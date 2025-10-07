Commencez à partir de textes, diapositives, PDF ou d'un bref résumé et obtenez des modules de cours polis sans caméras ni montage. HeyGen transforme votre matériel source en leçons vidéo narrées, quiz, sous-titres et exportations emballées afin que les équipes et les créateurs diffusent les formations plus rapidement.
L'intégration traditionnelle nécessite des sessions filmées, des formateurs en direct et de la planification. HeyGen transforme les politiques, les présentations et les points essentiels en modules d'intégration cohérents, narrés et accompagnés de quiz pour que les nouveaux employés puissent s'adapter plus rapidement et que les RH fournissent des expériences répétables.
Les mises à jour de produits et la formation sur les fonctionnalités nécessitent des actualisations fréquentes. HeyGen crée des vidéos de démonstration courtes, des tutoriels pas à pas et des contrôles d'évaluation à partir des notes de version ou des URL afin que les équipes de réussite client puissent maintenir les tutoriels à jour sans avoir à refaire des prises.
Le contenu de conformité nécessite précision et traçabilité. HeyGen produit des leçons sous-titrées, des quiz chronométrés et des registres de fin de formation exportables qui répondent aux exigences de formation officielle tout en simplifiant les mises à jour et les audits grâce à des solutions alimentées par l'IA.
Les créateurs de cours et les éducateurs peuvent transformer des programmes d'études ou des recherches en modules de cours en ligne complets avec des vidéos, des quiz et des matériaux téléchargeables en utilisant des outils d'IA. HeyGen réduit le temps de production pour que les créateurs publient plus de cours et diversifient les sources de revenus.
Need just-in-time refreshers or short explainers? HeyGen’s AI video generator generates microlearning clips and quick reference guides from longer source documents so learners access targeted help exactly when they need it.
L'expansion dans de nouvelles régions nécessite généralement de réenregistrer le contenu. Le traducteur vidéo HeyGen recrée la narration et les sous-titres dans de nombreuses langues, en préservant le rythme et le ton afin que l'apprentissage semble naturel pour chaque public.
Pourquoi Heygen est le meilleur créateur de cours IA
HeyGen automatise la production de cours de bout en bout en utilisant la rédaction de scripts intelligents, la génération de vidéos par IA et la localisation, permettant ainsi aux organisations de créer des formations cohérentes à grande échelle. Produisez des leçons dirigées par un instructeur, du micro-apprentissage et des évaluations avec moins d'effort et de coût.
Générez des ébauches complètes de cours à partir de documents ou de liens en quelques minutes. HeyGen rédige des scripts, compose des scènes et produit des vidéos de leçons narrées, vous évitant ainsi de filmer, d'éditer et de longs cycles de production, en exploitant les capacités de création de cours par IA.
HeyGen associe des leçons vidéo à des quiz, des évaluations et des éléments interactifs pour améliorer l'expérience d'apprentissage. Les sous-titres générés automatiquement, les rubriques et les analyses rendent la publication et le suivi des progrès des apprenants simples.
Créez rapidement de nombreuses variantes de cours. Utilisez des outils de traduction et de traduction vidéo pour localiser la narration, les sous-titres et les visuels afin que la formation atteigne les équipes mondiales sans retravail manuel, améliorant ainsi l'expérience des cours en ligne.
Conception intelligente de cours et génération de plans
HeyGen analyse les documents téléchargés, les présentations ou un résumé de cours et génère un plan de cours structuré avec des objectifs d'apprentissage et une séquence des modules. L'IA suggère des durées de leçon, une segmentation et des points d'évaluation afin que les concepteurs pédagogiques commencent avec un brouillon complet facile à affiner.
Leçons en vidéo avec narration naturelle
Convertissez des scripts en vidéos de cours de qualité studio en utilisant le générateur de vidéos IA et les modèles vocaux de HeyGen. Le système produit des voix off sonnant de manière humaine, des sous-titres synchronisés et des présentateurs avatars optionnels avec une synchronisation labiale précise pour que les vidéos soient raffinées et professionnelles sans nécessiter de temps en studio.
