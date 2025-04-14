Crea video professionali per la campagna elettorale a partire da un semplice testo in pochi minuti. Che tu ti stia candidando a una carica locale o coordinando una campagna nazionale, il creator di video elettorali ti permette di realizzare contenuti curati e coerenti con il tuo messaggio, senza bisogno di telecamere, troupe o esperienza di montaggio. Scrivi il tuo messaggio, scegli lo stile e ottieni automaticamente un video pronto per la messa in onda.
Perché i brand scelgono HeyGen per creare video elettorali
Da script a video in pochi istanti per video promozionali di campagna
Trasforma il copione della tua campagna in un video promozionale finito in pochi minuti. Incolla i tuoi punti chiave, le posizioni politiche o il testo della call-to-action, e il generatore di video AI crea automaticamente uno spot politico professionale a partire dalle tue parole. Niente storyboard, niente ritardi di produzione. Il tuo messaggio raggiunge il pubblico di riferimento lo stesso giorno in cui lo scrivi, non settimane dopo le riprese.
Contatto con gli elettori multilingue su ogni canale
Raggiungi ogni elettore nel tuo distretto, indipendentemente dalla lingua che parla a casa. Il traduttore video AI integrato converte il tuo video originale in oltre 175 lingue con un lip-sync accurato e una voce naturale. Registra una volta sola e localizza all’istante su tutti i canali che ti servono — da Facebook e Instagram fino alla TV, al digitale e all’out-of-home. I team di campagna che prima impiegavano mesi per produrre contenuti multilingue ora possono coprire ogni comunità linguistica in un solo pomeriggio.
Presentatore professionale senza riprese in camera
Offri una presenza in video impeccabile e credibile senza dover ingaggiare una troupe. Scegli tra oltre 500 generatori di avatar umani AI come presentatori predefiniti oppure crea un presentatore personalizzato partendo da una singola foto grazie alla tecnologia avatar fotografico AI. Niente green screen, niente impianti di illuminazione, niente problemi di agenda. Il messaggio del tuo candidato appare sullo schermo sempre con qualità da broadcast, eliminando la necessità di assumere costosi professionisti della produzione.
Branding basata su template per ogni formato di campagna
Ogni canale della campagna ha requisiti di formato diversi: spot televisivi, clip per i social, riepiloghi dei town hall, appelli per la raccolta fondi. Parti da un template già dimensionato per ogni collocazione, dai video YouTube a lunghezza intera alle clip da 15 secondi per mobile. Applica una sola volta i colori, il logo e il font della tua campagna tramite l’interfaccia drag-and-drop, e ogni video che produci resterà automaticamente coerente con il tuo brand. Lo strumento da script a video ti permette di ridimensionare e perfezionare facilmente ogni formato senza dover ricominciare da zero.
Creazione di video scalabile per l’intero ciclo della campagna
Una singola campagna ha bisogno di decine di video: video di annuncio, spiegazioni delle politiche, clip per il reclutamento dei volontari, messaggi per portare le persone al voto e contenuti di risposta rapida. Il motore text to video permette a qualsiasi membro del team di realizzare video politici di qualità broadcast partendo da uno script, senza competenze di produzione. Passa da un video a settimana a un video al giorno senza aumentare personale o budget.
Casi d’uso del creatore di video elettorali
Recording a formal launch video traditionally means booking a professional crew, finding a suitable location, and spending days in post-production. With an election video maker, write your announcement script, choose a professional visual style, and generate a polished launch video in minutes. Campaigns that used to wait two weeks for a finished announcement video now release them the same afternoon the decision is made.
Voters engage more with video than written position papers, but producing policy explainers used to require narrators, motion graphics teams, and expensive editing. Use the AI video explainer to convert dense policy text into clear, watchable video content. Break down housing policy, tax positions, or education platforms in a format that connects with your audience and is easy to share.
Districts with diverse language communities require separate outreach materials for each group. Producing the same message in five languages once meant five separate production budgets. With AI dubbing, a single election video converts into every target language with natural-sounding audio and accurate lip-sync, letting your get-out-the-vote campaign reach every household without rebuilding content from scratch.
After a town hall or debate, campaigns need rapid-turnaround recap content before the news cycle moves on. Use the AI video editor to produce clean, branded video ads from post-event talking points within hours of the event. Add a subtitle generator and engaging graphics to make every recap accessible and scroll-friendly across social media platforms.
Fundraising videos that showcase a real candidate with a compelling, emotional message consistently outperform text-based emails. Use the AI spokesperson to produce persuasive, personalized fundraising appeals at scale without filming each one. Swap messaging for different donor segments, test different calls to action, and publish new fundraising videos as often as your campaign needs them.
Building a ground game means onboarding hundreds of volunteers quickly, often across multiple locations. Use the training video tool to produce consistent canvassing guides, phone banking scripts, and organizer briefings that every volunteer watches before their first shift. Update the content as campaign priorities shift and redistribute the new version the same day, without reshooting anything.
Come funziona un creatore di video elettorali
Passa da una semplice sceneggiatura a un video elettorale pronto per la campagna in quattro passaggi, senza riprese, senza software di montaggio e senza alcuna esperienza di produzione.
Apri l’editor e digita o incolla il messaggio della tua campagna. Aggiungi i tuoi punti chiave di programma, l’invito all’azione per gli elettori o il testo dell’annuncio. La piattaforma legge il tuo script e prepara automaticamente la struttura delle scene, i tempi e la narrazione.
Scegli un presentatore, un template e un formato visivo in linea con il tono della tua campagna. Imposta il formato video e i colori del brand per mantenere un’identità coerente in tutti i video che produci.
