למשוך תשומת לב עם חשיפות מוצר מדוברות בעזרת סרטוני AI

עזוב מיילים ארוכים ופוסטים בבלוג. עם HeyGen אפשר ליצור במהירות סרטוני מוצר איכותיים כדי להציג מוצרים חדשים, להסביר פיצ׳רים מרכזיים ולחבר את הלקוחות – והכול בלי צוות הפקה.

יתרונות וערך

להגדיל את היקף סרטוני שיווק המוצר בלי עיכובים בהפקה

Simplify your message with show-stopping announcement videos

Static images and text can’t capture the excitement of a new product launch. HeyGen helps you create sizzle reels and polished videos that turn heads, spark curiosity, and leave a lasting impression. Make your product announcement unforgettable with visuals that wow your audience.

Keep up with stakeholder timelines without the stress

Product launches move fast, and traditional video production often can’t keep up. HeyGen allows you to create high-quality, on-brand announcement videos in minutes without stress or delays. Stay on track and deliver a launch that’s as polished as your product.

Localize your product announcements for global launches

Translating and localizing product content is resource-intensive. HeyGen streamlines the process by automatically generating localized versions of your product videos with AI-powered voiceovers and lip-syncing, ensuring consistency across markets without additional production costs or effort.

גלה איך צוותי שיווק יוצרים סרטוני מוצר

Tomorrow.io revolutionizes marketing and content creation with HeyGen

From product explainers to personalized campaigns, AI tools enable small teams to compete with industry giants, drive innovation, and transform how they connect with audiences.

איך
ליצור הכרזות על מוצרים עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

התחבר ל-HeyGen והתכונן ליצור סרטוני מוצר מרהיבים באיכות מקצועית תוך דקות.

  1. מצא טמפלייט מושלם לסרטון מוצר או התחל מאפס
  1. הוסף את הסקריפט והאווטאר של ה‑AI שלך כדי ליצור סרטון מוצר משכנע
  1. התאם אישית את הווידאו שלך
  1. להעשיר את סרטון המוצר שלך עם אלמנטים עיצוביים
  1. ייצוא ושיתוף סרטון המוצר שלך

שאלות נפוצות

מה זה סרטון הכרזת מוצר?

סרטון הכרזת מוצר הוא וידאו קצר ומושך שמציג מוצר, פיצ׳ר או שירות חדש. הוא עוזר לעסקים להעביר את היתרונות המרכזיים, ליצור התרגשות ולהניע אימוץ.

למה כדאי לאנשי שיווק מוצר להשתמש בווידאו להכרזות על מוצרים?

סרטוני מוצר הם אחד הכלים הכי יעילים כדי למשוך קהל ולהסביר מוצרים חדשים. בהשוואה לתוכן סטטי, וידאו מעלה את רמת הזכירה, מחדד את המסר והופך הכרזות להרבה יותר משכנעות. HeyGen מאפשר ליצור בקלות סרטוני מוצר באיכות גבוהה ובמהירות, בלי צורך בצוות הפקת וידאו.

איך HeyGen עוזרת ליצור סרטוני הכרזת מוצר?

HeyGen מספקת כלים ליצירת וידאו עם בינה מלאכותית שמאפשרים למנהלי מוצר ליצור סרטוני מוצר מקצועיים תוך דקות. עם טמפלייטים מותאמים אישית, אווטארים מציאותיים מבוססי AI וכלי עריכה פשוטים, HeyGen מפשטת את יצירת הווידאו תוך שמירה על אחידות המותג.

האם אפשר להתאים את סרטון הכרזת המוצר למיתוג שלי?

כן. HeyGen מאפשרת להוסיף צבעי מותג, פונטים, לוגואים ואלמנטים ויזואליים נוספים כדי לוודא שסרטוני המוצר שלך תואמים למיתוג של החברה. אפשר גם להתאים את הטון והסגנון לקהלים שונים.

האם אפשר לבצע לוקליזציה לסרטוני השקת המוצר שלי עם HeyGen?

כן. HeyGen תומכת בתרגום וידאו ולוקליזציה עם דיבוב AI וסנכרון שפתיים במגוון שפות. זה מקל להגדיל היקף של סרטוני מוצר לקהלים גלובליים בלי עלויות הפקה נוספות.

האם צריך ניסיון בעריכת וידאו כדי להשתמש ב-HeyGen?

לא. HeyGen מיועד למשווקים בלי ניסיון בעריכת וידאו. כלי הדראג-אנד-דרופ האינטואיטיביים שלו מאפשרים ליצור במהירות סרטוני מוצר מלוטשים, בלי צורך בכישורים טכניים.

איזה סוגי סרטוני מוצר אפשר ליצור עם HeyGen?

אפשר להשתמש ב‑HeyGen כדי ליצור סרטוני מוצר להשקות מוצרים חדשים, עדכוני פיצ׳רים, הרחבת שירותים, הכרזות על תוכניות בטא ועדכוני אנייבלמנט פנימיים. אפשר להתאים את הווידאו לקהל חיצוני של לקוחות, לצוותי מכירות או לבעלי עניין בתוך הארגון.

מה האורך המומלץ לסרטון הכרזת מוצר?

האורך המומלץ לסרטוני מוצר הוא בין 30 ל־90 שניות. זה שומר על מעורבות הקהל שלך ומעביר את המידע החשוב בצורה ממוקדת. עם HeyGen אפשר ליצור במהירות כמה גרסאות שונות שמתאימות לפלטפורמות שונות, כמו רשתות חברתיות, אימייל ודפי נחיתה.

איפה אפשר לשתף את סרטון הכרזת המוצר שלי?

אפשר לשתף את סרטוני המוצר שלך במגוון ערוצים, כולל קמפיינים במייל, אתרי חברה, דפי נחיתה, LinkedIn, YouTube, X וכלי תקשורת פנימיים כמו Slack או Microsoft Teams.

כמה מהר אפשר ליצור סרטון הכרזת מוצר עם HeyGen?

עם HeyGen אפשר ליצור סרטוני מוצר איכותיים תוך דקות. שימוש באווטארים מבוססי בינה מלאכותית, טמפלייטים ודיבוב קולי אוטומטי מבטל את הצורך בהפקת וידאו ארוכה, ועוזר לעמוד בלוחות זמנים צפופים להשקה.

