לבנות תשתית וידאו סקיילבילית עם HeyGen API

להפחית עלויות וזמן הפקה ב־95% וליצור, לתרגם ולהגדיל סרטונים ליותר מ־175 שפות וניבים.

110M+

סך כל הסרטונים שנוצרו

15M+

סך כל הווידאו המתורגם

175+

שפות

99.8%

זמינות ה‑API

נבחר על ידי 80% מחברות Fortune 100 בזכות סקייל, אבטחה ומהירות

100%

עלייה בקיבולת הווידאו

40%

עלייה בזמן הצפייה בווידאו

4x

זמן מהיר יותר להשגת ערך

< 3

דקות ליצירת שיר מותאם אישית

30

שפות שתורגמו

60

סרטונים שנוצרים ביום

פתרונות מובילים

בינה וידאו ברמת אנטרפרייז

בנה תשתיות וידאו חזקות עם יכולות API ו-AI ברמת אנטרפרייז, המיועדות לסקייל, אוטומציה והגעה גלובלית.

API להגיה

לפני שמתרגמים את הווידאו, כדאי לעבור במהירות על התמלול, לערוך אותו ולוודא שהמסר שלך מדויק וברור.

API לתרגום וידאו

לוקליזציה של הדרכות והשקות מוצר ליותר מ־175 שפות וניבים, עם דיוק סנכרון שפתיים של 99%.

API של סוכן וידאו

להפוך את הוויקי או בסיס הידע הפנימי שלך לסרטונים מרתקים ומלאי הבעה עם טקסט‑לווידאו מבוסס בינה מלאכותית.

API ליצירת וידאו

לאוטומט את יצירת סרטוני אונבורדינג ולמידה ופיתוח (L&D) מונעי אווטארים – בלי מצלמות, סטודיואים או צוותי הפקה.

API לטקסט לדיבור

API טקסט לדיבור מהמתקדמים בעולם, עם עקביות מעולה, לטנטיות נמוכה ושליטה מלאה באמוציות הקול.

Template API

צור סרטונים מותאמים אישית בקנה מידה גדול בעזרת טמפלייטים גמישים וניתנים לעריכה של HeyGen.

פשוט למפתחים. מהיר לצוותים לשחרר פיצ׳רים

צור את הווידאו שלך בתוך דקות עם REST API אינטואיטיבי שלנו.

curl--request POST \
     --url https://api.heygen.com/v2/video_translate \
     --header 'accept: application/json' \
     --header 'content-type: application/json' \
     --header 'x-api-key: <your-api-key>' \
     --data '
{
  "translate_audio_only":"false",
  "keep_the_same_format":"false",
  "mode":"precision"
}
'
שימושים אפשריים

סרטוני וידאו פרוגרמטיים לכל מחלקה, בדיוק בדרך שמתאימה לך

גלה איך צוותים בונים תהליכי וידאו ניתנים להרחבה על גבי תשתית הווידאו הגלובלית מבוססת הבינה המלאכותית של HeyGen.

למידה ופיתוח

צור סרטוני הדרכה רב־לשוניים מהר יותר ושמור על תוכן אחיד בכל העולם.

העצמת צוותי מכירות

ליצור סרטוני אאוטריץ׳ מותאמים אישית ו‑account-based בקנה מידה גדול.

שיווק

ליצור נכסי קמפיין מותאמים לשוק המקומי בלי לבנות מחדש את תהליכי העבודה.

הדרכה ותמיכה

להפוך ידע שחוזר על עצמו לחוויות וידאו שניתן להגדיל בקלות.

למה HeyGen

אבטחה, אמינות ושליטה ברמת אנטרפרייז ל‑API

HeyGen מספקת לארגונים תשתית וידאו מאובטחת ואמינה, שנבנתה כדי להגדיל את היקף סרטוני ה‑AI תוך שמירה על אבטחה, זמינות גבוהה ושליטה מלאה — בדיוק מה שצוותים גלובליים צריכים.

