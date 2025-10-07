Generatore di Annunci Video IA per la Creazione Istantanea di Annunci

Parti da un URL di un prodotto, uno script breve o un singolo brief e genera annunci video raffinati senza l'uso di telecamere o montaggio manuale. HeyGen produce automaticamente ritmo, voiceover, didascalie ed esportazioni pronte per le piattaforme così che i team possano lanciare più varianti di annunci e scoprire cosa è più scalabile.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di annunci video AI

Il generatore di annunci video AI ti aiuta a creare annunci video ad alte prestazioni senza bisogno di riprese o montaggio manuale. Inizia con uno script o un'idea, e HeyGen lo trasforma automaticamente in annunci pronti per la piattaforma ottimizzati per i social, le campagne di performance e digitali. Crea, aggiorna e scala la creatività pubblicitaria più velocemente, senza modelli, timeline o ritardi nella produzione.


Pubblicità per un lancio rapido del prodotto

Pubblicità per un lancio rapido del prodotto

Quando i lanci richiedono velocità, le riprese tradizionali creano ritardi, ma le nostre soluzioni pubblicitarie AI possono semplificare il processo. HeyGen converte le pagine dei prodotti o i brief in brevi video di lancio focalizzati sui benefici, così puoi avviare campagne a pagamento in ore invece che in settimane.

Campagne per catalogo e marketplace

Campagne per catalogo e marketplace

I grandi cataloghi SKU richiedono una creatività costante per ogni prodotto. HeyGen automatizza b-roll, primi piani e richiami delle caratteristiche per ogni articolo in modo che i team di eCommerce possano creare promozioni di catalogo scalabili con qualità uniforme.

Pubblicità brevi orientate ai social

Pubblicità brevi orientate ai social

I contenuti brevi richiedono ganci immediati e un ritmo serrato. HeyGen realizza montaggi verticali con inquadrature iniziali incisive, didascalie leggibili e tempistiche adatte alla piattaforma per migliorare il tasso di clic e il tempo di visione su Reels e Shorts.

Retargeting e creatività dinamica

Retargeting e creatività dinamica

Il retargeting richiede messaggi personalizzati per diversi segmenti di pubblico. HeyGen produce varianti personalizzate evidenziando sconti, vantaggi o testimonianze per aumentare le conversioni dal traffico interessato.

Consegna della campagna dell'agenzia

Consegna della campagna dell'agenzia

Le agenzie necessitano di volume e coerenza tra i clienti, specialmente quando producono annunci video in pochi minuti. HeyGen applica i kit di marca, produce esportazioni organizzate e accelera l'iterazione in modo che le agenzie possano fornire più creatività senza gonfiare i costi.

Lanci di mercato internazionali

Lanci di mercato internazionali

Espandersi a livello globale richiede creatività localizzate. Il traduttore di video di HeyGen rigenera doppiaggi, sottotitoli e tempistica per ogni lingua in modo che i team possano testare e lanciare campagne localizzate rapidamente.

Perché HeyGen è il miglior script per video AI

HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.

Generazione fulminea

Trasforma gli script in video rifiniti in pochi minuti. È molto più rapido ed economico rispetto alle riprese, alle riprese aggiuntive o a complesse tempistiche di montaggio.

Nessuna curva di apprendimento

Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Scrivi, genera, perfeziona

Editor creativo tutto-in-uno

Dal tuo primo abbozzo fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero processo. Aggiorna le battute, regola il ritmo, rivedi le scene e itera rapidamente, come se stessi modificando un documento, non una timeline.

Collegamento ai flussi di lavoro video dalle pagine dei prodotti

Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrae immagini, specifiche e messaggi per creare una storyboard. Il collegamento alla pagina dei flussi di lavoro video mappa il contenuto della pagina in annunci multi-scena o brevi clip promozionali ottimizzate per inserimenti sui social con un input manuale minimo.

Diversi schermi di smartphone mostrano un video in diretta di una donna, con bandiere linguistiche per il francese, lo spagnolo, il cinese e il tedesco.

Script per video con opzioni di voce umana

Scrivi uno script breve o lascia che HeyGen crei incipit e call to action. Il motore produce doppiaggi dal suono naturale in diversi toni e lingue e applica un sincronismo labiale accurato quando si utilizzano risorse di personaggi parlanti o avatar per mantenere allineata la narrazione.

Un'interfaccia di modifica di documenti digitali che mostra del testo, "Panoramica Risultati Q3," e la foto di un uomo sorridente.

Automazione creativa e preset di stile

Scegli temi visivi, ritmo e proporzioni dell'aspetto e HeyGen applica automaticamente movimenti fluidi, stili di didascalia e transizioni. I preset della piattaforma garantiscono che ogni esportazione sia ottimizzata per il posizionamento degli annunci e l'attenzione del pubblico senza lavoro di ridimensionamento aggiuntivo.

Una serie di cornici colorate a forma di pulsante di riproduzione, ognuna raffigurante la stessa donna sorridente in vari ruoli professionali.

