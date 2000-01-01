Créez des vidéos marketing 3 fois plus vite qu’avec une production traditionnelle
Lancements de produits, contenus pour les réseaux sociaux, créations publicitaires, témoignages clients : créez en quelques minutes des vidéos marketing professionnelles, sans studio, sans équipe de tournage et sans attendre la disponibilité des talents. Déployez et adaptez vos contenus sur tous les canaux et dans toutes les langues à partir d’une source unique.
Le problème marketing
Découvrez comment des équipes marketing comme la vôtre développent la production de contenu et stimulent la croissance grâce à une plateforme innovante de conversion de texte en vidéo par IA.
La course au contenu marketing
Votre calendrier de contenu est impitoyable. Les lancements de produits exigent des vidéos. Les réseaux sociaux réclament du contenu au quotidien. Les campagnes nécessitent des créations localisées pour chaque marché. Mais la production vidéo traditionnelle implique de réserver des studios, de coordonner les talents, d’attendre des semaines pour le montage—et de faire exploser votre budget pour un seul tournage. Quand le contenu est enfin prêt, le moment est déjà passé. Vos concurrents publient des vidéos tous les jours pendant que vous êtes encore en pré-production. Et demander à la direction de passer devant la caméra ? Bon courage pour gérer ce casse-tête de planning.
La solution HeyGen
HeyGen transforme votre équipe marketing en véritable machine de production vidéo. Rédigez un script – ou laissez l’IA en générer un à partir de votre brief – choisissez un avatar IA et produisez une vidéo professionnelle en quelques minutes. Démos produit, vidéos explicatives, contenus pour les réseaux sociaux, créations publicitaires – le tout sans caméras, studios ni coordination de talents. Vous avez besoin de la même campagne dans 12 marchés ? Traduisez dans plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale. Livrez vos vidéos au rythme exigé par votre calendrier marketing.
Tout ce dont les équipes marketing ont besoin pour créer à grande échelle
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent la création de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme de conversion de texte en vidéo par IA la plus innovante.
Production vidéo rapide
Passez du brief à la vidéo finalisée en quelques minutes, pas en quelques semaines. Plus besoin de réserver un studio, de planifier des talents ou d’attendre la post‑production. Votre équipe marketing maîtrise l’ensemble du flux de travail — de l’idéation à l’export — sans dépendre d’intervenants externes.
• Générez des vidéos en quelques minutes
• Aucun studio ni équipement nécessaire
• Contrôle créatif total en interne
Export multicanal
Une seule vidéo, tous les formats. Exportez en 16:9 pour YouTube, en 9:16 pour TikTok et Reels, et en 1:1 pour le fil Instagram. Ne recréez plus votre contenu pour chaque plateforme : produisez une fois, exportez partout.
• Formats d’image 16:9, 9:16, 1:1
• Optimisé pour chaque plateforme
• Exportation par lots pour plus d’efficacité
Localisation de campagnes globales
Lancez des campagnes dans le monde entier sans avoir à produire des versions séparées pour chaque marché. La traduction vidéo par IA localise vos créations dans plus de 175 langues avec clonage de voix et synchronisation labiale. Votre campagne en allemand sonne comme de l’allemand, pas comme un doublage.
• Le clonage de voix préserve la voix de la marque
• La synchronisation labiale correspond aux mouvements du visage
• Une source, une distribution mondiale
Contenu de type UGC
Du contenu authentique sans avoir à coordonner des influenceurs. Créez des vidéos au style UGC qui s’intègrent naturellement aux fils sociaux : formats témoignages, réactions produits, prises de parole spontanées face caméra qui performent.
• Styles d’avatar variés
• Ton authentique et décontracté
• Développez-vous sans frais d’influenceurs
Cohérence de la marque
Figez votre identité visuelle dans chaque vidéo. Brand Kit applique automatiquement les couleurs, polices, logos et avatars approuvés.Glossaire de marque garantit que les noms de produits et les slogans sont prononcés correctement — à chaque fois, par chaque membre de l’équipe.
• Ressources de marque centralisées
• Commandes de prononciation
• Production homogène au sein de l’équipe
Vidéo personnalisée à grande échelle
Transformez une vidéo en des milliers de versions personnalisées. Des variables dynamiques vous permettent d’adapter les noms, les entreprises et les détails pour un démarchage personnalisé qui stimule l’engagement sans avoir à produire manuellement une vidéo pour chaque destinataire.
• Champs de personnalisation dynamiques
• Génération par lots
• Ciblage individuel des spectateurs
Du brief à la vidéo publiée en 3 étapes
Commencez par votre message
Collez votre script, téléversez un brief ou laissez le générateur de scripts IA créer du contenu à partir des objectifs de votre campagne. Plus de syndrome de la page blanche : partez de vos supports marketing existants.
Choisissez votre création
Choisissez parmi plus de 200 avatars IA variés qui correspondent à votre marque et à votre audience. Sélectionnez les voix, les arrière-plans et les styles visuels. Ou créez un clone de porte-parole pour assurer une présence de marque cohérente sur l’ensemble de vos contenus.
