הקלד את ההספד שלך או פרומפט קצר ותן למחולל הקול מבוסס AIלהפוך את המילים הכתובות שלך לנראציה חמה וטבעית. בחר טון שמתאים לאדם, ואז הוסף טקסט על המסך והנח את הקריינות על גבי התמונות כדי שהסיפור יישמע, לא רק יוצג.