Generatore di Video Promozionali AI: Crea Video Promozionali Istantanei

Crea contenuti video promozionali AI che siano raffinati e performanti, senza l'uso di telecamere o montaggi complessi. Trasforma link di prodotti, brevi script e idee semplici in video promozionali coerenti con il tuo marchio in pochi minuti. HeyGen aiuta i team a lanciarsi più creativamente, testare più prospettive e muoversi più velocemente rispetto alla produzione tradizionale.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Lanci di prodotti e punti salienti delle funzionalità

Lanci di prodotti e punti salienti delle funzionalità

Annuncia nuovi prodotti e funzionalità con brevi promozioni che mostrano chiaramente il valore. Utilizza sovraimpressioni, tagli rapidi e voiceover per evidenziare ciò che conta di più. Aiuta il pubblico a capire perché dovrebbe interessarsi in pochi secondi.

Offerte stagionali e a tempo limitato

Offerte stagionali e a tempo limitato

Crea promozioni accattivanti per le vendite festive, sconti lampo e campagne a tempo limitato rapidamente utilizzando il nostro creatore di video. Aggiorna testi, prezzi e voce fuori campo senza dover rifare le riprese. Questa flessibilità è ideale per promozioni rapide.

Promozioni di eventi e registrazioni

Promozioni di eventi e registrazioni

Incrementa le iscrizioni a webinar, conferenze ed eventi dal vivo con clip promozionali mirate. Combina immagini degli oratori, programmi e testimonianze sociali per aumentare l'interesse. Condividi su social, email e siti web con il minimo sforzo aggiuntivo.

Campagne di marca e sensibilizzazione

Campagne di marca e sensibilizzazione

Racconta la storia del tuo marchio con promozioni che rafforzano il tuo posizionamento e i tuoi valori. Combina riprese di stile di vita, immagini del prodotto e narrazione in pezzi coerenti. Utilizza varianti per rivolgerti a diversi segmenti mantenendo la stessa idea di base.

Promozioni e teaser sui social media

Promozioni e teaser sui social media

Crea promozioni verticali e quadrate ottimizzate per feed e storie. Progetta contenuti che catturino l'attenzione nei primi secondi e mantengano gli spettatori incollati. Riadatta le promozioni per molteplici piattaforme senza dover ridimensionare manualmente.

Crescita di app, SaaS e startup

Crescita di app, SaaS e startup

Spiega cosa fa il tuo prodotto e perché è diverso utilizzando promozioni rapide e chiare. Usa visualizzazioni schermo e un linguaggio semplice per ridurre l'attrito con i nuovi utenti. Questi video aiutano le pagine di atterraggio, gli store di app e le pubblicità a convertire meglio.

Perché HeyGen è il miglior generatore di video promozionali AI

HeyGen è stato creato per i marketer e i creatori che hanno bisogno di video promozionali di grande impatto e rapidi. Inizia con un brief o un URL e preparati a modificare concetti che corrispondono già al tuo messaggio. Mantieni il controllo creativo, mentre l'intelligenza artificiale si occupa della grafica, della voce e della struttura.

Lancia campagne più rapidamente con video pronti per la promozione

Incolla un link di un prodotto o un'idea breve e genera bozze di video che includono già scene, didascalie e voiceover. Invece di creare ogni promozione da zero, puoi rifinire ciò che l'AI crea. Questo ti permette di passare dal concetto al caricamento in una frazione del tempo con il nostro creatore di video promozionali AI.

Mantieni ogni video promozionale in linea con il marchio

Applica il tuo kit di marca in modo che loghi, colori e font rimangano coerenti in ogni promozione. Salva i layout e gli stili che preferisci e riutilizzali per le future campagne. Il risultato è una libreria di video che sembrano unificati, anche quando contribuiscono molte persone.

Testa più ganci e offerte con meno sforzo

Crea più versioni dello stesso promo con introduzioni, immagini o inviti all'azione diversi. Esporta risorse per canali a pagamento e organici e tieni traccia delle prestazioni. Questo ti aiuta a migliorare il ritorno sugli investimenti pubblicitari mantenendo bassi i costi di produzione.

URL e script per la generazione di video promozionali

Inizia da una pagina di prodotto, una landing page o uno script e genera automaticamente un video promozionale strutturato utilizzando il nostro creatore di video promozionali AI. HeyGen identifica i vantaggi principali e li trasforma in scene con testo e immagini. Puoi rifinire o rigenerare fino a quando la promozione non corrisponde alla tua visione.

Un'interfaccia digitale mostra una donna che guarda un telefono con un messaggio "Hey Mina!" accanto a una diapositiva "Lancio del Prodotto" con uno script per un corso di produttività.

Modelli e layout pronti per promozioni

Utilizza modelli progettati per promozioni di prodotti, offerte e campagne annunci per creare contenuti video accattivanti. I layout sono ottimizzati per leggibilità, ritmo e posizionamento della call to action. Questo ti fornisce una solida base visiva per ogni promozione.

Tre individui diversi in cornici sovrapposte con bordi sfumati, sembrano parlare.

