Parti da testi, slide, PDF o un breve riassunto e ottieni moduli di corso rifiniti senza bisogno di telecamere o montaggio. HeyGen trasforma il tuo materiale di partenza in lezioni video narrate, quiz, sottotitoli ed esportazioni confezionate così che team e creatori possano distribuire formazione più rapidamente.
L'orientamento tradizionale richiede sessioni filmate, formatori dal vivo e pianificazione. HeyGen trasforma politiche, presentazioni e elenchi puntati in moduli di orientamento narrati e coerenti con quiz, così i nuovi assunti possono accelerare più rapidamente e le risorse umane possono fornire esperienze ripetibili.
Gli aggiornamenti dei prodotti e la formazione sulle funzionalità richiedono aggiornamenti frequenti. HeyGen crea brevi video dimostrativi, guide passo dopo passo e verifiche di valutazione a partire dalle note di rilascio o dagli URL in modo che i team di successo del cliente mantengano i tutorial aggiornati senza dover rifare le riprese.
I contenuti di conformità richiedono accuratezza e tracciabilità. HeyGen produce lezioni sottotitolate, quiz temporizzati e registri di completamento esportabili che soddisfano i requisiti di formazione formale semplificando al contempo aggiornamenti e audit attraverso soluzioni potenziate dall'intelligenza artificiale.
I creatori di corsi e gli educatori possono convertire programmi di studio o ricerche in moduli di corsi online completi con video, quiz e materiali scaricabili utilizzando strumenti AI. HeyGen riduce i tempi di produzione così i creatori possono pubblicare più corsi e diversificare le fonti di reddito.
Hai bisogno di ripassi giusto in tempo o di brevi spiegazioni? Il generatore di video AI di HeyGen crea clip di microapprendimento e guide di riferimento rapide a partire da documenti sorgente più lunghi in modo che gli studenti possano accedere all'aiuto mirato esattamente quando ne hanno bisogno.
Espandersi in nuove regioni di solito richiede la ri-registrazione dei contenuti. Il traduttore video di HeyGen ricrea narrazioni e sottotitoli in molte lingue, preservando tempistica e tono così che l'apprendimento sembri naturale per ogni pubblico.
Perché Heygen è il miglior costruttore di corsi AI
HeyGen automatizza la produzione di corsi da capo a fondo utilizzando la stesura intelligente di script, la generazione di video AI e la localizzazione, così le organizzazioni possono creare formazione coerente su larga scala. Produce lezioni guidate da istruttori, microlearning e valutazioni con meno sforzo e costo.
Genera bozze complete di corsi da documenti o link in pochi minuti. HeyGen scrive sceneggiature, compone scene e produce video lezioni narrate così puoi saltare le riprese, il montaggio e i lunghi cicli di produzione, sfruttando le capacità del creatore di corsi AI.
HeyGen abbina lezioni video a quiz, valutazioni ed elementi interattivi per migliorare l'esperienza di apprendimento. I sottotitoli generati automaticamente, le rubriche e le analitiche rendono la pubblicazione e il tracciamento dei progressi degli studenti semplice.
Crea rapidamente molteplici varianti di corsi. Utilizza strumenti di traduzione e traduttori video per localizzare narrazione, sottotitoli e immagini in modo che la formazione raggiunga i team globali senza rielaborazioni manuali, migliorando l'esperienza dei corsi online.
Progettazione intelligente del corso e generazione del programma
HeyGen analizza documenti caricati, presentazioni o un riassunto del corso e genera un programma di corso strutturato con obiettivi di apprendimento e sequenziamento dei moduli. L'IA suggerisce la durata delle lezioni, la segmentazione e i punti di valutazione in modo che i progettisti didattici inizino con una bozza completa che è facile da perfezionare.
Lezioni video con narrazione naturale a partire da testi
Converti gli script in video lezioni di qualità professionale utilizzando il generatore di video AI di HeyGen e i modelli vocali. Il sistema produce voiceover dall'aspetto umano, sottotitoli sincronizzati e presentatori avatar opzionali con sincronizzazione labiale precisa così i video sembrano rifiniti e professionali senza bisogno di tempo in studio.
Valutazioni interattive e valutazione automatica tramite intelligenza artificiale
Genera automaticamente quiz, domande a scelta multipla e domande aperte a partire dal contenuto della lezione. HeyGen può produrre rubriche e fornire valutazioni e feedback immediati assistiti dall'IA, così che gli studenti ricevano una valutazione tempestiva e coerente, permettendo agli istruttori di risparmiare ore di correzione manuale attraverso strumenti di intelligenza artificiale.
