Creatore di Video Didattici: Realizza Lezioni Coinvolgenti in Pochissimo Tempo

Crea video educativi coinvolgenti utilizzando il creatore di video educativi alimentato dall'IA di HeyGen. Genera lezioni, video esplicativi e video di formazione a partire da idee, sceneggiature, immagini o materiali esistenti con visualizzazioni automatiche, voce, sottotitoli e ritmo. Nessuna necessità di riprese, montaggio temporale o sovraccarico di produzione.

Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Lezioni in aula e conferenze

Lezioni in aula e conferenze

Registrare lezioni ripetutamente richiede tempo. Utilizza un creatore di video didattici per generare video di lezioni chiari che gli studenti possono rivedere in qualsiasi momento.

Corsi online e apprendimento elettronico

Corsi online e apprendimento elettronico

La produzione di video per corsi richiede tradizionalmente studi e montatori. La generazione di video con l'AI crea moduli di apprendimento strutturati rapidamente e in modo coerente.

Programmi di formazione e inserimento

Programmi di formazione e inserimento

I video di formazione diventano spesso obsoleti velocemente, ma utilizzare modelli di video può aiutare a mantenerli pertinenti. Genera e aggiorna facilmente i video istruzionali man mano che cambiano politiche, strumenti o processi.

Progetti e presentazioni degli studenti

Progetti e presentazioni degli studenti

Aiutare gli studenti a comunicare idee visivamente senza barriere tecniche. I video generati dall'IA supportano la creatività mantenendo al contempo una struttura chiara.

Comunicazioni scolastiche e universitarie

Comunicazioni scolastiche e universitarie

Condividi annunci, orientamenti e aggiornamenti attraverso video educativi coinvolgenti invece di lunghe email o diapositive statiche.

Contenuti didattici multilingue

Contenuti didattici multilingue

Offri lezioni a livello globale utilizzando le funzionalità di traduzione video per i tuoi contenuti video educativi. Crea video educativi in più lingue mantenendo il ritmo e la chiarezza.

Perché HeyGen è il miglior creatore di video educativi

HeyGen è stato sviluppato per i team educativi moderni che necessitano di chiarezza, coerenza e scalabilità. Dalle aule scolastiche all'apprendimento aziendale, la generazione di video AI sostituisce i flussi di lavoro di produzione lenti con la creazione di contenuti veloce e flessibile.

Progettato per insegnare su larga scala

Genera video educativi in pochi minuti invece che in settimane. L'intelligenza artificiale gestisce la parte visiva, la narrazione e la struttura così che gli educatori possano concentrarsi sui risultati dell'apprendimento, non sulle attività di produzione.

Progettato per tutti gli ambienti di apprendimento

Crea video per la scuola K 12, l'istruzione superiore, la formazione e la condivisione interna della conoscenza utilizzando i nostri strumenti video educativi gratuiti. I contenuti si adattano facilmente a diversi formati, pubblici e canali di distribuzione.

Facile per educatori e squadre

Non è richiesta esperienza di progettazione o di editing per creare video educativi con la nostra piattaforma facile da usare. Un flusso di lavoro semplice rende facile per insegnanti, formatori e amministratori produrre video educativi professionali.

Generazione di video AI end-to-end

Crea video educativi completi utilizzando il generatore di video AI. HeyGen costruisce scene, ritmo, didascalie e narrazione automaticamente, trasformando i video educativi in video rifiniti pronti per essere condivisi.

Apprendimento visivo da immagine a video

Trasforma diagrammi, slide e immagini in movimento utilizzando strumenti di image to video. L'intelligenza artificiale aggiunge movimento e struttura migliorando la comprensione e mantenendo l'attenzione degli studenti.

Consegna naturale della voce e sincronizzazione labiale

Spiega i concetti chiaramente con una narrazione realistica e un sincronismo labiale accurato. Scegli voci e lingue adatte a diversi argomenti, fasce d'età o regioni.

Clonazione della voce

Aggiornamenti e controllo basati su script

Aggiorna le lezioni modificando il contenuto invece di registrare nuovamente. Cambia argomenti, esempi o lingue e rigenera il video istantaneamente mantenendo una qualità costante.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Supporti Didattici
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il creatore di video educativi

Genera video educativi con l'AI in quattro semplici passaggi.

Passo 1

Aggiungi i tuoi contenuti didattici

Inizia con un'idea, una sceneggiatura, delle diapositive o delle immagini. Definisci l'argomento, il pubblico e il tono del tuo video educativo per assicurarti che sia in linea con gli obiettivi del tuo contenuto video.

Passo 2

Personalizza aspetto visivo e voce

Scegli stili visivi, narrazione, didascalie e lingue. Applica il branding o la formattazione per adattarli al tuo ambiente di apprendimento.

Passaggio 3

Genera con l'IA

Il generatore di video AI di HeyGen produce il video educativo completo con visual sincronizzate, voce e movimento.

Passaggio 4

Esporta e aggiorna in qualsiasi momento

Scarica il tuo video o modificalo più tardi aggiustando il contenuto e rigenerandolo senza ricominciare da capo.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un creatore di video educativi?

Un creatore di video educativi utilizza la generazione di video AI per creare automaticamente video di apprendimento. Genera visualizzazioni, narrazioni e didascalie senza la necessità di riprese o montaggi tradizionali, semplificando il processo di creazione dei video.

Come migliora l'IA i video educativi?

Le strutture AI organizzano chiaramente i contenuti, aggiungono automaticamente elementi visivi e vocali e garantiscono un ritmo costante. Questo aiuta gli studenti a comprendere e trattenere le informazioni in modo più efficace.

Posso creare video per diversi livelli di istruzione?

Sì. Il creatore di video educativi è adatto per la scuola K 12, l'istruzione superiore, la formazione aziendale e i programmi di apprendimento interno.

Supporta più lingue?

Sì. Puoi generare video educativi in più lingue utilizzando le funzionalità integrate di traduzione e voce.

Posso usare immagini o diapositive invece di filmati video?

Sì. Gli strumenti da immagine a video animano diapositive, diagrammi e visualizzazioni, rendendo le lezioni più coinvolgenti senza bisogno di riprese, perfetti per contenuti video animati.

I docenti o gli istruttori hanno bisogno di competenze di editing?

No. Il flusso di lavoro è progettato per utenti non tecnici. L'IA gestisce la produzione mentre tu ti concentri sul contenuto didattico.

In quali formati posso esportare i video educativi?

I video possono essere esportati in formati standard adatti per piattaforme LMS, siti web, presentazioni e condivisione sui social.

Posso aggiornare i video educativi in seguito?

Sì. Modifica il contenuto, cambia gli esempi o aggiorna la lingua e rigenera il video senza doverlo ricostruire da zero, grazie al nostro creatore di video educativi.

Il contenuto educativo è sicuro e di mia proprietà?

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

