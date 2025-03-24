יוצר מצגות AI למצגות מלוטשות ומקצועיות

להפוך מתווים, מצגות או מאמרים לסרטוני מצגת מקצועיים עם HeyGen. יוצר המצגות מבוסס ה‑AI שלנו משלב עיצובים נקיים לשקפים, קריינות מציאותית וכתוביות אוטומטיות, כדי שתוכל לפרסם תכני הדרכה, מכירות וקורסים בלי צילום או עריכה מורכבת. ליצור סרטונים מותגיים שמסבירים, משכנעים וגדלים בקלות.

131,394,495סרטונים נוצרו
105,747,111אווטארים נוצרו
18,061,440סרטונים תורגמו
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
מיליונים ברחבי העולם סומכים עלינו כדי להפיח חיים בסיפורים שלהם.

נסה את מחולל התמונה‑לווידאו החינמי שלנו

להתחיל בחינם
בחר אווטאר
סנכרון שפתיים יוחל לאחר יצירת הווידאו
הקלד את הסקריפט שלך
להקליד בכל שפה
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
מצגות מכירה שהופכות לסרטונים ניתנים לשיתוף

מצגות מכירה שהופכות לסרטונים ניתנים לשיתוף

Convert pitch decks into short videos that explain value, features, and next steps for prospects to watch on demand.

מודולי הדרכה ואונבורדינג

מודולי הדרכה ואונבורדינג

Turn SOPs and training slides into narrated lessons that new hires can watch and rewatch, improving retention and consistency.

הכרזות על מוצרים ודמוים של פיצ׳רים

הכרזות על מוצרים ודמוים של פיצ׳רים

Publish quick feature walk throughs with callouts, screenshots, and voiceover to reduce support questions and speed adoption.

הרצאות כנסים ותצוגות מקדימות של דוברים

הרצאות כנסים ותצוגות מקדימות של דוברים

Create promo videos or recorded talks from slide decks to reach attendees before, during, and after events.

תוכן קורס וסיכומי שיעורים

תוכן קורס וסיכומי שיעורים

Repurpose lesson slides into concise video modules ideal for LMS platforms, microlearning, and flipped classrooms.

עדכונים פנימיים והודעות הנהלה

עדכונים פנימיים והודעות הנהלה

Share leadership updates as narrated slideshows that feel personal, clear, and easy to distribute across teams.

למה HeyGen הוא יוצר מצגות ה‑AI הטוב ביותר

HeyGen הופכת שקופיות סטטיות למצגות וידאו מרתקות ששומרות על תשומת הלב ומעבירות מסר ברור. אפשר להתחיל מ‑PPT, מתוכן מתומצת או מפוסט בבלוג, ואז לתת ל‑AI לבנות סצנות, להוסיף קריינות וליישם מיתוג אחיד כדי שהמסר שלך יעבור בצורה מדויקת בכל פעם.

להתחיל בחינם
הפקה מהירה יותר, איכות עקבית

להשקיע דקות במצגת במקום ימים. HeyGen מאוטומטת את תזמון הסצנות, המעברים והכתוביות, תוך שמירה על התוכן המרכזי שלך.

בהירות בהובלת מציג, עם הגדרה מינימלית

לבחור אווטאר מציאותי או קריינות שמתאימים לטון שלך, להוסיף הערות דובר או תסריטים, וליצור מצגת מדברת מוכנה לשיתוף.

מיחזור ולוקליזציה בקנה מידה גדול

לשכפל פרויקטים, לתרגם דיבוב וכתוביות או להחליף ויז׳ואלים כדי ליצור גרסאות מותאמות לשוק המקומי — בלי לבנות הכול מחדש מאפס.

ייבוא שקופיות, מתארים או כתובות URL

להתחיל מקבצי PPTX קיימים, Google Slides, מתווי טקסט כתובים או אפילו מכתובת URL של בלוג חי. HeyGen מוציאה אוטומטית כותרות, מבנה ונקודות מפתח, ואז ממפה אותם לסצנות ויזואליות שמוכנות לקריינות.

