Creatore di Video Esplicativi AI: Crea Video Gratuitamente e Istantaneamente

Trasforma testi statici e argomenti complessi in brevi video esplicativi che le persone possono realmente comprendere. Con HeyGen, puoi creare video esplicativi guidati da un presentatore che combinano voce, immagini e una struttura chiara, tutto senza l'uso di telecamere o di montaggio video. Educa clienti, team e studenti più rapidamente utilizzando la creazione di video che rimane fedele al marchio e che è facile da aggiornare.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore gratuito da immagine a video

Spiegazioni di prodotti e funzionalità

Spiegazioni di prodotti e funzionalità

Guide interne e manuali dei processi

Guide interne e manuali dei processi

Trasforma la documentazione interna in video esplicativi con l'intelligenza artificiale per l'onboarding, la conformità e la formazione sui processi. I nuovi assunti e il personale esistente possono rivedere le lezioni ogni volta che ne hanno bisogno. Questo riduce il carico di supporto e mantiene gli standard coerenti.

Contenuti formativi per i clienti e centro assistenza

Contenuti formativi per i clienti e centro assistenza

Converti gli articoli di aiuto e le FAQ in video esplicativi che mostrano piuttosto che raccontare. Utilizza visualizzazioni dello schermo e una narrazione amichevole nel tuo creatore di video esplicativi in modo che i clienti possano seguire facilmente. Migliori risorse di autoassistenza significano meno ticket e utenti più felici.

Abilitazione alle vendite e spiegazioni dei pitch

Abilitazione alle vendite e spiegazioni dei pitch

Aiuta i team di vendita a spiegare offerte complesse con brevi video esplicativi facilmente condivisibili. Offri ai potenziali clienti una panoramica semplice che possono rivedere o condividere con i portatori di interesse. Questo accelera la comprensione all'interno dei gruppi di acquisto.

Moduli del corso ed esplicazioni accademiche

Moduli del corso ed esplicazioni accademiche

Gli educatori e i creatori di corsi possono trasformare i contenuti delle lezioni in video esplicativi strutturati. Una chiara scansione e supporti visivi sono a sostegno dei diversi stili di apprendimento. Gli studenti traggono vantaggio da lezioni brevi e semplici da rivedere.

Politiche, conformità e comunicazione dei cambiamenti

Politiche, conformità e comunicazione dei cambiamenti

Spiega le nuove politiche, gli aggiornamenti di sicurezza o le modifiche al sistema con video calmi e strutturati. Le persone vedono cosa sta cambiando, perché è importante e cosa dovrebbero fare dopo. Questo migliora l'adozione e riduce la confusione all'interno dei team.

Perché scegliere HeyGen per i video esplicativi AI

HeyGen rende semplice trasformare contenuti complessi in video esplicativi di facile comprensione in pochi minuti. Inizia da un documento, una sceneggiatura o un URL e lascia che l'IA delinei le scene, aggiunga la narrazione e strutturi il tuo messaggio. Otterrai video esplicativi che sembrano professionali, pur rimanendo flessibili per modifiche rapide e nuove versioni.

Rendi semplici da capire argomenti complessi

Scomponi documenti lunghi, guide tecniche o processi dettagliati in brevi scene focalizzate. Testo a schermo, elementi visivi e narrazione collaborano affinché gli spettatori afferrino l'idea principale rapidamente. Questo migliora l'apprendimento e riduce la confusione tra il tuo pubblico.

Crea spiegazioni senza filmare o progettare

Salta il processo di registrazione di voci fuori campo, l'assunzione di talenti o l'apprendimento del motion design. HeyGen gestisce presentatori, layout e tempistiche per te. Tu rimani concentrato su ciò che deve essere spiegato invece di come realizzare il video.

Crea video esplicativi scalabili per ogni pubblico

Riutilizza strutture in prodotti, team e regioni diversi, modificando contenuti e lingua. Aggiorna rapidamente le sezioni quando i dettagli cambiano e mantieni accurata la tua biblioteca di spiegazioni. Un unico flusso di lavoro supporta molti casi d'uso diversi.

Documento, script e URL del video esplicativo

Inizia con PDF, articoli della knowledge base o script e trasformali rapidamente in video esplicativi. HeyGen identifica le sezioni chiave e le trasforma in scene con narrazione e immagini. Puoi rifinire la struttura per adattarla al flusso che preferisci.

Una giovane donna parla in una lezione video, con un sovraimpressione che mostra una lista di progresso con "Introduzione", "Capitolo 1" e "Capitolo 2" tutti contrassegnati come completati.

Presentatori IA e voiceover naturali

Scegli presentatori realistici e voci per narrare i tuoi contenuti in molte lingue utilizzando il creatore di video esplicativi AI. Una consegna amichevole e chiara nei tuoi video con l'AI mantiene gli spettatori coinvolti anche quando gli argomenti sono complessi. Puoi adattare il tono alla formazione, all'educazione del prodotto o alle esigenze di marketing.

Un avatar di una donna sorridente con un menu 'Tono della voce' che evidenzia 'Calma', e un fumetto che dice 'Calma: Respira lentamente in entrata e in uscita'.

Layout visivi, media e didascalie

Combina testo, icone, evidenziazioni dello schermo e supporti multimediali in layout puliti. I sottotitoli automatici migliorano l'accessibilità e aiutano gli spettatori a seguire in ambienti senza suono. La coerenza visiva aumenta la fiducia e la memoria.

Una donna sorridente in un blazer color lavanda con "CC" in alto a sinistra e "Sottotitoli AI" in basso a destra.

Modifica rapida ed esportazioni di alta qualità

Aggiorna script, scene e ritmo nella creazione del tuo video senza ricominciare da zero. Una volta pronto, esporta video esplicativi di alta qualità adatti per piattaforme LMS, centri assistenza, siti web e canali social. Il tuo contenuto rimane facile da riutilizzare.

