כשמדובר בקמפיינים פרסומיים, מהירות ואיכות יכולות להיות ההבדל בין הצלחה להחמצת הזדמנויות. עם HeyGen, משווקים יכולים ליצור מודעות מקצועיות ובולטות למגוון פלטפורמות בזמן קצר בהרבה. גלה עוד על איך ליצור מודעות אפקטיביות בעזרת HeyGen. הגדל תוכן בעל אימפקט גבוה בלי לפוצץ את התקציב ובלי לשחוק את הצוות.

יתרונות וערך

להשיג יותר עם מודעות וידאו AI שאפשר לסמוך עליהן

Produce stunning ads in minutes with zero hassle

Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.

Maximize ROI with dynamic, personalized ads

Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.

Effortless ad testing and optimization for maximum impact

Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.

גלה איך מותגים מובילים מגדילים את היקף יצירת המודעות

Trivago

Discover how trivago saves 3-4 months and localizes ads for 30 markets.

Tomorrow.io

Discover how Tomorrow.io scales personalized video content.

Ogilvy

See how Ogilvy uses HeyGen to create personalized ads that sing.

"עשינו בדיקות עם פלטפורמות אחרות לסרטונים מותאמים אישית, ו-HeyGen הייתה במקום הראשון מבחינת איכות. היינו שקופים עם הצוות שלהם מההתחלה בגלל הסביבה עתירת הסיכון והפוטנציאל שבה ניסינו את זה בפעם הראשונה, והסיכון השתלם."

Kelly Peters

סמנכ״ל שיווק ב-Tomorrow.io

איך ליצור מודעות וידאו עם HeyGen

  1. פתח HeyGen

התחבר ל-HeyGen והתחיל ליצור מודעות וידאו מרשימות עם בינה מלאכותית תוך דקות ספורות. אתה יכול גם ליצור מודעת וידאו מקישור בעזרת URL-to-Video.

  1. למצוא את טמפלייט הווידאו המושלם
  1. להוסיף תסריטי דיבור, אווטארים ורקעים
  1. הוסף תסריט דיבור ואווטאר לסרטון המוצר שלך
  1. התאם אישית את מודעת הווידאו עם בינה מלאכותית שלך
  1. להעשיר עם אלמנטים יצירתיים נוספים
  1. ייצוא מודעת הווידאו הסופית שלך

שאלות נפוצות

מה זה HeyGen, ואיך היא עוזרת ביצירת מודעות עם בינה מלאכותית?

HeyGen היא פלטפורמת יצירת וידאו מבוססת בינה מלאכותית שמפשטת הפקה של מודעות מקצועיות. היא עוזרת למשווקים ליצור במהירות סרטוני פרסום לרשתות חברתיות, דיספליי או ריטרגטינג — בלי הפקות יקרות ובלי זמני המתנה ארוכים.

איך HeyGen חוסך זמן בהפקת מודעות?

על ידי החלפת תהליכי הפקה מסורתיים בבינה מלאכותית. אפשר לבחור טמפלייטים, להכניס את הסקריפט, אלמנטים של המותג ואווטאר AI מציאותי, וליצור מודעות סופיות בתוך דקות במקום ימים או שבועות.

האם אפשר להשתמש ב-HeyGen עבור כמה פלטפורמות?

בטח! HeyGen תומכת ביצירת מודעות ל‑Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube ועוד. אפשר להתאים יחס רוחב‑גובה ואורך כדי שיתאימו לדרישות של כל ערוץ.

איך HeyGen מאפשרת יצירת פרסומות מותאמות אישית בקנה מידה גדול?

אפשר להתאים בכל מודעה את המסר, הוויז׳ואל או הקריינות לקהלים או לשפות שונות, מה שהופך את זה למושלם לריטרגטינג, לוקליזציה או קמפיינים של ABM.

האם אפשר ליצור מודעות במספר שפות עם HeyGen?

