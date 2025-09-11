Vision Creative Labs est un leader mondial dans la création de vidéos d’avatar, permettant aux entreprises financières de communiquer à grande échelle par la vidéo, d’augmenter l’engagement et d’améliorer leur ROI. Roger Hirst, cofondateur, a identifié un problème fondamental dans la communication financière : une déconnexion entre les créateurs de vidéos et le secteur de la finance. « Les professionnels de la finance veulent de la vidéo, mais ne savent souvent pas comment en produire. Pendant ce temps, les créatifs ne comprennent souvent pas la finance », explique Roger.

Axés sur la production de contenus engageants à grande échelle pour les entreprises de la finance traditionnelle et de la finance décentralisée, Roger et son cofondateur Damien Horner ont uni leur expertise en analyse de marché et en création. Ensemble, ils se sont donné pour mission d’élever le storytelling vidéo financier, en transformant des sujets arides et très axés sur les données en récits qui parlent aussi bien aux professionnels qu’au grand public.

Mais produire ce contenu à grande échelle représentait un défi. Les clients avaient besoin de centaines, parfois de milliers de vidéos par an, souvent personnalisées ou localisées, et les voulaient rapidement. HeyGen a changé la donne.

Développer l’échelle sans compromettre la qualité

Avant HeyGen, Vision Creative Labs faisait face à un obstacle fondamental : leurs clients voulaient plus de contenu vidéo, mais les coûts de production élevés rendaient cela impossible. Beaucoup ont dû limiter leur production à une ou deux vidéos par an, incapables de faire évoluer leur communication sans exploser leurs budgets. « Ce qui est formidable avec l’IA, c’est la capacité à faire passer la production vidéo à l’échelle », a déclaré Roger.

HeyGen a débloqué un nouveau niveau de flexibilité pour Vision Creative Labs, leur permettant de transformer des supports clients tels que des rapports de recherche, des PDF et même des e‑mails internes en contenus vidéo percutants. La véritable avancée résidait dans la facilité et l’efficacité avec lesquelles cela pouvait être réalisé. Les clients pouvaient devenir la voix de leurs propres produits, en livrant des vidéos authentiques et soignées, sans les contraintes habituelles de temps ni de budget. « Avant HeyGen, ce n’était tout simplement pas possible sans d’énormes équipes de production et des coûts élevés », a déclaré Roger.

La simplicité et la rapidité de HeyGen sont devenues un argument de vente. Avec un effort minimal, Vision Creative Labs pouvait désormais produire des dizaines de vidéos de haute qualité par jour à partir d’un seul tournage. Cette capacité de mise à l’échelle a fait de la vidéo un outil de communication quotidien et accessible pour des clients qui la considéraient auparavant comme trop gourmande en ressources.

One standout moment was when Roger used HeyGen to build a digital twin of himself. "We had a series called 'The Man from Macro,' and I realized I could keep making these episodes from anywhere—on a beach, with a tequila in my hand. That was the magic moment."

HeyGen’s translation capabilities opened new global opportunities. For the first time, Vision Creative Labs could take a single video script and effectively deliver it across multiple regions. This allowed clients to maximize the reach of their research and insights without needing to re-record or translate manually.

Freeing up costs, efficiencies, and creative energy

Since implementing HeyGen, Vision Creative Labs has dramatically increased its output without sacrificing quality or control.

Contenu à grande échelle : A permis aux clients de passer de la production de 1 à 2 vidéos par an à 50 à 60 par jour grâce aux avatars et aux contenus scénarisés.

: A permis aux clients de passer de la production de 1 à 2 vidéos par an à 50 à 60 par jour grâce aux avatars et aux contenus scénarisés. Portée multilingue : A tiré parti de la traduction HeyGen pour toucher des audiences mondiales à partir d’une source unique.

: A tiré parti de la traduction HeyGen pour toucher des audiences mondiales à partir d’une source unique. Creative efficiency: Freed up time for strategic storytelling by removing logistical production barriers.

La réaction des clients et des pairs a été extrêmement positive. « J’ai montré une vidéo à des amis en leur disant : “C’est mon avatar.” Ils ont été stupéfaits : “Tu n’as pas tourné ça ?” C’est à ce moment-là qu’ils ont compris que les possibilités sont immenses. »

Most importantly, the platform freed up creative energy. With production barriers removed, Roger could focus entirely on crafting engaging market narratives from any location. What once required a full studio could now be executed from a car, a beach, or anywhere in the world, offering unmatched creative freedom.

Son conseil aux nouveaux venus ? « Essayez tout. Commencez avec une simple photo de vous, utilisez la fonction de traduction et montrez-la à vos amis. La réaction est toujours la même : “C’est vraiment toi ?” »

HeyGen enables Vision Creative Labs to scale smartly, serve clients globally, and keep storytelling at the heart of every financial message.