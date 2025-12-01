Avatar IV — אווטארים של AI שנראים אמיתיים
להפוך כל תמונה לסרטון מדבר מציאותי. Avatar IV מספק סנכרון שפתיים טבעי, מחוות מלאות הבעה וקול רב־לשוני – בלי מצלמות ובלי שחקנים. מושלם לפרסום, הדרכות ורשתות חברתיות.
להרגיש את העוצמה של Avatar IV בפעולה
גלה איך יוצרים, מותגים וצוותים משתמשים ביוצר האווטארים המדברים עם AI של HeyGen כדי להפוך רעיונות לסרטונים רב־לשוניים שעוצרים את הגלילה. כל דוגמה מציגה אווטארים, קולות וסנכרון שפתיים – בלי צורך במצלמות.
חדשנות מובנית בכל יוצר אווטארים ריאליסטיים
Avatar IV נותן לך הרבה יותר מפנים מדברות פשוטות. עם יכולות מתקדמות של וידאו AI לסנכרון שפתיים, מחוות ידיים מלאות הבעה ואפשרויות עיצוב גמישות, אפשר ליצור אווטארים שנראים טבעיים ומושכים. בין אם אתה רוצה תאום דיגיטלי היפר־ריאליסטי או דמות מעוצבת, Avatar IV מספק את הכלים לבנות את החיבור הכי אותנטי עם הקהל שלך.
האוואטאר המדבר שלך מהתמונה עושה הרבה יותר מלדבר; הוא מגיב ומעביר רגשות לפי הסקריפט שלך. קבל חוויית תזמון, טון ותנועה טבעיים שמייצרים מסר מרתק שמרגיש אמיתי.
שדרג את יוצר האווטארים הריאליסטיים שלך עם תנועות ידיים אקספרסיביות שמסתנכרנות בצורה מושלמת עם הדיבור של האווטאר. מחוות ידיים אידיאליות להדגשה, לניואנסים עדינים ולסטוריטלינג ויזואלי אפקטיבי.
לבחור משיבוטים היפר-ריאליסטיים או דמויות מעוצבות. יוצר האווטארים מבוסס ה-AI שלנו תומך באווטארים אנושיים, אנימה ובעלי חיים, בפורמט פורטרט ובפורמט גוף מלא.
עם Avatar IV האווטארים לא רק מדברים — הם גם פועלים. המודל המשופר מגיב לטון ולרגש, ומספק הבעות מציאותיות יחד עם מחוות מסונכרנות לביצוע שנראה אנושי לגמרי.
הדרך אל Avatar IV
לראות מה אפשר ליצור עם Avatar IV
גלה דוגמאות אמיתיות של סרטונים שנוצרו עם יוצר האווטארים המדברים של הבינה המלאכותית שלנו. משתמשים מכל העולם הופכים תמונות פשוטות ותסריטים לאנימציות מרתקות וחיות, עם סנכרון שפתיים טבעי ותנועות גוף מציאותיות. מסצנות קולנועיות ועד פרויקטים של יוצר אווטאר גוף מלא ואקספרסיבי, הדוגמאות האלה מדגימות את הכוח של AI ליצור תוכן מקצועי – בלי מצלמות ובלי שחקנים.
מדגים איך Avatar IV נראה מזוויות מצלמה שונות, תוך שמירה על סנכרון שפתיים מדויק והבעות פנים חיות. דוגמה מושלמת לאיך פיצ׳ר סנכרון השפתיים ב‑AI שלנו יוצר דיבור טבעי מכל זווית צילום.
מציג הבעה קולית מלאה שנוצרת מתמונה אחת בלבד ואודיו. אווטאר זה, שמופעל כולו על ידי בינה מלאכותית, משיג סנכרון שפתיים חלק לחלוטין בלי צורך בשחקנים, מה שהופך אותו לאידיאלי להכשרות, שיווק וסיפור סיפורים.
מדגים הבעות מציאותיות וקול שנוצר בעזרת בינה מלאכותית, בשילוב עם מוזיקה מקורית – הכול נוצר מתמונה אחת בלבד. זה מראה איך יוצר אווטארים ריאליסטי יכול להחיות תמונות סטטיות בדרכים חדשות.
מציג דוב AI שמגיש את החדשות — בלי שחקנים אמיתיים, רק תמונה אחת ותסריט.
יוצר סרטון קצר עם בינה מלאכותית שמבוסס על ממים, עם חיות מדברות, חיתוכים קולנועיים וסנכרון מלא של הקול.
אפילו פורטרטים מצוירים ביד מתעוררים לחיים — בזכות היצירה המיוחדת של Avatar IV.
