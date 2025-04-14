יוצר סרטוני המחווה החינמי של HeyGen הופך את התמונות, הקליפים והמוזיקה שלך לסרטון מחווה מוכן בתוך דקות. הוסף תמונות וקליפים קצרים, הוסף קריינות וכתוביות, ואז שתף סרטון זיכרון כדי להנציח אדם אהוב עם המשפחה בכל מקום.
היכולות של יוצר סרטוני המחווה
להפוך תמונות אהובות לאנימציה חיה
תמונות סטטיות יכולות להעביר רק חלק מהסיפור. כלי image to video מוסיף תנועה עדינה וחיה לפורטרט אהוב, כך שתמונה סטילס של אדם יקר שנפטר כאילו נושמת, זזה ומביטה חזרה אל החדר במהלך הטקס או על המסך בבית.
Elegant Memorial Video Templates
עיין בטמפלייטים מותאמים אישית שנבנו במיוחד להלוויות, טקסי זיכרון, ימי הולדת או פרישות. בחר טמפלייט, והלייאאוט יסדר עבורך את הסצנות, התזמון וכרטיסי הפתיחה. גרור ושחרר את התמונות והקליפים שלך, ואז התאם אישית סרטון מחווה מרגש ויפה — בלי שום צורך בכישורי עיצוב.
קריינות AI בקול שאתה בוחר
הקלד את ההספד שלך או פרומפט קצר ותן למחולל הקול מבוסס AIלהפוך את המילים הכתובות שלך לנראציה חמה וטבעית. בחר טון שמתאים לאדם, ואז הוסף טקסט על המסך והנח את הקריינות על גבי התמונות כדי שהסיפור יישמע, לא רק יוצג.
Set the Mood With Music and Titles
בחר שיר מספריית המדיה או הוסף קטעי אודיו משלך, ואז הגדר כרטיסי כותרת בפונט שמתאים לאדם. חתוך את האודיו הסטוק לאורך המתאים, הוסף כניסה ויציאה הדרגתיות, והשאר כל תמונה על המסך מספיק זמן כדי לאפשר לצופים לעצור, להיזכר ולהתבונן.
Captions and Subtitles in Any Language
התאם אישית כתוביות על המסך עם מחולל הכתוביות, והתאם את הפונט כך שציטוטים, שירים ומילים מדוברות יהיו קלים למעקב. העורך פשוט לשימוש, והכתוביות הופכות את הסרטון לנגיש יותר לקרובי משפחה מבוגרים ולכל מי שצופה בלי סאונד בטקס זיכרון.
Families once needed video editing software or an editor for a funeral slideshow. Build your own with the slideshow maker, compile photos in order, add music, and have the video ready to play at the service.Explore Tool
A celebration of life leans warm, not somber. Curate joyful photos, home clips, and video messages from friends into a video tribute that makes people smile and cry, then show it at the reception to commemorate the dearly departed.
ימי הולדת עגולים ואירועים משמעותיים דורשים יותר מכרטיס ברכה. אסוף תמונות וברכות מרגשות מחברים ומשפחה לתוך אחד ממתנות הווידאו הקבוצתיות הכי אישיות שיש, ואז הפתיע את חתן או כלת השמחה במחווה מותאמת אישית שהופכת למתנה המושלמת.
כשעמית פורש או עובר לתפקיד חדש, יצירת סרטון מחווה מאפשרת ללכוד שנים של זיכרונות בתוך דקות. אסוף ברכות, תמונות ובדיחות פנימיות מהצוות, ואז הקרן את סרטון הפרידה במפגש הסיום.
ימי נישואים וחתונות הם זמן מושלם להיזכר בסיפור המשותף. גרור תמונות לעורך הווידאו עם הבינה המלאכותית, השתמש בכלי העריכה כדי לסדר את הסצנות על ציר זמן, הוסף את שיר הריקוד הראשון, תצפה בתוצאה ותנגן את סרטון המחווה בזמן הברכה.Explore Tool
אובדן חיית מחמד הוא אובדן אמיתי שמגיע לו מחווה משלו. הפוך תמונות וקליפים קצרים של בן הלוויה שלך לסרטון מחווה מרגש עם מוזיקה עדינה, הוסף כותרת לזכרם ושמור אותו כתזכורת מתמשכת לשמחה שהם הביאו.
איך עובד יוצר סרטוני המחווה
צור אונליין סרטון מחווה בארבעה שלבים. יוצר סרטוני המחווה המקוון הזה פועל ישירות בדפדפן, כך שאין צורך להוריד תוכנת דסקטופ.
