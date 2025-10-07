Costruttore di corsi IA che trasforma i contenuti in corsi

Parti da testi, slide, PDF o un breve riassunto e ottieni moduli di corso rifiniti senza bisogno di telecamere o montaggio. HeyGen trasforma il tuo materiale di partenza in lezioni video narrate, quiz, sottotitoli ed esportazioni confezionate così che team e creatori possano distribuire formazione più rapidamente.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
Formazione rapida dei nuovi dipendenti

Formazione rapida dei nuovi dipendenti

L'orientamento tradizionale richiede sessioni filmate, formatori dal vivo e pianificazione. HeyGen trasforma politiche, presentazioni e elenchi puntati in moduli di orientamento narrati e coerenti con quiz, così i nuovi assunti possono accelerare più rapidamente e le risorse umane possono fornire esperienze ripetibili.

Formazione sul prodotto per il successo del cliente

Formazione sul prodotto per il successo del cliente

Gli aggiornamenti dei prodotti e la formazione sulle funzionalità richiedono aggiornamenti frequenti. HeyGen crea brevi video dimostrativi, guide passo dopo passo e verifiche di valutazione a partire dalle note di rilascio o dagli URL in modo che i team di successo del cliente mantengano i tutorial aggiornati senza dover rifare le riprese.

Programmi di conformità e certificazione

Programmi di conformità e certificazione

I contenuti di conformità richiedono accuratezza e tracciabilità. HeyGen produce lezioni sottotitolate, quiz temporizzati e registri di completamento esportabili che soddisfano i requisiti di formazione formale semplificando al contempo aggiornamenti e audit attraverso soluzioni potenziate dall'intelligenza artificiale.

Espandi i cataloghi dei corsi per l'istruzione e i creatori

Espandi i cataloghi dei corsi per l'istruzione e i creatori

I creatori di corsi e gli educatori possono convertire programmi di studio o ricerche in moduli di corsi online completi con video, quiz e materiali scaricabili utilizzando strumenti AI. HeyGen riduce i tempi di produzione così i creatori possono pubblicare più corsi e diversificare le fonti di reddito.

Microapprendimento e supporto alle prestazioni

Microapprendimento e supporto alle prestazioni

Hai bisogno di ripassi giusto in tempo o di brevi spiegazioni? Il generatore di video AI di HeyGen crea clip di microapprendimento e guide di riferimento rapide a partire da documenti sorgente più lunghi in modo che gli studenti possano accedere all'aiuto mirato esattamente quando ne hanno bisogno.

Programmi di formazione multilingue

Programmi di formazione multilingue

Espandersi in nuove regioni di solito richiede la ri-registrazione dei contenuti. Il traduttore video di HeyGen ricrea narrazioni e sottotitoli in molte lingue, preservando tempistica e tono così che l'apprendimento sembri naturale per ogni pubblico.


Perché Heygen è il miglior costruttore di corsi AI

HeyGen automatizza la produzione di corsi da capo a fondo utilizzando la stesura intelligente di script, la generazione di video AI e la localizzazione, così le organizzazioni possono creare formazione coerente su larga scala. Produce lezioni guidate da istruttori, microlearning e valutazioni con meno sforzo e costo.

Produzione di corsi più rapida

Genera bozze complete di corsi da documenti o link in pochi minuti. HeyGen scrive sceneggiature, compone scene e produce video lezioni narrate così puoi saltare le riprese, il montaggio e i lunghi cicli di produzione, sfruttando le capacità del creatore di corsi AI.

Strumentario completo per l'apprendimento

HeyGen abbina lezioni video a quiz, valutazioni ed elementi interattivi per migliorare l'esperienza di apprendimento. I sottotitoli generati automaticamente, le rubriche e le analitiche rendono la pubblicazione e il tracciamento dei progressi degli studenti semplice.

