Crea video di marketing AI coinvolgenti che catturano l'attenzione e convertono senza montaggi complessi o riprese in studio. Trasforma link di prodotti, script o semplici idee in video coerenti con il brand per ogni canale in pochi minuti. HeyGen aiuta i team a produrre più creatività, testare più velocemente e mantenere il marketing sempre in movimento.
Crea annunci video AI per piattaforme come TikTok, Instagram e YouTube in pochi minuti. Testa diversi approcci, offerte e formati senza il sovraccarico della modifica manuale. Ottimizza il costo per risultato individuando rapidamente ciò che risuona.
Trasforma le nuove uscite e gli aggiornamenti in clip chiare e coinvolgenti che evidenziano i benefici. Mostra le caratteristiche principali con sovrapposizioni, didascalie e visualizzazioni ravvicinate. Aiuta il pubblico a comprendere rapidamente il valore e a ricordare perché è importante.
Aggiungi video esplicativi alle pagine di atterraggio, alle sezioni dei prezzi e ai flussi di onboarding. Utilizza il video per chiarire i passaggi successivi e ridurre l'attrito per i nuovi utenti. Una migliore comprensione spesso porta a una maggiore conversione e attivazione.
Incorpora brevi video di marketing nelle sequenze di nurturing e negli annunci. Utilizza introduzioni personalizzate, dimostrazioni di prodotto e momenti educativi per mantenere l'interesse degli iscritti. Il video aiuta i messaggi a distinguersi all'interno di caselle di posta affollate.
Fornisci ai team di vendita risorse video personalizzate che possono condividere nelle attività di prospezione e nei follow-up per un marketing video più efficace. Spiega offerte complesse con visual semplici e narrazione. Video efficaci rendono più facile per gli acquirenti condividere la tua storia all'interno dell'azienda.
Crea rapidamente librerie video coerenti con il marchio per diversi clienti. Utilizza modelli e preimpostazioni per standardizzare la qualità rimanendo flessibili. Offri più opzioni creative per progetto senza impiegare ore aggiuntive.
Perché HeyGen è il miglior script per video AI
HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.
Trasforma gli script in video rifiniti in pochi minuti. È molto più rapido ed economico rispetto alle riprese, alle riprese aggiuntive o a complesse tempistiche di montaggio.
Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Scrivi, genera, perfeziona
Dal tuo primo abbozzo fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero processo. Aggiorna le battute, regola il ritmo, rivedi le scene e itera rapidamente, come se stessi modificando un documento, non una timeline.
Link e script per la generazione di video
Parti da un URL, una descrizione del prodotto o uno script di marketing e genera automaticamente delle scene. HeyGen estrae i punti chiave e li trasforma in segmenti video strutturati. Puoi rifinire o rigenerare fino a quando il concetto non ti sembra adeguato.
Modelli per il marketing e formati pubblicitari
Utilizza layout predefiniti per promozioni, video esplicativi, evidenziazione di prodotti e annunci social. I modelli gestiscono per te il ritmo, la gerarchia del testo e l'inquadratura. Questo mantiene i video raffinati anche quando i tempi sono stretti.
Avatar AI, voci e sottotitoli
Aggiungi una presenza umana con portavoce AI e voiceover naturali in molte lingue. I sottotitoli automatici migliorano l'accessibilità e le prestazioni sui feed senza audio. Hai il controllo dello stile, del tono e del messaggio senza la necessità di attori.
Esportazioni multipiattaforma e proporzioni degli aspetti
Esporta in formati verticali, quadrati e orizzontali adattati ai diversi canali. Mantieni aree sicure, leggibilità e movimento tra le versioni. Questo ti permette di lanciare campagne ovunque a partire da un unico progetto.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.
Come utilizzare il generatore di video per il marketing AI
HeyGen offre ai marketer un flusso di lavoro semplice che si integra nella pianificazione delle campagne esistenti. Portate il brief e gli obiettivi, il generatore di video AI gestisce i dettagli della produzione così potete concentrarvi sulla strategia e la direzione creativa.
Incolla una pagina di prodotto, scrivi un breve comando o aggiungi il tuo script esistente. Imposta il tuo obiettivo, pubblico e messaggio principale.
Seleziona modelli, colori, caratteri e stili visivi che si abbinano al tuo marchio per i contenuti video. Scegli una voce o un avatar AI per trasmettere chiaramente il tuo messaggio.
Anteprima del video generato e modifica il testo a schermo, i tempi e gli elementi visivi. Prova ganci o offerte alternative per prepararti ai test.
Scarica i video finali nei formati corretti per ogni piattaforma. Caricali sui gestori di annunci, pagine di atterraggio, siti web e strumenti email.
I video di marketing AI sono video promozionali o educativi creati con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Ti permettono di generare script, immagini e doppiaggi a partire da semplici input così da lanciare le campagne più velocemente. Questo riduce la dipendenza dalla produzione video tradizionale.
No. HeyGen è pensato per i marketer, non per gli editor. I template e i flussi di lavoro guidati gestiscono i dettagli tecnici così tu puoi concentrarti sul messaggio, sul pubblico e sui risultati ottenendo comunque un risultato professionale.
Sì. Puoi caricare loghi, font, filmati di prodotti e immagini del marchio direttamente nei progetti. Questi elementi saranno disponibili nei modelli in modo che ogni video sia coerente e allineato con la tua identità visiva.
Puoi creare video per piattaforme social, reti pubblicitarie, siti web e campagne email. Diversi rapporti d'aspetto e opzioni di esportazione ti aiutano a supportare TikTok, Instagram, YouTube, LinkedIn e altri partendo dallo stesso concetto di base.
È possibile creare video semplici in pochi minuti una volta che l'idea è pronta. Campagne più complesse con molte varianti procedono ancora molto più velocemente rispetto alla produzione tradizionale. Questa velocità è ideale per testare e reagire alle performance.
Sì. Puoi cambiare lingue, voci e testi a schermo mantenendo la coerenza visiva. Le varianti localizzate ti permettono di parlare direttamente al pubblico regionale senza dover ricostruire interi progetti.
Sì. HeyGen esporta file di alta qualità che funzionano bene sia in campagne a pagamento che in posizionamenti organici. La formattazione adeguata, il supporto per i sottotitoli e il ritmo aiutano a garantire che i video appaiano rifiniti su ogni piattaforma.
Sì. Più membri del team possono condividere l'accesso ai progetti, fornire feedback e gestire le iterazioni. Questo rende più semplice per i team di marketing, creativi e di performance rimanere allineati.
Sì. Puoi iniziare dai post del blog, dalle pagine dei prodotti o dagli script esistenti. Trasformare i contenuti scritti in video aiuta a prolungare la vita degli asset che già possiedi e a raggiungere un pubblico che preferisce i video.
Sì. Creatori indipendenti, piccole imprese e grandi aziende possono tutti trarre vantaggio dai video di marketing AI. Gli stessi strumenti che aiutano i team globali a scalare la produzione video aiutano anche i team più piccoli a competere con contenuti più rapidi e migliori.
