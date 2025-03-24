תגיד שלום ל-Avatar V, האווטאר הכי מציאותי שנוצר אי פעם. צור את שלך בחינם

ליצור מצגות מכירה מרתקות עם סרטוני AI שמוכרים עבורך 24/7

דמוים למכירות לא צריכים להרגיש כמו מטלה בשבילך או בשביל הלקוחות הפוטנציאליים שלך. אפשר לאחד את הפיץ׳, לשמור על אחידות בין כל אנשי המכירות, ולרתום לידים עם דמוים בוידאו שפועלים 24/7. HeyGen מאפשרת ליצור מצגות מכירה סקיילביליות ובעלות אימפקט גבוה שמחנכות את הלקוח ומקדמות עסקאות עוד לפני שאתה בכלל עולה לשיחה.

יתרונות וערך

למכור חכם יותר עם מצגות מכירה שפועלות בשבילך 24/7

Educate buyers ahead of time and streamline calls

Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.


Scale personalized outreach without repeating yourself

Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.



Accelerate conversations and keep deals moving

Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.


A digital sales pitch presentation for "Chronos Keep," featuring an AI-generated avatar of a woman in the bottom left corner. The interface includes a smartphone displaying a futuristic-themed video with a play button, indicating an interactive pitch deck.

גלה איך עסקים מגדילים ומדרגים מצגות מכירה

How TechMix uses HeyGen to enhance communication with global distributors

To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.

איך ליצור מצגות מכירה עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

להתחיל ליצור פיצ׳ים ומדגימי מכירה בוידאו עם אימפקט גבוה בתוך דקות—בלי צוות הפקת וידאו ובלי צורך בכישורי עריכה.

  1. לבחור טמפלייט או להתחיל מאפס
  1. הוסף את הסקריפט שלך ובחר אווטאר (או צור אחד משלך)
  1. התאם את הווידאו למיתוג שלך ולוויז׳ואלים
  1. לתרגם ולשנות התאמה אישית לקהלים שונים
  1. שלח את הווידאו שלך

שאלות נפוצות

מה זה HeyGen, ואיך זה יכול לעזור עם מצגות מכירה?

HeyGen היא פלטפורמת יצירת וידאו מבוססת בינה מלאכותית שמאפשרת לצוותי מכירות והכנסות ליצור מצגות ודמוים שיווקיים, זמינים תמיד, בתוך דקות. במקום לחזור על אותו פיץ׳ בכל שיחה, נציגי מכירות יכולים לשלוח מראש מצגת וידאו איכותית, כך שהלידים כבר מגיעים לפגישה כשהם מעודכנים ומבינים את ההצעה.

איך HeyGen יכולה לשפר את תהליך המכירות שלי?

HeyGen עוזרת לאחד ולסקייל את מצגות המכירה שלך על‑ידי הפיכת פיצ׳ים ודמוים לסרטוני וידאו מקצועיים. זה מאפשר לצוות המכירות שלך:

  • חסוך זמן על ידי אוטומציה של מצגות חוזרות
  • להבטיח עקביותבקרב כל הנציגים ובכל האזורים
  • לרתום לידים עוד לפני השיחהכדי שתוכל להתמקד בסגירה, לא בהסברים

איזה סוגי סרטוני מכירות אפשר ליצור עם HeyGen?

HeyGen אידיאלי ליצירה של:

  • פיצ׳ים מכירתיים – סרטוני פנייה אישית ללידים חדשים
  • הדגמות מוצר – סקירות מרתקות של הפיצ׳רים והיתרונות
  • מצגות המשך – סיכום וחיזוק הנקודות המרכזיות אחרי השיחה
  • הבדלה תחרותית – להראות למה הפתרון שלך טוב יותר מהמתחרים

איך HeyGen מאפשרת להגדיל סקייל של פנייה אישית?

HeyGen מאפשרת לנציגים ליצור מצגות וידאו מותאמות אישית שמרגישות אישיות — בלי הצורך להקליט מחדש בכל פעם. הנציגים יכולים לעדכן במהירות את המסרים, להחליף ויז׳ואלים או לתרגם את הווידאו לשפות שונות כדי להתאים לצרכים של כל ליד ולקוח פוטנציאלי.

האם אפשר להוסיף מיתוג לסרטוני מכירה?

כן! עם HeyGen אפשר להתאים סרטונים למיתוג שלך – צבעים, פונטים, לוגואים ואלמנטים ויזואליים – כך שכל מצגת מכירות תהיה מיושרת עם הזהות של החברה שלך.

איך לשתף את סרטון המכירה עם לידים ולקוחות פוטנציאליים?

אפשר להטמיע סרטוני HeyGen במיילים, לשתף אותם ב-LinkedIn, להוסיף אותם לפלטפורמות CRM או לשלוח אותם כקישור ישיר. כך אתה מבטיח שהפיץ׳ שלך יגיע ללידים עוד לפני שיחת המכירה, כדי שהם יגיעו מוכנים ומעודכנים ויהיו מוכנים להתקדם.

האם זה תומך במצגות מכירה רב־לשוניות ללקוחות פוטנציאליים ברחבי העולם?

בהחלט. HeyGen מציעה תרגום וסנכרון שפתיים מבוססי בינה מלאכותית, שמאפשרים לך ליצור מיד סרטוני מכירה במספר שפות — בלי לצלם מחדש ובלי לשכור מתרגמים.

כמה זמן לוקח ליצור סרטון פרזנטציית מכירות?

עם HeyGen אפשר ליצור סרטון מכירה מלא ומקצועי באיכות גבוהה תוך דקות. פשוט לבחור טמפלייט, להוסיף את הסקריפט, לבחור אווטאר AI ולהתאים את המיתוג שלך—הכול בלי צורך בהפקה יקרה.

איך HeyGen משתווה להפקת וידאו מסורתית עבור צוותי מכירות?

הפקת וידאו מסורתית היא יקרה, לוקחת הרבה זמן וקשה לעדכן אותה. HeyGen מבטלת את הצורך בצילומים, קריינות ופוסט־פרודקשן, ומאפשרת לצוותי מכירות ליצור ולעדכן מצגות וידאו במהירות ובחלק קטן מהעלות.

איך לעדכן מצגת מכירות?

לעדכן תוכן זה פשוט עם HeyGen — פשוט לערוך את הסקריפט, לעדכן את הוויז׳ואלים וליצור מחדש את הווידאו תוך דקות. בלי צילומים חוזרים, בלי עיכובים, בלי עריכות יקרות.

