Des formations globales aux annonces vidéo, HeyGen permet à tout le monde (oui, vous aussi) de créer du contenu vidéo de haute qualité et facilement scalable pour tous les besoins. Voici quelques-uns des avantages que nos clients apprécient le plus :
Qu’est-ce que HeyGen pour les entreprises ?
Le seul forfait HeyGen conçu spécifiquement pour les équipes. Bénéficiez de la collaboration dans l’espace de travail, d’une capacité de génération cinq fois supérieure et d’un accès exclusif aux modèles de vidéo IA les plus avancés, le tout avec une facturation centralisée.
5 fois plus d’utilisation de la génération pour les images IA, l’audio et plus encore.
Génère des vidéos dejusqu’à 60 min de durée
Créez 5 avatars personnalisés et achetez des compléments pour avatars.
Ajouter des membres à l’équipe pour collaborer dans l’espace de travail
"HeyGen a permis à nos rédacteurs d’avoir le même niveau de créativité dans le processus que j’ai lorsque qu’il s’agit de moyens de raconter des histoires visuelles."
Steve Sowrey
Concepteur de supports d’apprentissage sur Miro
La création de vidéos vient de devenir votre super-pouvoir
Offrez à votre équipe toute la puissance de HeyGen, avec la confidentialité, la gouvernance et la sécurité intégrées. Développez facilement votre espace de travail grâce à des licences flexibles, des crédits et des contrôles d’administration.
Créez instantanément avec des résultats de qualité studio
Transformez des scripts, des PDF et des présentations en diapositives en vidéos réalistes avec avatars en quelques minutes. Sans caméras, sans lignes de temps de montage ni surcharge de production. Juste un contenu rapide et professionnel que toute l’équipe peut générer.
Localisez à l’échelle mondiale, dans n’importe quelle langue et partout
Touchez tous les marchés grâce à des traductions de qualité native, une synchronisation labiale précise et une relecture intégrée dans plus de 175 langues et dialectes. HeyGen aide les équipes internationales à conquérir de nouveaux publics en quelques minutes, et non en quelques mois.
Personnalisez des vidéos à grande échelle avec un impact humain
Faites en sorte que chaque spectateur se sente remarqué. Créez des vidéos authentiques et personnalisées qui aident les équipes de vente, de marketing et de formation à établir des liens plus forts à chaque point de contact, sans avoir besoin d’enregistrements manuels.
Intégration parfaite à vos flux de travail existants
HeyGen s’intègre de manière transparente à des applications populaires comme Zapier, HubSpot, Make et n8n pour apporter les avantages des vidéos IA directement dans vos flux de travail. Profitez de la simplicité de générer des vidéos de haute qualité sans avoir à jongler entre différents outils.
SSO (authentification unique) et gouvernance prêts pour l’entreprise
Préservez l’identité de la marque et gardez le contrôle grâce aux espaces de travail d’équipe, aux rôles personnalisés, au SSO, au partage sécurisé et à des outils d’administration centralisés. Développez-vous en toute sécurité avec la conformité SOC 2 Type II, le RGPD et une gouvernance de l’IA intégrés dès le premier jour.
Accès aux modèles vidéo les plus récents
Restez à la pointe de la génération de vidéos par IA avec un accès exclusif à Avatar IV, Sora et Veo 3.
Avatar IV
Capacités étendues de génération vidéo avec la technologie d’avatar la plus avancée.
Sora 2
Profitez du modèle révolutionnaire Sora d’OpenAI pour la génération de vidéos de dernière génération.
Veo 3
Utilisez Veo 3 de Google pour obtenir un contenu vidéo généré par l’IA de très haute qualité.
"Nous avons commencé par une vidéo. Il n’a suffi que de ça pour voir l’impact. Une fois que vous l’expérimentez, il devient évident tout ce que cela peut débloquer"
Mustafa Furniturewala
CTO chez Coursera
Des tarifs simples conçus pour les entreprises
Affaires
Parfait pour les organisations qui ont besoin d’un moyen sûr et évolutif permettant aux équipes de créer, personnaliser et localiser rapidement des vidéos de haute qualité grâce à l’IA.
5 fois plus d’utilisation de génération
5 avatars personnalisés
SAML/SSO
Collaboration dans l’espace de travail
Commentaires et montage de brouillon de vidéo
Facturation centralisée
Achats supplémentaires de crédit flexible
Recharge automatique facultative
Invitations et gestion d’équipe
Génération vidéo étendue avec Avatar IV
Droits d’utilisation commerciale pour les vidéos
Accès aux modèles vidéo les plus récents (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)
Vidéos jusqu’à 60 minutes
Traitement prioritaire
Intégrez avec Zapier, HubSpot, Make, n8n et plus encore
Faites passer votre marque à l’échelle avec des ressources centralisées
Faites évoluer la vidéo dans tous les services
Découvrez comment des entreprises comme la vôtre passent à l’échelle dans la création de vidéos et stimulent leur croissance grâce à la plateforme vidéo IA la plus innovante.
Transformez des blogs, des PDF et des campagnes en vidéos personnalisées à la demande. Produisez plus de contenu en moins de temps, tout en maintenant une qualité élevée.
Ressources de niveau entreprise
Renforcez votre entreprise avec des outils sécurisés, collaboratifs et conformes à votre marque, conçus pour optimiser chaque étape de la création de vidéos.
SAML/SSO
Activez un accès sécurisé et fluide pour vos équipes grâce à l’authentification unique (SSO) et à une gestion des identités de niveau entreprise.
Facturation centralisée
Gérez tous les sièges, crédits et factures depuis un centre de facturation unique et organisé pour l’ensemble de l’entreprise.
Droits d’utilisation commerciale
Créez et publiez des vidéos en toute confiance, avec tous les droits commerciaux inclus pour une utilisation professionnelle.
