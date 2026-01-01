חיבור HeyGen ל‑APIs ולקוחות MCP
בין אם אתה מאוטומט תהליכים, מאפשר לסוכנים לעבוד חכם יותר או מפתח פתרונות מותאמים אישית – הכול עובד יחד כדי ליצור ולהפיץ סרטוני AI בקנה מידה גדול.
ארבע דרכים לשלב את HeyGen
אינטגרציות ישירות
לחבר את HeyGen ישירות לכלים שלך. בלי קוד, רק קליק ואימות קצר.
פלטפורמות לאייג׳נטים
תן לסוכן ה‑AI שלך ליצור סרטוני HeyGen באופן אוטומטי, לפי דרישה או כחלק מתהליך עבודה.
עובד בתוך תהליכי עבודה עם AI
הכלים הקיימים שלך מזינים נתונים אל HeyGen בתוך סוכן AI. בלי הגדרות מסובכות. פשוט טוענים את הכל ביחד.
לבנות עם HeyGen
גישה תכנותית מלאה למפתחים שבונים על ה‑API של HeyGen, שרת MCP והיכולות (Skills).
Adobe Express
להפוך תמונות ועיצובים מרהיבים לנרטיבים ויזואליים דינמיים בתוך Adobe Express.
Airtable
הסוכן מושך רשומות מ-Airtable base, מעביר את הנתונים ל-HeyGen ויוצר סרטון מותאם אישית.
Apollo
הסוכן מושך נתוני לידים מועשרים מ-Apollo, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר סרטוני פנייה אישיים בקנה מידה גדול.
Asana
הסוכן קורא אבני דרך של הפרויקט ועדכוני משימות מ‑Asana, מעביר אותם ל‑HeyGen, ומייצר סרטון עדכון סטטוס.
Atlassian
הסוכן קורא טיקטים ב‑Jira או עמודי Confluence, מחלץ את התוכן, ויוצר עדכון וידאו עם נראטיב של אווטאר דרך HeyGen.
Autohive
הפוך משימות חוזרות לסוכני AI שמאוטומטים תהליכי וידאו בתוך HeyGen. בלי צורך בקוד.
Canva
להפוך עיצובים סטטיים ב-Canva לסרטוני אווטאר עם בינה מלאכותית — בלי לצאת בכלל מ-Canva.
ChatGPT
ליצור תסריט וידאו ב-ChatGPT ולהפוך אותו מיד לסרטון HeyGen מוכן.
Claude (Anthropic)
להוסיף את HeyGen ככלי מובנה בתוך Claude. ליצור סרטוני אווטאר מכל שיחה או וורקפלואו סוכני.
Clay
לאוטומט סרטוני מכירה ושיווק מותאמים אישית בקנה מידה גדול ישירות מרצפי Clay.
Cursor
ליצור סרטוני דמו, ווקתרו ודיבוב למסמכים ישירות בתוך סביבת הקודינג עם ה‑AI שלך.
Customer.io
הסוכן מושך נתוני קמפיינים או מסעות מ-Customer.io, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר סרטונים מותאמים אישית בקנה מידה גדול.
Discord
ליצור סרטוני AI ישירות בתוך שרתי דיסקורד, צ׳אטים קבוצתיים והודעות פרטיות בעזרת Video Agent.
Figma
הסוכן קורא פריימים או תוכן פרוטוטייפ מ‑Figma, מעביר אותו ל‑HeyGen, ומייצר וידאו של סיור בעיצוב עם קריינות של אווטאר.
FlowShare
להפוך מדריכים צעד-אחר-צעד לסרטוני הדרכה ואונבורדינג עם בינה מלאכותית באופן אוטומטי.
Gamma
הסוכן קורא דק של Gamma, מחלץ את התוכן שלו, שולח אותו ל‑HeyGen Video Agent ויוצר וידאו עם אווטאר מקריין.
GitHub
הסוכן מושך סיכומי pull request או release notes מ-GitHub, מעביר אותם ל-HeyGen, ומייצר סרטון changelog שניתן לשיתוף.
Google Drive
הסוכן קורא מסמכים או תוכן שקופיות מ-Google Drive, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר גרסת וידאו עם אווטאר שמקריין את התוכן.