Avatar AI, doppiaggi e sottotitoli

Aggiungi la presenza umana utilizzando avatar AI e voiceover naturali in molte lingue per i tuoi progetti di creazione video. I sottotitoli automatici rendono i video comprensibili anche quando il suono è disattivato. Puoi adattare il tono e la consegna per abbinare la performance o lo stile del marchio.

Clonazione della voce

Esportazione in multi formato per ogni canale

Esporta promozioni in formati verticali, quadrati e orizzontali ottimizzati per ogni piattaforma. Mantieni aree sicure e testo leggibile in tutte le collocazioni. Un singolo progetto può alimentare annunci pubblicitari, post nei feed, storie e risorse per siti web contemporaneamente.

foto di grafica animata trasformate in video

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma più innovativa di conversione da immagine a video sul mercato.

Miro
"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il generatore di video promozionali AI

HeyGen si integra nei flussi di lavoro di marketing esistenti così che i team possano aggiungere video senza rallentare le campagne. Dall'idea all'esportazione, rimani concentrato sulla strategia mentre la piattaforma gestisce l'esecuzione.

Passo 1

Inizia con un prodotto, un'offerta o un'idea

Incolla un URL, descrivi la tua promozione o aggiungi un breve script. Specifica il pubblico e l'obiettivo principale in modo che la direzione del video sia in linea con i tuoi obiettivi. Questo stabilisce la base per la promozione generata.

Passaggio 2

Scegli stile, formato e tono

Scegli modelli e proporzioni che si adattino ai tuoi canali target. Seleziona una voce o un avatar AI che corrisponda al tono del tuo marchio. Regola lo stile visivo per abbinarlo alla creatività delle performance, alle campagne di marca o ad entrambe.

Passaggio 3

Perfeziona ganci, scene e call-to-action

Anteprima della promozione generata e modifica di aperture, dichiarazioni di vantaggio e offerte. Aggiungi o rimuovi scene, regola i tempi e aggiorna il testo a schermo. Piccole modifiche ti aiutano a preparare diverse varianti per i test.

Passaggio 4

Esporta e avvia il tuo video promozionale AI

Scarica i video finali nei formati corretti e caricarli sulle piattaforme pubblicitarie, sui canali social o sul tuo sito. Monitora le prestazioni e torna su HeyGen per creare rapidamente nuove varianti. Questo ciclo aiuta le tue promozioni a migliorare con ogni campagna.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un video promozionale di intelligenza artificiale?

Un video promozionale AI è un video promozionale creato con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Utilizza l'AI per generare immagini, voiceover e struttura a partire da input semplici così che le campagne possano essere lanciate più velocemente e richiedano meno risorse di produzione.

Ho bisogno di competenze di montaggio video per usare HeyGen?

No. HeyGen è stato progettato affinché i marketer, i fondatori e i team di contenuti possano creare promozioni senza le tradizionali competenze di editing. Flussi di lavoro guidati, modelli e controlli semplici rendono la produzione accessibile ed efficiente.

Posso utilizzare i miei filmati e i miei asset di marca?

Sì. Puoi caricare clip di prodotti, immagini del marchio e loghi da includere nelle tue promozioni. Questi elementi si affiancano alle immagini generate dall'IA in modo che il tuo contenuto appaia unico e autentico.

Su quali piattaforme posso utilizzare questi video promozionali?

Puoi utilizzare le promozioni esportate su piattaforme social, reti pubblicitarie, siti web e campagne email. I preset del rapporto d'aspetto ti aiutano a supportare TikTok, Instagram, Facebook, YouTube e altri a partire da un unico progetto sorgente.

Quanto dovrebbe durare un video promozionale di un'intelligenza artificiale?

La qualità del video è sufficientemente buona per degli annunci a pagamento?

Sì. HeyGen esporta file di alta qualità adatti per inserzioni a pagamento e distribuzione organica per le tue campagne pubblicitarie video. Chiarezza visiva, ritmo e didascalie sono ottimizzati per le moderne piattaforme pubblicitarie e ambienti di feed nel tuo annuncio video.

Le squadre e le agenzie possono collaborare in HeyGen?

Sì. I team possono condividere progetti, riutilizzare modelli e coordinare le versioni per i loro video utilizzando la nostra piattaforma. Questo aiuta le agenzie, i team interni e i partner a gestire molte promozioni senza perdere di vista il marchio o il messaggio.

Quanto tempo può risparmiare la creazione di un video promozionale con l'AI?

I flussi di lavoro promozionali basati sull'IA possono ridurre il tempo di produzione da giorni a minuti per molte campagne, permettendoti di creare un video promozionale senza sforzo. Invece di ricostruire ogni video, si iterano su strutture collaudate e si generano rapidamente nuove varianti.

Posso aggiornare un video promozionale esistente in seguito?

Sì. Puoi riaprire progetti, modificare script, offerte o elementi visivi e rigenerare la promozione aggiornata. Questo ti aiuta a mantenere le campagne sempreverdi fresche e allineate con i prezzi, i messaggi o gli elementi visivi attuali.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