העלה תמונות וקליפים שלך, או הקלט הודעה חדשה עם המקליט המובנה.
בחר טמפלייט של הנצחה או חגיגה, או התחל מציר זמן ריק וסדר בו כל סצנה.
קצר קטע שיר, ואז הוסף קריינות מדוברת, כתוביות, תאריכים וציטוטים כדי לספר את כל הסיפור.
תצפה בתצוגה מקדימה של הווידאו הסופי, תייצא קובץ MP4 או MOV בפורמט שאתה צריך, ואז שתף את סרטון המחווה כקישור וידאו אונליין עם המשפחה בכל מקום.
סרטון מחווה הוא סרט קצר שמוקדש לאדם מסוים ומשלב את התמונות שלו, קטעי וידאו, מוזיקה ומילים. יוצר סרטוני מחווה מאפשר לך ליצור סרטוני מחווה מרגשים על ידי העלאת הזיכרונות האלה, שילובם בתוך טמפלייט מוכן, הוספת קריינות וכתוביות, ואז ייצוא הסרטון המוגמר לשיתוף.
לאסוף 25 עד 40 תמונות אהובות וכל קליפ קצר שיש, ואז להעלות אותם לפי הסדר שאתה רוצה. לבחור טמפלייט, להוסיף שיר וכרטיסי טקסט לשמות ותאריכים, להקליט או ליצור קריינות, ולייצא את הווידאו לטקס עצמו או לשיתוף אונליין. לא צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי לסיים אחד כזה אחר צהריים אחד.
ללוויה או טקס זיכרון, עדיף לכוון לסרטון באורך חמש עד עשר דקות, כדי לתת לצופים זמן להיזכר ולהתבונן בלי לאבד ריכוז. לרשתות חברתיות או לקבוצת וואטסאפ/צ׳אט, אורך של דקה עד שלוש בדרך כלל שומר טוב יותר על תשומת הלב.
עם הסכמה ודגימת אודיו נקייה, שיבוט קול בינה מלאכותית יכול לשחזר קול כדי להקריא הודעה או שיר במסגרת המחווה. חשוב להשתמש בזה בצורה מחושבת, ורק כשהמשפחה מסכימה שזה מרגיש נכון ומכבד.
כן. Avatar IV מניע פורטרט סטטי לתנועה עדינה וחיה, כך שתמונה אחת אהובה יכולה לזוז בעדינות על המסך. זה עובד מצוין כשוט סיום או כתמונת פתיחה שמחזיקה את תשומת הלב של כל החדר.
הרבה כלים רק מחברים תמונות למצגת. HeyGen גם מניע תמונות סטילס לתנועה, מוסיף קריינות טבעית בקול שאתה בוחר, ויכול לבנות מחדש את כל סרטון המחווה בשפה אחרת, כדי שקרובים בכל מקום יוכלו לצפות בו בשפה שבה הם מדברים. אותה איכות נשמרת בכל וידאו שאתה יוצר.
כן. מתרגם הווידאו עם בינה מלאכותית יכול ליצור מחדש את סרטון המחווה שלך ביותר מ־175 שפות, עם כתוביות וקול מתורגמים, כך שסבים, סבתות וקרובי משפחה בחו״ל יוכלו לצפות בו בשפה שלהם בלי צורך בעריכה נפרדת.
אפשר להעלות שיר משמעותי משלך או לבחור מספריית המוזיקה המובנית. אם אתה מתכנן לפרסם את הווידאו בפומבי ברשתות חברתיות, ודא שיש לך זכויות על השיר, כי בחלק מהפלטפורמות קטעים מוגנים בזכויות יוצרים יכולים להיות מושתקים או חסומים.
כן, ובחלק קטן מעלות סטודיו. איש החינוך Anton Voroniuk דיווח שההפקה שלו זולה עד פי 40 וחוסכת 15.5 שעות בכל שבוע בעזרת HeyGen, מה שממחיש כמה רחוק אפשר להגיע גם בלי צוות מלא של יצירת תוכן.
כן, אפשר להתחיל בחינם, כך שתוכל ליצור סרטון מחווה בלי עלות התחלתית. תוכניות בתשלום, שמתחילות מכ־24$ לחודש, מוסיפות ייצוא ארוך יותר, הורדות ב־4K ועוד אפשרויות יצירתיות, שעוזרות כשמדובר במזכרת שתרצה להקרין או לשמור.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
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