Supporto alla generazione in batch, test e analisi

Genera centinaia di varianti pubblicitarie modificando gli attacchi, le immagini o i CTA su larga scala con la nostra piattaforma pubblicitaria AI. Le esportazioni sono organizzate per i gestori di annunci e test A B. Utilizza i suggerimenti integrati per il pubblico e traccia i segnali di performance in modo che i team possano rapidamente isolare gli elementi creativi vincenti.

Un uomo sorridente e con gli occhiali, con un'immagine sovrapposta che mostra un dispositivo con pulsanti colorati e il testo '+ Aggiungi prodotto'.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Guardo
"Ha permesso ai nostri scrittori di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il generatore di annunci video AI

Crea video pronti per la pubblicità in quattro semplici passaggi, dal brief agli asset pubblicabili.

Passo 1

Aggiungi la tua fonte

Incolla un URL di un prodotto, carica immagini o inserisci un breve script. HeyGen analizza i contenuti, estrae le caratteristiche principali e prepara una storyboard scena per scena per guidare la generazione.

Passo 2

Scegli stile e formato

Seleziona il rapporto d'aspetto, il tema visivo e il ritmo. Applica il tuo kit di marca affinché loghi, font e colori rimangano coerenti in ogni variante e posizionamento.

Passaggio 3

Genera e affina varianti

Producete più bozze con diversi incipit, elementi visivi e inviti all'azione. Anteprima affiancata, modificate il testo o le immagini e rigenerate le varianti per i test A/B senza dover editare manualmente la timeline utilizzando il nostro creatore di annunci.

Passaggio 4

Esporta e avvia campagne

Scarica MP4 e immagini ottimizzate per Feed, Reels, Stories e inserzioni in-stream. Utilizza esportazioni batch per caricare asset organizzati direttamente sui gestori di annunci e inizia subito i test.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un generatore di annunci video AI e come lo utilizza HeyGen?

Un generatore di annunci video AI trasforma brevi descrizioni, URL, immagini o script in creatività pubblicitarie finite utilizzando composizione automatica di scene, sintesi vocale, sottotitolazione e formattazione dell'esportazione. HeyGen combina testo a video e avatar AI per creare contenuti coinvolgenti. immagine a video flussi per creare annunci lucidati senza l'uso di telecamere o editing manuale.

In cosa si differenzia HeyGen dagli altri strumenti AI per annunci video?

HeyGen si concentra sulla chiarezza, il controllo e la velocità piuttosto che sulla forte dipendenza da modelli predefiniti. Consentendo ai team di aggiornare gli script invece di ricostruire i video, è più semplice iterare, mantenere la coerenza attraverso le campagne e scalare la creatività pubblicitaria senza rallentare il flusso di produzione

Gli annunci video generati dall'intelligenza artificiale possono davvero avere successo?

L'intelligenza artificiale ti aiuta a creare più varianti di annunci rapidamente, migliorando così i test e l'ottimizzazione. Le prestazioni dipendono comunque dalla tua offerta e dal messaggio, ma un'iterazione più veloce rende più semplice imparare dai risultati e perfezionare il materiale creativo senza intoppi nella produzione.

Questo generatore di annunci video AI è adatto per gli annunci sui social media?

Sì. HeyGen supporta la creazione di annunci per TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e Google Ads. Molte squadre utilizzano anche Repurpose Video per adattare lo stesso materiale creativo pubblicitario su più piattaforme senza ricominciare da capo.

Ho bisogno di esperienza di design o di montaggio video per utilizzare HeyGen?

No. HeyGen è pensato per i marketer, i fondatori e i team che desiderano risultati senza l'uso di strumenti di modifica complessi. La maggior parte delle modifiche comporta semplici aggiornamenti del testo, rendendolo accessibile anche se non hai mai modificato un video prima d'ora.

Quali controlli sono disponibili per i marchi?

Applica un kit di marca con loghi, font e colori. HeyGen fa rispettare le regole del marchio su bozze e modelli generati, e permette il blocco di elementi chiave in modo che i team mantengano la coerenza su larga scala.

Quali formati di esportazione e posizionamenti sono supportati?

HeyGen esporta file video MP4 e immagini ad alta risoluzione formattate per Feed, Reels, Stories, Messenger e posizionamenti in-stream. L'esportazione in batch organizza i file con nomi chiari per i gestori di annunci e gli strumenti di campagna.

Gli annunci di HeyGen sono conformi alle politiche della piattaforma?

HeyGen segue le migliori pratiche comuni delle piattaforme come il rapporto d'aspetto, la leggibilità dei sottotitoli e i rapporti tipici del testo, ma la conformità finale alle politiche e l'approvazione degli annunci rimangono responsabilità dell'inserzionista.

HeyGen è gratuito per una prova?

Puoi iniziare rapidamente e testare il flusso di lavoro prima di espanderlo. HeyGen ti permette di creare il tuo primo annuncio video AI direttamente nel tuo browser, così puoi vedere come si integra nel tuo processo di marketing prima di impegnarti.

Quali tipi di annunci video posso creare con questo strumento?

Puoi creare promozioni di prodotti, annunci per la consapevolezza del marchio, creatività di performance, pubblicità educative e annunci. Per layout strutturati, molte squadre iniziano con un Video Template per mantenere un'immagine coordinata in tutte le campagne.

