מאז 1921, Komatsu שינתה את העולם הפיזי שלנו כמובילה עולמית בתחום ייצור ציוד מקורי (OEM), המספקת ציוד לענפי הבנייה, הכרייה והיערנות. עם שורשים שנמתחים יותר ממאה שנה אחורה ל-Komatsu Iron Works באזור כפרי ביפן, Komatsu צמחה לחברה גלובלית עם יותר מ-65,000 עובדים ורשת חזקה של 211 מפיצים ב-151 מדינות.

המסע של Komatsu עוצב על ידי מחויבות עמוקה לשותפות וחדשנות, שהם רואים כחיוניות להתמודדות עם האתגרים המגוונים של זמננו. היום הם משתמשים בטכנולוגיית ה-AI של HeyGen כדי לחבר עוד יותר בין הצוותים המגוונים שלהם ברחבי העולם ולחזק את מסורת שיתוף הפעולה שלהם.

אתגרים במציאת פורמט מעניין שמבטיח העברת ידע

פועלת בתעשיית הייצור, Komatsu מציעה ליין מוצרים מקיף הכולל מחפרים, שופלים, דחפורים ומשאיות עפר, ומנהלת את תנועתם מהמפעל דרך המפיץ ועד ללקוח הסופי. כדי לוודא שהתהליך מתבצע בצורה יעילה, חשוב מאוד שרשת המפיצים של Komatsu, שנמצאת בקשר ישיר עם הלקוחות הסופיים, תחזיק בידע מעמיק על המוצרים, הפתרונות והשירותים המוצעים. לכן, הכשרה מקיפה של רשת המפיצים על מאפייני המכונות, אופן ההפעלה והמפרטים הטכניים היא קריטית.

לשם כך, צוות הלמידה והפיתוח (L&D) ניסה מגוון גישות ליצירת תוכן הדרכה מרתק — משקופיות PowerPoint עם קריינות ממוחשבת ועד לשכירת חברות מולטימדיה חיצוניות. לכל פתרון היו המגבלות שלו, שלא לדבר על עלויות גבוהות והשקעת זמן משמעותית.

״הגענו לנקודה שבה היינו צריכים לבדוק אם טכנולוגיה יכולה לעזור לנו עם סרטוני ההדרכה״, אומרת שרה מאנסטרס, מנהלת קבוצת Training, Development & Events ב‑Komatsu Europe International N.V. אחרי שגילתה את טכנולוגיית ה‑AI של HeyGen דרך שימוש של משפיען בלגי בפיצ׳ר תרגום הווידאו, שרה מיד הבינה איך אפשר ליישם את החדשנות הזו בתוך התהליכים שלהם.

טניה בוגוצ׳רובה, מומחית Instructional Design ב‑Komatsu Europe, משתמשת ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני הסבר מרתקים ותכני הדרכה טכניים על מוצרים. היא גם מפתחת קווים מנחים ומשמשת כסופר אדמין עבור מפתחים אחרים מישויות שונות של Komatsu ברחבי העולם. הפלטפורמה מאפשרת לצוות שלה להפוך תוכן קיים ממומחי תוכן לסרטונים משכנעים עם אווטארים מותאמים אישית של Komatsu — שילוב מדויק בין עומק טכני לחוויית צפייה מעניינת.