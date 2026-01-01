תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם
אינטגרציות

חיבור HeyGen ל‑APIs ולקוחות MCP

בין אם אתה מאוטומט תהליכים, מאפשר לסוכנים לעבוד חכם יותר או מפתח פתרונות מותאמים אישית – הכול עובד יחד כדי ליצור ולהפיץ סרטוני AI בקנה מידה גדול.

Integrate with the world's leading tools
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom
Adobe Express
Airtable
Apollo
Asana
Atlassian
Autohive
Canva
ChatGPT
Claude (Anthropic)
Clay
Cursor
Customer.io
Discord
Figma
FlowShare
Gamma
GitHub
Google Drive
Granola
Hexus
Intercom
Hubspot
Linear
Lovable
Make
Manus
Microsoft Copilot
Mindstamp
n8n
Notion
NVIDIA NemoClaw
OpenClaw
Pabbly
Plainly
PostHog
Repurpose.io
Salesforce
Slack
Snowflake
Stripe
Superhuman
Telegram
Tolstoy
Trupeer
Vercel
viaSocket
Vimeo
Zapier
Zoom

ארבע דרכים לשלב את HeyGen

אינטגרציות ישירות

אינטגרציות ישירות

לחבר את HeyGen ישירות לכלים שלך. בלי קוד, רק קליק ואימות קצר.

פלטפורמות לאייג׳נטים

פלטפורמות לאייג׳נטים

תן לסוכן ה‑AI שלך ליצור סרטוני HeyGen באופן אוטומטי, לפי דרישה או כחלק מתהליך עבודה.

עובד בתוך תהליכי עבודה עם AI

עובד בתוך תהליכי עבודה עם AI

הכלים הקיימים שלך מזינים נתונים אל HeyGen בתוך סוכן AI. בלי הגדרות מסובכות. פשוט טוענים את הכל ביחד.

לבנות עם HeyGen

לבנות עם HeyGen

גישה תכנותית מלאה למפתחים שבונים על ה‑API של HeyGen, שרת MCP והיכולות (Skills).

לפרטים נוספים
Adobe Express logo

Adobe Express

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

להפוך תמונות ועיצובים מרהיבים לנרטיבים ויזואליים דינמיים בתוך Adobe Express.

לפרטים נוספים
Airtable logo

Airtable

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן מושך רשומות מ-Airtable base, מעביר את הנתונים ל-HeyGen ויוצר סרטון מותאם אישית.

לראות איך זה עובד
Apollo logo

Apollo

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

הסוכן מושך נתוני לידים מועשרים מ-Apollo, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר סרטוני פנייה אישיים בקנה מידה גדול.

לראות איך זה עובד
Asana logo

Asana

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן קורא אבני דרך של הפרויקט ועדכוני משימות מ‑Asana, מעביר אותם ל‑HeyGen, ומייצר סרטון עדכון סטטוס.

לראות איך זה עובד
Atlassian logo

Atlassian

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן קורא טיקטים ב‑Jira או עמודי Confluence, מחלץ את התוכן, ויוצר עדכון וידאו עם נראטיב של אווטאר דרך HeyGen.

לראות איך זה עובד
Autohive logo

Autohive

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

הפוך משימות חוזרות לסוכני AI שמאוטומטים תהליכי וידאו בתוך HeyGen. בלי צורך בקוד.

לפרטים נוספים
Canva logo

Canva

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

להפוך עיצובים סטטיים ב-Canva לסרטוני אווטאר עם בינה מלאכותית — בלי לצאת בכלל מ-Canva.

לפרטים נוספים
ChatGPT logo

ChatGPT

MCP
OAuth
Agent Platforms
Design & Content

ליצור תסריט וידאו ב-ChatGPT ולהפוך אותו מיד לסרטון HeyGen מוכן.

לפרטים נוספים
Claude (Anthropic) logo

Claude (Anthropic)

MCP
OAuth
Agent Platforms

להוסיף את HeyGen ככלי מובנה בתוך Claude. ליצור סרטוני אווטאר מכל שיחה או וורקפלואו סוכני.

לפרטים נוספים
Clay logo

Clay

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

לאוטומט סרטוני מכירה ושיווק מותאמים אישית בקנה מידה גדול ישירות מרצפי Clay.

