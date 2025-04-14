להפוך כל דף אינטרנט לסרטון מקצועי ומדובב תוך דקות עם כלי ה‑url to video של HeyGen. להדביק את הלינק, לבחור סגנון ויזואלי ולקבל סרטון מלא עם כתוביות, קריינות ואנימציות.
למה מותגים בוחרים ב‑HeyGen
המרה מיידית מדף אינטרנט לסרטון
הדבק כל קישור והכלי יקרא את העמוד, יחלץ את התוכן המרכזי, התמונות והמטא־דאטה, ואז יבנה אוטומטית סטוריבורד סצנה־אחר־סצנה. בלי העתקה והדבקה. אתה מקבל תוך שניות מתווה וידאו מוכן לסקירה עם קריינות, ויז׳ואלים ותזמונים שכבר מוגדרים. לצוותים שממירים עמודי מוצר ומאמרים בהיקף גדול, זה מחליף שעות של עריכה בצעד אחד.סרטון AIהוא נקודת הפתיחה לסקריפטים, פרומפטים ותוכן מבוסס שקופיות יחד עם קלט של URL.
תסריט AI שניתן לערוך בחופשיות
אחרי שהעמוד מנותח, הכלי יוצר טיוטת תסריט קריינות שמבוססת על המסרים המרכזיים, הכותרות ופרטי המוצר שנמצאו בעמוד. אתה עובר על זה בעורך נקי לפני יצירה, עם חופש מלא לשכתב, לקצר או להרחיב כל חלק. ככה אתה שומר על שליטה נרטיבית בלי להתחיל מדף ריק. לתוכן שמתחיל כולו מטקסט כתוב, טקסט לווידאו מדלג על שלב ה‑URL ובונה ישירות מתסריט.
קריינות, כתוביות ומוזיקה מובנות במערכת
כל וידאו שנוצר כולל קריינות AI ברורה שמסונכרנת עם התוכן על המסך, כתוביות אוטומטיות ומוזיקת רקע שמתאימה לקצב של תוכן העמוד. אין צורך בהקלטה נפרדת או בתוכנת כתוביות. הקריינות נשמעת טבעית וניתן להחליף אותה לסגנון קול אחר, שפה אחרת או טון אחר בתוך העורך.סנכרון שפתיים עם AIמתאים אודיו חדש לכל וידאו קיים פריים אחר פריים.
סרטוני מולטילינגואל ביותר מ־175 שפות
כל וידאו שנוצר מ-URL אפשר לתרגם ליותר מ-175 שפות עם קריינות טבעית וסנכרון שפתיים מדויק, בלי לבנות או להקליט מחדש שום דבר. צוותים גלובליים משתמשים בזה כדי להפיק וידאו בסיסי אחד ולהפיץ גרסאות מותאמות מקומית לכל שוק יעד, באותו תהליך עבודה. AI Video Translator מטפל בכל תהליך הלוקליזציה מקצה לקצה, כולל התאמת קול ויצירת כתוביות, בכל השפות הנתמכות.
עיבוד באצווה ואוטומציה באמצעות API
שלח רשימת כתובות URL וקבל סרטונים מוכנים בלי לגעת בעורך עבור כל אחת מהן. ה‑API מאפשר לצוותים להגדיר פעם אחת טמפלייטים, סגנונות קול ויחסי ממדים, ולהחיל אותם אוטומטית על מאות קישורים. צוותי מרקטינג יכולים לתזמן שליחות כך שיפעלו ברגע שדפים חדשים עולים לאוויר. לצוותים שגם ממירים מסמכים בנוסף ל‑URL,PDF לוידאומעבד קבצים סטטיים דרך אותו פייפליין.
שימושים של מחולל וידאו מ-URL
A blog post stops working the moment readers close the tab. Converting the URL into a short video immediately extends the content to social platforms without additional writing. The headline, key argument, and supporting points become a clip ready for LinkedIn, Instagram Reels, or YouTube Shorts. For full scene-by-scene treatment of long articles, article to video handles extended written content.
Product pages are built to convert, but most buyers skip text and want to see the product in action. Paste the URL and get a narrated walkthrough covering key features, differentiators, and outcomes in under two minutes. This is faster than a screen recording and more polished for sales emails or demo embeds. Sales teams that need a structured, purpose-built format can use the product demo video generator.
Landing pages are filled with conversion-optimized copy and proof points that translate directly into video. Pull the URL and generate a short clip carrying the same message in motion. Use it as a paid ad, social embed, or email creative without writing a separate brief. Teams scaling this into full campaigns can build on that foundation with marketing videos templates.
Internal knowledge base pages and HR wikis contain content employees rarely engage with in text form. Converting those URLs into narrated clips makes it more accessible and memorable. An entire onboarding library can be built from existing documentation without writing new scripts. For instructional video with SCORM and LMS support, training video covers the full L&D workflow.
Agencies managing multiple client accounts need to produce video without expanding production hours. A URL-based workflow allows one person to process an entire website, blog section, or press archive into a video library within a single working session. Branded and localized variants can be rendered through the same pipeline with minor template adjustments. Teams producing high-volume paid content can pair url to video with the AI ad maker for direct delivery in paid ad dimensions.
