להפוך את החזון שלך לוידאו עם מצגות מפתח מקצועיות ומרתקות לחברה. עם HeyGen אפשר להפיק מצגות מפתח באיכות סטודיו עם צוות ההנהלה שלך — בלי לעמוד מול מצלמה. בלי כאב ראש של תיאומים. בלי עיכובי הפקה. בלי צילומי תיקון. ואפשר לערוך עד השנייה האחרונה.
Whether it's your CEO, CMO, or a guest, HeyGen's photorealistic AI avatars let you feature your speakers without the need for travel, studio time, or memorizing scripts. Create custom avatars of your executives to deliver keynotes that feel personal, polished, and on-brand. With consistent delivery and zero production overhead, you can scale brand storytelling like never before.
Forget reshoots and production delays. HeyGen makes it easy to control every word of your keynote with intuitive script-based editing. Adjust your messaging on the fly, personalize intros for different audiences, and maintain brand tone across every video. You’re in complete command. Revise a line, and your presenter updates in seconds. It’s video production, simplified for marketing agility.
Reach global audiences with AI-powered localization in over 170 languages and dialects. HeyGen supports multilingual voiceovers, subtitle generation, and regional avatar delivery—all with a few clicks. Whether you're targeting enterprise customers or partners, your keynote feels native, authentic, and inclusive. Additionally, built-in accessibility features, such as captions and diverse voice options, ensure your message resonates across every screen.
כן. HeyGen מאפשר ליצור אווטארים מותאמים אישית של הצוות שלך, כולל מנהלים בכירים. בעזרת סרטון קצר ודוגמת קול, נוכל ליצור מציגים דיגיטליים מציאותיים שמעבירים תוכן בקול ובסמכותיות של המותג שלך.
AI Studio, עורך מבוסס הסקריפט של HeyGen, מאפשר לערוך את הווידאו בכל שלב. פשוט לערוך את הסקריפט, והווידאו ייווצר מחדש עם השינויים — בלי צורך לצלם מחדש או לערוך מחדש.
HeyGen תומכת ביותר מ־170 שפות וניבים, עם דיבוב בקול טבעי וכתוביות אוטומטיות. אפשר ליצור גרסאות מקומיות של המצגת הראשית שלך לכל שוק בלי להקליט מחדש.
סרטוני keynote שנוצרו עם HeyGen מעולים להפצה און-דימנד (אימייל, רשתות חברתיות, דפי נחיתה), וגם כסשנים מוקלטים מראש לאירועים חיים או לאסיפות חברה פנימיות.
עם Brand Kit אפשר להתאים אישית הכל – מבגדי האווטאר והרקעים ועד לפונטים ולצבעים. העלה את החומרים הוויזואליים שלך או השתמש בטמפלייטים ממותגים כדי לשמור על אחידות בין צוותים וקמפיינים.
בהחלט. HeyGen תומכת בתהליכי עריכה וביקורת מבוססי צוות, כך שמנהלי שיווק, מנהלים ומעצבים יכולים לעבוד יחד במקום אחד בלי כל הריצות הלוך־חזור.
כן. אפשר להעלות שקפים, סרטונים, גרפים ומדיה נוספת ישירות לתוך הווידאו שלך. HeyGen מאפשרת לסנכרן את הוויז׳ואלים עם הסקריפט שלך כדי ליצור זרימה מלוטשת בסגנון פרזנטציה.
אפשר להטמיע סרטוני מפתח AI בדפי נחיתה, לשתף אותם בקמפיינים במייל, לפרסם ברשתות חברתיות או להשתמש בהם בוובינרים. הרבה צוותי שיווק גם ממחזרים אותם לאונבורדינג שותפים או לתדרוכים פנימיים.
להתחיל זה פשוט. אפשר להירשם לניסיון חינם כדי לראות איך זה עובד. משם אפשר לבחור אווטאר, להעלות את הסקריפט ולהתחיל לבנות את הווידאו שלך בתוך דקות. צוות האונבורדינג שלנו זמין כדי להדריך אותך לגבי שיטות עבודה מומלצות לסרטוני הנהלה, לוקליזציה ומיתוג.
