Crea contenuti video promozionali AI che siano raffinati e performanti, senza l'uso di telecamere o montaggi complessi. Trasforma link di prodotti, brevi script e idee semplici in video promozionali coerenti con il tuo marchio in pochi minuti. HeyGen aiuta i team a lanciarsi più creativamente, testare più prospettive e muoversi più velocemente rispetto alla produzione tradizionale.
Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video
Annuncia nuovi prodotti e funzionalità con brevi promozioni che mostrano chiaramente il valore. Utilizza sovraimpressioni, tagli rapidi e voiceover per evidenziare ciò che conta di più. Aiuta il pubblico a capire perché dovrebbe interessarsi in pochi secondi.
Crea promozioni accattivanti per le vendite festive, sconti lampo e campagne a tempo limitato rapidamente utilizzando il nostro creatore di video. Aggiorna testi, prezzi e voce fuori campo senza dover rifare le riprese. Questa flessibilità è ideale per promozioni rapide.
Incrementa le iscrizioni a webinar, conferenze ed eventi dal vivo con clip promozionali mirate. Combina immagini degli oratori, programmi e testimonianze sociali per aumentare l'interesse. Condividi su social, email e siti web con il minimo sforzo aggiuntivo.
Racconta la storia del tuo marchio con promozioni che rafforzano il tuo posizionamento e i tuoi valori. Combina riprese di stile di vita, immagini del prodotto e narrazione in pezzi coerenti. Utilizza varianti per rivolgerti a diversi segmenti mantenendo la stessa idea di base.
Crea promozioni verticali e quadrate ottimizzate per feed e storie. Progetta contenuti che catturino l'attenzione nei primi secondi e mantengano gli spettatori incollati. Riadatta le promozioni per molteplici piattaforme senza dover ridimensionare manualmente.
Spiega cosa fa il tuo prodotto e perché è diverso utilizzando promozioni rapide e chiare. Usa visualizzazioni schermo e un linguaggio semplice per ridurre l'attrito con i nuovi utenti. Questi video aiutano le pagine di atterraggio, gli store di app e le pubblicità a convertire meglio.
Perché HeyGen è il miglior generatore di video promozionali AI
HeyGen è stato creato per i marketer e i creatori che hanno bisogno di video promozionali di grande impatto e rapidi. Inizia con un brief o un URL e preparati a modificare concetti che corrispondono già al tuo messaggio. Mantieni il controllo creativo, mentre l'intelligenza artificiale si occupa della grafica, della voce e della struttura.
Incolla un link di un prodotto o un'idea breve e genera bozze di video che includono già scene, didascalie e voiceover. Invece di creare ogni promozione da zero, puoi rifinire ciò che l'AI crea. Questo ti permette di passare dal concetto al caricamento in una frazione del tempo con il nostro creatore di video promozionali AI.
Applica il tuo kit di marca in modo che loghi, colori e font rimangano coerenti in ogni promozione. Salva i layout e gli stili che preferisci e riutilizzali per le future campagne. Il risultato è una libreria di video che sembrano unificati, anche quando contribuiscono molte persone.
Crea più versioni dello stesso promo con introduzioni, immagini o inviti all'azione diversi. Esporta risorse per canali a pagamento e organici e tieni traccia delle prestazioni. Questo ti aiuta a migliorare il ritorno sugli investimenti pubblicitari mantenendo bassi i costi di produzione.
URL e script per la generazione di video promozionali
Inizia da una pagina di prodotto, una landing page o uno script e genera automaticamente un video promozionale strutturato utilizzando il nostro creatore di video promozionali AI. HeyGen identifica i vantaggi principali e li trasforma in scene con testo e immagini. Puoi rifinire o rigenerare fino a quando la promozione non corrisponde alla tua visione.
Modelli e layout pronti per promozioni
Utilizza modelli progettati per promozioni di prodotti, offerte e campagne annunci per creare contenuti video accattivanti. I layout sono ottimizzati per leggibilità, ritmo e posizionamento della call to action. Questo ti fornisce una solida base visiva per ogni promozione.
