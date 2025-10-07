Parti da un URL di un prodotto, uno script breve o un singolo brief e genera annunci video raffinati senza l'uso di telecamere o montaggio manuale. HeyGen produce automaticamente ritmo, voiceover, didascalie ed esportazioni pronte per le piattaforme così che i team possano lanciare più varianti di annunci e scoprire cosa è più scalabile.
Prova il nostro generatore di annunci video AI
Il generatore di annunci video AI ti aiuta a creare annunci video ad alte prestazioni senza bisogno di riprese o montaggio manuale. Inizia con uno script o un'idea, e HeyGen lo trasforma automaticamente in annunci pronti per la piattaforma ottimizzati per i social, le campagne di performance e digitali. Crea, aggiorna e scala la creatività pubblicitaria più velocemente, senza modelli, timeline o ritardi nella produzione.
Quando i lanci richiedono velocità, le riprese tradizionali creano ritardi, ma le nostre soluzioni pubblicitarie AI possono semplificare il processo. HeyGen converte le pagine dei prodotti o i brief in brevi video di lancio focalizzati sui benefici, così puoi avviare campagne a pagamento in ore invece che in settimane.
I grandi cataloghi SKU richiedono una creatività costante per ogni prodotto. HeyGen automatizza b-roll, primi piani e richiami delle caratteristiche per ogni articolo in modo che i team di eCommerce possano creare promozioni di catalogo scalabili con qualità uniforme.
I contenuti brevi richiedono ganci immediati e un ritmo serrato. HeyGen realizza montaggi verticali con inquadrature iniziali incisive, didascalie leggibili e tempistiche adatte alla piattaforma per migliorare il tasso di clic e il tempo di visione su Reels e Shorts.
Il retargeting richiede messaggi personalizzati per diversi segmenti di pubblico. HeyGen produce varianti personalizzate evidenziando sconti, vantaggi o testimonianze per aumentare le conversioni dal traffico interessato.
Le agenzie necessitano di volume e coerenza tra i clienti, specialmente quando producono annunci video in pochi minuti. HeyGen applica i kit di marca, produce esportazioni organizzate e accelera l'iterazione in modo che le agenzie possano fornire più creatività senza gonfiare i costi.
Espandersi a livello globale richiede creatività localizzate. Il traduttore di video di HeyGen rigenera doppiaggi, sottotitoli e tempistica per ogni lingua in modo che i team possano testare e lanciare campagne localizzate rapidamente.
Perché HeyGen è il miglior script per video AI
HeyGen trasforma qualsiasi script in un video realistico di alta qualità in pochi minuti. Inizia da un'idea grezza, una sceneggiatura rifinita o anche solo alcuni punti elenco. HeyGen genera scene di dialogo realistiche con controlli avanzati, così puoi passare dalle parole al video finito senza un flusso di lavoro di produzione tradizionale.
Trasforma gli script in video rifiniti in pochi minuti. È molto più rapido ed economico rispetto alle riprese, alle riprese aggiuntive o a complesse tempistiche di montaggio.
Crea video di livello professionale con un flusso di lavoro semplice e intuitivo. Nessuna esperienza di montaggio. Nessuna configurazione tecnica. Scrivi, genera, perfeziona
Dal tuo primo abbozzo fino all'esportazione finale, l'editor basato su testo di HeyGen semplifica l'intero processo. Aggiorna le battute, regola il ritmo, rivedi le scene e itera rapidamente, come se stessi modificando un documento, non una timeline.
Collegamento ai flussi di lavoro video dalle pagine dei prodotti
Incolla l'URL di un prodotto o di una pagina di destinazione e HeyGen estrae immagini, specifiche e messaggi per creare una storyboard. Il collegamento alla pagina dei flussi di lavoro video mappa il contenuto della pagina in annunci multi-scena o brevi clip promozionali ottimizzate per inserimenti sui social con un input manuale minimo.
Script per video con opzioni di voce umana
Scrivi uno script breve o lascia che HeyGen crei incipit e call to action. Il motore produce doppiaggi dal suono naturale in diversi toni e lingue e applica un sincronismo labiale accurato quando si utilizzano risorse di personaggi parlanti o avatar per mantenere allineata la narrazione.
Automazione creativa e preset di stile
Scegli temi visivi, ritmo e proporzioni dell'aspetto e HeyGen applica automaticamente movimenti fluidi, stili di didascalia e transizioni. I preset della piattaforma garantiscono che ogni esportazione sia ottimizzata per il posizionamento degli annunci e l'attenzione del pubblico senza lavoro di ridimensionamento aggiuntivo.
