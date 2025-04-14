Un election video maker è uno strumento che trasforma testi di campagna elettorale in video finiti di qualità broadcast, senza bisogno di riprese o montaggio. Scrivi il tuo messaggio, scegli un formato visivo e un presentatore, e la piattaforma crea automaticamente il video, includendo narrazione, struttura delle scene, testi a schermo e elementi di branding. Il risultato è un video professionale, pronto per la TV, i social media, l’email o le inserzioni digitali in pochi minuti invece che in giorni.