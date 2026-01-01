ההבדל העיקרי הוא באיזון בין אוטומציה לבין שליטה מדויקת ברמת הפרטים.

ה־Video Agent API מקבל פרומפט טקסט אחד ומפעיל תזמור אוטונומי של יצירת אווטאר, כתיבת תסריט, ויצירה וסידור של נכסים ויזואליים. הוא מציע טווח מלא של שליטה מדויקת, ובמקביל מאפשר חופש יצירתי מלא. מעולה לחקר תוכן בקנה מידה גדול, יצירת סרטונים פנימיים ואוטומציה. זהו פתרון ייחודי באמת בכל התעשייה.

בהשוואה לכך, Standard Video Generation APIs כוללים 2 חלקים עיקריים: 1) יצירת וידאו עם אווטאר ו־2) יצירת וידאו מטמפלייטים. מפתחים יוצרים אווטארים וטמפלייטים לוידאו בפלטפורמת הווב של HeyGen, ואז ה־API יכול להשתמש בהם. למרות שזה דורש יותר הגדרה ראשונית, ה־APIs האלה נותנים שליטה מדויקת שנחוצה לנכסים עקביים למותג ובאיכות הפקה גבוהה. לקוחות אנטרפרייז יצרו דרכם מיליוני סרטונים כדי לאוטומט את תהליכי יצירת התוכן שלהם.