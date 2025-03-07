Generatore di Video di Marketing AI: Trasforma le Idee in Video Istantaneamente

Crea video di marketing AI coinvolgenti che catturano l'attenzione e convertono senza montaggi complessi o riprese in studio. Trasforma link di prodotti, script o semplici idee in video coerenti con il brand per ogni canale in pochi minuti. HeyGen aiuta i team a produrre più creatività, testare più velocemente e mantenere il marketing sempre in movimento.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Pubblicità social a pagamento e annunci a performance

Pubblicità social a pagamento e annunci a performance

Crea annunci video AI per piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube in pochi minuti. Testa diversi approcci, offerte e formati senza il sovraccarico della modifica manuale. Ottimizza il costo per risultato individuando rapidamente ciò che risuona.

Video di lancio del prodotto e delle funzionalità

Video di lancio del prodotto e delle funzionalità

Trasforma le nuove uscite e gli aggiornamenti in clip chiare e coinvolgenti che evidenziano i benefici. Mostra le caratteristiche principali con sovrapposizioni, didascalie e visualizzazioni ravvicinate. Aiuta il pubblico a comprendere rapidamente il valore e a ricordare perché è importante.

Sito web, pagina di atterraggio e contenuti di onboarding

Sito web, pagina di atterraggio e contenuti di onboarding

Aggiungi video esplicativi alle pagine di atterraggio, alle sezioni dei prezzi e ai flussi di onboarding. Utilizza il video per chiarire i passaggi successivi e ridurre l'attrito per i nuovi utenti. Una migliore comprensione spesso porta a una maggiore conversione e attivazione.

Ciclo di vita e email marketing

Ciclo di vita e email marketing

Incorpora brevi video di marketing nelle sequenze di nurturing e negli annunci. Utilizza introduzioni personalizzate, dimostrazioni di prodotto e momenti educativi per mantenere l'interesse degli iscritti. Il video aiuta i messaggi a distinguersi all'interno di caselle di posta affollate.

Abilitazione e contatto vendite B2B

Abilitazione e contatto vendite B2B

Fornisci ai team di vendita risorse video personalizzate che possono condividere nelle attività di prospezione e nei follow-up per un marketing video più efficace. Spiega offerte complesse con visual semplici e narrazione. Video efficaci rendono più facile per gli acquirenti condividere la tua storia all'interno dell'azienda.

Lavoro per agenzie e clienti freelance

Lavoro per agenzie e clienti freelance

Crea rapidamente librerie video coerenti con il marchio per diversi clienti. Utilizza modelli e preimpostazioni per standardizzare la qualità rimanendo flessibili. Offri più opzioni creative per progetto senza impiegare ore aggiuntive.

Perché HeyGen è il miglior script per video AI

HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.

Generazione fulminea

Trasforma gli script in video rifiniti in pochi minuti. È molto più rapido ed economico rispetto alle riprese, alle riprese aggiuntive o a complesse tempistiche di montaggio.

Nessuna curva di apprendimento

Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Scrivi, genera, perfeziona

Editor creativo tutto-in-uno

Dal tuo primo abbozzo fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero processo. Aggiorna le battute, regola il ritmo, rivedi le scene e itera rapidamente, come se stessi modificando un documento, non una timeline.

Link e script per la generazione di video

Parti da un URL, una descrizione del prodotto o uno script di marketing e genera automaticamente delle scene. HeyGen estrae i punti chiave e li trasforma in segmenti video strutturati. Puoi rifinire o rigenerare fino a quando il concetto non ti sembra adeguato.

Un'interfaccia di creazione di contenuti AI che mostra un editor di testo, una diapositiva di presentazione generata intitolata "Panoramica dei risultati del Q3" con la foto di un uomo e un riepilogo del testo in un pop-up.

Modelli per il marketing e formati pubblicitari

Utilizza layout predefiniti per promozioni, video esplicativi, evidenziazione di prodotti e annunci social. I modelli gestiscono per te il ritmo, la gerarchia del testo e l'inquadratura. Questo mantiene i video raffinati anche quando i tempi sono stretti.

Un cruscotto mostra schede di documenti aziendali colorate che includono "Lancio del prodotto" e "Presentazione di vendita", con un cursore del mouse a fumetto rosa.

Avatar AI, voci e sottotitoli

Aggiungi una presenza umana con portavoce AI e voiceover naturali in molte lingue. I sottotitoli automatici migliorano l'accessibilità e le prestazioni sui feed senza audio. Hai il controllo dello stile, del tono e del messaggio senza la necessità di attori.

