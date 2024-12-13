Vidéo personnalisée
Marketing
Agence

Comment Ogilvy a utilisé HeyGen pour amener la génération Z à parler de leurs émotions

Ogilvy

INDUSTRIEAgence
DÉPARTEMENTMarketing
EMPLACEMENT🌍 New York, État de New York
Si tu ne peux pas le dire, chante-le

Ogilvy, l'une des meilleures agences de publicité au monde, crée un impact pour les marques à travers des idées emblématiques, changeant la culture et générant de la valeur depuis plus de 75 ans. Milka, l'une des marques de chocolat les plus aimées et reconnues, a engagé Ogilvy pour créer une campagne axée sur les 48 % de la génération Z qui se sentent mal à l'aise de partager leurs sentiments.

Pour partager leurs sentiments, Ogilvy et Milka se sont inspirés d'un vieux proverbe néerlandais, « Si tu ne peux pas le dire, chante-le. » C'est pourquoi ils se sont associés à Snelle, l'un des rappeurs néerlandais préférés de la génération Z, pour créer la campagne « Laissez Snelle le chanter pour vous ». En quelques minutes, n'importe qui peut créer une chanson personnalisée avec sa voix, son apparence et son style d'écriture unique. Tout ce qu'ils ont à faire est d'acheter une tablette de Milka, de scanner le code et d'exprimer leurs émotions.

La campagne a utilisé trois moteurs IA. OpenAI crée des paroles dans le style caractéristique de Snelle, Uberduck clone sa voix, et HeyGen produit des vidéos réalistes avec une synchronisation labiale impeccable. Ensemble, ils façonnent une expérience qui est captivante, personnelle et émouvante.