Supporto alla generazione in batch, test e analisi
Genera centinaia di varianti pubblicitarie modificando gli attacchi, le immagini o i CTA su larga scala con la nostra piattaforma pubblicitaria AI. Le esportazioni sono organizzate per i gestori di annunci e test A B. Utilizza i suggerimenti integrati per il pubblico e traccia i segnali di performance in modo che i team possano rapidamente isolare gli elementi creativi vincenti.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di annunci video AI
Crea video pronti per la pubblicità in quattro semplici passaggi, dal brief agli asset pubblicabili.
Incolla un URL di un prodotto, carica immagini o inserisci un breve script. HeyGen analizza i contenuti, estrae le caratteristiche principali e prepara una storyboard scena per scena per guidare la generazione.
Seleziona il rapporto d'aspetto, il tema visivo e il ritmo. Applica il tuo kit di marca affinché loghi, font e colori rimangano coerenti in ogni variante e posizionamento.
Producete più bozze con diversi incipit, elementi visivi e inviti all'azione. Anteprima affiancata, modificate il testo o le immagini e rigenerate le varianti per i test A/B senza dover editare manualmente la timeline utilizzando il nostro creatore di annunci.
Scarica MP4 e immagini ottimizzate per Feed, Reels, Stories e inserzioni in-stream. Utilizza esportazioni batch per caricare asset organizzati direttamente sui gestori di annunci e inizia subito i test.
Un generatore di annunci video AI trasforma brevi descrizioni, URL, immagini o script in creatività pubblicitarie finite utilizzando composizione automatica di scene, sintesi vocale, sottotitolazione e formattazione dell'esportazione. HeyGen combina testo a video e avatar AI per creare contenuti coinvolgenti. immagine a video flussi per creare annunci lucidati senza l'uso di telecamere o editing manuale.
HeyGen si concentra sulla chiarezza, il controllo e la velocità piuttosto che sulla forte dipendenza da modelli predefiniti. Consentendo ai team di aggiornare gli script invece di ricostruire i video, è più semplice iterare, mantenere la coerenza attraverso le campagne e scalare la creatività pubblicitaria senza rallentare il flusso di produzione
L'intelligenza artificiale ti aiuta a creare più varianti di annunci rapidamente, migliorando così i test e l'ottimizzazione. Le prestazioni dipendono comunque dalla tua offerta e dal messaggio, ma un'iterazione più veloce rende più semplice imparare dai risultati e perfezionare il materiale creativo senza intoppi nella produzione.
Sì. HeyGen supporta la creazione di annunci per TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e Google Ads. Molte squadre utilizzano anche Repurpose Video per adattare lo stesso materiale creativo pubblicitario su più piattaforme senza ricominciare da capo.
No. HeyGen è pensato per i marketer, i fondatori e i team che desiderano risultati senza l'uso di strumenti di modifica complessi. La maggior parte delle modifiche comporta semplici aggiornamenti del testo, rendendolo accessibile anche se non hai mai modificato un video prima d'ora.
Applica un kit di marca con loghi, font e colori. HeyGen fa rispettare le regole del marchio su bozze e modelli generati, e permette il blocco di elementi chiave in modo che i team mantengano la coerenza su larga scala.
HeyGen esporta file video MP4 e immagini ad alta risoluzione formattate per Feed, Reels, Stories, Messenger e posizionamenti in-stream. L'esportazione in batch organizza i file con nomi chiari per i gestori di annunci e gli strumenti di campagna.
HeyGen segue le migliori pratiche comuni delle piattaforme come il rapporto d'aspetto, la leggibilità dei sottotitoli e i rapporti tipici del testo, ma la conformità finale alle politiche e l'approvazione degli annunci rimangono responsabilità dell'inserzionista.
Puoi iniziare rapidamente e testare il flusso di lavoro prima di espanderlo. HeyGen ti permette di creare il tuo primo annuncio video AI direttamente nel tuo browser, così puoi vedere come si integra nel tuo processo di marketing prima di impegnarti.
Puoi creare promozioni di prodotti, annunci per la consapevolezza del marchio, creatività di performance, pubblicità educative e annunci. Per layout strutturati, molte squadre iniziano con un Video Template per mantenere un'immagine coordinata in tutte le campagne.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.