להפוך מתווים, מצגות או מאמרים לסרטוני מצגת מקצועיים עם HeyGen. יוצר המצגות מבוסס ה‑AI שלנו משלב עיצובים נקיים לשקפים, קריינות מציאותית וכתוביות אוטומטיות, כדי שתוכל לפרסם תכני הדרכה, מכירות וקורסים בלי צילום או עריכה מורכבת. ליצור סרטונים מותגיים שמסבירים, משכנעים וגדלים בקלות.
Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.
Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.
Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.
Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.
Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.
Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.
למה HeyGen הוא יוצר מצגות ה‑AI הטוב ביותר
HeyGen הופכת שקופיות סטטיות למצגות וידאו מרתקות ששומרות על תשומת הלב ומעבירות מסר ברור. אפשר להתחיל מ‑PPT, מתוכן מתומצת או מפוסט בבלוג, ואז לתת ל‑AI לבנות סצנות, להוסיף קריינות וליישם מיתוג אחיד כדי שהמסר שלך יעבור בצורה מדויקת בכל פעם.
להשקיע דקות במצגת במקום ימים. HeyGen מאוטומטת את תזמון הסצנות, המעברים והכתוביות, תוך שמירה על התוכן המרכזי שלך.
לבחור אווטאר מציאותי או קריינות שמתאימים לטון שלך, להוסיף הערות דובר או תסריטים, וליצור מצגת מדברת מוכנה לשיתוף.
לשכפל פרויקטים, לתרגם דיבוב וכתוביות או להחליף ויז׳ואלים כדי ליצור גרסאות מותאמות לשוק המקומי — בלי לבנות הכול מחדש מאפס.
ייבוא שקופיות, מתארים או כתובות URL
להתחיל מקבצי PPTX קיימים, Google Slides, מתווי טקסט כתובים או אפילו מכתובת URL של בלוג חי. HeyGen מוציאה אוטומטית כותרות, מבנה ונקודות מפתח, ואז ממפה אותם לסצנות ויזואליות שמוכנות לקריינות.
יצירת תסריט בינה מלאכותית והצעות לתזמון
הפוך את תוכן השקפים לסקריפטים זורמים לדיבור עם סיכום אוטומטי והמלצות על קצב. ה‑AI מציע אורכי סצנות ומעברים כך שלכל רעיון יהיה מספיק זמן להיקלט. אפשר לערוך בקלות את השורות, לכוון את הטון או להדביק הערות דובר משלך כדי לשמור על שליטה יצירתית מלאה.
מציגים ריאליסטיים ודיבוב קולי רב־לשוני
לבחור מתוך אווטארים של מציגים שנראים טבעי או ליצור קריינות במגוון שפות ומבטאים. קצב הדיבור, ההדגשות וההפסקות מותאמים אוטומטית לבהירות, כך שנושאים מורכבים יהיה קל יותר להבין ולעקוב אחריהם.
טמפלייטים ממותגים, כתוביות והדגשות ויזואליות
החיל צבעי מותג, פונטים, לוגואים וסגנונות לייאאוט כדי לשמור על כל מצגת אחידה ומקצועית. הוסף כתוביות, לואור-סרדס וקולאאוטים מונפשים כדי להדגיש נקודות מפתח או נתונים. הרמזים הוויזואליים האלה מכוונים את תשומת הלב והופכים את המידע לקל יותר לעיכול.
איך להשתמש ביוצר המצגות עם בינה מלאכותית
צור וידאו מצגת סופי בארבעה צעדים פשוטים, עם שליטה מלאה ששומרת על תהליך מהיר וצפוי.
ייבוא מצגת, העלאת מסמך או הדבקת כתובת URL של בלוג או מתווה כדי להתחיל את ההמרה.
HeyGen מציעה תסריט קצר וזמני סצנות, ותוכל לערוך שורות או הערות לדובר כדי להתאים לקול שלך ולקהל היעד.
לבחור אווטאר או קול, להחיל את ערכת המיתוג שלך, ולהוסיף צילומי מסך, אייקונים או ויז׳ואלים מסטוק איפה שצריך.
לרנדר את סרטון המצגת שלך, להוריד קבצים מוכנים לפלטפורמה, או ליצור גרסאות מותאמות לשוק המקומי עם דיבוב מתורגם וכתוביות מתורגמות.
יוצר מצגות AI הוא מחולל וידאו AI שהופך מצגות, מתארים או מאמרים למצגות וידאו מדובבות, ומשלב תסריט מדובר, ויז׳ואלים וכתוביות לקובץ וידאו אחד שניתן לייצא.
לא. HeyGen מטפלת אוטומטית בפריסה, בתזמון ובקריינות. אפשר להעלות קובץ PPTX קיים, או להדביק טקסט ולתת ל-AI ליצור מצגת שקפים מובנית.
כן. הוסף את הלוגו, הצבעים, הפונטים והטמפלייטים שלך כדי שכל הסרטונים שנוצרים יתאימו לקווי המיתוג שלך.
קלטים נפוצים כוללים קבצי PPTX, Google Slides, DOCX, PDF וטקסט רגיל או כתובות URL. אפשר גם להעלות תמונות וצילומי מסך כדי להוסיף ויז׳ואלים תומכים.
כן. HeyGen מספקת תסריטים וכרטיסיות סצנות שניתן לערוך, כדי שתוכל לחדד ניסוח, דגשים וקריאות לפעולה לפני הרינדור.
HeyGen תומכת במגוון שפות לדיבוב ולכתוביות. אפשר ליצור גרסאות מותאמות לשפות שונות על ידי שינוי הגדרות השפה ויצירה מחדש של דיבוב באמצעות תכונת video translator.
כן. כתוביות נוצרות אוטומטית מהסקריפט ומסונכרנות עם תזמון הדיבור, ואתה יכול לייצא קבצי SRT לכלים אחרים.
כן. בחר אווטאר מציג או העלה קליפ קצר של המציג כדי שיופיע לצד תוכן השקופיות, לחוויית וידאו היברידית של ״טוקינג הד״ יחד עם מצגת שקופיות.
רוב סרטוני הסליידים עובדים הכי טוב כשהם באורך של 1 עד 10 דקות, בהתאם לעומק הנושא. HeyGen עוזרת לך לחלק תוכן ארוך למודולים קצרים יותר.
כן. לפתוח מחדש את הפרויקט, לערוך את הסקריפט או השקופיות, וליצור מחדש וידאו חדש. אתה שומר גרסאות כך שהעדכונים יהיו מהירים ומבוקרים.
ייצוא קבצי MP4 שמותאמים לאתר ולרשתות חברתיות, ביחס מסך אנכי או אופקי, וקבצי כתוביות כמו SRT לנגישות ולהפצה.
כן. קבצים שהועלו, סקריפטים שנוצרו וסרטונים שעובדו מעובדים בצורה מאובטחת, ואתה שומר על שליטה מלאה בשיתוף ובאחסון.
