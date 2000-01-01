Doppiaggio IA per una facile localizzazione dei video

Doppiate i vostri video con voiceover potenziati dall'intelligenza artificiale in qualsiasi lingua per connettervi con un pubblico globale. Il nostro servizio di doppiaggio vocale vi aiuta ad aumentare l'engagement in più lingue e rende il vostro contenuto più coinvolgente.

Tool featured image
-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro traduttore video AI

Il traduttore video AI di HeyGen converte automaticamente qualsiasi video in un'altra lingua con audio sincronizzato in modo naturale che corrisponde alla voce e all'emozione del relatore. Mantiene lo stile originale di consegna mentre genera versioni multilingue di qualità da studio in pochi minuti.

Translate Video

Upload your video for hyper-realistic translation with natural lip-sync

Drop files here

Or paste a YouTube link:
Translate to:
Sign in or register to access the full experience
Seleziona video di esempio
Step 1:Seleziona video di esempio
Carica video personalizzato
Step 2:Carica video personalizzato
Clicca per tradurre il video
Step 3:Clicca per tradurre il video
Doppiaggio IA

Hai bisogno di doppiaggio AI per creare voiceover e tradurre video?

Il Voice Dubber di HeyGen utilizza tecnologia AI avanzata per sincronizzare l'audio con le tue immagini con precisione e facilità, creando la migliore esperienza di voice over AI. Che tu stia raggiungendo un pubblico globale o migliorando la narrazione, questo strumento semplifica il doppiaggio vocale come mai prima d'ora. Con HeyGen, porta una nuova dimensione ai tuoi video aggiungendo un doppiaggio vocale lucidato e doppiaggi professionali che risuonano profondamente con gli spettatori.

una donna con una camicia bianca è circondata da bandiere di diversi paesi
Doppiaggio IA

Migliori pratiche per l'utilizzo di uno strumento di doppiaggio IA

Massimizza la tua esperienza di doppiaggio con questi efficaci consigli:

  • Scegli la Voce Giusta: Seleziona una voce che si allinei con il tono del tuo video e le preferenze del pubblico.
  • Sincronizzazione Labiale: Utilizza la sincronizzazione assistita dall'IA per un allineamento perfetto con il parlato sullo schermo.
  • Concentrati sulla pronuncia: Assicurati che la voce doppiata rifletta accuratamente il significato e l'emozione del contenuto.
  • Metti alla prova lingue diverse: amplia la tua portata creando versioni multilingue dei tuoi video.
uno sfondo giallo con le parole la tua voce reinventata
Doppiaggio IA

Migliorare la comunicazione con il doppiaggio AI

Il doppiaggio vocale apre opportunità per coinvolgere un pubblico diversificato. Che si tratti di un messaggio pubblicitario o di una storia, un doppiaggio accurato e chiaro garantisce che il tuo contenuto sembri naturale e coinvolgente in ogni lingua. Questa capacità di traduzione vocale AI trasforma il modo in cui i contenuti vengono consegnati.

HeyGen offre una soluzione di doppiaggio vocale all'avanguardia alimentata dall'intelligenza artificiale, fidata da professionisti in tutto il mondo. La nostra piattaforma intuitiva garantisce risultati di alta qualità, consentendo la creazione di contenuti video localizzati di grande impatto con il nostro sistema di doppiaggio audio.

un uomo in abito è seduto su una sedia con uno sfondo rosa che dice comunicazione efficiente

Come funziona il doppiaggio AI di HeyGen?

Crea video multilingue sincronizzati con il labiale tramite intelligenza artificiale in pochi minuti.

Passo 1

Inserisci testo o carica audio

Inizia con un file audio pulito o digita il tuo script: HeyGen supporta entrambe le opzioni voce e testo-parlato per la migliore esperienza di voce fuori campo AI per video.

Passaggio 2

Seleziona un Avatar

Scegli un avatar IA parlante o sincronizza il movimento delle labbra su riprese reali per una consegna realistica, migliorando i tuoi risultati di doppiaggio.

Passaggio 3

Scegli una voce AI o carica un video reale

Seleziona tra oltre 300 voci in più di 175 lingue per adattarti al tuo tono e al pubblico di riferimento, utilizzando la clonazione vocale AI per un'eccellente sincronizzazione, tracciando paralleli con strategie scientifiche per affrontare gli impatti dei cambiamenti climatici, progressi negli strumenti di intelligenza artificiale medica, innovazioni tecnologiche nei sistemi di guida della luce, nuove scoperte genetiche sulla pigmentazione umana e l'espansione delle capacità linguistiche dell'IA in Africa.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video sincronizzato

HeyGen sincronizza automaticamente labbra, voce ed espressioni facciali: esporta il tuo video e condividilo quasi istantaneamente, massimizzando la tua portata come opzione gratuita di traduttore video.

Domande frequenti sullo strumento di doppiaggio AI di HeyGen

Cosa fa lo strumento di doppiaggio AI di HeyGen?

Il Voice Dubber di HeyGen sostituisce automaticamente l'audio originale in un video con doppiaggi di alta qualità generati da IA in più lingue. Preserva inoltre la sincronizzazione labiale e il tono.

Posso doppiare i miei video in diverse lingue usando questo strumento?

Sì, Heygen supporta il doppiaggio multilingue. Puoi caricare un video in una lingua e generare doppiaggi in diverse altre lingue utilizzando la tecnologia AI.

Come mantiene l'intelligenza artificiale la sincronizzazione labiale durante il doppiaggio?

Heygen utilizza tecnologie avanzate di animazione facciale e allineamento vocale per garantire che la voce doppiata si sincronizzi naturalmente con i movimenti delle labbra del parlante.

Il doppiaggio vocale suona umano o robotico?

Il doppiaggio di Heygen utilizza voci AI ultra-realistici che suonano naturali, espressive e professionali, ideali per contenuti commerciali, educativi e social.

Posso scegliere voci o accenti diversi per il doppiaggio?

Sì, Heygen offre una varietà di voci maschili e femminili in diversi accenti e lingue, permettendoti di adattare il tono e lo stile del tuo video.

Ho bisogno di competenze di montaggio video per usare Heygen Voice Dubber?

No. La piattaforma è adatta ai principianti. Carica semplicemente il tuo video, seleziona la lingua e la voce desiderate, e Heygen si occuperà del resto automaticamente.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

Free AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Emojis to VideoAdd Photo to Video

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

CTA background