אבטחה

SOC 2 Type II ו-GDPR

אבטחת הנתונים שלך היא בעדיפות עליונה אצלנו. HeyGen עוברת ביקורת חיצונית עצמאית ומוסמכת לתקני SOC 2 Type II ולציות ל‑GDPR, כדי להבטיח שהמידע שלך נשאר מוגן לפי הסטנדרטים הגבוהים ביותר.

אמינות

זמינות של 99.8%

HeyGen בנויה לביצועים אמינים עם זמינות API של 99.8%, כדי שהתשתית הווידאו שלך תישאר זמינה ותהליכי הווידאו האוטומטיים שלך ירוצו בלי הפרעות.

תמיכה

תמיכה ייעודית

לקוחות אנטרפרייז מקבלים גישה ישירה למהנדסי תמיכה ייעודיים שעוזרים להבטיח הטמעות חלקות, פתרון תקלות מהיר ותפעול וידאו אמין בקנה מידה גדול.

שליטה

בקרת גישה מבוססת תפקידים

נהל הרשאות עם בקרת גישה מבוססת תפקידים (RBAC), כדי לאפשר לצוותים להקצות גישה בצורה מאובטחת, לשמור על ממשל נתונים, ולשלוט איך תהליכי עבודה של וידאו נוצרים ומנוהלים.

HeyGen Skills: למד את סוכן ה-AI שלך את שיטות העבודה המומלצות לשימוש ב-HeyGen API וב-MCP

לשלב יצירת סרטוני AI בתוך תהליכי העבודה של יוצרים

אינטגרציית ה‑API הארגונית שלנו מביאה את היתרונות של סרטוני AI ישירות לתהליכי העבודה של היוצרים שלך, כדי שתוכל ליהנות מהנוחות של יצירת סרטונים איכותיים במהירות וביעילות — בלי כאב הראש של מעבר בין כלים שונים.

יש שאלות? יש לנו תשובות

ההבדל העיקרי הוא באיזון בין אוטומציה לבין שליטה מדויקת ברמת הפרטים.

ה־Video Agent API מקבל פרומפט טקסט אחד ומפעיל תזמור אוטונומי של יצירת אווטאר, כתיבת תסריט, ויצירה וסידור של נכסים ויזואליים. הוא מציע טווח מלא של שליטה מדויקת, ובמקביל מאפשר חופש יצירתי מלא. מעולה לחקר תוכן בקנה מידה גדול, יצירת סרטונים פנימיים ואוטומציה. זהו פתרון ייחודי באמת בכל התעשייה.

בהשוואה לכך, Standard Video Generation APIs כוללים 2 חלקים עיקריים: 1) יצירת וידאו עם אווטאר ו־2) יצירת וידאו מטמפלייטים. מפתחים יוצרים אווטארים וטמפלייטים לוידאו בפלטפורמת הווב של HeyGen, ואז ה־API יכול להשתמש בהם. למרות שזה דורש יותר הגדרה ראשונית, ה־APIs האלה נותנים שליטה מדויקת שנחוצה לנכסים עקביים למותג ובאיכות הפקה גבוהה. לקוחות אנטרפרייז יצרו דרכם מיליוני סרטונים כדי לאוטומט את תהליכי יצירת התוכן שלהם.

כן, הנה השלבים לשימוש ב-Photo Avatar API

  1. העלה תמונות קיימות (דרך Upload Asset API)
  2. צור קבוצת אווטאר: צור קבוצת אווטאר על ידי קיבוץ תמונות של אותו נושא.
  3. (אופציונלי) לאמן את קבוצת האווטארים: אחרי שקבוצת האווטארים שלך נוצרה, אפשר לאמן את המודל לזהות את המאפיינים הייחודיים של הדמות, הבעות הפנים ואלמנטים נוספים, כדי לוודא שהוא יוצר אווטארים מציאותיים.
  4. אם רוצים להשתמש ב-Template Video Generation כדי ליצור סרטונים "מותאמים אישית" בקנה מידה גדול, אפשר להשתמש או להחליף את האווטאר על ידי ביצוע ההוראות במדריך.

