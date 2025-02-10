האתגר

רכיב מרכזי באסטרטגיית השיווק של trivago מוקדש ליצירת פרסומות טלוויזיה ממוקדות.

הצוותים של Jean ושל João עובדים בשיתוף פעולה צמוד על הפרויקטים האלה, מהקונספט הראשוני דרך ההפקה ועד הגרסה הסופית. בעבר הם עבדו עם חברות הפקה, אבל רוב העבודה שלהם היום נעשית בתוך החברה.

הצוותים שלהם התמודדו עם אתגר משמעותי במציאת דרך יעילה בזמן ובעלות כדי להתאים מודעות ל-30 שווקים שונים, שכל אחד מהם עם שפה וניב משלו.

כדי לעשות זאת, הם היו צריכים למצוא אדם אחד שיכול לדבר כמה שפות ולדבר אל כל שוק ושוק. התהליך הזה דרש מחקר יקר וגוזל זמן, והרבה שעות עבודה בפוסט־פרודקשן כדי לערוך את הפרטים הקטנים של המבטאים שלהם, מה שהעלה עוד יותר את העלויות הכוללות. למרות השימוש באפקטים של וויסאובר, התוצר הסופי לא הצליח להעביר בצורה אפקטיבית את המסר ש‑trivago דמיינה.

הם רצו לשמור על אדם אחד כפנים של המותג trivago בכל השפות, והיו צריכים פלטפורמה שתפשט את התהליך הארוך הזה.

אחרי שבדקו כמה פלטפורמות בינה מלאכותית גנרטיביות, trivago מצאו את HeyGen.

הפתרון

בעזרת הטכנולוגיה של HeyGen, הצוות של trivago ויתר על התוכנית היקרה לחפש שחקן אחד שיוכל לענות על כל הדרישות הייחודיות והלא שגרתיות שלהם. במקום זה, trivago מצאה פתרון תוכנה אחד כולל שסיפק להם את כל מה שהיו צריכים ועוד.

בהתחלה הצוותים עמדו מול דדליין קשיח למסירת הפרסומת, שלא היה אפשר לדחות בלי להוסיף זמן ועלויות כספיות. מתוך ביטחון ביכולת של HeyGen לנהל את ההפקה, trivago החליטה להשתמש בטכנולוגיה בפעם הראשונה.

צוות HeyGen הוכיח שהוא זמין ותגובתי, נתן עדיפות חכמה לכל השינויים הנדרשים, התמודד בהצלחה עם אזורי זמן שונים ואיפשר הגשות בזמן.

למרות אינספור התאמות באמצע ההפקה ולוח זמנים צפוף במיוחד, צוות trivago לקח הימור על HeyGen, והתוצאה הייתה הצלחה.

התוצאות

״עשינו בדיקות עם חברות אחרות ו-HeyGen תמיד הייתה במקום הראשון מבחינת איכות. היינו מאוד שקופים עם הצוות שלהם מההתחלה, כי היינו בסיטואציה של סיכון גבוה מול סיכוי גבוה, שבה עשינו את זה בפעם הראשונה וסמכנו עליהם מאוד, וזה השתלם לנו לגמרי״, אמר ז׳ואאו.

אחרי פחות משנה של שימוש ב‑HeyGen, ההשפעה גם על העלויות וגם על הזמן הייתה משמעותית.

הטכנולוגיה קיצרה את זמן הפוסט־פרודקשן בחצי, וחוסכת לצוותים בממוצע 3–4 חודשים מרשימים.

הפרסומות הותאמו בהצלחה לשווקים מקומיים ב-15 מיקומים בתוך שלושה חודשים — הישג שלא היה אפשרי בלי HeyGen.

שימוש בפיצ׳ר הטקסט־לדיבור של HeyGen

טקסט־לדיבור מאפשר ל‑trivago לבצע לוקליזציה מהירה של תוכן לשווקי היעד ברחבי העולם.

בפחות משנה של שימוש ב-HeyGen, trivago יצרה והפיצה פרסומות טלוויזיה ב-30 אזורים שונים.