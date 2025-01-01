HeyGen for Business est une plateforme vidéo IA orientée vers le travail en équipe, conçue pour les organisations qui ont besoin d’une collaboration sécurisée, d’une utilisation partagée et d’une création vidéo à grande échelle. Elle inclut des crédits cumulés, des contrôles d’administration, le SSO et des fonctionnalités de gouvernance qui ne sont pas disponibles dans les offres individuelles. Elle fournit également la puissance d’un générateur de vidéos IA à des fins commerciales, spécialement conçu pour les équipes internationales.