Crea video di formazione sulla conformità che soddisfino i requisiti normativi
Trasforma la formazione obbligatoria in contenuti video tracciabili con esportazione SCORM per il tuo LMS. Aggiorna tutto all’istante quando cambiano le normative. Distribuisci in oltre 175 lingue. Mantieni registri di audit che dimostrano che ogni dipendente ha completato la formazione obbligatoria.
Il collo di bottiglia dei contenuti L&D
La sfida della formazione sulla conformità
La formazione sulla compliance è legalmente obbligatoria, urgente e difficile da gestire su larga scala. Centinaia di dipendenti non rispettano le scadenze, le normative cambiano più velocemente di quanto i materiali possano essere aggiornati e gli audit evidenziano lacune nei registri di completamento. Le sessioni in presenza non funzionano tra turni e sedi diverse, la formazione solo in inglese esclude i team globali e le presentazioni in PowerPoint registrano bassi tassi di completamento. I formatori esterni costano migliaia di euro ogni anno, mentre il monitoraggio manuale richiede ore di lavoro e aumenta il rischio di audit, la responsabilità e l’esposizione a sanzioni.
La soluzione HeyGen
HeyGen trasforma i requisiti di conformità in video di formazione professionali con tracciamento SCORM integrato per una documentazione sempre pronta per gli audit. Carica i tuoi contenuti, scegli un avatar AI professionale e genera video che si esportano direttamente nel tuo LMS con dati di completamento, timestamp e controllo delle versioni. Quando le normative cambiano, aggiorna lo script e rigenera il video in pochi minuti, con la nuova versione distribuita automaticamente ai discenti. Hai bisogno di formazione sulla compliance in più lingue? Traduci i contenuti su prevenzione delle molestie, OSHA o HIPAA in oltre 175 lingue con clonazione naturale della voce e sincronizzazione labiale, offrendo una formazione conforme alla legge con un’unica e coerente traccia di audit.
Tutto ciò di cui i team L&D hanno bisogno per formare su larga scala
Esportazione SCORM e registri di audit
Esporta i video di compliance come pacchetti SCORM 1.2 o 2004 che si integrano con qualsiasi LMS: Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors o qualsiasi altra piattaforma di formazione. Il tuo LMS traccia automaticamente completamento, tempo trascorso, punteggi delle valutazioni e date di completamento. Quando gli auditor richiedono la documentazione, estrai i report di completamento direttamente dal tuo sistema.
Conforme a SCORM 1.2 e 2004
Monitoraggio automatico del completamento
Registri di audit con marca temporale
Documentazione sul controllo di versione
Aggiornamenti normativi immediati
I regolamenti non aspettano il tuo calendario di produzione. L’OSHA aggiorna uno standard. Una sentenza di tribunale cambia i requisiti per la formazione sulle molestie. Modifica il tuo copione di formazione con i nuovi requisiti e rigenera il video in cinque minuti. Caricalo sul tuo LMS e sostituirà automaticamente la versione precedente. La tua formazione sulla conformità rimane accurata senza settimane di ritardi nella produzione.
Le modifiche agli script vengono distribuite in pochi minuti
Non è necessario rigirare
Monitoraggio delle versioni per la conformità
Aggiorna tutte le lingue contemporaneamente
Formazione sulla conformità multilingue
In molte giurisdizioni la legge richiede che la formazione sia erogata nelle lingue comprese dai dipendenti. Un solo video di conformità può diventare versioni illimitate in altre lingue. Traduci la formazione OSHA in spagnolo per il tuo stabilimento in Texas, in portoghese per i lavoratori brasiliani, in vietnamita per il tuo team in California. Il voice cloning garantisce una resa naturale, non una sintesi vocale robotica. Ogni versione linguistica include lo stesso tracciamento SCORM.
Oltre 175 lingue disponibili
Clonazione naturale della voce per lingua
La sincronizzazione labiale corrisponde ai movimenti della bocca
Tracciamento SCORM per versione linguistica
Contenuti professionali sulla conformità
Nessuno porta a termine presentazioni PowerPoint da 40 slide sulla prevenzione delle molestie. I video hanno tassi di completamento 3 volte superiori rispetto alla formazione basata su documenti. Avatar professionali presentano i contenuti obbligatori in un formato coinvolgente e piacevole da guardare. I dipendenti comprendono meglio i requisiti e ricordano la formazione più a lungo.
