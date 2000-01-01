Il Podcast Generator di HeyGen è uno strumento di intelligenza artificiale che trasforma testo, audio o immagini in video podcast di qualità professionale, pronti per essere condivisi. Utilizza il voice cloning basato sull’IA per creare voci naturali e avatar realistici, migliorando la qualità complessiva del tuo podcast in pochi minuti. Non hai bisogno di un microfono o di un doppiatore. È veloce, supporta molte lingue e ti fa risparmiare tempo e denaro.