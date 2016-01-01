Crea video di formazione professionale con intelligenza artificiale

Scala i contenuti, risparmia tempo e produci video professionali per l'orientamento, la conformità e l'educazione senza i problemi della produzione tradizionale.

  • Crea video di formazione professionale con l'intelligenza artificiale
  • Localizza contenuti per team globali su larga scala
  • Aggiorna i materiali in qualsiasi momento con facilità
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

0/200 characters
Sign in or register to access the full experience
Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Recensioni

Presentazione del Creatore di Video Formativi Gratuiti basato sull'Intelligenza Artificiale

Trasforma qualsiasi script o materiale didattico in un video di formazione realistico con intelligenza artificiale. Con la nostra piattaforma, puoi creare video professionali in pochi minuti. Non sono necessarie telecamere, studi o attori. Che si tratti di inserimento dei dipendenti, contenuti educativi o formazione sulla conformità, creare video di formazione di alta qualità non è mai stato così facile.

Passo 1

Carica il tuo script

Inizia caricando la tua presentazione, PDF o materiali di formazione basati su testo direttamente sulla piattaforma. L'intelligenza artificiale elaborerà istantaneamente i tuoi contenuti, preparandoli per la narrazione video e le visualizzazioni.

Passo 2

Scegli il tuo Avatar AI

Scegli tra un'ampia gamma di avatar realistici progettati per rappresentare i tuoi contenuti di formazione. Questi avatar sono in grado di trasmettere il tuo messaggio in un modo che risuona con gli apprendisti

Passaggio 3

Personalizza e Personalizza

Una volta generato il tuo video, regola il tono, la voce e i movimenti del tuo avatar per adattarli alle tue esigenze di formazione. Personalizza colori, loghi e persino la musica di sottofondo per un tocco personalizzato.

Passaggio 4

Genera e Condividi

Clicca su “Genera” e in pochi minuti il tuo video formativo professionale e di alta qualità sarà pronto. Scaricalo e condividilo su qualsiasi piattaforma, oppure integrarlo direttamente nel tuo Sistema di Gestione dell'Apprendimento (LMS).

Interfaccia della piattaforma di creazione video HeyGen AI, che mostra un convertitore da URL a video script e altri strumenti di creazione video.

Caratteristiche e vantaggi del generatore di video di formazione AI

Con questo generatore di video AI, hai tutto ciò che ti serve per creare velocemente e facilmente video formativi coinvolgenti e professionali. Ecco perché questa piattaforma è la tua migliore scelta per la creazione di video AI:

Video di formazione sull'IA

Avatar personalizzabili

Scegli tra oltre 1.100 avatar iper-realistici, oppure crea uno che rispecchi te o la personalità del tuo marchio. Ogni avatar offre movimenti realistici e espressioni naturali, rendendo i tuoi video autentici e coinvolgenti.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Video di formazione sull'Intelligenza Artificiale

Capacità Multilingue

Traduci il tuo script in oltre 175 lingue con una resa naturale e simile a quella umana. Coinvolgi studenti in tutto il mondo e personalizza i tuoi video per diverse culture e regioni.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Video di formazione sull'Intelligenza Artificiale

Non c'è bisogno di telecamere o studi

Salta l'attrezzatura costosa e le lunghe sessioni di ripresa. Carica semplicemente il tuo copione e l'immagine, e crea il tuo video in pochi minuti, con l'AI che gestisce tutti i dettagli tecnici

una foto e un video di una donna dai capelli ricci
Video di formazione sull'IA

Produzione Video Rapida

Genera video di formazione AI di alta qualità in pochi minuti, rendendolo ideale per aziende e creatori che hanno bisogno di scalare la produzione di contenuti in modo efficiente.

una foto e un video di una donna dai capelli ricci

Domande frequenti sul generatore di video di formazione sull'IA

Cos'è un generatore di video di formazione per l'IA?

Un generatore di video formativi AI trasforma i tuoi script, documenti o presentazioni in video formativi professionali utilizzando avatar realistici e sincronizzazione vocale realistica. Elimina le riprese, il montaggio e il lavoro di produzione manuale.

Come funziona il processo di creazione di video di formazione per l'intelligenza artificiale?

Carica semplicemente il tuo script o materiale didattico, scegli un avatar e lascia che l'IA generi un video completo con narrazione, gesti e sottotitoli. Puoi personalizzare il branding, il tono e le immagini in pochi minuti. Hai bisogno di aiuto per scrivere script? Prova il AI Video Script Generator.

Posso usare la mia immagine o la mia voce nei video di formazione?

Sì. Puoi caricare il tuo ritratto e la registrazione della tua voce per creare video personalizzati in stile istruttore. Puoi anche scegliere tra centinaia di avatar AI e opzioni di voce AI dal suono naturale.

Questa piattaforma è adatta per la formazione aziendale e l'orientamento dei nuovi assunti?

Assolutamente. Le aziende lo utilizzano per creare moduli di inserimento, aggiornamenti sulla conformità, guide ai prodotti e video di comunicazione interna. Per i video in stile presentatore, puoi anche esplorare lo strumento AI Spokesperson Tool.

Posso localizzare i video di formazione per i team globali?

Sì. La piattaforma supporta più di 175 lingue e dialetti, inclusi accenti localizzati e consegna sincronizzata con il labiale. Questo garantisce che i tuoi contenuti formativi siano accessibili a studenti in tutto il mondo.

È possibile aggiornare i video di formazione sull'IA dopo che sono stati pubblicati?

Sicuramente. Gli strumenti AI, le normative e le migliori pratiche cambiano rapidamente. HeyGen ti permette di aggiornare i tuoi contenuti di formazione AI in qualsiasi momento senza la necessità di rifare le riprese. Questo mantiene i tuoi team aggiornati sulle politiche, i flussi di lavoro e le linee guida AI in evoluzione.

Quanto velocemente il sistema genera video di formazione per l'AI?

La generazione richiede solitamente solo pochi minuti. Anche i moduli di formazione più lunghi possono essere prodotti rapidamente, aiutando i team ad aggiornare o scalare i contenuti senza ritardi.

Quanto è conveniente HeyGen per i programmi di formazione sull'intelligenza artificiale?

La produzione video tradizionale per l'addestramento dell'IA richiede spesso esperti del settore davanti alla telecamera, studi dedicati e team di montaggio. HeyGen riduce questi costi utilizzando avatar IA e generazione di video da testo, pur continuando a produrre contenuti professionali e personalizzati che possono essere scalati in tutta l'organizzazione.

Ho bisogno di esperienza nel montaggio video per usare questo strumento?

Non è richiesta esperienza di montaggio. L'intelligenza artificiale gestisce narrazione, tempistica, elementi visivi e sincronizzazione automaticamente. Puoi iniziare a creare il tuo primo video di formazione immediatamente tramite HeyGen Signup.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background