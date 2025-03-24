דמוים למכירות לא צריכים להרגיש כמו מטלה בשבילך או בשביל הלקוחות הפוטנציאליים שלך. אפשר לאחד את הפיץ׳, לשמור על אחידות בין כל אנשי המכירות, ולרתום לידים עם דמוים בוידאו שפועלים 24/7. HeyGen מאפשרת ליצור מצגות מכירה סקיילביליות ובעלות אימפקט גבוה שמחנכות את הלקוח ומקדמות עסקאות עוד לפני שאתה בכלל עולה לשיחה.
Far too many sales calls begin with repetitive questions that could have been addressed beforehand. By leveraging HeyGen, you can create an avatar of yourself and provide pre-call videos 24/7 that walk prospects through your pitch or demo, ensuring they’re fully informed and prepared to move forward.
Reps frequently spend hours repeating the same discovery pitch. With HeyGen, you can create one engaging video presentation and reuse it for every prospect, preserving both personalization and impact without repetitive work.
Buyers often feel inundated by text-heavy emails and traditional slide decks. HeyGen can transform your sales presentations into a concise, engaging video that grabs attention, holds interest, and accelerates deal progression. Use as a leave-behind for stakeholders and the buying groups to review.
To bridge the language and learning gap between TechMix and its international distribution partners, TechMix turned to HeyGen to deliver localized, engaging video content.
איך ליצור מצגות מכירה עם HeyGen
להתחיל ליצור פיצ׳ים ומדגימי מכירה בוידאו עם אימפקט גבוה בתוך דקות—בלי צוות הפקת וידאו ובלי צורך בכישורי עריכה.
HeyGen היא פלטפורמת יצירת וידאו מבוססת בינה מלאכותית שמאפשרת לצוותי מכירות והכנסות ליצור מצגות ודמוים שיווקיים, זמינים תמיד, בתוך דקות. במקום לחזור על אותו פיץ׳ בכל שיחה, נציגי מכירות יכולים לשלוח מראש מצגת וידאו איכותית, כך שהלידים כבר מגיעים לפגישה כשהם מעודכנים ומבינים את ההצעה.
HeyGen עוזרת לאחד ולסקייל את מצגות המכירה שלך על‑ידי הפיכת פיצ׳ים ודמוים לסרטוני וידאו מקצועיים. זה מאפשר לצוות המכירות שלך:
HeyGen אידיאלי ליצירה של:
HeyGen מאפשרת לנציגים ליצור מצגות וידאו מותאמות אישית שמרגישות אישיות — בלי הצורך להקליט מחדש בכל פעם. הנציגים יכולים לעדכן במהירות את המסרים, להחליף ויז׳ואלים או לתרגם את הווידאו לשפות שונות כדי להתאים לצרכים של כל ליד ולקוח פוטנציאלי.
כן! עם HeyGen אפשר להתאים סרטונים למיתוג שלך – צבעים, פונטים, לוגואים ואלמנטים ויזואליים – כך שכל מצגת מכירות תהיה מיושרת עם הזהות של החברה שלך.
אפשר להטמיע סרטוני HeyGen במיילים, לשתף אותם ב-LinkedIn, להוסיף אותם לפלטפורמות CRM או לשלוח אותם כקישור ישיר. כך אתה מבטיח שהפיץ׳ שלך יגיע ללידים עוד לפני שיחת המכירה, כדי שהם יגיעו מוכנים ומעודכנים ויהיו מוכנים להתקדם.
בהחלט. HeyGen מציעה תרגום וסנכרון שפתיים מבוססי בינה מלאכותית, שמאפשרים לך ליצור מיד סרטוני מכירה במספר שפות — בלי לצלם מחדש ובלי לשכור מתרגמים.
עם HeyGen אפשר ליצור סרטון מכירה מלא ומקצועי באיכות גבוהה תוך דקות. פשוט לבחור טמפלייט, להוסיף את הסקריפט, לבחור אווטאר AI ולהתאים את המיתוג שלך—הכול בלי צורך בהפקה יקרה.
הפקת וידאו מסורתית היא יקרה, לוקחת הרבה זמן וקשה לעדכן אותה. HeyGen מבטלת את הצורך בצילומים, קריינות ופוסט־פרודקשן, ומאפשרת לצוותי מכירות ליצור ולעדכן מצגות וידאו במהירות ובחלק קטן מהעלות.
לעדכן תוכן זה פשוט עם HeyGen — פשוט לערוך את הסקריפט, לעדכן את הוויז׳ואלים וליצור מחדש את הווידאו תוך דקות. בלי צילומים חוזרים, בלי עיכובים, בלי עריכות יקרות.