Interfaccia che mostra le opzioni di esportazione SCORM, versione 1.2, con un uomo sorridente sullo sfondo.

Utilizzato da oltre 100.000 team che apprezzano qualità, facilità e velocità

Scopri come aziende come la tua possono scalare la creazione di contenuti e stimolare la crescita con la piattaforma di conversione da immagine a video più innovativa sul mercato.

"Ha dato ai nostri scrittori la possibilità di avere lo stesso livello di creatività nel processo che ho io quando si tratta di mezzi di narrazione visiva."

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici

Steve Sowrey, Progettista di Materiali Didattici
Vision Creative Labs
"Il momento magico per me è stato quando abbiamo realizzato un film che facevo ogni settimana. Improvvisamente, ci siamo resi conto che potevo scrivere una sceneggiatura, inviarla e non dover mai più comparire davanti a una telecamera."

Roger Hirst, Co-Fondatore

Roger Hirst, Co-Fondatore
Giornata lavorativa
"Ciò che amo di HeyGen è che non devo più rifiutare progetti. È come se avessimo potenziato il nostro team. Possiamo fare molto di più con le risorse che abbiamo."

Justin Meisinger, Responsabile del Programma

Justin Meisinger, Responsabile del Programma
Come funziona

Come utilizzare il creatore di video esplicativi AI

HeyGen offre un flusso di lavoro guidato che trasforma le idee scritte in video esplicativi chiari rapidamente. Non hai bisogno di esperienza di montaggio, ti serve solo un messaggio che vuoi comunicare meglio.

Passo 1

Inizia con la tua fonte di contenuti

Carica un documento, incolla uno script o condividi un URL con le informazioni chiave.

Passo 2

Scegli voce, presentatore e stile

Seleziona una voce e un presentatore che si adattino al tuo pubblico e al tono del tuo marchio.

Passo 3

Affina scene e messaggi chiave

Rivedi ogni scena e modifica il testo, gli esempi e le enfasi. Aggiungi immagini di supporto, icone o screenshot dove utile.

Passaggio 4

Genera, esporta e condividi

Crea il video esplicativo finale ed esportalo per i tuoi canali preferiti. Incorporalo nei centri assistenza, portali di apprendimento, hub interni o pagine pubbliche.

Un iMac Apple mostra una dashboard di dati con grafici e metriche, una tastiera, uno smartphone e una tazza su una scrivania di legno.

Domande Frequenti (FAQ)

Cos'è un video esplicativo di intelligenza artificiale?

Un video esplicativo AI è un breve video che utilizza l'intelligenza artificiale per trasformare testi, documenti o prompt in spiegazioni visive. Combina narrazione, scene e testo a schermo per semplificare concetti in modo che le persone li comprendano più velocemente e con meno sforzo.

Ho bisogno di competenze di progettazione o di editing per usare HeyGen?

No. HeyGen è stato progettato affinché esperti di settore, marketer ed educatori possano creare video con l'AI senza competenze di editing. I template e i flussi guidati gestiscono il layout e i tempi, permettendoti di concentrarti sul messaggio.

Posso creare video esplicativi a partire da documenti esistenti?

Sì. Puoi caricare PDF, script o altri contenuti basati su testo e utilizzarli come base per il tuo video esplicativo. HeyGen ti aiuta a riassumere e strutturare il materiale in una sequenza di scene facili da seguire nel tuo video esplicativo AI.

HeyGen supporta più lingue per gli esplicatori?

Sì. Puoi generare voiceover e sottotitoli in molte lingue attraverso la funzionalità di traduzione video. Questo rende semplice personalizzare lo stesso video esplicativo per diverse regioni o pubblici senza dover ricostruire le immagini da zero.

Dove posso utilizzare i video esplicativi con intelligenza artificiale?

Puoi utilizzare i video esplicativi nei centri di assistenza, piattaforme LMS, email di vendita, pagine di atterraggio, portali interni e canali social. Qualsiasi luogo dove le persone hanno bisogno di una chiara comprensione di un argomento può trarre vantaggio da un video esplicativo.

Quanto dovrebbe durare un video esplicativo?

Molti video esplicativi funzionano meglio tra uno e cinque minuti, a seconda della profondità dell'argomento. HeyGen ti permette di suddividere argomenti lunghi in moduli più piccoli nel tuo video esplicativo AI, così gli spettatori possono guardare ciò di cui hanno bisogno quando ne hanno bisogno.

Posso aggiornare un video esplicativo quando le informazioni cambiano?

Sì. Puoi riaprire un progetto, modificare lo script o le scene e rigenerare solo ciò che è cambiato. Questo mantiene aggiornata la tua libreria di spiegazioni senza dover rifare tutto da capo ogni volta che si aggiorna qualcosa.

Posso includere le mie immagini e registrazioni dello schermo?

Sì. Puoi aggiungere screenshot dei prodotti, diagrammi e registrazioni dello schermo direttamente nel tuo video esplicativo. Questi elementi aiutano a semplificare le idee astratte e le rendono più facili da seguire nel tuo video esplicativo.

La qualità del risultato è adatta per la formazione professionale e i contenuti per i clienti?

Sì. HeyGen esporta video di alta qualità che sono efficaci per l'apprendimento professionale, l'orientamento e le esperienze rivolte ai clienti. Grafica pulita, audio chiaro e sottotitoli supportano casi d'uso seri.

Le squadre possono collaborare alla creazione di video esplicativi?

Sì. I team possono condividere l'accesso ai progetti, rivedere gli script e proporre modifiche. La collaborazione mantiene l'accuratezza dei contenuti pur permettendo una rapida produzione video.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