Générer et distribuer
Cliquez sur Générer. En quelques minutes, vous obtenez une vidéo marketing professionnelle. Exportez-la dans tous les formats d’image pour tous vos canaux. Besoin d’une portée internationale ? Traduisez dans n’importe quelle langue en un clic. Diffusez vos contenus au rythme de votre calendrier marketing.
Conçu pour tous vos besoins marketing
Vidéos de lancement de produit
Diffusez du contenu dès le lancement du produit, le premier jour, pas le trentième.Vidéos produit qui expliquent les fonctionnalités, démontrent la valeur et favorisent l’adoption — produites en quelques heures, pas en quelques semaines. Mettez-les à jour instantanément lorsque les fonctionnalités évoluent.
Cas d’usage : générer des vidéos d’annonce de produit pour le site web, l’e-mail et les réseaux sociaux simultanément le jour du lancement.
Contenu pour les réseaux sociaux
Nourrissez l’algorithme sans épuiser votre équipe. Du contenu social quotidien sur TikTok, Instagram, LinkedIn et YouTube — une qualité constante, pour une fraction du temps de production.
Cas d’usage : produire une semaine de vidéos pour les réseaux sociaux en une seule après-midi.
Création publicitaire
Testez plus de concepts, trouvez plus vite les gagnants. Générez des variantes de publicités pour vos tests A/B sans organiser de nouveaux tournages pour chaque création. Différents angles d’accroche, différents avatars, différentes approches — le tout à partir d’un seul et même flux de travail.
Cas d’usage : créer 10 variantes de publicité pour des tests créatifs dans le temps nécessaire à produire un seul spot traditionnel.
Résultat vérifié : Attention Grabbing Media a réduit son temps de production de 3 jours à quelques heures tout en s’étendant à plus de 10 nouvelles langues.
Témoignages de clients
La preuve sociale à grande échelle. Créez des contenus de type témoignage qui instaurent la confiance, sans avoir à coordonner les emplois du temps de vos clients ni à gérer la logistique des tournages.
Cas d’usage : produire des vidéos de témoignages clients qui mettent en avant les cas d’utilisation et les résultats obtenus dans différents secteurs.
Contenu explicatif et tutoriels
Aidez vos clients à comprendre votre produit grâce à des vidéos tutoriels et des vidéos explicatives. Mettez-les à jour instantanément lorsque votre produit évolue, sans avoir besoin de nouveaux tournages.
Cas d’usage : Constituer une bibliothèque de fiches explicatives des fonctionnalités qui reste à jour à chaque mise à jour du produit.
Campagnes de marketing globales
Une même campagne pour tous les marchés. Adaptez vos créations pour des audiences internationales sans avoir besoin de budgets de production distincts pour chaque région.
Cas d’usage : lancer des campagnes produit dans 12 marchés simultanément avec des créations vidéo en langue native.
Résultat vérifié : Vision Creative Labs a aidé ses clients à passer de 1 à 2 vidéos par an à 50 à 60 par jour avec HeyGen.
Le produit qui connaît la plus forte croissance sur G2, et ce n’est pas un hasard
Des formations globales aux publicités vidéo, HeyGen permet à tout le monde (oui, vous aussi) de créer des contenus vidéo de haute qualité et à grande échelle pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Utilisé par plus de 100 000 équipes qui privilégient la qualité, la simplicité et la rapidité
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre développent leur production de contenu et stimulent leur croissance grâce à la plateforme d’image vers vidéo la plus innovante du marché.
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.
Qu’est-ce que la création de vidéos IA pour le marketing ?
La création vidéo par IA utilise l’intelligence artificielle pour générer des vidéos marketing professionnelles sans les contraintes de la production traditionnelle. HeyGen combine avatars IA, synthèse vocale et montage automatisé pour transformer des scripts en contenus vidéo soignés, sans besoin de caméras, de studios ni d’équipes de tournage. Les équipes marketing peuvent produire des vidéos produit, du contenu pour les réseaux sociaux et des créations publicitaires en quelques minutes plutôt qu’en plusieurs semaines.
Comment puis-je créer des vidéos marketing sans équipe de production ?
Rédigez votre script ou laissez le générateur de script IA de HeyGen en créer un à partir de votre brief. Sélectionnez un avatar IA comme présentateur à l’écran, choisissez une voix et un style visuel, puis générez votre vidéo. L’ensemble du processus ne prend que quelques minutes et ne nécessite aucune expertise en production. Pour garantir la cohérence de votre marque, cloner votre porte-parole afin que son double numérique puisse représenter votre marque dans tous vos contenus.
Puis-je créer des vidéos pour les réseaux sociaux destinées à plusieurs plateformes ?
Oui — HeyGen exporte dans plusieurs formats d’image à partir d’un seul projet. Créez une fois, puis exportez en 16:9 pour YouTube, en 9:16 pour TikTok et les Reels Instagram, et en 1:1 pour les publications dans le fil Instagram. Plus besoin de recréer le contenu pour chaque plateforme ni de gérer plusieurs flux de production.
