e completamente personalizzabile, così puoi migliorare il layout, modificare la combinazione di colori e applicare il tuo branding senza toccare la struttura di base. Sfoglia per settore, formato o tipo di contenuto per trovare il punto di partenza ideale per la tua video infografica, quindi sostituisci in pochi minuti i contenuti segnaposto con i tuoi dati.

I video infografici possono aiutarmi a catturare l’attenzione del pubblico e lasciare un’impressione duratura?

È un formato dinamico creato proprio per questo. I report statici e le presentazioni informano, ma i video infografici catturano l’attenzione del tuo pubblico combinando movimento, narrazione e illustrazione in modo coinvolgente e facile da seguire. I video che rendono i dati visivi e in costante movimento hanno molte più probabilità di essere guardati fino alla fine, condivisi tra i team e ricordati nel tempo. Se vuoi condividere risultati complessi con un gruppo di stakeholder, oppure intrattenere e informare allo stesso tempo, il video infografico è il formato che lascia un’impressione duratura senza richiedere competenze di produzione.

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