Clonazione della voce

Esportazioni multipiattaforma e proporzioni degli aspetti

Esporta in formati verticali, quadrati e orizzontali adattati ai diversi canali. Mantieni aree sicure, leggibilità e movimento tra le versioni. Questo ti permette di lanciare campagne ovunque a partire da un unico progetto.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. All'improvviso, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il generatore di video per il marketing AI

HeyGen offre ai marketer un flusso di lavoro semplice che si integra nella pianificazione delle campagne esistenti. Portate il brief e gli obiettivi, il generatore di video AI gestisce i dettagli della produzione così potete concentrarvi sulla strategia e la direzione creativa.

Passo 1

Inizia con un URL, un'idea o uno script

Incolla una pagina di prodotto, scrivi un breve comando o aggiungi il tuo script esistente. Imposta il tuo obiettivo, pubblico e messaggio principale.

Passaggio 2

Scegli stili, layout e tono

Seleziona modelli, colori, caratteri e stili visivi che si abbinano al tuo marchio per i contenuti video. Scegli una voce o un avatar AI per trasmettere chiaramente il tuo messaggio.

Passaggio 3

Perfeziona scene, ganci e call-to-action

Anteprima del video generato e modifica il testo a schermo, i tempi e gli elementi visivi. Prova ganci o offerte alternative per prepararti ai test.

Passaggio 4

Esporta e lancia su vari canali

Scarica i video finali nei formati corretti per ogni piattaforma. Caricali sui gestori di annunci, pagine di atterraggio, siti web e strumenti email.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cosa sono i video di marketing AI?

I video di marketing AI sono video promozionali o educativi creati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ti permettono di generare script, immagini e doppiaggi a partire da semplici input così da lanciare le campagne più velocemente. Questo riduce la dipendenza dalla produzione video tradizionale.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video per usare HeyGen?

No. HeyGen è pensato per i marketer, non per gli editor. I template e i flussi di lavoro guidati gestiscono i dettagli tecnici così tu puoi concentrarti sul messaggio, sul pubblico e sui risultati ottenendo comunque un risultato professionale.

Posso utilizzare i miei asset di marca?

Sì. Puoi caricare loghi, font, filmati di prodotti e immagini del marchio direttamente nei progetti. Questi elementi saranno disponibili nei modelli in modo che ogni video sia coerente e allineato con la tua identità visiva.

Per quali canali posso creare video?

Puoi creare video per piattaforme social, reti pubblicitarie, siti web e campagne email. Diversi rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione ti aiutano a supportare TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e altri partendo dallo stesso concetto di base.

Quanto velocemente posso creare un video di marketing AI?

È possibile creare video semplici in pochi minuti una volta che l'idea è pronta. Campagne più complesse con molte varianti procedono ancora molto più velocemente rispetto alla produzione tradizionale. Questa velocità è ideale per testare e reagire alle performance.

Posso localizzare i video per diversi mercati?

Sì. Puoi cambiare lingue, voci e testi a schermo mantenendo la coerenza visiva. Le varianti localizzate ti permettono di parlare direttamente al pubblico regionale senza dover ricostruire interi progetti.

La qualità del video esportato è adatta per annunci a pagamento?

Sì. HeyGen esporta file di alta qualità che funzionano bene sia in campagne a pagamento che in posizionamenti organici. La formattazione adeguata, il supporto per i sottotitoli e il ritmo aiutano a garantire che i video appaiano rifiniti su ogni piattaforma.

Le squadre e le agenzie possono collaborare in HeyGen?

Sì. Più membri del team possono condividere l'accesso ai progetti, fornire feedback e gestire le iterazioni. Questo rende più semplice per i team di marketing, creativi e di performance rimanere allineati.

Posso riutilizzare i contenuti esistenti per creare video di marketing AI?

Sì. Puoi iniziare dai post del blog, dalle pagine dei prodotti o dagli script esistenti. Trasformare i contenuti scritti in video aiuta a prolungare la vita degli asset che già possiedi e a raggiungere un pubblico che preferisce i video.

I video di marketing AI sono adatti per aziende di tutte le dimensioni?

Sì. Creatori indipendenti, piccole imprese e grandi aziende possono tutti trarre vantaggio dai video di marketing AI. Gli stessi strumenti che aiutano i team globali a scalare la produzione video aiutano anche i team più piccoli a competere con contenuti più rapidi e migliori.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