Controllo del marchio, modelli e flessibilità di esportazione
Applica i kit di marca per imporre loghi, font, colori e stile delle diapositive in tutti i corsi. Esporta i pacchetti come SCORM o LTI, pubblica su un LMS o condividi tramite un link pubblico. L'esportazione batch e i flussi di lavoro basati su template rendono semplice il dispiegamento delle biblioteche di corsi attraverso team e piattaforme.
Come utilizzare il Costruttore di Corsi AI
Crea corsi completi in quattro passaggi semplificati, dal contenuto di partenza ai moduli pronti per gli studenti.
Fornisci presentazioni, PDF, documenti o un breve schema. HeyGen analizza il materiale, estrae i punti chiave e raccomanda una struttura del corso con obiettivi.
Seleziona la durata della lezione, uno stile di presentazione, il tono della voce e il kit di marca. Scegli i modelli per le valutazioni e gli elementi interattivi in modo che ogni modulo corrisponda ai tuoi standard.
Rivedi le lezioni video generate, modifica gli script, riordina le scene e aggiungi quiz o assistenti chat. L'editor di HeyGen ti permette di rifinire i contenuti senza la necessità di un montaggio su timeline tradizionale.
Esporta come SCORM o LTI, pubblica direttamente su un LMS o condividi i link. Tieni traccia dei progressi, del completamento e dei risultati delle valutazioni con analisi integrate per misurare i risultati dell'apprendimento.
Un costruttore di corsi AI automatizza il processo di trasformazione del materiale di partenza in corsi strutturati. HeyGen elabora documenti, diapositive o brief e genera schemi, script per lezioni, video narrati, quiz e pacchetti di esportazione così da produrre formazione completa senza riprese o montaggi complessi.
HeyGen utilizza avanzate testo in video come funzionalità del generatore di corsi AI che semplifica la creazione di contenuti. e immagine in video Pipeline oltre a modelli vocali di alta qualità sono utilizzati per produrre lezioni di qualità da trasmissione con componenti generati dall'IA. Puoi scegliere stili di presentatore o presentatori avatar e HeyGen applica sincronizzazione labiale, ritmo naturale e missaggio audio per un risultato professionale.
HeyGen supporta flussi di lavoro multilingue estensivi. Utilizza il traduttore video per convertire gli script e rigenerare voiceover e sottotitoli in molte lingue in modo che i corsi sembrino nativi per il pubblico locale, preservando tempistica e tono.
Sì, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono migliorare la creazione di corsi. Le bozze generate sono completamente modificabili. Aggiorna gli script, cambia le scene, modifica il tono della voce o perfeziona i quiz utilizzando gli strumenti di creazione di corsi AI per un'esperienza senza interruzioni. La funzione di rigenerazione di HeyGen applica le modifiche su varianti diverse in modo che i cambiamenti siano scalabili in modo efficiente.
Carica i kit di marca inclusi loghi, font e palette di colori per far rispettare gli standard visivi. HeyGen suggerisce anche obiettivi di apprendimento, punti di valutazione e migliori pratiche di tempistica affinché la qualità del corso sia coerente e allineata con i principi della progettazione didattica.
Esporta come SCORM o LTI per l'integrazione con LMS, scarica i video delle lezioni in formato MP4, oppure condividi tramite link sicuri. HeyGen supporta anche l'incorporamento dei corsi, l'accesso API per l'automazione e integrazioni con strumenti comuni per semplificare la pubblicazione e il monitoraggio.
Sì. HeyGen genera quiz e valutazioni basate su rubriche. La piattaforma offre una valutazione automatizzata assistita dall'IA per risposte oggettive e aperte e fornisce modelli di feedback in modo che gli studenti ricevano una guida tempestiva nei corsi online.
HeyGen utilizza sicurezza di livello aziendale, archiviazione crittografata e controlli di accesso per proteggere i contenuti e i dati degli apprendenti in ambienti potenziati dall'IA. Sono disponibili controlli amministrativi e opzioni di audit per le esigenze di conformità e governance.
Inizia con obiettivi di apprendimento chiari, fornisce materiale di partenza conciso, scegli la durata delle lezioni appropriata per l'attenzione, aggiungi quiz formativi e localizza i contenuti dove gli studenti ne hanno bisogno per creare corsi in modo efficace. Genera più varianti per testare il coinvolgimento e iterare in base alle analitiche.
Mantieni la proprietà di tutti i contenuti del corso che crei. HeyGen fornisce risorse con licenza e output generati per uso commerciale. Assicurati che qualsiasi materiale di terze parti che carichi abbia le dovute autorizzazioni prima della pubblicazione.