Aggiungi il logo della tua campagna, modifica lo stile del sottotitolo, perfeziona la voce narrante e rivedi la suddivisione delle scene. Apporta modifiche tramite l’editor di testo senza toccare la timeline o le impostazioni di esportazione.
Genera il video elettorale finale e scaricalo per la messa in onda, i social o l’email. Localizzalo in altre lingue con un solo clic per raggiungere ogni comunità di elettori nel tuo collegio.
Un election video maker è uno strumento che trasforma testi di campagna elettorale in video finiti di qualità broadcast, senza bisogno di riprese o montaggio. Scrivi il tuo messaggio, scegli un formato visivo e un presentatore, e la piattaforma crea automaticamente il video, includendo narrazione, struttura delle scene, testi a schermo e elementi di branding. Il risultato è un video professionale, pronto per la TV, i social media, l’email o le inserzioni digitali in pochi minuti invece che in giorni.
Sì. Puoi creare un presentatore professionale partendo da una singola foto grazie alla tecnologia degli avatar fotografici, che genera un oratore sullo schermo realistico in grado di recitare il tuo copione senza bisogno di alcuna ripresa. In alternativa, puoi scegliere tra oltre 500 presentatori predefiniti nella libreria di avatar AI.
La maggior parte dei video è pronta entro pochi minuti dall’invio del tuo script. Per contenuti di risposta rapida dopo un dibattito, una notizia o uno spot dell’avversario, puoi passare da un semplice punto di discussione scritto a un video finito in meno di dieci minuti. Le campagne che prima avevano bisogno di due o tre giorni per produrre una risposta ora possono pubblicarla nello stesso giorno.
Sì. La piattaforma genera video di qualità da studio, adatti a spot televisivi, annunci pre-roll, campagne YouTube e contenuti per i social media. Puoi controllare branding, formattazione, transizioni e qualità della narrazione. L’output soddisfa le specifiche tecniche richieste dalle principali piattaforme pubblicitarie e dai canali broadcast, senza bisogno di ulteriore lavoro di post-produzione.
Un solo video elettorale può essere localizzato in oltre 175 lingue utilizzando il traduttore video, che preserva lo stile di presentazione originale garantendo al contempo una narrazione accurata e il labiale sincronizzato in ogni lingua di destinazione. Un unico video per incoraggiare al voto può coprire spagnolo, vietnamita, mandarino, arabo e decine di altre lingue partendo da un solo file sorgente, senza bisogno di produzioni separate per ogni versione linguistica.
Non ci sono limiti al numero di video che puoi produrre. I messaggi di campagna cambiano continuamente durante un ciclo elettorale e ogni aggiornamento dello script richiede solo pochi minuti per essere rigenerato. Modifica il testo, esegui un nuovo rendering e distribuisci la versione aggiornata. Niente nuove riprese, niente nuova prenotazione della troupe e niente attese per il montatore. Le campagne possono pubblicare nuovi contenuti video ogni giorno senza mettere sotto pressione le risorse di produzione.
La produzione tradizionale di video politici costa in genere da 5.000 a 25.000 dollari per ogni spot finito e richiede da una a tre settimane per video. Un election video maker realizza lo stesso risultato con qualità da broadcast a una frazione del costo e lo consegna in pochi minuti. Gli utenti di HeyGen riportano una riduzione dei costi di produzione fino al 70%. Per le campagne locali con budget limitati, questo rende gli spot politici professionali accessibili su una scala che in passato era riservata solo alle operazioni con ampi finanziamenti.
Sì. La clonazione vocale AI ti permette di clonare la tua voce partendo da un breve campione audio, così ogni narrazione video suona esattamente come te, senza bisogno di ulteriori sessioni di registrazione. La tua voce viene applicata a tutti i video che produci e, quando aggiorni gli script, viene automaticamente utilizzata la stessa voce clonata, mantenendo il messaggio coerente in tutta la campagna.
Sì. Usa lo strumento PDF in video per convertire automaticamente documenti di policy, presentazioni informative o materiali stampati in contenuti video narrati. Lo strumento PPT in video fa lo stesso per i file PowerPoint. Entrambi gli strumenti estraggono il contenuto, creano una struttura di scene e producono un video narrato finito senza bisogno di montaggio manuale.
Sì. È disponibile un piano gratuito che non richiede carta di credito e ti permette di generare video ed esplorare le funzionalità principali senza alcun costo. I piani a pagamento, a partire da 24 $ al mese, sbloccano il voice cloning, durate video più lunghe e l’accesso completo alla libreria di presentatori e all’output multilingue. Le campagne locali e di base possono iniziare a produrre contenuti video professionali lo stesso giorno dell’iscrizione, senza alcun impegno iniziale.
Sì. Puoi caricare i tuoi filmati, immagini e audio direttamente nell’editor per creare uno spot politico che utilizza i veri asset della campagna insieme a elementi generati dall’IA. Aggiungi banner di testo, applica filtri e collega i contenuti visivi caricati alla narrazione generata dall’IA per ottenere un video finale di alta qualità. Questo è particolarmente utile per le campagne che vogliono usare riprese di eventi o comizi insieme a contenuti generati, senza dover cambiare strumenti o piattaforme.
Puoi pubblicare video di campagne politiche direttamente su Facebook, Instagram, TikTok, YouTube e su qualsiasi sito web o piattaforma email che accetti file video standard. L’editor include strumenti di ridimensionamento, così ogni video viene esportato automaticamente nel formato e nel rapporto d’aspetto corretti per ogni piattaforma. Scarica il file finale, collega i tuoi account e distribuisci i contenuti su tutti i canali in un unico flusso di lavoro, senza doverli riformattare manualmente.
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