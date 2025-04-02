תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם.

דלג על ימי הצילומים וצור סרטוני מותג מיידית

המותג שלך הוא הרבה יותר מלוגו; הוא סיפור. בולטות בנוף הדיגיטלי הצפוף יכולה להיות מאתגרת. עם HeyGen אפשר ליצור סרטוני מיתוג באיכות סטודיו, סיזל רילס ותוכן סטוריטלינג בתוך דקות – בלי צוות הפקה.

יתרונות וערך

סרטוני מותג באיכות סטודיו – בלי סטודיו

Build trust and credibility with compelling storytelling

People crave engaging narratives—not static content. According to our 2025 AI Sentiment Report, 54.2% note that premium AI video enhances trust. Use HeyGen to develop compelling branding video storytelling that humanizes your business, highlights your core values, and establishes credibility without a blockbuster budget.


Capture global attention and boost brand awareness

Connecting with global audiences is essential for any modern brand. With HeyGen, you can create and translate your branding videos into more than 170 languages and dialects, boosting brand awareness and ensuring your message resonates anywhere in the world.



Drive action and increase conversions with brand awareness

A well-crafted branding video does more than build awareness; it inspires action. From website traffic and sign-ups to purchases and recruiting initiatives, HeyGen helps you produce videos that convert engagement into measurable business results.


גלה איך מותגים מובילים משתמשים בווידאו כדי להגדיל נראות

Ogilvy & Milka use HeyGen to create a personalized brand experience

With HeyGen’s AI video technology, Ogilvy and Milka delivered a one-of-a-kind brand experience—turning emotions into personalized songs and videos.

איך ליצור סרטוני מותג עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

להתחיל תוך דקות – בלי עריכה מקצועית או צוות הפקה גדול, ועדיין ליצור סרטוני מיתוג מרהיבים.


  1. לבחור טמפלייט או להתחיל מאפס
  1. הוסף את הסקריפט שלך ובחר אווטאר (או צור אחד משלך)
  1. התאם את הווידאו שלך למיתוג ולוויז׳ואלים שלך
  1. תרגם והתאם אישית לקהלים שונים
  1. שלח את הווידאו שלך

שאלות נפוצות

מה זה HeyGen, ואיך זה עוזר ליצור סרטוני מותג?

HeyGen היא פלטפורמת יצירת וידאו מבוססת בינה מלאכותית שמאפשרת לך להפיק תוכן סטוריטלינג מקצועי וסיזל רילס — בלי תקציבי ענק או תהליכי הפקה ארוכים. אווטארים מבוססי AI, עיצובים מותאמים אישית ותרגום מיידי מאפשרים לפרסם סרטון מיתוג איכותי תוך דקות ספורות.

איזה סוגי סרטוני מיתוג אפשר ליצור עם HeyGen?

HeyGen מושלם ליצירה של:

  • סיזל רילס – סרטונים קצביים ואנרגטיים שמציגים את המותג שלך בצורה דינמית
  • סיפור המותג – לשתף את החזון, המשימה והערכים של החברה שלך
  • סרטוני השקת מוצר – להכריז על מוצרים חדשים עם תוכן וידאו מרתק
  • סיפורי הצלחה של לקוחות – הדגש המלצות ומקרי בוחן
  • סרטוני מיתוג מעסיק – למשוך טאלנטים מובילים על ידי הצגת תרבות החברה שלך

איך HeyGen שונה מהפקת וידאו מסורתית?

הפקה מסורתית יכולה להיות יקרה ולגזול הרבה זמן. הגישה מבוססת ה-AI של HeyGen מבטלת את הצורך בצוותי צילום, שחקנים ופוסט-פרודקשן, ועוזרת לך ליצור סרטוני מיתוג במהירות ובעלות משתלמת.

האם אפשר להתאים את סרטון המיתוג כך שיתאים למיתוג ולשפה הוויזואלית של החברה שלי?

כן! אפשר להוסיף את לוגו המותג, הצבעים, הפונטים והאלמנטים הוויזואליים שלך כדי לשמור על סרטוני הווידאו עקביים עם זהות המותג שלך.

האם אפשר ליצור סרטוני מיתוג במספר שפות?

בטח! טכנולוגיית התרגום וסנכרון השפתיים מבוססת ה-AI של HeyGen תומכת ביותר מ-170 שפות וניבים, כך שקל ליצור סרטוני מותג לקהל גלובלי.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

ממש לא! HeyGen מיועדת למשווקים, קריאייטיבים ומנהלי עסקים — לא לעורכי וידאו מקצועיים. הפלטפורמה אינטואיטיבית וקלה לשימוש, עם עורך פשוט בשיטת גרירה ושחרור כדי להתאים אישית את הסרטונים שלך.

איך לשתף את סרטון המותג אחרי שהוא מוכן?

ייצא אותו במגוון פורמטים ושתף אותו ברשתות החברתיות, באתר שלך, בקמפיינים במייל, בערוצי פרסום או בתקשורת הפנימית.

האם אפשר להשתמש באווטארים של AI לסיפור המותג?

כן! אפשר לבחור מבין יותר מ־700 אווטארים מציאותיים של AI או ליצור תאום דיגיטלי משלך כדי להעביר את המסר שלך בצורה אישית ומרתקת.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון מיתוג עם HeyGen?

אפשר לסגור סרטון מיתוג בתוך דקות, במקום שבועות או חודשים בשיטות המסורתיות.

איך HeyGen יכולה לעזור להגדיל מודעות למותג ומעורבות?

הווידאו הדינמי והמותג האיכותי של HeyGen מושכים תשומת לב, עוזרים לך להעלות את נראות המותג, לחזק אמינות וליצור מעורבות שמובילה להמרות.

