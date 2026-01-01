כשמדובר בקמפיינים פרסומיים, מהירות ואיכות יכולות להיות ההבדל בין הצלחה להחמצת הזדמנויות. עם HeyGen, משווקים יכולים ליצור מודעות מקצועיות ובולטות למגוון פלטפורמות בזמן קצר בהרבה. גלה עוד על איך ליצור מודעות אפקטיביות בעזרת HeyGen. הגדל תוכן בעל אימפקט גבוה בלי לפוצץ את התקציב ובלי לשחוק את הצוות.
Skip the long production cycles and high costs of traditional ad creation. HeyGen’s AI ad generator empowers you to produce stunning, on-brand ads in a fraction of the time, letting you beat tight deadlines and keep your campaigns ahead of the curve.
Get more value from every ad dollar by creating videos that truly resonate with your audience, while saving time and scaling what works. With HeyGen’s AI video tools and powerful API, you can personalize ads dynamically for millions of viewers on platforms like YouTube and match scripts to the content they’re watching. Explore how to create AI UGC ads with HeyGen.
Quickly generate variations of your ads to test multiple messages, calls-to-action, or visuals. With HeyGen’s AI, you can gather insights and optimize campaigns faster, ensuring data-driven decisions boost performance at every turn. Learn how to A/B test AI videos like a performance marketer.
"עשינו בדיקות עם פלטפורמות אחרות לסרטונים מותאמים אישית, ו-HeyGen הייתה במקום הראשון מבחינת איכות. היינו שקופים עם הצוות שלהם מההתחלה בגלל הסביבה עתירת הסיכון והפוטנציאל שבה ניסינו את זה בפעם הראשונה, והסיכון השתלם."
Kelly Peters
סמנכ״ל שיווק ב-Tomorrow.io
איך ליצור מודעות וידאו עם HeyGen
התחבר ל-HeyGen והתחיל ליצור מודעות וידאו מרשימות עם בינה מלאכותית תוך דקות ספורות. אתה יכול גם ליצור מודעת וידאו מקישור בעזרת URL-to-Video.
HeyGen היא פלטפורמת יצירת וידאו מבוססת בינה מלאכותית שמפשטת הפקה של מודעות מקצועיות. היא עוזרת למשווקים ליצור במהירות סרטוני פרסום לרשתות חברתיות, דיספליי או ריטרגטינג — בלי הפקות יקרות ובלי זמני המתנה ארוכים.
על ידי החלפת תהליכי הפקה מסורתיים בבינה מלאכותית. אפשר לבחור טמפלייטים, להכניס את הסקריפט, אלמנטים של המותג ואווטאר AI מציאותי, וליצור מודעות סופיות בתוך דקות במקום ימים או שבועות.
בטח! HeyGen תומכת ביצירת מודעות ל‑Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube ועוד. אפשר להתאים יחס רוחב‑גובה ואורך כדי שיתאימו לדרישות של כל ערוץ.
אפשר להתאים בכל מודעה את המסר, הוויז׳ואל או הקריינות לקהלים או לשפות שונות, מה שהופך את זה למושלם לריטרגטינג, לוקליזציה או קמפיינים של ABM.
כן. כלי התרגום של HeyGen מאפשרים ליצור מודעות ביותר מ־170 שפות וניבים, עם סנכרון שפתיים מדויק לדיבוב מציאותי. זה אידיאלי לקמפיינים גלובליים שצריכים לשמור על אותנטיות בין אזורים שונים.
לא. הממשק הידידותי של HeyGen ועורך ה־drag-and-drop הופכים עריכה מתקדמת לנגישה לכל אחד, בלי קשר לניסיון קודם.
HeyGen מבטלת את הצורך בצוותי הפקה מלאים, ימי צילום יקרים ופוסט־פרודקשן מתקדם. הגישה מבוססת ה-AI מורידה בצורה דרמטית את העלות של יצירת פרסומות איכותיות בתוך החברה.
אפשר לעדכן או לתרגם במהירות מודעות ישנות, להתאים את הפורמט לפלטפורמות שונות, לשלב מיתוג חדש או להחליף מסרים – וכך למחזר סרטונים קיימים לקמפיינים חדשים. זה ממקסם את הערך של התוכן שלך וחוסך לך זמן.
HeyGen בולטת בזכות אווטארי ה-AI הריאליסטיים שלה, יכולות לוקליזציה מתקדמות ותהליך יצירת וידאו יעיל ופשוט. היא נבנתה עבור משווקים שצריכים ליצור תוכן איכותי שניתן להרחבה במהירות, מה שהופך אותה למושלמת לקמפיינים פרסומיים מודרניים.
HeyGen מפשטת קמפיינים פרסומיים גלובליים על‑ידי שילוב יכולות תרגום, לוקליזציה ואישית בפלטפורמה אחת. אפשר להפיק במהירות מודעות למספר אזורים, לשמור על עקביות ואותנטיות בין שווקים שונים – בלי להוסיף מורכבות מיותרת.
להתחיל זה קל. הירשם לחשבון חינם, סקור את הטמפלייטים והיכולות של הפלטפורמה, וצור את המודעה הראשונה שלך בתוך דקות. הכלים האינטואיטיביים של HeyGen מקלים ליצור מודעות מושכות, בין אם אתה מריץ קמפיין מקומי או משיק בקנה מידה גלובלי.
כן! HeyGen נבנתה כדי לעזור לצוותים בכל גודל ליצור מודעות אפקטיביות בלי צורך בתקציב ענק או משאבים רבים. התמחור הנגיש וכלי החיסכון בזמן הופכים אותה למושלמת לצוותי מרקטינג רזים שרוצים למקסם את התוצאות שלהם.
HeyGen משתלב בקלות בתהליך העבודה הקיים שלך. אחרי שאתה יוצר את הסרטונים שלך, אפשר להוריד אותם ולהעלות אותם לפלטפורמות הפרסום המועדפות עליך, ל-CRMים או לכלי ניהול התוכן שלך להפצה חלקה.
HeyGen היא פלטפורמה גמישה שתומכת במגוון רחב של סוגי מודעות, כולל מודעות לרשתות חברתיות, סרטוני ריטרגטינג, מודעות הסבר וקמפיינים מותאמים לשווקים מקומיים. הכלים שלה נבנו כדי לעזור לך ליצור תוכן שבולט בשטח ומביא תוצאות.