אם אתה רוצה להשתמש ב-Avatar Video Generation, אפשר להשתמש באווטאר / לחבר את האווטאר על ידי ביצוע ההוראות במדריך.

כן, ה‑API תומך ביצירת אווטארים ישירות מטקסט בלבד, דרך מסגרת תיאורית מובנית שמבטלת את הצורך בנכסי תמונה חיצוניים. על ידי הגדרת פרמטרים ספציפיים בשמונה שדות חובה – כולל גיל, מגדר, אתניות וסגנון – ה‑AI יוצר פרסונה ייחודית וברזולוציה גבוהה. למשל, בחירה באתניות "East Asian" עם סגנון "Professional" ותאורה "Cinematic" תגרום למנוע להחזיר מבחר אווטארים ולוקים ייחודיים, מה שמאפשר לארגונים להגדיל בקלות ספריות קאסט מגוונות שלא קיימות בעולם האמיתי.

אפשר לעקוב אחרי המדריך כאן עבור פרומפט-לאווטאר.

מערכת הטמפלייטים מיועדת להפקת וידאו יעילה במיוחד בסגנון "mail-merge", שבה לייאאוט ראשי משמש כקונטיינר לנתונים דינמיים. קודם יוצרים או בוחרים טמפלייט דרך הדאשבורד או ה‑API, ואז מגדירים פלייסהולדרים ספציפיים לטקסט, תמונות או אודיו. על ידי שליחת בקשת POST אחת ל‑generate endpoint של הטמפלייט עם מטען JSON של משתנים, המערכת יוצרת אוטומטית קבצי וידאו ייחודיים לכל נמען, מה שהופך אותה לסטנדרט בתעשייה עבור פניות מכירה מותאמות אישית ואונבורדינג לקוחות מותאם בקנה מידה גדול.

כדי להבטיח רמת ריאליזם מקסימלית ודיוק גבוה בסנכרון שפתיים, ה״Golden Path״ המומלץ הוא למשוך בצורה פרוגרמטית ולהשתמש ב־default_voice_id שמקושר לאווטאר ספציפי. השיטה הזו מבטיחה שמאפייני הקול — כמו מגדר, טון ומבטא אזורי — כבר מותאמים לאישיות הוויזואלית של אותו אווטאר, וכך מצמצמים משמעותית את הסיכון לאפקטים של ״עמק המוזרות״. אם יש צורך בקול מותאם אישית, מפתחים צריכים תמיד לסנן את רשימת v2/voices כך שתתאים למטאדטה של האווטאר, כדי לשמור על עקביות בין האודיו לווידאו.

מכיוון שעיבוד וידאו AI באיכות גבוהה הוא תהליך עתיר משאבים שיכול לקחת כמה דקות, ה‑API בנוי לעבודה בארכיטקטורה אסינכרונית מונחית אירועים באמצעות Webhooks. במקום להחזיק חיבור פתוח (מה שמוביל לפקיעת זמן קצוב), האפליקציה שלך צריכה לרשום כתובת URL של webhook כדי לקבל התראת "push" אוטומטית ברגע שהאירוע avatar_video.success מופעל. כך ה‑backend שלך נשאר performant ומטפל בווידאו — דרך ה‑video_url שסופק — רק ברגע שהוא זמין.

ה-API מספק יכולת הגעה גלובלית רחבה, עם תמיכה ביותר מ-40 שפות וספרייה של יותר מ-300 קולות מגוונים, שמאפשרת תקשורת חלקה בין מדינות. מעבר להמרת טקסט לדיבור בשפות שונות, הפלטפורמה מציעה יכולות "Video Translation" שיכולות לקחת וידאו קיים, לתרגם את האודיו ובמקביל לסנכרן מחדש את תנועות השפתיים של האווטאר לשפה החדשה. כך הביצוע הוויזואלי נשאר אותנטי בספרדית או יפנית בדיוק כמו בהקלטה המקורית באנגלית.

HeyGen Video Translation יכול לתמוך ב-175 שפות וניבים (לפי המידע כאן).

