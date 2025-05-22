מאז 1921, Komatsu שינתה את העולם הפיזי שלנו כמובילה עולמית בתחום ייצור ציוד מקורי (OEM), המספקת ציוד לענפי הבנייה, הכרייה והיערנות. עם שורשים שנמתחים יותר ממאה שנה אחורה ל-Komatsu Iron Works באזור כפרי ביפן, Komatsu צמחה לחברה גלובלית עם יותר מ-65,000 עובדים ורשת חזקה של 211 מפיצים ב-151 מדינות.
המסע של Komatsu עוצב על ידי מחויבות עמוקה לשותפות וחדשנות, שהם רואים כחיוניות להתמודדות עם האתגרים המגוונים של זמננו. היום הם משתמשים בטכנולוגיית ה-AI של HeyGen כדי לחבר עוד יותר בין הצוותים המגוונים שלהם ברחבי העולם ולחזק את מסורת שיתוף הפעולה שלהם.
אתגרים במציאת פורמט מעניין שמבטיח העברת ידע
פועלת בתעשיית הייצור, Komatsu מציעה ליין מוצרים מקיף הכולל מחפרים, שופלים, דחפורים ומשאיות עפר, ומנהלת את תנועתם מהמפעל דרך המפיץ ועד ללקוח הסופי. כדי לוודא שהתהליך מתבצע בצורה יעילה, חשוב מאוד שרשת המפיצים של Komatsu, שנמצאת בקשר ישיר עם הלקוחות הסופיים, תחזיק בידע מעמיק על המוצרים, הפתרונות והשירותים המוצעים. לכן, הכשרה מקיפה של רשת המפיצים על מאפייני המכונות, אופן ההפעלה והמפרטים הטכניים היא קריטית.
לשם כך, צוות הלמידה והפיתוח (L&D) ניסה מגוון גישות ליצירת תוכן הדרכה מרתק — משקופיות PowerPoint עם קריינות ממוחשבת ועד לשכירת חברות מולטימדיה חיצוניות. לכל פתרון היו המגבלות שלו, שלא לדבר על עלויות גבוהות והשקעת זמן משמעותית.
״הגענו לנקודה שבה היינו צריכים לבדוק אם טכנולוגיה יכולה לעזור לנו עם סרטוני ההדרכה״, אומרת שרה מאנסטרס, מנהלת קבוצת Training, Development & Events ב‑Komatsu Europe International N.V. אחרי שגילתה את טכנולוגיית ה‑AI של HeyGen דרך שימוש של משפיען בלגי בפיצ׳ר תרגום הווידאו, שרה מיד הבינה איך אפשר ליישם את החדשנות הזו בתוך התהליכים שלהם.
טניה בוגוצ׳רובה, מומחית Instructional Design ב‑Komatsu Europe, משתמשת ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני הסבר מרתקים ותכני הדרכה טכניים על מוצרים. היא גם מפתחת קווים מנחים ומשמשת כסופר אדמין עבור מפתחים אחרים מישויות שונות של Komatsu ברחבי העולם. הפלטפורמה מאפשרת לצוות שלה להפוך תוכן קיים ממומחי תוכן לסרטונים משכנעים עם אווטארים מותאמים אישית של Komatsu — שילוב מדויק בין עומק טכני לחוויית צפייה מעניינת.
״קיבלנו פידבק מאוד חיובי מהלומדים. הם מרגישים שהתוכן קל לעקיבה בזכות ההסבר הקצר והמדויק שהאווטאר המונפש נותן״, מסבירה טניה. ״עברנו מסרטוני הדרכה פשוטים לסרטונים מקצועיים הרבה יותר, עם אווטארים מאוד מציאותיים וקריינות, ובכך חסכנו עלויות גבוהות של צילומי וידאו.״
טניה מציינת גם השפעה חיובית על המדריכים: "אנחנו מרגישים את ההתלהבות לא רק מצד הלומדים, אלא גם מצד המדריכים; גם הם יותר מוטיבציוניים ליצור תכני הדרכה בזכות HeyGen. בסך הכול, זה צעד גדול קדימה בפיתוח החומרים שלנו."