לפרטים נוספים
Cursor logo

Cursor

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

ליצור סרטוני דמו, ווקתרו ודיבוב למסמכים ישירות בתוך סביבת הקודינג עם ה‑AI שלך.

לראות איך זה עובד
Customer.io logo

Customer.io

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

הסוכן מושך נתוני קמפיינים או מסעות מ-Customer.io, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר סרטונים מותאמים אישית בקנה מידה גדול.

לראות איך זה עובד
Discord logo

Discord

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

ליצור סרטוני AI ישירות בתוך שרתי דיסקורד, צ׳אטים קבוצתיים והודעות פרטיות בעזרת Video Agent.

לראות איך זה עובד
Figma logo

Figma

MCP
AI Workflows
Design

הסוכן קורא פריימים או תוכן פרוטוטייפ מ‑Figma, מעביר אותו ל‑HeyGen, ומייצר וידאו של סיור בעיצוב עם קריינות של אווטאר.

לראות איך זה עובד
FlowShare logo

FlowShare

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

להפוך מדריכים צעד-אחר-צעד לסרטוני הדרכה ואונבורדינג עם בינה מלאכותית באופן אוטומטי.

לפרטים נוספים
Gamma logo

Gamma

MCP
AI Workflows
Design

הסוכן קורא דק של Gamma, מחלץ את התוכן שלו, שולח אותו ל‑HeyGen Video Agent ויוצר וידאו עם אווטאר מקריין.

לראות איך זה עובד
GitHub logo

GitHub

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן מושך סיכומי pull request או release notes מ-GitHub, מעביר אותם ל-HeyGen, ומייצר סרטון changelog שניתן לשיתוף.

לראות איך זה עובד
Google Drive logo

Google Drive

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן קורא מסמכים או תוכן שקופיות מ-Google Drive, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר גרסת וידאו עם אווטאר שמקריין את התוכן.

לראות איך זה עובד
גרנולה logo

גרנולה

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

הסוכן מושך את סיכומי הפגישה מ‑Granola, מעביר אותם ל‑HeyGen ויוצר סרטוני סיכום או ריקאפ אישיים.

לפרטים נוספים
Hexus logo

Hexus

API
Direct Integrations
Design & Content

הוסף אווטארים לדמואים ולמדריכים עם Hexus AI כדי להפוך תוכן מוצר לאינטראקטיבי וסקיילבילי יותר.

התחברות
Intercom logo

Intercom

MCP
AI Workflows
Knowledge

הסוכן מושך סיכומים או תוכן עזרה מ‑Intercom, מעביר אותם ל‑HeyGen ויוצר וידאו מותאם אישית.

לראות איך זה עובד
Hubspot logo

Hubspot

API
OAuth
Direct Integrations
GTM

ליצור ולשלוח סרטוני AI מותאמים אישית ישירות מתוך תהליכי עבודה וקמפיינים במייל ב‑HubSpot.

לפרטים נוספים
Linear logo

Linear

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן שואל את Linear לגבי ספרינט או יומן שינויים, מעביר את המידע ל‑HeyGen, ומייצר סרטון עדכון לבעלי עניין עבור אותו ריליס.

לראות איך זה עובד
אהוב logo

אהוב

MCP
OAuth
Agent Platforms

חבר את HeyGen כמחבר אישי כדי לבנות אפליקציות שמפעילות יצירת סרטוני אווטאר כיכולות מוצר מובנות.

לראות איך זה עובד
צור logo

צור

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

לבנות אוטומציות מתקדמות מרובות שלבים ב‑Make עם פלטפורמת יצירת הווידאו של HeyGen.

למידע נוסף
Manus logo

Manus

MCP
OAuth
Agent Platforms

הוסף את HeyGen ככלי שניתן לקריאה דרך MCP ב-Manus כדי להפעיל יצירת וידאו כשלב אחד בתוך כל וורקפלואו אוטונומי.

לפרטים נוספים
Microsoft Copilot logo

Microsoft Copilot

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

חבר את HeyGen ל‑Copilot Studio כדי לאפשר לסוכנים ארגוניים ליצור אוטומטית סרטוני הדרכה ותקשורת בכל M365.

לראות איך זה עובד
Mindstamp logo

Mindstamp

API
Direct Integrations
Design & Content

הוסף אינטראקטיביות לסרטונים שלך עם כפתורים, חידונים ועוד, כדי להעלות את מעורבות הלומדים בכל צפייה.