כן. כלי התרגום של HeyGen מאפשרים ליצור מודעות ביותר מ־170 שפות וניבים, עם סנכרון שפתיים מדויק לדיבוב מציאותי. זה אידיאלי לקמפיינים גלובליים שצריכים לשמור על אותנטיות בין אזורים שונים.

האם צריך כישורי עריכה כדי ליצור מודעות וידאו עם בינה מלאכותית?

לא. הממשק הידידותי של HeyGen ועורך ה־drag-and-drop הופכים עריכה מתקדמת לנגישה לכל אחד, בלי קשר לניסיון קודם.

איך HeyGen מורידה עלויות הפקה בעזרת AI?

HeyGen מבטלת את הצורך בצוותי הפקה מלאים, ימי צילום יקרים ופוסט־פרודקשן מתקדם. הגישה מבוססת ה-AI מורידה בצורה דרמטית את העלות של יצירת פרסומות איכותיות בתוך החברה.

מה לגבי שימוש מחדש בתוכן עם פלטפורמת הפרסום מבוססת ה‑AI של HeyGen?

אפשר לעדכן או לתרגם במהירות מודעות ישנות, להתאים את הפורמט לפלטפורמות שונות, לשלב מיתוג חדש או להחליף מסרים – וכך למחזר סרטונים קיימים לקמפיינים חדשים. זה ממקסם את הערך של התוכן שלך וחוסך לך זמן.

איך HeyGen שונה מכלי פרסום וידאו עם בינה מלאכותית אחרים?

HeyGen בולטת בזכות אווטארי ה-AI הריאליסטיים שלה, יכולות לוקליזציה מתקדמות ותהליך יצירת וידאו יעיל ופשוט. היא נבנתה עבור משווקים שצריכים ליצור תוכן איכותי שניתן להרחבה במהירות, מה שהופך אותה למושלמת לקמפיינים פרסומיים מודרניים.

האם HeyGen תומכת בקמפיינים פרסומיים גלובליים?

HeyGen מפשטת קמפיינים פרסומיים גלובליים על‑ידי שילוב יכולות תרגום, לוקליזציה ואישית בפלטפורמה אחת. אפשר להפיק במהירות מודעות למספר אזורים, לשמור על עקביות ואותנטיות בין שווקים שונים – בלי להוסיף מורכבות מיותרת.

איך להתחיל ליצור מודעות AI עם HeyGen?

להתחיל זה קל. הירשם לחשבון חינם, סקור את הטמפלייטים והיכולות של הפלטפורמה, וצור את המודעה הראשונה שלך בתוך דקות. הכלים האינטואיטיביים של HeyGen מקלים ליצור מודעות מושכות, בין אם אתה מריץ קמפיין מקומי או משיק בקנה מידה גלובלי.

האם HeyGen מתאים לצוותים קטנים עם משאבים מוגבלים?

כן! HeyGen נבנתה כדי לעזור לצוותים בכל גודל ליצור מודעות אפקטיביות בלי צורך בתקציב ענק או משאבים רבים. התמחור הנגיש וכלי החיסכון בזמן הופכים אותה למושלמת לצוותי מרקטינג רזים שרוצים למקסם את התוצאות שלהם.

האם HeyGen יכולה להשתלב עם מערך השיווק הקיים שלך?

HeyGen משתלב בקלות בתהליך העבודה הקיים שלך. אחרי שאתה יוצר את הסרטונים שלך, אפשר להוריד אותם ולהעלות אותם לפלטפורמות הפרסום המועדפות עליך, ל-CRMים או לכלי ניהול התוכן שלך להפצה חלקה.

איזה סוגי מודעות אפשר ליצור עם HeyGen?

HeyGen היא פלטפורמה גמישה שתומכת במגוון רחב של סוגי מודעות, כולל מודעות לרשתות חברתיות, סרטוני ריטרגטינג, מודעות הסבר וקמפיינים מותאמים לשווקים מקומיים. הכלים שלה נבנו כדי לעזור לך ליצור תוכן שבולט בשטח ומביא תוצאות.