A webpage in English does not reach an international audience on its own. Convert the URL into a video, then translate it into any of 175+ languages with matching narration and captions in one additional step. What once required separate production runs for each market now happens from a single source URL. The AI dubbing tool covers audio localization, voice matching, and dialect selection across all supported languages.
איך מחולל וידאו מ-URL עובד
לעבור מקישור של דף אינטרנט לסרטון שניתן לשתף בארבעה שלבים, בלי צורך בתוכנת עריכה או ניסיון קודם.
הזן קישור לכל דף אינטרנט. הכלי קורא את הדף ומחלץ אוטומטית את התוכן המרכזי.
בחר טמפלייט, יחס מסך וטון שמתאימים לסוג התוכן, לערוץ ולמותג שלך.
קרא את הסקריפט שנוצר אוטומטית, עדכן את הנרטיב ועדן את הדגשים לפני יצירה סופית.
לרנדר את הווידאו הסופי ולהוריד אותו בפורמט המועדף, מוכן לשיתוף, הטמעה או תזמון.
ממיר URL לווידאו קורא את התוכן, התמונות והמטא־דאטה מכל דף אינטרנט ויוצר אוטומטית סרטון מדובב. מדביקים את ה‑URL, והמערכת כותבת תסריט, בוחרת ויז׳ואלים ומוסיפה קריינות – בלי שום עבודת הפקה ידנית.תסריט לווידאויוצר את אותה רמת איכות, רק כשהתהליך מתחיל ממסמך ריק במקום מ‑URL.
פוסטים בבלוג, דפי מוצר, דפי נחיתה, כתבות חדשות ודפי About כולם עובדים טוב להמרה. דפים עם כותרות ברורות ופסקאות מובנות מייצרים את הסקריפטים המדויקים ביותר. דפים שמבוססים בעיקר על תמונות עם מעט טקסט ידרשו בדרך כלל יותר עריכת סקריפט לפני יצירה. להמרת קבצי מצגות יחד עם כתובות URL, PPT To video מטפל בתוכן מבוסס דקים דרך אותו פייפליין אוטומטי.
מותאם אישית ברמה גבוהה. אפשר לשנות קצב, טמפלייטים, מוזיקת רקע, סגנון קריינות, כתוביות, ויז׳ואלים ורכיבי וידאו אונליין. להשתמש בעריכת טקסט לווידאו כדי לשנות מסרים, להחיל תמונה לווידאו בשביל ויז׳ואלים עשירים יותר, או לכוונן במדויק תזמונים ומעברים לתוצאה קולנועית יותר.
כן. להשתמש ב־video translatorכדי ליצור גרסאות מקומיות עם כתוביות מתורגמות ודיבוב קולי. HeyGen שומרת על התזמון והקצב תוך יצירת קריינות טבעית בשפות היעד, כדי לשמור על אחידות בין שווקים שונים.
אפשרויות הייצוא כוללות קובצי MP4 מותאמים לאתר ולרשתות חברתיות, חיתוכים אנכיים ל‑Reels/TikTok, נכסים בלופ ל‑Canvas וקבצים עם ביטרייט גבוה לשידור. אפשר לבחור פריסטים מוכנים לכל פלטפורמה כדי להבטיח יחס רוחב‑גובה, רזולוציה וגודל קובץ נכונים לכל יעד.
כן. HeyGen מספקת REST endpoints ליצירה, ניטור ושליפה של הקלטות של קבצי הווידאו שלך. עיבוד באצ׳ים, התראות webhook ואינטגרציות אחסון מאפשרים תהליכי עבודה אוטומטיים לקטלוגים גדולים ולעדכונים תכופים.
משווקים, צוותי מוצר, מנהלי אי-קומרס, אנשי חינוך, מו״לים ויוצרים מרוויחים. כל מי שצריך הפקת וידאו מהירה וסקיילבילית מתוכן אינטרנט קיים ייהנה מחיסכון משמעותי בזמן ובעלויות לעומת הפקה מסורתית.
כל הזכויות על הסרטונים שאתה מייצא נשארות שלך במלואן. HeyGen אינה טוענת לבעלות עליהם. ודא שיש לך זכויות חוקיות לכל מדיה צד שלישי או תוכן מוגן בזכויות יוצרים שמופיע בעמודים שהומרו; האחריות על הנכסים האלה נשארת עליך.
כן. HeyGen מייצרת קריאייטיבים מוכנים לפלטפורמות, שמותאמים לרשתות חברתיות ולפרסום פרוגרמטי. אפשר להשתמש ביצירה במקבצים כדי ליצור הרבה וריאציות של מודעות עבור A/B testing וקמפיינים ממוקדי ביצועים.
קבצים שהועלו וסרטוני AI שנוצרו מוצפנים בזמן העברה ובמנוחה. HeyGen פועלת לפי סטנדרטים תעשייתיים מחמירים לאבטחת מידע ומציעה הגדרות גמישות לאחסון ולניהול הרשאות גישה. לתוכן רגיש, מומלץ להשתמש באינטגרציות אחסון פרטיות ובהגבלות גישה כדי להגן על קבצי הווידאו שלך.