להתחיל בחינם →
Online learning interface with a smiling man, content upload, and course chapters.

יצירת תסריט בינה מלאכותית והצעות לתזמון

הפוך את תוכן השקפים לסקריפטים זורמים לדיבור עם סיכום אוטומטי והמלצות על קצב. ה‑AI מציע אורכי סצנות ומעברים כך שלכל רעיון יהיה מספיק זמן להיקלט. אפשר לערוך בקלות את השורות, לכוון את הטון או להדביק הערות דובר משלך כדי לשמור על שליטה יצירתית מלאה.

להתחיל בחינם →
A content creation app displaying a Q3 result overview with text, a generated summary, and a photo of a man.

מציגים ריאליסטיים ודיבוב קולי רב־לשוני

לבחור מתוך אווטארים של מציגים שנראים טבעי או ליצור קריינות במגוון שפות ומבטאים. קצב הדיבור, ההדגשות וההפסקות מותאמים אוטומטית לבהירות, כך שנושאים מורכבים יהיה קל יותר להבין ולעקוב אחריהם.

להתחיל בחינם →
Three diverse individuals with open mouths in separate rounded video frames on a blue background.

טמפלייטים ממותגים, כתוביות והדגשות ויזואליות

החיל צבעי מותג, פונטים, לוגואים וסגנונות לייאאוט כדי לשמור על כל מצגת אחידה ומקצועית. הוסף כתוביות, לואור-סרדס וקולאאוטים מונפשים כדי להדגיש נקודות מפתח או נתונים. הרמזים הוויזואליים האלה מכוונים את תשומת הלב והופכים את המידע לקל יותר לעיכול.

להתחיל בחינם →
A smiling Black man with graphic overlays for brand fonts, colors, and an interactive text box displaying "Hey Maya! We have a special offer just for you!"

בשימוש של יותר מ־100,000 צוותים שמעריכים איכות, פשטות ומהירות

גלה איך עסקים כמוך מגדילים את יצירת התוכן ומניעים צמיחה בעזרת פלטפורמת התמונה‑לווידאו החדשנית ביותר בשוק.

Miro
"זה נתן לכותבים שלנו את אותה רמת יצירתיות בתהליך שיש לי כשמדובר בערוצי סטוריטלינג ויזואליים."

סטיב סוורי, מעצב תוכן לימודי
Vision Creative Labs
"הרגע הקסום בשבילי היה כשגילינו שלסרט שאני עושה כל שבוע יש פתרון אחר. פתאום הבנו שאני יכול לכתוב תסריט, לשלוח אותו, ולא אצטרך לעמוד מול מצלמה שוב."

Roger Hirst, מייסד שותף
Workday
"מה שאני אוהב ב‑HeyGen זה שאני כבר לא צריך להגיד לא לפרויקטים. זה מרגיש כאילו הרחבנו את הצוות שלנו. אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר עם המשאבים שיש לנו."

Justin Meisinger, מנהל תוכנית
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
איך זה עובד

איך להשתמש ביוצר המצגות עם בינה מלאכותית

צור וידאו מצגת סופי בארבעה צעדים פשוטים, עם שליטה מלאה ששומרת על תהליך מהיר וצפוי.

להתחיל בחינם
שלב 1

להעלות או להדביק את התוכן שלך

ייבוא מצגת, העלאת מסמך או הדבקת כתובת URL של בלוג או מתווה כדי להתחיל את ההמרה.

שלב 2

סקור את התסריט ואת הקצב

HeyGen מציעה תסריט קצר וזמני סצנות, ותוכל לערוך שורות או הערות לדובר כדי להתאים לקול שלך ולקהל היעד.

שלב 3

לבחור אווטאר, ויז׳ואלס ומיתוג

לבחור אווטאר או קול, להחיל את ערכת המיתוג שלך, ולהוסיף צילומי מסך, אייקונים או ויז׳ואלים מסטוק איפה שצריך.

