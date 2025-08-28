Miro, ה-Innovation Workspace שהוקמה ב-2011, הגדירה מחדש את שיתוף הפעולה עבור יותר מ-90 מיליון משתמשים ברחבי העולם. ההשפעה שלה רחבה כמו הקנבס האינסופי שהיא מציעה. בסיס הלקוחות של Miro כולל יותר מ-250,000 חברות, עם נוכחות חזקה בארגוני אנטרפרייז ובמותגי Fortune 500 כמו Nike, IKEA ו-Deloitte.

ככל ש‑Miro מתפתחת מעבר ללוח שיתופי והופכת לפלטפורמת שיתוף פעולה מקצה לקצה – שמאמצת בינה מלאכותית גנרטיבית, כלי פרוטוטייפינג, טמפלייטים ניתנים להרחבה ואינטגרציות עמוקות – גם רוחב ועומק חומרי הלמידה חייבים להישאר בקצב. עבור סטיב סוורי, מעצב מדיה ללמידה ב‑Miro, יצירה של תוכן לימודי ברור ומרתק היא קריטית להצלחה של הלקוחות. סטיב והצוות שלו היו צריכים דרך יעילה וסקיילבילית להפיק תוכן לימודי בלי להתפשר על איכות או על עקביות. שם נכנסה HeyGen לתמונה.

להישאר מסונכרן עם מפת הדרכים של המוצר

צוות ההדרכה דואג שהפיצ׳רים לא רק יושקו אלא גם יאומצו בפועל, על ידי יצירה של סרטונים ומדריכים שהופכים מורכבות לערך ברור. ככל ש‑Miro גדלה בשוק הארגוני, חשוב שלמשתמשים יהיו נכסי וידאו שיעזרו באונבורדינג של חברי צוות חדשים ויקדמו שיתוף פעולה. וכדי לפתוח גישה לקהלים גלובליים, לוקליזציה היא המפתח.

ככל שהמוצר של Miro התפתח, כך גם הדרישות מצוותו של סטיב. יצירת סרטוני וידאו באיכות גבוהה בשפות ובפורמטים שונים הפכה ליותר ויותר גוזלת זמן ומשאבים. שיטות מסורתיות לא הצליחו לעמוד בקצב המהיר של מפת הדרכים, והעבודה עם ספקים חיצוניים הגיעה עם עלויות גבוהות וזמני תגובה איטיים. עבור סטיב, HeyGen סיפקה את הצורך במהירות, תוך שמירה על רמת האיכות הגבוהה. עם HeyGen, Miro השיגה האצה פי 10 במהירות הפקת הווידאו וגידול פי 5 ביכולת יצירת הווידאו הכוללת — בלי צורך להוסיף כוח אדם.

דרך חדשה להגיע לקהל המשתמשים הגלובלי שלהם

עם יותר משלושה עשורים של ניסיון בתעשיית הווידאו, סטיב ראה לא מעט התפתחויות, אבל שום דבר לא משתווה לעוצמה של HeyGen שמשנה לגמרי את הדרך שבה עבדנו עד היום.

לפני השימוש ב‑HeyGen, הפקת סרטוני ההדרכה של Miro כללה כמה שלבים וצוותים: כתיבת תסריט, קביעת זמן בסטודיו, צילום טאלנט ושליחת החומרים לצוות פוסט‑פרודקשן. אם משהו השתנה באמצע התהליך — שינוי ב‑UI, אייקון חדש, טקסט מעודכן או אפילו תספורת — זה דרש צילומי השלמה וגרם לעיכובים.

