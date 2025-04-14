יוצר סרטוני מחווה לכבוד אדם אהוב

יוצר סרטוני המחווה החינמי של HeyGen הופך את התמונות, הקליפים והמוזיקה שלך לסרטון מחווה מוכן בתוך דקות. הוסף תמונות וקליפים קצרים, הוסף קריינות וכתוביות, ואז שתף סרטון זיכרון כדי להנציח אדם אהוב עם המשפחה בכל מקום.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147,851,399סרטונים נוצרו
122,995,284אווטארים נוצרו
20,456,587סרטונים תורגמו
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מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.
אייקון של רכב לבן מעוצב על רקע כחול.תכונות עיקריות

היכולות של יוצר סרטוני המחווה

להפוך תמונות אהובות לאנימציה חיה

תמונות סטטיות יכולות להעביר רק חלק מהסיפור. כלי image to video מוסיף תנועה עדינה וחיה לפורטרט אהוב, כך שתמונה סטילס של אדם יקר שנפטר כאילו נושמת, זזה ומביטה חזרה אל החדר במהלך הטקס או על המסך בבית.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Elegant Memorial Video Templates

עיין בטמפלייטים מותאמים אישית שנבנו במיוחד להלוויות, טקסי זיכרון, ימי הולדת או פרישות. בחר טמפלייט, והלייאאוט יסדר עבורך את הסצנות, התזמון וכרטיסי הפתיחה. גרור ושחרר את התמונות והקליפים שלך, ואז התאם אישית סרטון מחווה מרגש ויפה — בלי שום צורך בכישורי עיצוב.

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

קריינות AI בקול שאתה בוחר

הקלד את ההספד שלך או פרומפט קצר ותן למחולל הקול מבוסס AIלהפוך את המילים הכתובות שלך לנראציה חמה וטבעית. בחר טון שמתאים לאדם, ואז הוסף טקסט על המסך והנח את הקריינות על גבי התמונות כדי שהסיפור יישמע, לא רק יוצג.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

Set the Mood With Music and Titles

בחר שיר מספריית המדיה או הוסף קטעי אודיו משלך, ואז הגדר כרטיסי כותרת בפונט שמתאים לאדם. חתוך את האודיו הסטוק לאורך המתאים, הוסף כניסה ויציאה הדרגתיות, והשאר כל תמונה על המסך מספיק זמן כדי לאפשר לצופים לעצור, להיזכר ולהתבונן.

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

Captions and Subtitles in Any Language

התאם אישית כתוביות על המסך עם מחולל הכתוביות, והתאם את הפונט כך שציטוטים, שירים ומילים מדוברות יהיו קלים למעקב. העורך פשוט לשימוש, והכתוביות הופכות את הסרטון לנגיש יותר לקרובי משפחה מבוגרים ולכל מי שצופה בלי סאונד בטקס זיכרון.

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On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
אייקון של קופסת מתנה ירוקה.שימושים אפשריים

שימושים אפשריים

A tasteful funeral memorial slideshow of soft photographs displayed at a service.

Funeral and Memorial Slideshows

Families once needed video editing software or an editor for a funeral slideshow. Build your own with the slideshow maker, compile photos in order, add music, and have the video ready to play at the service.

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אורחים בקבלת פנים חמה לציון החיים צופים במונטאז׳ מחווה שמח.

סרטוני מחווה לחגיגת חיים

A celebration of life leans warm, not somber. Curate joyful photos, home clips, and video messages from friends into a video tribute that makes people smile and cry, then show it at the reception to commemorate the dearly departed.

מונטאז׳ מחווה על ציון דרך יום הולדת שמח שמתנגן על המסך במהלך חגיגה.

ברכות לימי הולדת ואירועים מיוחדים

ימי הולדת עגולים ואירועים משמעותיים דורשים יותר מכרטיס ברכה. אסוף תמונות וברכות מרגשות מחברים ומשפחה לתוך אחד ממתנות הווידאו הקבוצתיות הכי אישיות שיש, ואז הפתיע את חתן או כלת השמחה במחווה מותאמת אישית שהופכת למתנה המושלמת.

עמיתים במשרד נפרדים וצופים בסרטון פרידה חם לרגל היציאה לפנסיה.

סרטוני פרישה ופרידה

כשעמית פורש או עובר לתפקיד חדש, יצירת סרטון מחווה מאפשרת ללכוד שנים של זיכרונות בתוך דקות. אסוף ברכות, תמונות ובדיחות פנימיות מהצוות, ואז הקרן את סרטון הפרידה במפגש הסיום.

ציר זמן אלגנטי של תמונות חתונה ויום נישואים שמסודר בתוך עורך וידאו.

Wedding and Anniversary Tributes

ימי נישואים וחתונות הם זמן מושלם להיזכר בסיפור המשותף. גרור תמונות לעורך הווידאו עם הבינה המלאכותית, השתמש בכלי העריכה כדי לסדר את הסצנות על ציר זמן, הוסף את שיר הריקוד הראשון, תצפה בתוצאה ותנגן את סרטון המחווה בזמן הברכה.

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A gentle pet memorial montage with soft light honoring a beloved companion animal.

סרטוני זיכרון והנצחה לחיות מחמד

אובדן חיית מחמד הוא אובדן אמיתי שמגיע לו מחווה משלו. הפוך תמונות וקליפים קצרים של בן הלוויה שלך לסרטון מחווה מרגש עם מוזיקה עדינה, הוסף כותרת לזכרם ושמור אותו כתזכורת מתמשכת לשמחה שהם הביאו.