Scala con localizzazione e automazione

Crea rapidamente molteplici varianti di corsi. Utilizza strumenti di traduzione e traduttori video per localizzare narrazione, sottotitoli e immagini in modo che la formazione raggiunga i team globali senza rielaborazioni manuali, migliorando l'esperienza dei corsi online.

Progettazione intelligente del corso e generazione del programma

HeyGen analizza documenti caricati, presentazioni o un riassunto del corso e genera un programma di corso strutturato con obiettivi di apprendimento e sequenziamento dei moduli. L'IA suggerisce la durata delle lezioni, la segmentazione e i punti di valutazione in modo che i progettisti didattici inizino con una bozza completa che è facile da perfezionare.

Un uomo sorridente in un fotogramma video, affiancato da icone per il caricamento di un PDF e di un programma del corso.

Lezioni video con narrazione naturale a partire da testi

Converti gli script in video lezioni di qualità professionale utilizzando il generatore di video AI di HeyGen e i modelli vocali. Il sistema produce voiceover dall'aspetto umano, sottotitoli sincronizzati e presentatori avatar opzionali con sincronizzazione labiale precisa così i video sembrano rifiniti e professionali senza bisogno di tempo in studio.

Un'interfaccia software con un pop-up che mostra il testo "Panoramica Risultati Q3" sulla sinistra, e una diapositiva di presentazione con lo stesso titolo e la foto di un uomo sulla destra.

Valutazioni interattive e valutazione automatica tramite intelligenza artificiale

Genera automaticamente quiz, domande a scelta multipla e domande aperte a partire dal contenuto della lezione. HeyGen può produrre rubriche e fornire valutazioni e feedback immediati assistiti dall'IA, così che gli studenti ricevano una valutazione tempestiva e coerente, permettendo agli istruttori di risparmiare ore di correzione manuale attraverso strumenti di intelligenza artificiale.

Una donna sorridente in un abito futuristico tiene un tablet, guardando verso l'alto, con sovrapposto "Rapporto sul Sentimento AI 2025".

Controllo del marchio, modelli e flessibilità di esportazione

Applica i kit di marca per imporre loghi, font, colori e stile delle diapositive in tutti i corsi. Esporta i pacchetti come SCORM o LTI, pubblica su un LMS o condividi tramite un link pubblico. L'esportazione batch e i flussi di lavoro basati su template rendono semplice il dispiegamento delle biblioteche di corsi attraverso team e piattaforme.

Finestra di dialogo che mostra le opzioni per esportare come SCORM 1.2, con un uomo sorridente sullo sfondo.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di trasformazione da immagine a video più innovativa sul mercato.

Guardo
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che io ho quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo avuto un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
play buttonWatch video
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
play buttonWatch video
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
Come funziona

Come utilizzare il Costruttore di Corsi AI

Crea corsi completi in quattro passaggi semplificati, dal contenuto di partenza ai moduli pronti per gli studenti.

Passo 1

Carica i tuoi contenuti o incolla un URL

Fornisci presentazioni, PDF, documenti o un breve schema. HeyGen analizza il materiale, estrae i punti chiave e raccomanda una struttura del corso con obiettivi.

Passo 2

Scegli lo stile e il ritmo

Seleziona la durata della lezione, uno stile di presentazione, il tono della voce e il kit di marca. Scegli i modelli per le valutazioni e gli elementi interattivi in modo che ogni modulo corrisponda ai tuoi standard.

Passaggio 3

Anteprima, modifica e aggiungi interattività

Rivedi le lezioni video generate, modifica gli script, riordina le scene e aggiungi quiz o assistenti chat. L'editor di HeyGen ti permette di rifinire i contenuti senza la necessità di un montaggio su timeline tradizionale.

Passaggio 4

Pubblica e traccia gli apprendenti

Esporta come SCORM o LTI, pubblica direttamente su un LMS o condividi i link. Tieni traccia dei progressi, del completamento e dei risultati delle valutazioni con analisi integrate per misurare i risultati dell'apprendimento.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un costruttore di corsi AI e come lo utilizza HeyGen?