הגדלת היקף תוכנית ההכשרה הרב־לשונית תוך שמירה על עקביות
למצוא דרך נגישה ליצור תוכן וידאו הדרכתי מרתק הוא הצעד הראשון, האתגר הבא הוא להגדיל את היקף תוכנית ההדרכה ביעילות במגוון שפות כדי לענות על הצרכים המגוונים.
פיצ׳ר התרגום של HeyGen היה הכלי המדויק ש-Komatsu הייתה צריכה כדי להמיר את התוכן שלה לשפות שונות. יכולת יצירת הסקריפטים בפלטפורמה מייצרת טיוטות ראשוניות איכותיות מכתובות URL של אתרים.
"באירופה אנחנו בדרך כלל מספקים תכני הדרכה בארבע שפות: אנגלית, גרמנית, צרפתית ואיטלקית. בדרך כלל אנחנו יוצרים קודם את התוכן המקורי באנגלית, ועם יכולת התרגום של HeyGen אנחנו יכולים לספק גרסאות מתורגמות בכמה קליקים בלבד. זה ערך מוסף אדיר בשבילנו", משתפת טניה. התהליך החדש יעיל יותר מבחינת זמן ותקציב, ומאפשר לצוות להשתמש בצורה מיטבית בחומר מקור יחיד.
בהשראת הפיתוח החדש שהוצג על ידי Komatsu Europe, ישויות Komatsu נוספות ברחבי העולם אימצו את הגישה ויישמו באופן אסטרטגי את היכולות של HeyGen בתוכנית פיתוח חומרי ההדרכה שלהן.
״פיצ׳ר התרגום נותן לנו עוד יותר יתרונות בקנה מידה גלובלי,״ אומרת טניה. ״לדוגמה, יש לנו הדרכה בשם ‘Understanding Human Rights Training’ שמיועדת לכל העובדים בכל יחידות Komatsu בעולם, וההדרכה הזו תורגמה ל־14 שפות בקלות ובעקביות, בזכות HeyGen.״
כיום חומרי ההדרכה של Komatsu מתורגמים, נכתבים ומונפשים בעזרת HeyGen וה-Komatsu Studio Avatar בכל העולם. בזכות כלי המיתוג של HeyGen, נשמר סגנון אחיד בין מדינות ותרבויות שונות.
״העובדה שכל סרטוני ההדרכה מדובבים על ידי אווטאר אחד בלבד, בסגנון אחיד, גם מחזקת את המודעות למותג. שימוש עקבי ב‑Komatsu Studio Avatar ובסגנון ויזואלי אחיד בכל סרטוני ההדרכה יוצר נוכחות מותג שקל לזהות ברחבי העולם.״
- טניה בוגוצ׳רובה, מומחית לעיצוב הדרכה
שיפור משמעותי במעורבות הלומדים ואפשרויות עצומות שעוד מחכות לגילוי
התוצאות מדברות בעד עצמן. ב‑Komatsu צוות ההדרכה רואה שכיום 80–90% מהצופים מסיימים את הווידאו המלא, בעוד שבעבר צופים היו מפסיקים לצפות אחרי עשר דקות. בנוסף, תוצאות השאלונים השתפרו ומראות שהעובדים שומרים את התוכן בצורה יעילה יותר.
״על ידי הפיכת העברת הידע למערבת יותר ונגישה יותר בין שפות שונות, HeyGen הייתה גורם מרכזי בהעצמת הרשת הגלובלית שלנו, ובסופו של דבר תרמה להבטחת המותג שלנו – יצירת ערך ביחד – עם הלקוחות, השותפים והעמיתים שלנו ברחבי העולם״, אומרת שרה.
״כשמסתכלים קדימה, אנחנו מתכננים להרחיב את השימוש ב‑HeyGen. צוות השיווק, למשל, כבר התנסה בה ליוזמות כמו סרטון קבלת פנים לתערוכת בנייה גדולה. יחד איתם אנחנו גם בוחנים אפשרויות ליצור סרטוני הסבר קצרים לאתר שלנו ולרשתות החברתיות. עם HeyGen, האפשרויות כמעט בלתי מוגבלות ואנחנו ממשיכים לחקור אותן ברחבי Komatsu״, מסכמת שרה.