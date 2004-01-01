Senza HeyGen La sfida della formazione sulla conformità

La formazione sulla compliance è legalmente obbligatoria, urgente e difficile da gestire su larga scala. Centinaia di dipendenti non rispettano le scadenze, le normative cambiano più velocemente di quanto i materiali possano essere aggiornati e gli audit evidenziano lacune nei registri di completamento. Le sessioni in presenza non funzionano tra turni e sedi diverse, la formazione solo in inglese esclude i team globali e le presentazioni in PowerPoint registrano bassi tassi di completamento. I formatori esterni costano migliaia di euro ogni anno, mentre il monitoraggio manuale richiede ore di lavoro e aumenta il rischio di audit, la responsabilità e l’esposizione a sanzioni.