התחברות
n8n logo

n8n

API
Direct Integrations
Automation

חבר את HeyGen ליותר מ־1,000 אפליקציות ושירותים באמצעות פלטפורמת האוטומציה של n8n כדי לבנות בקלות תהליכי עבודה חזקים של וידאו עם בינה מלאכותית.

לפרטים נוספים
Notion logo

Notion

MCP
AI Workflows
Knowledge

הסוכן קורא עמוד או דאטאבייס ב-Notion, מעביר את התוכן ל-HeyGen, ומייצר סרטון סיכום עם נראטיב של אווטאר.

לראות איך זה עובד
NVIDIA NemoClaw logo

NVIDIA NemoClaw

MCP
OAuth
Coming soon
Agent Platforms

פרוס את HeyGen עם NemoClaw כדי ליצור סרטוני AI מאובטחים עם שליטה מלאה בפרטיות, המופעלים על‑ידי סוכני AI אוטונומיים שרצים על תשתית מקומית.

לראות איך זה עובד
OpenClaw logo

OpenClaw

API
Coming soon
Agent Platforms

להגדיר את HeyGen כסקיל ב‑ClawHub כדי שכל סוכן OpenClaw יוכל לקרוא ל‑OpenClaw API של HeyGen וליצור וידאו.

התחברות
Pabbly logo

Pabbly

API
Direct Integrations
Automation

חבר את HeyGen ליותר מ־2,000 כלים כדי לאוטומט תהליכי וידאו ולהעלות פרודוקטיביות עם העברת נתונים חלקה.

התחברות
בצורה פשוטה logo

בצורה פשוטה

API
Direct Integrations
Design & Content

להכניס אוטומטית סרטוני HeyGen לטמפלייטים של After Effects כדי ליצור סרטונים דינמיים עם אווטארים.

התחברות
PostHog logo

PostHog

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן קורא נתוני אנליטיקס מוצר או נתוני feature flags מ-PostHog, מעביר אותם ל-HeyGen, ויוצר סרטון תובנות עם קריינות של אווטאר.

לראות איך זה עובד
Repurpose.io logo

Repurpose.io

API
Direct Integrations
Distribution

להפוך את סרטון ה‑HeyGen שלך לפוסט ולשתף אותו אוטומטית בכל הערוצים כדי להפיץ תוכן בלי מאמץ.

התחברות
Salesforce logo

Salesforce

MCP
AI Workflows
GTM Intelligence

הסוכן מושך נתוני איש קשר או הזדמנות מ‑Salesforce, מעביר אותם ל‑HeyGen ויוצר סרטון פנייה אישי.

לראות איך זה עובד
Slack logo

Slack

MCP
OAuth
AI Workflows
Knowledge

הסוכן קורא שרשור ב‑Slack, מעביר את ההקשר ל‑HeyGen, יוצר עדכון וידאו ומפרסם אותו בחזרה בערוץ.

לפרטים נוספים
Snowflake logo

Snowflake

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן שולף נתונים מ‑Snowflake, מעביר את התוצאות ל‑HeyGen, ומייצר סרטון סיכום עם נראטיב של אווטאר עבור בעלי העניין.

לראות איך זה עובד
Stripe logo

Stripe

MCP
AI Workflows
Knowledge

הסוכן מושך נתוני תשלום או הכנסות מ-Stripe, מעביר אותם ל-HeyGen ויוצר סרטון חיוב או אבני דרך.

לראות איך זה עובד
Superhuman logo

Superhuman

MCP
OAuth
Agent Platforms

להטמיע את HeyGen כסוכן שותף ב‑Superhuman Go Agent Store כדי ליצור ולשלוח סרטוני אווטאר מיותר ממיליון אפליקציות.

לפרטים נוספים
Telegram logo

Telegram

MCP
Coming soon
AI Workflows
Project & Engineering

בצע אימות ושלח סרטוני AI ישירות בצ׳אטים קבוצתיים ובהודעות פרטיות בעזרת Video Agent.

לראות איך זה עובד
טולסטוי logo

טולסטוי

API
Direct Integrations
Distribution

הטמע סרטוני HeyGen באתרי אינטרנט, אימיילים או SMS כדי להגדיל צפיות ולהניע תנועה בכל הערוצים.

