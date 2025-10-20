Crea video pronti per lo studio dal testo in pochi minuti

Digita il tuo messaggio, scegli uno stile e guardalo trasformarsi in un video raffinato. Nessuna registrazione, nessuna filigrana, nessuna competenza di montaggio necessaria.

-Video generati
-Avatar generati
-Video tradotti
Le aziende leader mondiali si affidano a HeyGen
Milioni di persone in tutto il mondo si affidano a noi per dare vita alle loro storie.

Prova il nostro generatore di video avatar AI

Questo strumento ti permette di trasformare una singola foto in un avatar AI realistico che riflette espressioni reali, movimento e illuminazione per video rifiniti. Puoi generare istantaneamente clip di qualità professionale per contenuti social, formazione o narrazione senza bisogno di telecamere, squadre o competenze di montaggio.

Create Avatar Video

1

Select Avatar

2

Type your script

Seleziona un avatar esistente
Step 1:Seleziona un avatar esistente
Digita il tuo comando
Step 2:Digita il tuo comando
Clicca sul video generato
Step 3:Clicca sul video generato
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Vai dal testo al video istantaneamente

HeyGen rende semplice trasformare qualsiasi script, appunto o post di un blog in un video di qualità professionale. Utilizza avatar AI, voci e modelli per creare video esplicativi, contenuti per i social media o intro per YouTube in pochi clic.

il volto di una donna è visualizzato su un cellulare con la parola ama in basso
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Migliori pratiche per risultati ottimali nel testo-video

Per sfruttare al massimo il generatore di video AI di HeyGen:

  • Scrivi frasi concise e incisive per mantenere un ritmo fluido.
  • Scegli il rapporto d'aspetto corretto per la tua piattaforma (orizzontale, quadrato, verticale)
  • Seleziona un avatar e una voce AI che si allineino al tuo tono.
  • Aggiungi sottotitoli per migliorare la memorizzazione e l'accessibilità.
  • Usa interruzioni di scena o spaziatura tra i paragrafi per un migliore flusso visivo
uno screenshot di uno script intitolato beach bliss un mattino di riflessione
Creazione di Video con Intelligenza Artificiale

Nessun Costo, Nessuna Fregatura, Solo Creazione di Video AI Gratuita

Dimentica i limiti di prova e i problemi di watermark. Il generatore di testo in video gratuito di HeyGen offre un'esperienza fluida fin dall'inizio. Rispetto a strumenti come Pictory, Lumen5 o Designs.ai, HeyGen offre:

  • Non è necessario alcun pagamento per provare
  • Uso illimitato di avatar AI e modelli
  • Esporta senza filigrane
  • Rendering veloce e sincronizzazione vocale

Crea video che sembrano essere stati realizzati in uno studio, usando solamente le tue parole.

un video di una donna seduta su una sedia che parla di prodotti per la cura della pelle
Come funziona?

Come creare un video da testo con HeyGen

Usa le tue parole per creare video professionali e condivisibili in pochi passaggi.

Passo 1

Inserisci il tuo script

Che sia breve o lungo, lo trasformeremo in scene.

Passaggio 2

Scegli un Avatar e una Voce AI

Scegli tra realistico o animato, seleziona qualsiasi lingua.

Passaggio 3

Personalizza aspetto e stile

Cambia sfondi, aggiungi loghi o regola il layout.

Passaggio 4

Genera e condividi il tuo video

Scarica in HD senza filigrana.

Domande Frequenti sul Generatore di Video da Testo Gratuito

Cos'è HeyGen?

HeyGen è una piattaforma video alimentata da intelligenza artificiale che permette agli utenti di creare video di alta qualità senza sforzo. Dagli avatar AI realistici alla clonazione vocale multilingue, HeyGen dà la possibilità ad aziende e creatori di aumentare la produzione di contenuti con facilità.

Riconosciuto come il Prodotto in più rapida crescita da G2 nel premio per il Miglior Software del 2025, HeyGen sta trasformando il modo in cui vengono realizzati i video per il marketing, le vendite e la formazione.

HeyGen è un generatore di video AI gratuito?

Sì! HeyGen offre un generatore di video AI gratuito che permette agli utenti di creare video con funzionalità di base senza alcun costo. Per personalizzazioni avanzate, esportazioni di qualità superiore e strumenti AI aggiuntivi, gli utenti possono passare a un piano premium.

Come funziona un generatore di video AI?

I generatori di video AI utilizzano l'intelligenza artificiale per convertire il testo in contenuti video coinvolgenti. Applicano modelli di apprendimento profondo per generare immagini realistiche, automatizzare la narrazione e sincronizzare il movimento, rendendo la creazione di video veloce e senza sforzo.

Come migliorano i contenuti video gli avatar AI?

Gli avatar AI aggiungono un tocco personale ai video imitando il parlato e le espressioni umane. Eliminano la necessità di apparire davanti alla telecamera garantendo al contempo una presentazione professionale e coinvolgente per il marketing, l'educazione e l'intrattenimento.

Posso convertire l'audio in video con HeyGen?

Sì! HeyGen consente agli utenti di trasformare l'audio in video abbinando registrazioni vocali con avatar AI, sottotitoli e visual dinamici. Carica semplicemente il tuo file audio, scegli uno stile video e lascia che l'AI generi un video rifinito in pochi minuti.

Posso utilizzare il testo per video per presentazioni aziendali?

Assolutamente. L'intelligenza artificiale testo-video permette alle aziende di trasformare gli script in presentazioni professionali. È ideale per materiali di formazione, dimostrazioni di prodotto e video esplicativi senza la necessità di attrezzature di ripresa o di una squadra di produzione.

Quanto è accurata la clonazione vocale AI nella traduzione video?

La clonazione vocale AI replica il tono e lo stile del parlante, garantendo che i video tradotti mantengano l'autenticità. I modelli AI avanzati adeguano la pronuncia e il tono emotivo per corrispondere il più fedelmente possibile alla voce originale.

Quali sono i vantaggi della traduzione video alimentata dall'IA?

La traduzione automatica di video con intelligenza artificiale amplia la portata dei contenuti convertendo automaticamente i video in più lingue, preservando al contempo la sincronizzazione vocale. È ampiamente utilizzata nel marketing globale, nell'e-learning e nella localizzazione dei contenuti.

I video generati dall'intelligenza artificiale possono sostituire la produzione video tradizionale?

I video generati tramite intelligenza artificiale riducono notevolmente i tempi e i costi di produzione, rendendo la creazione di contenuti più efficiente. Sebbene non possano sostituire completamente le produzioni cinematografiche ad alto budget, rappresentano un'ottima alternativa per il marketing, la formazione e i contenuti per i social media.

Gli avatar AI sono personalizzabili per il branding?

Sì, gli avatar AI possono essere personalizzati con diversi outfit, sfondi e opzioni vocali per allinearsi all'identità del marchio. Le aziende possono creare avatar che corrispondano al loro tono professionale o all'estetica della campagna.

La generazione di video tramite intelligenza artificiale è sicura ed etica?

Le principali piattaforme video basate sull'intelligenza artificiale danno priorità alla sicurezza, assicurando che gli avatar e i contenuti generati rispettino le linee guida etiche. La trasparenza, il consenso dell'utente e uno sviluppo responsabile dell'IA sono fattori chiave nel mantenere etica la generazione di video con intelligenza artificiale.

Inizia a creare con HeyGen

Trasforma le tue idee in video professionali con l'intelligenza artificiale.