גרנולה
הסוכן מושך את סיכומי הפגישה מ‑Granola, מעביר אותם ל‑HeyGen ויוצר סרטוני סיכום או ריקאפ אישיים.
Hexus
הוסף אווטארים לדמואים ולמדריכים עם Hexus AI כדי להפוך תוכן מוצר לאינטראקטיבי וסקיילבילי יותר.
Intercom
הסוכן מושך סיכומים או תוכן עזרה מ‑Intercom, מעביר אותם ל‑HeyGen ויוצר וידאו מותאם אישית.
Hubspot
ליצור ולשלוח סרטוני AI מותאמים אישית ישירות מתוך תהליכי עבודה וקמפיינים במייל ב‑HubSpot.
Linear
הסוכן שואל את Linear לגבי ספרינט או יומן שינויים, מעביר את המידע ל‑HeyGen, ומייצר סרטון עדכון לבעלי עניין עבור אותו ריליס.
אהוב
חבר את HeyGen כמחבר אישי כדי לבנות אפליקציות שמפעילות יצירת סרטוני אווטאר כיכולות מוצר מובנות.
צור
לבנות אוטומציות מתקדמות מרובות שלבים ב‑Make עם פלטפורמת יצירת הווידאו של HeyGen.
Manus
הוסף את HeyGen ככלי שניתן לקריאה דרך MCP ב-Manus כדי להפעיל יצירת וידאו כשלב אחד בתוך כל וורקפלואו אוטונומי.
Microsoft Copilot
חבר את HeyGen ל‑Copilot Studio כדי לאפשר לסוכנים ארגוניים ליצור אוטומטית סרטוני הדרכה ותקשורת בכל M365.
Mindstamp
הוסף אינטראקטיביות לסרטונים שלך עם כפתורים, חידונים ועוד, כדי להעלות את מעורבות הלומדים בכל צפייה.
n8n
חבר את HeyGen ליותר מ־1,000 אפליקציות ושירותים באמצעות פלטפורמת האוטומציה של n8n כדי לבנות בקלות תהליכי עבודה חזקים של וידאו עם בינה מלאכותית.
Notion
הסוכן קורא עמוד או דאטאבייס ב-Notion, מעביר את התוכן ל-HeyGen, ומייצר סרטון סיכום עם נראטיב של אווטאר.
NVIDIA NemoClaw
פרוס את HeyGen עם NemoClaw כדי ליצור סרטוני AI מאובטחים עם שליטה מלאה בפרטיות, המופעלים על‑ידי סוכני AI אוטונומיים שרצים על תשתית מקומית.
OpenClaw
להגדיר את HeyGen כסקיל ב‑ClawHub כדי שכל סוכן OpenClaw יוכל לקרוא ל‑OpenClaw API של HeyGen וליצור וידאו.
Pabbly
חבר את HeyGen ליותר מ־2,000 כלים כדי לאוטומט תהליכי וידאו ולהעלות פרודוקטיביות עם העברת נתונים חלקה.
בצורה פשוטה
להכניס אוטומטית סרטוני HeyGen לטמפלייטים של After Effects כדי ליצור סרטונים דינמיים עם אווטארים.
PostHog
הסוכן קורא נתוני אנליטיקס מוצר או נתוני feature flags מ-PostHog, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר סרטון תובנות עם קריינות של אווטאר.
Repurpose.io
להפוך את סרטון ה‑HeyGen שלך לפוסט ולשתף אותו אוטומטית בכל הערוצים כדי להפיץ תוכן בלי מאמץ.
Salesforce
הסוכן מושך נתוני איש קשר או הזדמנות מ‑Salesforce, מעביר אותם ל‑HeyGen ויוצר סרטון פנייה אישי.
Slack
הסוכן קורא שרשור ב‑Slack, מעביר את ההקשר ל‑HeyGen, יוצר עדכון וידאו ומפרסם אותו בחזרה בערוץ.
Snowflake
הסוכן שולף נתונים מ‑Snowflake, מעביר את התוצאות ל‑HeyGen, ומייצר סרטון סיכום עם נראטיב של אווטאר עבור בעלי העניין.