שלב 4

ליצור ולייצא

לרנדר את סרטון המצגת שלך, להוריד קבצים מוכנים לפלטפורמה, או ליצור גרסאות מותאמות לשוק המקומי עם דיבוב מתורגם וכתוביות מתורגמות.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

שאלות נפוצות (FAQs)

מה זה יוצר מצגות AI?

יוצר מצגות AI הוא מחולל וידאו AI שהופך מצגות, מתארים או מאמרים למצגות וידאו מדובבות, ומשלב תסריט מדובר, ויז׳ואלים וכתוביות לקובץ וידאו אחד שניתן לייצא.

האם צריך PowerPoint או כישורי עיצוב כדי להשתמש בזה?

לא. HeyGen מטפלת אוטומטית בפריסה, בתזמון ובקריינות. אפשר להעלות קובץ PPTX קיים, או להדביק טקסט ולתת ל-AI ליצור מצגת שקפים מובנית.

האם אפשר להשתמש בנכסי המותג הקיימים שלי?

כן. הוסף את הלוגו, הצבעים, הפונטים והטמפלייטים שלך כדי שכל הסרטונים שנוצרים יתאימו לקווי המיתוג שלך.

אילו פורמטי קלט נתמכים?

קלטים נפוצים כוללים קבצי PPTX, Google Slides, DOCX, PDF וטקסט רגיל או כתובות URL. אפשר גם להעלות תמונות וצילומי מסך כדי להוסיף ויז׳ואלים תומכים.

האם אפשר לערוך את הסקריפט שנוצר ב‑AI לפני יצירת הווידאו?

כן. HeyGen מספקת תסריטים וכרטיסיות סצנות שניתן לערוך, כדי שתוכל לחדד ניסוח, דגשים וקריאות לפעולה לפני הרינדור.

אילו שפות זמינות לדיבוב קולי?

HeyGen תומכת במגוון שפות לדיבוב ולכתוביות. אפשר ליצור גרסאות מותאמות לשפות שונות על ידי שינוי הגדרות השפה ויצירה מחדש של דיבוב באמצעות תכונת video translator.

האם כתוביות נוצרות אוטומטית?

כן. כתוביות נוצרות אוטומטית מהסקריפט ומסונכרנות עם תזמון הדיבור, ואתה יכול לייצא קבצי SRT לכלים אחרים.

האם אפשר לשלב וידאו של המציג יחד עם השקופיות?

כן. בחר אווטאר מציג או העלה קליפ קצר של המציג כדי שיופיע לצד תוכן השקופיות, לחוויית וידאו היברידית של ״טוקינג הד״ יחד עם מצגת שקופיות.

מה האורך המומלץ לסרטון מצגת?

רוב סרטוני הסליידים עובדים הכי טוב כשהם באורך של 1 עד 10 דקות, בהתאם לעומק הנושא. HeyGen עוזרת לך לחלק תוכן ארוך למודולים קצרים יותר.

האם אפשר לעדכן וידאו אחרי הפרסום?

כן. לפתוח מחדש את הפרויקט, לערוך את הסקריפט או השקופיות, וליצור מחדש וידאו חדש. אתה שומר גרסאות כך שהעדכונים יהיו מהירים ומבוקרים.

אילו פורמטי ייצוא זמינים?

ייצוא קבצי MP4 שמותאמים לאתר ולרשתות חברתיות, ביחס מסך אנכי או אופקי, וקבצי כתוביות כמו SRT לנגישות ולהפצה.

האם התוכן שלי מאובטח בזמן העיבוד?

כן. קבצים שהועלו, סקריפטים שנוצרו וסרטונים שעובדו מעובדים בצורה מאובטחת, ואתה שומר על שליטה מלאה בשיתוף ובאחסון.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

להתחיל ליצור עם HeyGen

להפוך רעיונות לסרטוני וידאו מקצועיים עם בינה מלאכותית.

להתחיל בחינם →
CTA background