האווטארים של HeyGen ייעלו לחלוטין את כל התהליך. עכשיו אפשר לעדכן תסריטים תוך כדי תנועה, בלי צורך לחזור לסטודיו. עם HeyGen, סטיב והצוות שלו פשוט מעדכנים את הטקסט בתוך הפלטפורמה ובתוך זמן קצר מאוד יוצרים וידאו שבו האווטאר מגיש את הגרסה המעודכנת. התוצאה דומה כל כך לקול ולסגנון ההגשה המקוריים, שצופים בכלל לא שמים לב שהיה שינוי. הגמישות הזו לבדה קיצרה להם את לוחות הזמנים להפקה בימים, ולפעמים אפילו בשבועות. ״בגלל שפיצ׳רי הקול של HeyGen מתאימים כל כך טוב לטאלנטים שלנו, אנחנו יכולים לעדכן להם את השורות מתי שצריך, בלי לחזור לסטודיו בכלל״, מוסיף סטיב.

מעבר למהירות, כלי התרגום של HeyGen פתחו לגמרי דלתות חדשות. סטיב נזכר: "לפני HeyGen, התהליך היה מסובך מדי כדי לאפשר הגעה למדינות שונות עם שפות שונות, חוץ מהוספת כתוביות." עכשיו, Miro יכולים בקלות לתרגם את הסרטונים שלהם ל־7 שפות שונות, עם סנכרון שפתיים מדויק ואינטונציה קולית טבעית. זה משמש גם לשימוש פנימי. סטיב זוכר מקרה שבו הם תרגמו אחד מסרטוני הבדיקה הפנימיים שלהם להולנדית, והעובדים היו משוכנעים שהעובד שמציג הוא דובר הולנדית מלידה.

יוצרים סרטוני וידאו שזזים במהירות של Miro

HeyGen לא רק שיפרה את תהליך ההפקה, היא גם עזרה לעצב מחדש את הדרך שבה Miro מחנכת, מתאימה לשווקים שונים ומגדילה את היקף התוכן שלה בהתאם לצמיחת המוצר. פרויקטים שבעבר דרשו תיאום נרחב ושבועות של עבודה יכולים עכשיו להסתיים בזמן קצר בהרבה. כשלוחות הזמנים צפופים או ששינויים מגיעים ברגע האחרון, הצוות של Steve יכול לעדכן את התוכן בלי לפספס קצב, ולהגיש סרטוני וידאו ברורים ואיכותיים שתומכים באימוץ פיצ׳רים בקרב 90 מיליון המשתמשים של Miro.

״בעולם הטק הכל תמיד זז מהר. עד שאנחנו מגיעים לפוסט־פרודקשן, בדרך כלל כבר השתנה משהו — כפתור, אייקון, לוגו. לפני HeyGen זה היה אומר לצלם מחדש — עכשיו אנחנו פשוט מעדכנים את הסקריפט באמצע ההפקה, וזה חסך לנו ימים, אם לא שבועות, של זמן הפקה.״ –Steve Sowrey, מעצב מדיה ללמידה, Miro

הגמישות החדשה הזו הרחיבה גם את מי שיכול לקחת חלק ביצירת תוכן. כותבים שהתמקדו בעבר רק בכתיבת תסריטים יוצרים עכשיו בעצמם טיוטות מלאות של סרטוני וידאו, שינוי שטשטש גבולות תפקידים מסורתיים והכפיל את יכולת ההפקה של הצוות בלי צורך להוסיף כוח אדם.

הריאליזם והדיוק של האווטארים של HeyGen העלו את רף האיכות, לא הורידו אותו. סטיב ממשיך ללטש את הטון והאינטונציה בעזרת מנועי קול והתאמות עדינות—כדי לוודא שהתוצר הסופי נשמע כמעט בלתי ניתן להבחנה מהקלטות חיות. המדד האישי שלו פשוט: אם הצופה לא יכול לזהות שזה אווטאר, העבודה נעשתה כמו שצריך.

ברמה גבוהה יותר, HeyGen מאפשרת ל‑Miro להפיק סרטונים עקביים, מותאמים לשפות ותרבויות שונות ומקצועיים בקנה מידה גדול, ובכך לתמוך ביעדים הרחבים יותר של החברה: אימוץ על ידי ארגונים, נגישות גלובלית ואונבורדינג מהיר יותר.