È un formato dinamico creato proprio per questo. I report statici e le presentazioni informano, ma i video infografici catturano l’attenzione del tuo pubblico combinando movimento, narrazione e illustrazione in modo coinvolgente e facile da seguire. I video che rendono i dati visivi e in costante movimento hanno molte più probabilità di essere guardati fino alla fine, condivisi tra i team e ricordati nel tempo. Se vuoi condividere risultati complessi con un gruppo di stakeholder, oppure intrattenere e informare allo stesso tempo, il video infografico è il formato che lascia un’impressione duratura senza richiedere competenze di produzione.