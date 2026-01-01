Les autres outils s’arrêtent à un simple MP3. Associez la voix de votre enfant à des scènes, des sous-titres, de la musique et des visuels grâce au texte en vidéo, et un script collé devient en quelques minutes un clip de livre d’histoires ou une leçon prêt à être partagé, au lieu d’un fichier audio en attente de montage.