Un costruttore di corsi AI automatizza il processo di trasformazione del materiale di partenza in corsi strutturati. HeyGen elabora documenti, diapositive o brief e genera schemi, script per lezioni, video narrati, quiz e pacchetti di esportazione così da produrre formazione completa senza riprese o montaggi complessi.

Quanto sono realistici e professionali i video generati per aspetto e audio?

HeyGen utilizza avanzate testo in video come funzionalità del generatore di corsi AI che semplifica la creazione di contenuti. e immagine in video Pipeline oltre a modelli vocali di alta qualità sono utilizzati per produrre lezioni di qualità da trasmissione con componenti generati dall'IA. Puoi scegliere stili di presentatore o presentatori avatar e HeyGen applica sincronizzazione labiale, ritmo naturale e missaggio audio per un risultato professionale.

Quali lingue e traduzioni sono supportate?

HeyGen supporta flussi di lavoro multilingue estensivi. Utilizza il traduttore video per convertire gli script e rigenerare voiceover e sottotitoli in molte lingue in modo che i corsi sembrino nativi per il pubblico locale, preservando tempistica e tono.

Posso modificare gli script e i video dopo averli generati?

Sì, gli strumenti basati sull'intelligenza artificiale possono migliorare la creazione di corsi. Le bozze generate sono completamente modificabili. Aggiorna gli script, cambia le scene, modifica il tono della voce o perfeziona i quiz utilizzando gli strumenti di creazione di corsi AI per un'esperienza senza interruzioni. La funzione di rigenerazione di HeyGen applica le modifiche su varianti diverse in modo che i cambiamenti siano scalabili in modo efficiente.

Come aiuta HeyGen a mantenere la qualità del marchio e delle istruzioni?

Carica i kit di marca inclusi loghi, font e palette di colori per far rispettare gli standard visivi. HeyGen suggerisce anche obiettivi di apprendimento, punti di valutazione e migliori pratiche di tempistica affinché la qualità del corso sia coerente e allineata con i principi della progettazione didattica.

Quali formati di esportazione e integrazioni sono disponibili?

Esporta come SCORM o LTI per l'integrazione con LMS, scarica i video delle lezioni in formato MP4, oppure condividi tramite link sicuri. HeyGen supporta anche l'incorporamento dei corsi, l'accesso API per l'automazione e integrazioni con strumenti comuni per semplificare la pubblicazione e il monitoraggio.

HeyGen può generare valutazioni e valutare le risposte degli studenti?

Sì. HeyGen genera quiz e valutazioni basate su rubriche. La piattaforma offre una valutazione automatizzata assistita dall'IA per risposte oggettive e aperte e fornisce modelli di feedback in modo che gli studenti ricevano una guida tempestiva nei corsi online.

I miei contenuti e i dati degli apprendenti sono sicuri?

HeyGen utilizza sicurezza di livello aziendale, archiviazione crittografata e controlli di accesso per proteggere i contenuti e i dati degli apprendenti in ambienti potenziati dall'IA. Sono disponibili controlli amministrativi e opzioni di audit per le esigenze di conformità e governance.

Quali sono le migliori pratiche per creare corsi con HeyGen?

Inizia con obiettivi di apprendimento chiari, fornisce materiale di partenza conciso, scegli la durata delle lezioni appropriata per l'attenzione, aggiungi quiz formativi e localizza i contenuti dove gli studenti ne hanno bisogno per creare corsi in modo efficace. Genera più varianti per testare il coinvolgimento e iterare in base alle analitiche.

Chi possiede i diritti dei corsi creati in HeyGen?

Mantieni la proprietà di tutti i contenuti del corso che crei. HeyGen fornisce risorse con licenza e output generati per uso commerciale. Assicurati che qualsiasi materiale di terze parti che carichi abbia le dovute autorizzazioni prima della pubblicazione.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background