אייקון מסמך לבן מטושטש עם כפתור פליי על רקע כחול בהיר.איך זה עובד

איך עובד יוצר סרטוני המחווה

צור אונליין סרטון מחווה בארבעה שלבים. יוצר סרטוני המחווה המקוון הזה פועל ישירות בדפדפן, כך שאין צורך להוריד תוכנת דסקטופ.

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שלב 1: העלה את התמונות שלך

העלה תמונות וקליפים שלך, או הקלט הודעה חדשה עם המקליט המובנה.

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שלב 2: לבחור טמפלייט

בחר טמפלייט של הנצחה או חגיגה, או התחל מציר זמן ריק וסדר בו כל סצנה.

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שלב 3: הוסף מוזיקה וטקסט

קצר קטע שיר, ואז הוסף קריינות מדוברת, כתוביות, תאריכים וציטוטים כדי לספר את כל הסיפור.

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שלב 4: ייצוא ושיתוף

תצפה בתצוגה מקדימה של הווידאו הסופי, תייצא קובץ MP4 או MOV בפורמט שאתה צריך, ואז שתף את סרטון המחווה כקישור וידאו אונליין עם המשפחה בכל מקום.

שאלות נפוצות על יוצר סרטוני המחווה

מהו סרטון מחווה ואיך עובד כלי ליצירת סרטוני מחווה?

סרטון מחווה הוא סרט קצר שמוקדש לאדם מסוים ומשלב את התמונות שלו, קטעי וידאו, מוזיקה ומילים. יוצר סרטוני מחווה מאפשר לך ליצור סרטוני מחווה מרגשים על ידי העלאת הזיכרונות האלה, שילובם בתוך טמפלייט מוכן, הוספת קריינות וכתוביות, ואז ייצוא הסרטון המוגמר לשיתוף.

איך ליצור סרטון מחווה מתמונות ומוזיקה?

לאסוף 25 עד 40 תמונות אהובות וכל קליפ קצר שיש, ואז להעלות אותם לפי הסדר שאתה רוצה. לבחור טמפלייט, להוסיף שיר וכרטיסי טקסט לשמות ותאריכים, להקליט או ליצור קריינות, ולייצא את הווידאו לטקס עצמו או לשיתוף אונליין. לא צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי לסיים אחד כזה אחר צהריים אחד.

מה האורך המומלץ לסרטון מחווה לטקס הלוויה?

ללוויה או טקס זיכרון, עדיף לכוון לסרטון באורך חמש עד עשר דקות, כדי לתת לצופים זמן להיזכר ולהתבונן בלי לאבד ריכוז. לרשתות חברתיות או לקבוצת וואטסאפ/צ׳אט, אורך של דקה עד שלוש בדרך כלל שומר טוב יותר על תשומת הלב.

האם אפשר לשחזר את הקול של אדם אהוב בשביל הקריינות?

עם הסכמה ודגימת אודיו נקייה, שיבוט קול בינה מלאכותית יכול לשחזר קול כדי להקריא הודעה או שיר במסגרת המחווה. חשוב להשתמש בזה בצורה מחושבת, ורק כשהמשפחה מסכימה שזה מרגיש נכון ומכבד.

האם אפשר לגרום לתמונה ישנה לזוז או להיראות חיה על המסך?

כן. Avatar IV מניע פורטרט סטטי לתנועה עדינה וחיה, כך שתמונה אחת אהובה יכולה לזוז בעדינות על המסך. זה עובד מצוין כשוט סיום או כתמונת פתיחה שמחזיקה את תשומת הלב של כל החדר.

למה לבחור ב‑HeyGen ולא ביוצרי סרטוני מחווה אחרים?

הרבה כלים רק מחברים תמונות למצגת. HeyGen גם מניע תמונות סטילס לתנועה, מוסיף קריינות טבעית בקול שאתה בוחר, ויכול לבנות מחדש את כל סרטון המחווה בשפה אחרת, כדי שקרובים בכל מקום יוכלו לצפות בו בשפה שבה הם מדברים. אותה איכות נשמרת בכל וידאו שאתה יוצר.

האם אפשר לשתף את סרטון המחווה עם בני משפחה שמדברים שפות אחרות?

כן. מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית יכול ליצור מחדש את סרטון המחווה שלך ביותר מ־175 שפות, עם כתוביות וקול מתורגמים, כך שסבים, סבתות וקרובי משפחה בחו״ל יוכלו לצפות בו בשפה שלהם בלי צורך בעריכה נפרדת.

האם אפשר להוסיף מוזיקה אישית או שיר אהוב לסרטון המחווה?

אפשר להעלות שיר משמעותי משלך או לבחור מספריית המוזיקה המובנית. אם אתה מתכנן לפרסם את הווידאו בפומבי ברשתות חברתיות, ודא שיש לך זכויות על השיר, כי בחלק מהפלטפורמות קטעים מוגנים בזכויות יוצרים יכולים להיות מושתקים או חסומים.

האם אפשר לאדם אחד ליצור סרטון מחווה מקצועי בלי עורך וידאו?

כן, ובחלק קטן מעלות סטודיו. איש החינוך Anton Voroniuk דיווח שההפקה שלו זולה עד פי 40 וחוסכת 15.5 שעות בכל שבוע בעזרת HeyGen, מה שממחיש כמה רחוק אפשר להגיע גם בלי צוות מלא של יצירת תוכן.

האם כלי יצירת סרטוני המחווה הוא בחינם, ומה מוסיפים המסלולים בתשלום?

כן, אפשר להתחיל בחינם, כך שתוכל ליצור סרטון מחווה בלי עלות התחלתית. תוכניות בתשלום, שמתחילות מכ־24$ לחודש, מוסיפות ייצוא ארוך יותר, הורדות ב־4K ועוד אפשרויות יצירתיות, שעוזרות כשמדובר במזכרת שתרצה להקרין או לשמור.

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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

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