Avatar AI, doppiaggi e sottotitoli
Aggiungi la presenza umana utilizzando avatar AI e voiceover naturali in molte lingue per i tuoi progetti di creazione video. I sottotitoli automatici rendono i video comprensibili anche quando il suono è disattivato. Puoi adattare il tono e la consegna per abbinare la performance o lo stile del marchio.
Esportazione in multi formato per ogni canale
Esporta promozioni in formati verticali, quadrati e orizzontali ottimizzati per ogni piattaforma. Mantieni aree sicure e testo leggibile in tutte le collocazioni. Un singolo progetto può alimentare annunci pubblicitari, post nei feed, storie e risorse per siti web contemporaneamente.
Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.
Come utilizzare il generatore di video promozionali AI
HeyGen si integra nei flussi di lavoro di marketing esistenti così che i team possano aggiungere video senza rallentare le campagne. Dall'idea all'esportazione, rimani concentrato sulla strategia mentre la piattaforma gestisce l'esecuzione.
Incolla un URL, descrivi la tua promozione o aggiungi un breve script. Specifica il pubblico e l'obiettivo principale in modo che la direzione del video sia in linea con i tuoi obiettivi. Questo stabilisce la base per la promozione generata.
Scegli modelli e proporzioni che si adattino ai tuoi canali target. Seleziona una voce o un avatar AI che corrisponda al tono del tuo marchio. Regola lo stile visivo per abbinarlo alla creatività delle performance, alle campagne di marca o ad entrambe.
Anteprima della promozione generata e modifica di aperture, dichiarazioni di vantaggio e offerte. Aggiungi o rimuovi scene, regola i tempi e aggiorna il testo a schermo. Piccole modifiche ti aiutano a preparare diverse varianti per i test.
Scarica i video finali nei formati corretti e caricarli sulle piattaforme pubblicitarie, sui canali social o sul tuo sito. Monitora le prestazioni e torna su HeyGen per creare rapidamente nuove varianti. Questo ciclo aiuta le tue promozioni a migliorare con ogni campagna.
Un video promozionale AI è un video promozionale creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Utilizza l'AI per generare immagini, voiceover e struttura a partire da input semplici così che le campagne possano essere lanciate più velocemente e richiedano meno risorse di produzione.
No. HeyGen è stato progettato affinché i marketer, i fondatori e i team di contenuti possano creare promozioni senza le tradizionali competenze di editing. Flussi di lavoro guidati, modelli e controlli semplici rendono la produzione accessibile ed efficiente.
Sì. Puoi caricare clip di prodotti, immagini del marchio e loghi da includere nelle tue promozioni. Questi elementi si affiancano alle immagini generate dall'IA in modo che il tuo contenuto appaia unico e autentico.
Puoi utilizzare le promozioni esportate su piattaforme social, reti pubblicitarie, siti web e campagne email. I preset del rapporto d'aspetto ti aiutano a supportare TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e altri a partire da un unico progetto sorgente.
Yes. You can generate voiceovers and captions in multiple languages for your AI-generated promo videos with the video translator feature. This makes it easier to localize campaigns for different regions while keeping your core creative consistent in your promo AI video generator.
Sì. HeyGen esporta file di alta qualità adatti per inserzioni a pagamento e distribuzione organica per le tue campagne pubblicitarie video. Chiarezza visiva, ritmo e didascalie sono ottimizzati per le moderne piattaforme pubblicitarie e ambienti di feed nel tuo annuncio video.
Sì. I team possono condividere progetti, riutilizzare modelli e coordinare le versioni per i loro video utilizzando la nostra piattaforma. Questo aiuta le agenzie, i team interni e i partner a gestire molte promozioni senza perdere di vista il marchio o il messaggio.
I flussi di lavoro promozionali basati sull'IA possono ridurre il tempo di produzione da giorni a minuti per molte campagne, permettendoti di creare un video promozionale senza sforzo. Invece di ricostruire ogni video, si iterano su strutture collaudate e si generano rapidamente nuove varianti.
Sì. Puoi riaprire progetti, modificare script, offerte o elementi visivi e rigenerare la promozione aggiornata. Questo ti aiuta a mantenere le campagne sempreverdi fresche e allineate con i prezzi, i messaggi o gli elementi visivi attuali.
Explore more AI powered tools
Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.