להתחיל ליצור בעזרת תמונה אחת
יצירת אווטאר מדבר מציאותי עם Avatar IV לוקחת רק כמה שלבים. יוצר האווטארים המדברים עם בינה מלאכותית שלנו נבנה כדי להפוך את התהליך לחלק, בין אם אתה רוצה אנימציית פורטרט פשוטה או חוויית יצירת אווטאר גוף מלא. בעזרת שילוב של תמונת מקור, סנכרון קול טבעי ותנועות מלאות הבעה, אפשר ליצור סרטונים מקצועיים בתוך דקות – בלי מצלמות, סטודיואים או מחזורי הפקה ארוכים.
בחר תמונה ברורה שלך או של האדם שברצונך ליצור ממנו אווטאר, בין אם זו תמונת פורטרט, חצי גוף או גוף מלא. ככל שאיכות התמונה טובה יותר, כך האווטאר שייוצר ייראה טבעי ומציאותי יותר.
הקלד את הסקריפט ישירות בעורך או העלה קובץ אודיו. אפשר גם להקליט את הקול שלך. מחולל סנכרון השפתיים מבוסס ה‑AI שלנו מסנכרן את הטקסט או האודיו שלך עם תנועות פנים ומחוות, כדי שהאווטאר שלך ידבר בצורה טבעית.
בלחיצה אחת בלבד, Avatar IV הופך את התמונה שלך לאווטאר מדבר ודינמי. הווידאו יציג מיד סנכרון שפתיים, הבעות ותנועות שמחיות את האווטאר שלך. אפשר לייצא ברזולוציה גבוהה ולשתף בפלטפורמות המועדפות עליך.
גלה את היכולות המתקדמות של Avatar IV
Avatar IV הוא הרבה יותר משדרוג. הוא מגדיר מחדש מה אפשרי עם אווטארים מבוססי בינה מלאכותית. מהוויזואליים החדים ועד למחוות המציאותיות, הוא מספק רמת ריאליזם וגמישות חסרת תקדים עבור יוצרים, עסקים ומספרי סיפורים כאחד.
Avatar IV לא רק משכפל דיבור, אלא גם מבין טון, קצב ורגש. המודל יוצר הבעות פנים טבעיות ותנועות גוף מסונכרנות שמשקפות תקשורת אנושית, ומייצר שיחות שמרגישות אמיתיות ומעורבות רגשית.
עם Avatar IV האווטארים זזים עם מטרה. תנועות היד מותאמות בצורה חכמה לפס הקול, מה שנותן לכל וידאו עומק וניואנסים. בין אם מדובר בהסבר, פרזנטציה או סטוריטלינג, האווטארים שלך ירגישו מלאי הבעה ודינמיים.
Avatar IV פותח אפשרויות יצירה חדשות. הפוך סקיצה, קומיקס או אפילו חיה לאווטאר מדבר ומלא הבעה. מבני אדם מציאותיים ועד דמויות אנימה ויצורי פנטזיה – אפשר לעצב כל פרסונה ולהחיות אותה ברמת ריאליזם גבוהה במיוחד.
בניגוד לדגמים קודמים, Avatar IV יכול ליצור אווטארים גם מתמונות עם ראש מוטה, פרופיל וזוויות שונות. הגמישות הזו מבטיחה תוצאה מדויקת וטבעית, אפילו מתמונות מורכבות, ונותנת לך חופש יצירתי מלא להשתמש במגוון רחב של חומרי מקור.
Avatar IV הוא מנוע האווטארים המתקדם של HeyGen, שיוצר אווטארים מדברים מציאותיים מתמונה אחת, עם סנכרון קול, הבעות פנים ותנועות ידיים. אפשר להתחיל לחקור את היכולות של HeyGen בחינם על ידי הרשמה כאן.
HeyGen משתמשת במנוע בינה מלאכותית כדי להנפיש תמונות סטטיות עם סנכרון קול, הבעות פנים ותנועות גוף, וכל מה שצריך הוא תסריט ותמונה.
כן, האווטארים של HeyGen תומכים במגוון סגנונות כמו היפר-ריאליסטי, אנימה ובעלי חיים, מה שנותן גמישות מלאה בעיצוב האווטאר.
לא, אתה לא צריך מצלמה; Avatar IV יוצר וידאו רק מתמונה ותסריט.
HeyGen מבצעת לוקליזציה לסרטונים על ידי התאמת התוכן לשפות ותרבויות שונות, תוך שמירה על דיבור טבעי וסנכרון שפתיים מושלם.