Erogazione professionale delle presentazioni
Completamento più elevato rispetto ai documenti
Migliore memorizzazione delle conoscenze
Esempi basati su scenari quando necessario
Dal bisogno di formazione al corso pubblicato in 3 passaggi
Carica i tuoi contenuti di conformità
Inizia dai materiali di conformità già esistenti. Carica le presentazioni PowerPoint dei corsi di formazione precedenti, incolla i testi tratti dai documenti sulle policy oppure utilizza la scaletta dei contenuti del tuo formatore esterno. Per gli argomenti di conformità più comuni, fai riferimento ai requisiti già esistenti. Gli standard OSHA sono pubblici. Le linee guida dell’EEOC sulla prevenzione delle molestie sono documentate. I requisiti HIPAA sono definiti.
Seleziona presentatore professionale
Scegli tra oltre 120 avatar AI professionali, adatti a contenuti di conformità normativa seri. Presentatori in abbigliamento business per corsi sulla prevenzione delle molestie. Avatar focalizzati sulla sicurezza per contenuti OSHA. Professionisti sanitari per la formazione HIPAA. Aggiungi il logo e il branding della tua azienda. Includi le necessarie note legali e clausole di esclusione di responsabilità.
Distribuisci con tracciamento SCORM
Esporta come pacchetto SCORM. Caricalo nel tuo LMS insieme agli altri corsi obbligatori. Imposta i requisiti di completamento. Assegnalo ai gruppi di dipendenti obbligatori. Il tuo LMS gestisce iscrizioni, tracciamento, promemoria e documentazione. Quando gli auditor richiedono prove, genera i report di completamento.
Formazione sulla conformità per ogni requisito normativo
Formazione sulla sicurezza OSHA
Produzione, edilizia, magazzinaggio e qualsiasi settore con requisiti di sicurezza sul lavoro. Comunicazione dei pericoli, lockout/tagout, protezione contro le cadute, accesso agli spazi confinati, utilizzo dei carrelli elevatori, requisiti DPI. Crea corsi di formazione conformi OSHA con tracciamento della completazione per le ispezioni.
Caso d’uso: un’azienda manifatturiera con tre turni realizza un video di formazione OSHA sul lockout/tagout. Lo distribuisce in inglese e spagnolo. Tutti i turni lo completano secondo i propri orari. Un ispettore OSHA richiede la documentazione. Il responsabile genera un report di completamento che mostra il 100% di conformità in meno di due minuti.
Formazione sulla privacy e sulla sicurezza HIPAA
Fornitori di servizi sanitari, studi medici, ospedali, compagnie assicurative e qualsiasi entità soggetta che gestisca informazioni sanitarie protette. Regola sulla privacy HIPAA, regola sulla sicurezza, notifica di violazione, diritti del paziente. Requisito di formazione annuale HIPAA soddisfatto tramite contenuti video tracciabili.
Caso d’uso: uno studio medico con più sedi crea una formazione sulla privacy HIPAA e la distribuisce a tutto il personale clinico e amministrativo in cinque uffici. Il LMS traccia il completamento, dimostrando che tutti i dipendenti hanno soddisfatto i requisiti annuali HIPAA prima della scadenza.
Formazione per la prevenzione delle molestie
Obbligatorio nella maggior parte degli stati per tutti i datori di lavoro. Molestie sessuali, discriminazione, ritorsioni, creazione di un ambiente di lavoro rispettoso, procedure di segnalazione, responsabilità dei manager. Requisiti specifici per stato soddisfatti con contenuti personalizzabili.
Caso d’uso: una catena di negozi con 50 sedi in California e New York crea una formazione sulla prevenzione delle molestie che soddisfa i requisiti specifici di entrambi gli stati. Monitora il completamento per dimostrare che tutti i supervisori hanno svolto le due ore di formazione obbligatorie previste dalla California.
Conformità in materia di privacy dei dati e cybersicurezza
Requisiti GDPR per le operazioni in Europa, politiche di protezione dei dati, sensibilizzazione sul phishing, sicurezza delle password, segnalazione degli incidenti. Aziende tecnologiche, servizi finanziari, qualsiasi organizzazione che gestisca dati dei clienti.
Caso d’uso: un’azienda SaaS crea una formazione sulla conformità al GDPR per i dipendenti europei. Include i principi di protezione dei dati, i diritti degli interessati e le procedure di notifica delle violazioni. Tiene traccia del completamento ai fini della documentazione di conformità normativa.