Prêt pour l’intégration
Connectez HeyGen de manière intégrée à vos outils et flux de travail existants, comme Zapier, HubSpot, Make et n8n.
Gestion d'équipe
Contrôlez les rôles, les autorisations et les ressources partagées afin de garder toutes les équipes alignées et conformes à la marque.
Traitement prioritaire
Générez des vidéos plus rapidement grâce à des files de rendu accélérées réservées aux utilisateurs professionnels.
5 fois plus d’utilisation de génération
Bénéficiez d’une capacité de génération mensuelle nettement supérieure afin que les équipes puissent créer à grande échelle sans interruption.
Vidéos jusqu’à 60 minutes
Produisez des contenus longs et à fort impact avec la prise en charge de vidéos d’une durée allant jusqu’à 60 minutes.
Principales fonctionnalités que les entreprises adorent
Jumeau numérique

Créez une version réaliste de vous-même ou de tout présentateur approuvé pour la caméra. Ajoutez une présence humaine à n'importe quelle vidéo avec des mouvements naturels et des expressions réalistes.
Jumeau numérique
Créez une version réaliste de vous-même ou de tout présentateur approuvé pour la caméra. Ajoutez une présence humaine à n’importe quelle vidéo avec des mouvements naturels et des expressions réalistes.
Clonage de voix
Combinez votre vraie voix avec une haute fidélité. Modifiez une phrase ou mettez à jour un paragraphe sans avoir à réenregistrer, afin de conserver la cohérence du ton et de l’énergie dans toutes vos vidéos.
Mises à jour faciles
Modifiez le script, remplacez un écran et lancez la génération. Sans nouveau tournage, sans attente. Gardez votre contenu à jour pour toujours avoir les meilleures vidéos à disposition.
Collaboration
Collaborez dans des espaces de travail partagés où les équipes peuvent revoir, commenter et améliorer les vidéos. Créez plus rapidement et restez alignés sans longs cycles de retours.
Légendes et sous-titres
Ajoutez automatiquement des sous-titres précis pour une expérience de visionnage claire et accessible. Parfait pour les contenus internationaux, muets ou multicanaux.
Kit de marque
Importez les éléments de votre marque pour garantir une cohérence sur toutes vos vidéos. Conservez des couleurs, des polices et des logos uniformes dans l’ensemble de votre bibliothèque pour chaque utilisateur.
Utilisé par les plus grandes entreprises pourpasser à l’échelle dans la production de vidéos
Miro

"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."
Steve Sowrey, Learning Media Designer
Vous avez des questions ? Nous avons les réponses.
Qu’est-ce que HeyGen pour les entreprises ?
HeyGen for Business est une plateforme vidéo IA orientée vers le travail en équipe, conçue pour les organisations qui ont besoin d’une collaboration sécurisée, d’une utilisation partagée et d’une création vidéo à grande échelle. Elle inclut des crédits cumulés, des contrôles d’administration, le SSO et des fonctionnalités de gouvernance qui ne sont pas disponibles dans les offres individuelles. Elle fournit également la puissance d’un générateur de vidéos IA à des fins commerciales, spécialement conçu pour les équipes internationales.
En quoi le forfait Business est-il différent des autres forfaits ?
Les forfaits individuels sont conçus pour la création de vidéos personnelles. L’offre Entreprise est destinée aux équipes et propose des espaces de travail partagés, des crédits cumulés, des sièges à moindre coût, une facturation centralisée, des rôles personnalisés ainsi qu’une authentification et une sécurité prêtes pour un usage en entreprise.
Comment fonctionnent les crédits cumulés ?
Chaque espace de travail d’entreprise reçoit chaque mois un ensemble de crédits génératifs partagés par tous les utilisateurs. Les licences supplémentaires n’augmentent pas ce volume, mais les administrateurs peuvent ajouter de la capacité via la recharge automatique ou des packs supplémentaires pour un dimensionnement prévisible.
Mon équipe peut-elle collaborer au sein de HeyGen ?
Oui. Les équipes peuvent travailler ensemble dans des espaces de travail partagés pour revoir, commenter et améliorer les vidéos de manière collaborative. Les ressources partagées, les modèles, les avatars et les kits de marque aident tout le monde à rester aligné.
HeyGen propose-t-il des services de traduction et de localisation ?
Bien sûr. Vous pouvez traduire n’importe quelle vidéo en plus de 175 langues et dialectes, avec une synchronisation labiale naturelle et une révision de texte intégrée. Cela permet de rendre la communication et la formation à l’échelle mondiale rapides, cohérentes et économiques.
HeyGen pour les entreprises est-il sécurisé ?
Oui. HeyGen pour les entreprises inclut l’authentification unique (SSO), un accès basé sur les rôles et une sécurité de niveau entreprise. HeyGen est conforme à SOC 2 Type II, au RGPD, au CCPA et au Data Privacy Framework, avec des contrôles stricts pour protéger vos données.
HeyGen convient-il aux grandes organisations ?
Oui. L’offre Business est conçue pour les entreprises comptant de 100 à 100 000 employés. Elle aide les équipes à adopter rapidement la vidéo IA grâce à une configuration simple, une gestion flexible des licences et la possibilité de passer aux offres Enterprise lorsqu’elles sont prêtes.
Quels types de vidéos mon équipe peut-elle créer ?
Les équipes peuvent créer tout type de vidéo, comme des formations, des parcours d’intégration, des vidéos explicatives de produits, des communications internes, du contenu marketing, de la prospection commerciale, des tutoriels d’assistance client et bien plus encore. Vous pouvez générer, mettre à jour et localiser des vidéos en quelques minutes grâce au meilleur générateur de vidéos IA pour les entreprises.
