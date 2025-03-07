להעביר עדכוני הנהלה ברורים לעובדים ולבעלי המניות

תקשורת בזמן ובשקיפות היא קריטית לצוותי הנהלה. בין אם מדובר בעדכוני חברה, פנייה לבעלי מניות או הובלת עובדים דרך תהליכי שינוי, HeyGen מאפשרת למנהלים ליצור סרטוני הנהגה באיכות גבוהה, ביעילות וללא צורך בצוות הפקה.

יתרונות וערך

לייעל עדכוני תקשורת הנהלה עם סרטוני AI

Quickly produce clear, concise CEO and leadership updates

Leadership communication requires speed and clarity. Traditional video production can be costly and slow, making it challenging to share timely updates. HeyGen simplifies the process, allowing executives to deliver professional, on-brand leadership videos in minutes.

Enhance engagement with polished, lifelike AI avatars of execs

Use lifelike AI avatars, including their own, to present leadership videos in a polished, credible manner. Add captions, motion graphics, and branding elements to make CEO messages, shareholder updates, and crisis communications more engaging and accessible.

Personalize and translate leadership updates for every employee

Quickly update messaging, modify scripts, and personalize leadership videos in over 170 languages and dialects with HeyGen. Tailor videos for employees, investors, or the public without the need for reshoots or expensive production edits.

גלה איך צוותי תקשורת מעבירים עדכוני הנהלה

Würth Group delivers leadership updates to over 88,000 employees in 80 countries

Discover how Würth Group uses HeyGen to streamline its leadership communication process, reducing video production costs by 50% and translation costs by 80%.

״HeyGen שינתה לגמרי את הדרך שבה אנחנו יוצרים תוכן וידאו ועזרה לנו להשתמש בווידאו כאמצעי תקשורת. היא הפכה את התקשורת לנגישה הרבה יותר ואישית הרבה יותר.״

אנדראס הנשל

ראש צוות תקשורת תאגידית ומנהל שירותי שפה בקבוצת Würth

איך ליצור עדכוני הנהלה עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

להתחבר ל-HeyGen ולהתחיל ליצור סרטוני עדכון הנהלה מקצועיים שנוצרים עם AI בתוך דקות ספורות.

  1. למצוא את טמפלייט הווידאו המושלם
  1. להוסיף תסריטי דיבור, אווטארים ורקעים
  1. התאם אישית את סרטון ה-AI שלך
  1. להעשיר עם אלמנטים יצירתיים נוספים
  1. ייצוא הווידאו הסופי שלך

שאלות נפוצות

מה זה HeyGen, ואיך אפשר להשתמש בו לעדכוני הנהלה?

HeyGen היא פלטפורמת יצירת סרטוני AI שעוזרת מנהלים ומובילי ארגון ליצור סרטוני מנהיגות מקצועיים לעובדים, לבעלי מניות ולבעלי עניין. היא מפשטת את תקשורת המנהיגות בלי צורך בצוות הפקת וידאו מלא.

איך HeyGen משפרת את הפקת סרטוני המנהיגות לעומת שיטות מסורתיות?

HeyGen מבטלת את הצורך בצילומי וידאו חיים, צוותי הפקה יקרים ולוחות זמנים ארוכים לעריכה. אווטארים מבוססי בינה מלאכותית יכולים להעביר מסרים בצורה מקצועית ועקבית, ולהבטיח סרטוני הנהלה בזמן ובאופן אפקטיבי.

האם אפשר להתאים אווטארים של AI כך שישקפו את צוות ההנהלה שלי?

כן! HeyGen מאפשרת התאמה אישית של אווטארים כך שיתאימו לטון המותג ולזהות ההנהגה שלך. מנהלים יכולים לבחור אווטארים, להתאים את המראה שלהם ולכתוב תסריטים לסרטוני הנהגה מותאמים אישית לכל קהל.

האם HeyGen מתאים לסרטוני תקשורת בזמן משבר?

בהחלט. HeyGen מאפשרת למנהלים ליצור ולהפיץ במהירות סרטוני תקשורת בזמן משבר, כדי להבטיח שקיפות ובהירות בתקופות מאתגרות.

איך לעדכן מסרי הנהלה אם הנסיבות משתנות?

עם HeyGen, עדכון סרטוני הנהלה הוא מהיר ופשוט. עדכן את הסקריפט, התאם את הוויז׳ואלים וצור גרסה חדשה בתוך דקות — בלי צורך בצילומים חוזרים או פוסט־פרודקשן מסובך.

האם אפשר לשתף סרטוני ההנהלה של HeyGen בכמה פלטפורמות שונות?

כן, אפשר להתאים סרטוני HeyGen לפורטלים פנימיים, מצגות למשקיעים, תקשורת במייל, אתרי אינטרנט ורשתות חברתיות, כדי להגיע לקהל הנכון.

כמה מהר אפשר ליצור סרטון עדכון הנהלה עם HeyGen?

HeyGen מאפשרת למנהלים בכירים ליצור סרטוני עדכון הנהלה מקצועיים בתוך כמה שעות בלבד, בהתאם למורכבות התוכן ולצרכי ההתאמה האישית.

האם צריך כישורי הפקת וידאו כדי להשתמש ב‑HeyGen לעדכוני הנהלה?

ממש לא. הממשק האינטואיטיבי של HeyGen הופך יצירת וידאו לפשוטה עבור מנהלים, צוותי HR ואנשי תקשורת פנים־ארגונית, בלי צורך בידע טכני.

איזה סוגי מסרי מנהיגות מרוויחים הכי הרבה משימוש ב‑HeyGen?

HeyGen אידיאלי לעדכוני מנכ״ל, תדרוכים למשקיעים, אסיפות עובדים, תקשורת בזמן משבר, שינויים ארגוניים והעברת מסרים על חזון אסטרטגי — בכל מקום שבו נדרשת תקשורת מנהיגותית ברורה ומרתקת.

איך להתחיל להשתמש ב-HeyGen לסרטוני הנהלה?

הירשם ל-HeyGen, גלה את כלי הווידאו המופעלים ב-AI והתחל ליצור עדכוני הנהלה משמעותיים לעובדים, למשקיעים ולבעלי עניין כבר היום.