Stripe
הסוכן מושך נתוני תשלום או הכנסות מ-Stripe, מעביר אותם ל-HeyGen ויוצר סרטון חיוב או אבני דרך.
Superhuman
להטמיע את HeyGen כסוכן שותף ב‑Superhuman Go Agent Store כדי ליצור ולשלוח סרטוני אווטאר מיותר ממיליון אפליקציות.
Telegram
בצע אימות ושלח סרטוני AI ישירות בצ׳אטים קבוצתיים ובהודעות פרטיות בעזרת Video Agent.
טולסטוי
הטמע סרטוני HeyGen באתרי אינטרנט, אימיילים או SMS כדי להגדיל צפיות ולהניע תנועה בכל הערוצים.
Trupeer
להוסיף נגיעה אנושית להקלטות מסך, ולהפוך טקסט לווידאו מיידית עם אווטארי ה‑AI של HeyGen.
Vercel
הסוכן שואל את Vercel על מטא-דאטה של הדיפלוימנט, מעביר ל-HeyGen, ומייצר אוטומטית סרטון הכרזת גרסה חדשה.
viaSocket
אוטומט תהליכים בין כלים שונים עם הפלטפורמה ללא קוד של viaSocket כדי לבנות וורקפלואו של וידאו בלי צורך בעזרת צוות פיתוח.
Vimeo
סנכרן את סרטוני HeyGen שלך ישירות לתיקיות הממופות ב‑Vimeo, עם אפשרות להפעיל סנכרון אוטומטי.
Zapier
חבר את HeyGen ליותר מ־8,000 אפליקציות. הפעל יצירת וידאו מכל אירוע בתהליך העבודה שלך.
Zoom
להשתמש באווטארים אינטראקטיביים בפגישות Zoom שחושבים ומגיבים כמוך בזמן אמת.
מעוניינים להתחבר עם HeyGen?
פנו אלינו כדי לחקור אינטגרציות API ו-MCP, פתרונות מותאמים והזדמנויות שותפות עם HeyGen ליצירה ולאספקה של וידאו AI בקנה מידה.
יש שאלות? יש לנו תשובות
אילו דרכים שונות קיימות להשתלב עם HeyGen?
HeyGen מציעה שלושה מסלולי אינטגרציה: MCP לחיבור לעוזרי AI כמו Claude בלי לנהל APIs בעצמך, Skills להרחבת יכולות של סוכני קוד AI כמו Claude Code ו‑Cursor, ו‑Direct API לשליטה תכנותית מלאה ביצירת וידאו.
איך עובדת האותנטיקציה בכל מסלול אינטגרציה?
MCP משתמש ב‑OAuth — משתמשים מאשרים גישה דרך מסך הסכמה, בלי צורך במפתחות API. גם Skills וגם Direct API משתמשים במפתח API שעובר בכותרת X-Api-Key, שנוצר מתוך Settings → API בדאשבורד שלך ב‑HeyGen.
האם צריך מפתח API?
לא. Remote MCP משתמש באימות OAuth שמקושר לחשבון HeyGen שלך (תוכנית Web). לא נדרש מפתח API.
האם MCP של HeyGen עולה extra?
לא. יצירת וידאו משתמשת בקרדיטים הפרימיום שכבר כלולים בתוכנית HeyGen שלך. אין חיובי API נפרדים או חיובים נוספים.
אילו מסלולי HeyGen תומכים ב‑MCP?
MCP זמין בכל מסלולי HeyGen. לשימוש אינטנסיבי יותר, מומלץ לשדרג למסלול Creator או גבוה ממנו.
האם אפשר להשתמש באווטארים וקולות מותאמים אישית?
כן. כל אווטאר או קול הזמינים בחשבון HeyGen שלך, כולל נכסים מותאמים אישית, ניתנים לגישה דרך HeyGen MCP.
מה ההבדל בין זה לבין HeyGen API?
HeyGen API נותן לך ישירות נקודות קצה REST לשליטה פרוגרמטית. Remote MCP עוטף את היכולות האלה כדי שסוכני AI יוכלו להשתמש בהן בשיחה, בלי שתצטרך לכתוב קוד אינטגרציה.
