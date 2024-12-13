Depuis plus de quatre décennies, Videoimagem est à l'avant-garde de la production vidéo d'entreprise au Brésil. L'agence s'est forgé une solide réputation en créant du contenu de haute qualité pour la formation, les communications internes, les lancements de produits et les sommets d'entreprise. À mesure que les attentes des clients évoluaient, Videoimagem a reconnu une demande croissante pour du contenu plus personnalisé, interactif et évolutif.

Au départ, l'agence utilisait d'autres outils vidéo alimentés par l'IA pour créer du contenu personnalisé, mais elle a été confrontée à des limitations en termes de qualité des avatars, de réalisme vocal et de scalabilité. Ces contraintes ont entravé sa capacité à fournir les vidéos de haute qualité et captivantes exigées par les clients.

Videoimagem devait produire du contenu vidéo personnalisé à grande échelle tout en garantissant une expérience fluide pour ses clients, elle s'est donc tournée vers HeyGen.

Lancement de campagnes vidéo personnalisées pour AB InBev avec HeyGen

Videoimagem a utilisé la plateforme HeyGen pour lancer des campagnes vidéo personnalisées pour AB InBev, ciblant spécifiquement les clients sur les applications BEES et Zé Delivery. Ces campagnes visaient à approfondir les relations avec les clients grâce à un contenu personnalisé et captivant qui mettait en vedette des célébrités brésiliennes.

Pour l'application BEES d'AB InBev, qui relie l'entreprise à ses clients professionnels tels que les bars et les supermarchés, Videoimagem a produit plus de 50 000 vidéos personnalisées. Ces vidéos comprenaient du contenu promotionnel sur mesure, avec des clients appelés par leur nom et présentant du contenu pertinent par rapport à leur historique d'achats.

Pour la campagne Zé Delivery, qui ciblait les consommateurs individuels, Videoimagem a utilisé des avatars d'anciens joueurs de football populaires représentant les grandes équipes de Rio de Janeiro. Ces vidéos personnalisées célébraient les équipes sportives préférées des clients, créant un lien émotionnel. « Nous avons entendu de leur part... que l'engagement est plus de trois fois supérieur par rapport à sans la vidéo personnalisée », a partagé Mathias. Produisant initialement plus de 3 000 vidéos, la campagne a montré un potentiel immense pour l'escalade.

Permettre à Videoimagem de dimensionner la production de vidéos personnalisées

La plateforme de personnalisation vidéo avancée de HeyGen a fourni la solution parfaite. En intégrant l'API de HeyGen, Videoimagem a amélioré sa production vidéo avec des avatars réalistes et des capacités de clonage vocal saisissantes, qui étaient essentielles pour atteindre les niveaux élevés d'engagement exigés par leurs clients. Comme l'a expliqué Mathias Eichbaum, associé chez Videoimagem, « La qualité des avatars est bien meilleure que les options que nous avons utilisées ou vues », soulignant les caractéristiques supérieures de la plateforme.

L'intégration de l'API de HeyGen avec des outils tels que Eleven Labs a permis à Videoimagem de rationaliser le clonage vocal et de produire des milliers de vidéos personnalisées sans sacrifier la qualité, ce qui en fait un choix idéal pour des campagnes à grande échelle. La collaboration entre Videoimagem et HeyGen a été marquée par un support réactif et pratique, ce qui a aidé Videoimagem à surmonter les défis et à optimiser la plateforme pour leurs besoins spécifiques.

Stimuler l'engagement et les relations avec les clients

Les résultats des campagnes vidéo personnalisées ont été impressionnants. Les taux d'engagement pour les vidéos ont plus que triplé par rapport aux campagnes non personnalisées. Les clients ont signalé des améliorations significatives dans les interactions des utilisateurs, prouvant que le contenu personnalisé était plus efficace pour renforcer les connexions avec les clients.

Mathias a été particulièrement impressionné par l'exécution impeccable des campagnes, déclarant : « Nous avons été super impressionnés... absolument aucun problème. Tout était bon, pas d'erreurs ni de bugs. » La qualité des avatars, le naturel des voix et la fiabilité générale de la plateforme ont joué un rôle clé pour garantir que ces campagnes résonnent auprès de leur public.

Les vidéos personnalisées ont été bien accueillies par les clients et les clients de Videoimagem, qui ont loué la capacité de produire des campagnes à grande échelle sans sacrifier la qualité ou l'engagement. En tirant parti de la plateforme HeyGen, Videoimagem a offert une expérience de communication plus personnalisée et percutante, établissant une nouvelle norme dans le marketing vidéo.

L'avenir de la vidéo personnalisée avec HeyGen

HeyGen’s cutting-edge AI technology transformed Videoimagem’s approach to personalized video production, helping deliver highly engaging content at scale. By overcoming previous challenges related to avatar quality, voice realism, and scalability, Videoimagem was able to help its clients connect with customers on a deeper, more personal level.

À l'avenir, Videoimagem prévoit d'étendre l'utilisation de la plateforme HeyGen pour toucher un public encore plus large, renforçant ainsi sa position de leader dans la création de contenu vidéo personnalisé. « HeyGen nous aide à atteindre les gens de manière beaucoup plus personnelle, et cela nous aide à établir une connexion avec eux », a déclaré Mathias.

Grâce à cette collaboration, Videoimagem n'a pas seulement amélioré l'engagement des clients, mais a également ouvert de nouvelles possibilités pour le marketing vidéo personnalisé, consolidant ainsi le rôle de HeyGen en tant qu'acteur clé dans l'avenir des communications numériques.