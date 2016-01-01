Scala i contenuti, risparmia tempo e produci video professionali per l'orientamento, la conformità e l'educazione senza i problemi della produzione tradizionale.
Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.
Presentazione del Creatore di Video Formativi Gratuiti basato sull'Intelligenza Artificiale
Trasforma qualsiasi script o materiale didattico in un video di formazione realistico con intelligenza artificiale. Con la nostra piattaforma, puoi creare video professionali in pochi minuti. Non sono necessarie telecamere, studi o attori. Che si tratti di inserimento dei dipendenti, contenuti educativi o formazione sulla conformità, creare video di formazione di alta qualità non è mai stato così facile.
Inizia caricando la tua presentazione, PDF o materiali di formazione basati su testo direttamente sulla piattaforma. L'intelligenza artificiale elaborerà istantaneamente i tuoi contenuti, preparandoli per la narrazione video e le visualizzazioni.
Scegli tra un'ampia gamma di avatar realistici progettati per rappresentare i tuoi contenuti di formazione. Questi avatar sono in grado di trasmettere il tuo messaggio in un modo che risuona con gli apprendisti
Una volta generato il tuo video, regola il tono, la voce e i movimenti del tuo avatar per adattarli alle tue esigenze di formazione. Personalizza colori, loghi e persino la musica di sottofondo per un tocco personalizzato.
Clicca su “Genera” e in pochi minuti il tuo video formativo professionale e di alta qualità sarà pronto. Scaricalo e condividilo su qualsiasi piattaforma, oppure integrarlo direttamente nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS).
Caratteristiche e vantaggi del generatore di video di formazione AI
Con questo generatore di video AI, hai tutto ciò che ti serve per creare velocemente e facilmente video formativi coinvolgenti e professionali. Ecco perché questa piattaforma è la tua migliore scelta per la creazione di video AI:
Avatar personalizzabili
Scegli tra oltre 1.100 avatar iper-realistici, oppure crea uno che rispecchi te o la personalità del tuo marchio. Ogni avatar offre movimenti realistici e espressioni naturali, rendendo i tuoi video autentici e coinvolgenti.
Capacità Multilingue
Traduci il tuo script in oltre 175 lingue con una resa naturale e simile a quella umana. Coinvolgi studenti in tutto il mondo e personalizza i tuoi video per diverse culture e regioni.
Non c'è bisogno di telecamere o studi
Salta l'attrezzatura costosa e le lunghe sessioni di ripresa. Carica semplicemente il tuo copione e l'immagine, e crea il tuo video in pochi minuti, con l'AI che gestisce tutti i dettagli tecnici
Produzione Video Rapida
Genera video di formazione AI di alta qualità in pochi minuti, rendendolo ideale per aziende e creatori che hanno bisogno di scalare la produzione di contenuti in modo efficiente.
Un generatore di video formativi AI trasforma i tuoi script, documenti o presentazioni in video formativi professionali utilizzando avatar realistici e sincronizzazione vocale realistica. Elimina le riprese, il montaggio e il lavoro di produzione manuale.
Carica semplicemente il tuo script o materiale didattico, scegli un avatar e lascia che l'IA generi un video completo con narrazione, gesti e sottotitoli. Puoi personalizzare il branding, il tono e le immagini in pochi minuti. Hai bisogno di aiuto per scrivere script? Prova il AI Video Script Generator.
Sì. Puoi caricare il tuo ritratto e la registrazione della tua voce per creare video personalizzati in stile istruttore. Puoi anche scegliere tra centinaia di avatar AI e opzioni di voce AI dal suono naturale.
Assolutamente. Le aziende lo utilizzano per creare moduli di inserimento, aggiornamenti sulla conformità, guide ai prodotti e video di comunicazione interna. Per i video in stile presentatore, puoi anche esplorare lo strumento AI Spokesperson Tool.
Sì. La piattaforma supporta più di 175 lingue e dialetti, inclusi accenti localizzati e consegna sincronizzata con il labiale. Questo garantisce che i tuoi contenuti formativi siano accessibili a studenti in tutto il mondo.
Sicuramente. Gli strumenti AI, le normative e le migliori pratiche cambiano rapidamente. HeyGen ti permette di aggiornare i tuoi contenuti di formazione AI in qualsiasi momento senza la necessità di rifare le riprese. Questo mantiene i tuoi team aggiornati sulle politiche, i flussi di lavoro e le linee guida AI in evoluzione.
La generazione richiede solitamente solo pochi minuti. Anche i moduli di formazione più lunghi possono essere prodotti rapidamente, aiutando i team ad aggiornare o scalare i contenuti senza ritardi.
La produzione video tradizionale per l'addestramento dell'IA richiede spesso esperti del settore davanti alla telecamera, studi dedicati e team di montaggio. HeyGen riduce questi costi utilizzando avatar IA e generazione di video da testo, pur continuando a produrre contenuti professionali e personalizzati che possono essere scalati in tutta l'organizzazione.
Non è richiesta esperienza di montaggio. L'intelligenza artificiale gestisce narrazione, tempistica, elementi visivi e sincronizzazione automaticamente. Puoi iniziare a creare il tuo primo video di formazione immediatamente tramite HeyGen Signup.