Conformità nei servizi finanziari
Antiriciclaggio, Bank Secrecy Act, Know Your Customer, conformità SOX, regolamentazioni sui titoli, prevenzione dell’insider trading. Banche, cooperative di credito, società di investimento e compagnie assicurative che soddisfano i requisiti normativi in ambito finanziario.
Caso d’uso: una banca regionale crea una formazione AML per tutti i cassieri e il personale a contatto con i clienti. Il contenuto viene aggiornato trimestralmente con nuovi casi pratici ed evoluzioni normative. Il tracciamento SCORM fornisce la documentazione degli esami per le verifiche da parte delle autorità di vigilanza.
Formazione sulla conformità per i nuovi assunti
Assicurati che ogni dipendente completi le policy obbligatorie durante l’onboarding utilizzando video di onboarding dei dipendenti con monitoraggio automatico della conformità.
Hai domande? Abbiamo le risposte
Questo soddisfa i requisiti di formazione OSHA?
Sì. L’OSHA richiede una formazione adeguata, la comprensione della lingua e la relativa documentazione. La formazione video con tracciamento SCORM soddisfa questi requisiti. Molte organizzazioni ampliano inoltre la formazione obbligatoria attraverso video di formazione interna continui, per rafforzare la consapevolezza in materia di sicurezza e conformità normativa.
La formazione tramite video è conforme ai requisiti di legge per la prevenzione delle molestie?
La maggior parte delle leggi statali sulla formazione contro le molestie richiede contenuti interattivi, ma non impone che la formazione avvenga in presenza. La formazione tramite video con esempi di scenari e verifiche delle conoscenze soddisfa i requisiti di interattività. California, New York, Connecticut, Delaware, Illinois e Maine accettano tutti la formazione contro le molestie basata su video.
Come funziona il tracciamento SCORM per la documentazione di conformità?
SCORM invia al tuo LMS i dati sul completamento, inclusi chi lo ha completato, quando, il tempo impiegato, i punteggi delle valutazioni e quale versione è stata utilizzata. Il tuo LMS archivia questi dati in modo permanente, creando la traccia di audit che dimostra che la formazione obbligatoria è stata effettuata.
Potete aggiornare i video quando cambiano le normative?
Le leggi federali e statali spesso richiedono una formazione nelle lingue comprese dai dipendenti. Crea il tuo video di conformità in inglese, traduce in spagnolo, vietnamita, mandarino, o in qualsiasi lingua parli la tua forza lavoro. Ogni versione linguistica ha il proprio tracciamento SCORM.
Che cosa succede con i dipendenti che non parlano inglese?
Le leggi federali e statali spesso richiedono una formazione nelle lingue comprese dai dipendenti. Crea il tuo video di conformità in inglese, poi traducilo in spagnolo, vietnamita, mandarino o in qualsiasi lingua parli la tua forza lavoro. Ogni versione linguistica ha il proprio tracciamento SCORM.
Quanto dovrebbero durare i video di formazione sulla compliance?
Dipende dai requisiti normativi. La California richiede due ore di formazione per i supervisori sulla prevenzione delle molestie. La maggior parte degli stati accetta un’ora di formazione per i dipendenti. Per una conformità generale, mantieni i singoli moduli sotto i 20 minuti. Suddividi i requisiti più lunghi in capitoli.
Con quali piattaforme LMS funziona?
Qualsiasi LMS che supporti SCORM 1.2 o 2004, praticamente tutti. Workday Learning, Cornerstone, SAP SuccessFactors, Oracle, Absorb, TalentLMS, Moodle, Canvas, Blackboard e centinaia di altri
Come dimostri la formazione agli auditor?
Il tuo LMS memorizza tutti i dati di completamento. Quando gli auditor richiedono delle prove, genera i report di completamento dal tuo LMS. Questi mostrano i nomi dei dipendenti, le date di completamento, il tempo impiegato, i punteggi delle valutazioni e quale versione della formazione è stata completata.
Inizia a creare video di formazione oggi stesso
Smetti di aspettare mesi per contenuti già superati prima ancora del lancio. Crea video formativi professionali in pochi minuti, traducili istantaneamente in qualsiasi lingua e aggiornali ogni volta che la tua azienda cambia—senza dover rigirare nulla. Unisciti ai team L&D di Workday, Advantive e Würth Group che hanno trasformato il modo in cui formano le persone.