Comment fonctionne une vidéo marketing multilingue ?
Créez votre vidéo marketing dans votre langue principale, puis utilisez la fonction de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (pour que la voix de votre marque reste naturelle dans chaque langue) et la synchronisation labiale (pour que les mouvements de bouche correspondent à l’audio traduit). Lancez des campagnes mondiales à partir d’une seule vidéo source.
Puis-je créer du contenu de type UGC avec HeyGen ?
Créez une seule fois votre vidéo de formation à la conformité dans votre langue principale. Utilisez ensuite la fonction de traduction de HeyGen pour générer des versions dans n’importe laquelle des plus de 175 langues prises en charge. La traduction inclut le clonage de voix (pour que votre présentateur ait un rendu naturel dans chaque langue) et la synchronisation labiale (pour que les mouvements de la bouche correspondent à l’audio traduit). Votre version espagnole sonne comme un espagnol natif, et non comme un doublage de l’anglais.
Comment puis-je maintenir la cohérence de ma marque d’une vidéo à l’autre ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Vos contenus sont chiffrés en transit et au repos. Pour les équipes de conformité des grandes entreprises qui gèrent des documents de politique sensibles, HeyGen propose des espaces de travail dédiés avec intégration SSO et gestion centralisée des utilisateurs. Nous n’entraînons pas nos modèles d’IA sur vos contenus.
Puis-je personnaliser les vidéos pour chaque spectateur individuellement ?
Oui. HeyGen prend en charge la personnalisation dynamique avec des champs variables pour les noms, les entreprises et les détails personnalisés. Créez un seul modèle, puis générez des milliers de versions personnalisées pour le marketing basé sur les comptes, la prospection commerciale ou les campagnes d’engagement client. Videoimagem a produit plus de 50 000 vidéos personnalisées pour AB InBev en utilisant cette approche.
À quelle vitesse puis-je créer des vidéos marketing ?
HeyGen prend en charge des vidéos de différentes durées pour s’adapter à la conception de vos formations. La plupart des modules de conformité fonctionnent bien dans une plage de 3 à 10 minutes pour des approches de microlearning, mais vous pouvez créer des contenus plus longs pour des sujets plus complets. Pour les formations étendues (plus de 20 minutes), envisagez de découper le contenu en chapitres ou en modules afin de favoriser l’engagement des apprenants et de faciliter le suivi.
Comment HeyGen se compare-t-il à la production vidéo traditionnelle ?
La production vidéo marketing traditionnelle nécessite la coordination des talents, la réservation de studios, plusieurs jours de tournage et un montage en post‑production — généralement 2 à 4 semaines et entre 5 000 et plus de 20 000 $ par vidéo finalisée. HeyGen génère une qualité comparable en quelques minutes pour une fraction du coût. Quand les campagnes évoluent ou que le contenu doit être mis à jour, vous régénérez la vidéo au lieu de la retourner. Les équipes marketing constatent une création de contenu 3 fois plus rapide et une baisse spectaculaire des coûts de production.
Toute mon équipe marketing peut-elle utiliser HeyGen ?
Oui. HeyGen pour les entreprises comprend des espaces de travail d’équipe où les responsables marketing, les créateurs de contenu et les designers peuvent collaborer. Des bibliothèques de ressources partagées permettent à tous d’accéder facilement aux éléments de marque approuvés. Des contrôles d’administration vous permettent de gérer les autorisations, de suivre l’utilisation et de garantir la cohérence de la marque dans l’ensemble des productions de l’équipe.
Quels types de vidéos marketing puis-je créer ?
HeyGen prend en charge pratiquement tous les formats de vidéo marketing : lancements de produits, vidéos explicatives, contenus pour les réseaux sociaux, créations publicitaires, témoignages clients, tutoriels pratiques, annonces d’entreprise, promotions d’événements, contenus vidéo pour les e-mails, et bien plus encore. Si vous pouvez l’écrire dans un script, HeyGen peut le produire — dans n’importe quelle langue et pour n’importe quel canal.
Mon contenu marketing est-il sécurisé ?
HeyGen est certifié SOC 2 Type II et conforme au RGPD. Votre contenu est chiffré en transit et au repos. Pour les équipes marketing des grandes entreprises qui gèrent des supports de campagne sensibles ou des informations sur des produits non encore publiés, HeyGen propose des espaces de travail dédiés avec intégration SSO et gestion centralisée des accès. Nous n’entraînons pas nos modèles d’IA avec votre contenu.
Découvrir plus de solutions
Commencez à créer des vidéos marketing dès aujourd’hui
Ne perdez plus des semaines à attendre du contenu qui devrait être prêt dès demain. Générez des vidéos marketing professionnelles en quelques minutes, localisez-les instantanément pour les marchés internationaux et augmentez votre production de contenu sans augmenter la taille de votre équipe ni votre budget. Rejoignez les équipes marketing de HubSpot, Ogilvy et Publicis qui ont transformé leur façon de créer.
