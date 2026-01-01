Generatore di Umani AI:Crea persone AI realistiche per i video
Nessun attore. Non sono necessarie riprese quando utilizzi contenuti generati dall’IA. Con l’AI Person Generator di HeyGen puoi creare persone digitali realistiche che recitano il tuo copione in modo naturale, grazie a una tecnologia IA avanzata.
Genera presentatori, testimonial o personaggi realistici, sempre pronti a rappresentare il tuo brand.
Dai una vera presenza umana ai tuoi video con un essere umano AI
Crea contenuti in stile influencer a una frazione del costo, sfruttando la potenza del coinvolgimento guidato dai creator e di avanzati strumenti di intelligenza artificiale per aumentare le performance.
Crea video guidati da persone AI all’istante
Trasforma i tuoi script in video con persone digitali in pochi minuti. HeyGen rende semplice produrre contenuti professionali per TikTok, Reels, YouTube, LinkedIn e altro ancora, senza bisogno di videocamere o troupe.
Testa i messaggi con diversi avatar IA umani
Sperimenta con voci, toni e personalità diverse. Esegui test A/B sui tuoi messaggi cambiando rapidamente le persone AI per vedere quale funziona meglio per il tuo pubblico.
Scegli tra centinaia di avatar umani AI
Scegli da un’ampia libreria di persone AI predefinite. Dai professionisti formali agli stili più casual e quotidiani, troverai qualcuno che si adatta al tuo pubblico e allo stile della tua campagna.
Usa gli AI Humans come affidabili presentatori del tuo brand
Distribuisci presentatori digitali coerenti che restano sempre fedeli al messaggio. Usa esseri umani AI come portavoce, formatori o host per rappresentare il tuo brand in modo chiaro e professionale in tutti i video, senza dover dipendere da attori o da programmi di riprese.
Prova persone, voci e stili di presentazione
Metti alla prova diverse persone AI, voci e toni per perfezionare messaggi e performance. Cambia istantaneamente i presentatori digitali per scoprire cosa funziona meglio, senza ritardi di produzione.
Perché i team scelgono HeyGen Generatore di Umani AI
La produzione video tradizionale richiede tempo, coordinamento e budget. Con le persone AI, i team creano video professionali più velocemente, riducono i costi e mantengono il pieno controllo del messaggio.
Ampia libreria di avatar umani AI
Esplora oltre 500 persone AI realistiche, create per soddisfare le esigenze di diversi settori e tipi di pubblico. La libreria viene aggiornata di frequente, offrendoti sempre nuove opzioni per mantenere i tuoi contenuti pertinenti e coinvolgenti.
Persona IA specifica per settore
Seleziona esseri umani AI progettati per le esigenze specifiche del tuo settore. Usa una persona digitale affidabile per l’assistenza sanitaria, un professionista impeccabile per la formazione aziendale, un host accogliente per i video retail o una personalità energica per i contenuti di intrattenimento.
Risparmia tempo e costi di produzione
La produzione video tradizionale può richiedere settimane di pianificazione, ma con gli strumenti di intelligenza artificiale puoi snellire il processo in modo significativo. Con HeyGen, salti tutte le attese. Le persone AI ti permettono di generare video pronti per la pubblicazione in pochi minuti, risparmiando migliaia di euro di budget e dandoti la libertà di creare ogni volta che ne hai bisogno, il tutto umanizzando il tuo messaggio.
Crea video di persone con IAall’istante
Crea video con persone AI in quattro semplici passaggi, dallo script al video pronto per l’esportazione.
Scegli il tuo personaggio AI
Scegli da una libreria di persone AI realistiche oppure crea un essere umano digitale personalizzato.
Personalizza aspetto e stile
Regola aspetto, ruolo, tono e stile per allinearli ai tuoi obiettivi di contenuto.
Aggiungi script e lingua
Scrivi il tuo copione e seleziona la lingua. Il sistema gestisce automaticamente voce, sincronizzazione labiale e gesti, garantendo un’esperienza fluida con testo generato dall’IA.
Genera e pubblica
Genera il tuo video ed esportalo per il marketing, la formazione o l’uso interno.
Domande frequenti (FAQ)
Che cos’è un AI Human Generator e come utilizza il testo generato dall’IA?
È una piattaforma che crea video realistici di esseri umani generati dall’IA utilizzando avatar AI. HeyGen ti permette di scrivere lo script, personalizzare e generare questi video su larga scala.
Quali sono i limiti dei generatori di esseri umani basati sull’IA?
I generator di esseri umani AI sono potenti, ma non sostituiscono completamente ogni situazione reale. Danno il meglio nelle comunicazioni strutturate e con copione, come demo di prodotto, marketing, formazione e didattica.
Non sono pensati per recitazioni ad alto contenuto emotivo, conversazioni spontanee o interazioni dal vivo complesse al di fuori delle integrazioni supportate.
Come utilizzare un generatore di esseri umani AI per rendere i tuoi contenuti più umani?
Usare l’AI Human Generator di HeyGen è semplice. Scrivi il tuo script, scegli o crea un human digitale e genera il tuo video. Il sistema gestisce automaticamente sincronizzazione labiale, gesti e voce, così il tuo AI human appare e suona in modo naturale.
Quali sono le funzionalità dei generatori di esseri umani AI?
Le funzionalità principali includono un aspetto umano realistico, voce naturale e sincronizzazione labiale, supporto multilingue, look e stili personalizzabili, una libreria di oltre 500 avatar umani predefiniti, la possibilità di creare gemelli digitali e una rapida generazione di video a partire da testo o foto.
In che modo gli esseri umani AI possono migliorare le campagne di marketing?
Gli esseri umani AI ti permettono di testare rapidamente molte persone, voci e toni diversi, rendendoli strumenti essenziali per i marketer. Questo aiuta a identificare quale stile converte meglio e fa risparmiare i costi di ingaggiare più influencer o presentatori.
Gli esseri umani AI possono rappresentare il mio brand in modo sicuro?
Sì, le soluzioni generate dall’IA stanno rivoluzionando la comunicazione. Ogni umano IA è coerente, completamente sotto il tuo controllo e non esce mai dal messaggio, grazie ad algoritmi di intelligenza artificiale avanzati. A differenza dei talenti tradizionali, non ci sono rischi legati alla reputazione o conflitti di programmazione.
Gli esseri umani AI possono aiutare nelle vendite?
Sì. Possono agire come rappresentanti di vendita disponibili 24/7 che spiegano i prodotti, rispondono alle domande frequenti tramite video e guidano i potenziali clienti verso la prenotazione di un incontro o la conclusione di un acquisto.
In che modo gli esseri umani AI supportano i team globali?
Gli esseri umani AI possono parlare istantaneamente più lingue mantenendo una voce naturale e una perfetta sincronizzazione labiale, rendendo il testo dell’IA più umano e coinvolgente. Questo rende la scalabilità dei contenuti tra diverse regioni semplice ed economicamente vantaggiosa.
Gli esseri umani AI possono sostituire i veri formatori o presentatori?
Possono gestire comunicazioni ripetibili e scalabili, come onboarding, formazione o marketing, rendendoli estremamente preziosi per i marketer. Per molti team, questo riduce la necessità di sessioni dal vivo e accelera la distribuzione dei contenuti.
Dove posso accedere a esseri umani AI già pronti che mi aiutino a rendere i miei contenuti più umani?
HeyGen dispone di un’ampia libreria di avatar AI predefiniti inclusi con il generatore di avatar AI che sembrano persone reali provenienti da molti settori. Puoi scegliere quello che meglio si adatta al tuo brand oppure creare la tua persona influencer personalizzata.
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