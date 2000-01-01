Vidéos de lancement de produit Diffusez du contenu dès le lancement du produit, le premier jour, pas le trentième. Vidéos produit qui expliquent les fonctionnalités, démontrent la valeur et favorisent l’adoption — produites en quelques heures, pas en quelques semaines. Mettez-les à jour instantanément lorsque les fonctionnalités évoluent. Cas d’usage : générer des vidéos d’annonce de produit pour le site web, l’e-mail et les réseaux sociaux simultanément le jour du lancement.

Contenu pour les réseaux sociaux Nourrissez l’algorithme sans épuiser votre équipe. Du contenu social quotidien sur TikTok, Instagram, LinkedIn et YouTube — une qualité constante, pour une fraction du temps de production. Cas d’usage : produire une semaine de vidéos pour les réseaux sociaux en une seule après-midi.

Création publicitaire Testez plus de concepts, trouvez plus vite les gagnants. Générez des variantes de publicités pour vos tests A/B sans organiser de nouveaux tournages pour chaque création. Différents angles d’accroche, différents avatars, différentes approches — le tout à partir d’un seul et même flux de travail. Cas d’usage : créer 10 variantes de publicité pour des tests créatifs dans le temps nécessaire à produire un seul spot traditionnel. Résultat vérifié : Attention Grabbing Media a réduit son temps de production de 3 jours à quelques heures tout en s’étendant à plus de 10 nouvelles langues.

Témoignages de clients La preuve sociale à grande échelle. Créez des contenus de type témoignage qui instaurent la confiance, sans avoir à coordonner les emplois du temps de vos clients ni à gérer la logistique des tournages. Cas d’usage : produire des vidéos de témoignages clients qui mettent en avant les cas d’utilisation et les résultats obtenus dans différents secteurs.

Contenu explicatif et tutoriels Aidez vos clients à comprendre votre produit grâce à des vidéos tutoriels et des vidéos explicatives. Mettez-les à jour instantanément lorsque votre produit évolue, sans avoir besoin de nouveaux tournages. Cas d’usage : Constituer une bibliothèque de fiches explicatives des fonctionnalités qui reste à jour à chaque mise à jour du produit.