התחברות
Trupeer logo

Trupeer

API
OAuth
Direct Integrations
Design & Content

להוסיף נגיעה אנושית להקלטות מסך, ולהפוך טקסט לווידאו מיידית עם אווטארי ה‑AI של HeyGen.

לפרטים נוספים
Vercel logo

Vercel

MCP
AI Workflows
Project & Engineering

הסוכן שואל את Vercel על מטא-דאטה של הדיפלוימנט, מעביר ל-HeyGen, ומייצר אוטומטית סרטון הכרזת גרסה חדשה.

לראות איך זה עובד
viaSocket logo

viaSocket

API
Direct Integrations
Automation

אוטומט תהליכים בין כלים שונים עם הפלטפורמה ללא קוד של viaSocket כדי לבנות וורקפלואו של וידאו בלי צורך בעזרת צוות פיתוח.

התחברות
Vimeo logo

Vimeo

API
OAuth
Direct Integrations
Distribution

סנכרן את סרטוני HeyGen שלך ישירות לתיקיות הממופות ב‑Vimeo, עם אפשרות להפעיל סנכרון אוטומטי.

התחברות
Zapier logo

Zapier

API
OAuth
Direct Integrations
Automation

חבר את HeyGen ליותר מ־8,000 אפליקציות. הפעל יצירת וידאו מכל אירוע בתהליך העבודה שלך.

לפרטים נוספים
Zoom logo

Zoom

API
Direct Integrations
Distribution

להשתמש באווטארים אינטראקטיביים בפגישות Zoom שחושבים ומגיבים כמוך בזמן אמת.

התחברות

מעוניינים להתחבר עם HeyGen?

פנו אלינו כדי לחקור אינטגרציות API ו-MCP, פתרונות מותאמים והזדמנויות שותפות עם HeyGen ליצירה ולאספקה של וידאו AI בקנה מידה.

צרו קשר

יש שאלות? יש לנו תשובות

אילו דרכים שונות קיימות להשתלב עם HeyGen?

HeyGen מציעה שלושה מסלולי אינטגרציה: MCP לחיבור לעוזרי AI כמו Claude בלי לנהל APIs בעצמך, Skills להרחבת יכולות של סוכני קוד AI כמו Claude Code ו‑Cursor, ו‑Direct API לשליטה תכנותית מלאה ביצירת וידאו.

איך עובדת האותנטיקציה בכל מסלול אינטגרציה?

MCP משתמש ב‑OAuth — משתמשים מאשרים גישה דרך מסך הסכמה, בלי צורך במפתחות API. גם Skills וגם Direct API משתמשים במפתח API שעובר בכותרת X-Api-Key, שנוצר מתוך Settings → API בדאשבורד שלך ב‑HeyGen.

האם צריך מפתח API?

לא. Remote MCP משתמש באימות OAuth שמקושר לחשבון HeyGen שלך (תוכנית Web). לא נדרש מפתח API.

האם MCP של HeyGen עולה extra?

לא. יצירת וידאו משתמשת בקרדיטים הפרימיום שכבר כלולים בתוכנית HeyGen שלך. אין חיובי API נפרדים או חיובים נוספים.

אילו מסלולי HeyGen תומכים ב‑MCP?

MCP זמין בכל מסלולי HeyGen. לשימוש אינטנסיבי יותר, מומלץ לשדרג למסלול Creator או גבוה ממנו.

האם אפשר להשתמש באווטארים וקולות מותאמים אישית?

כן. כל אווטאר או קול הזמינים בחשבון HeyGen שלך, כולל נכסים מותאמים אישית, ניתנים לגישה דרך HeyGen MCP.

מה ההבדל בין זה לבין HeyGen API?

HeyGen API נותן לך ישירות נקודות קצה REST לשליטה פרוגרמטית. Remote MCP עוטף את היכולות האלה כדי שסוכני AI יוכלו להשתמש בהן בשיחה, בלי שתצטרך לכתוב קוד אינטגרציה.

התחילו ליצור סרטונים עם AI

ראו כיצד עסקים כמו שלכם מרחיבים יצירת תוכן ומניעים צמיחה עם הווידאו ה-AI החדשני ביותר.

הזמינו פגישה
CTA background