Évaluations interactives et notation IA
Générez automatiquement des quiz, des questions à choix multiples et des invites de réponse ouverte à partir du contenu de la leçon. HeyGen peut produire des barèmes et fournir une notation et des retours assistés par IA instantanés afin que les apprenants reçoivent une évaluation opportune et cohérente, permettant aux instructeurs d'économiser des heures de correction manuelle grâce aux outils d'IA.
Contrôle de la marque, modèles et flexibilité d'exportation
Appliquez des kits de marque pour imposer logos, polices, couleurs et styles de diapositives à travers les cours. Exportez des paquets en tant que SCORM ou LTI, publiez sur un LMS ou partagez via un lien public. L'exportation en lot et les flux de travail basés sur des modèles rendent le déploiement de bibliothèques de cours simple à travers les équipes et les plateformes.
Comment utiliser le créateur de cours IA
Créez des cours complets en quatre étapes simplifiées, du contenu source aux modules prêts pour les apprenants.
Fournissez des présentations, des PDF, des documents ou un bref aperçu. HeyGen analyse le matériel, extrait les points clés et recommande une structure de cours avec des objectifs.
Sélectionnez la durée de la leçon, un style de présentateur, le ton de la voix et la charte graphique. Choisissez des modèles pour les évaluations et les éléments interactifs afin que chaque module corresponde à vos normes.
Revoir les leçons vidéo générées, ajuster les scripts, réorganiser les scènes, et ajouter des quiz ou des assistants de chat. L'éditeur HeyGen vous permet de peaufiner le contenu sans avoir à utiliser un montage traditionnel sur la timeline.
Exportez en tant que SCORM ou LTI, publiez directement sur un LMS ou partagez des liens. Suivez les progrès, l'achèvement et les résultats des évaluations avec des analyses intégrées pour mesurer les résultats d'apprentissage.
Un constructeur de cours IA automatise le processus de transformation du matériel source en cours structurés. HeyGen ingère des documents, diapositives ou briefs et génère des plans, scripts de leçon, vidéos narrées, quiz et des paquets d'exportation afin que vous produisiez une formation complète sans avoir à filmer ou à faire des montages complexes.
HeyGen utilise des texte en vidéo qui est une fonctionnalité du générateur de cours IA qui simplifie la création de contenu. et image en vidéo Des pipelines ainsi que des modèles de voix de haute qualité sont utilisés pour produire des leçons de qualité professionnelle avec des composants générés par IA. Vous pouvez choisir des styles de présentateur ou des présentateurs avatars et HeyGen applique la synchronisation labiale, le rythme naturel et le mixage audio pour un rendu professionnel.
HeyGen prend en charge des flux de travail multilingues étendus. Utilisez le traducteur vidéo pour convertir des scripts et régénérer des voix off et des sous-titres dans de nombreuses langues afin que les cours semblent naturels pour les publics locaux tout en préservant le rythme et le ton.
Oui, les outils alimentés par l'IA peuvent améliorer la création de cours. Les brouillons générés sont entièrement modifiables. Mettez à jour les scripts, échangez les scènes, changez le ton de la voix ou ajustez les quiz à l'aide des outils de création de cours IA pour une expérience fluide. La fonction de régénération de HeyGen applique les modifications à travers les variantes afin que les changements soient efficacement mis à l'échelle.
Téléchargez des kits de marque incluant logos, polices et palettes de couleurs pour faire respecter les normes visuelles. HeyGen suggère également des objectifs d'apprentissage, des points d'évaluation et des meilleures pratiques de rythme afin que la qualité des cours soit cohérente et alignée sur les principes de conception pédagogique.
Exportez en tant que SCORM ou LTI pour l'intégration LMS, téléchargez des vidéos de leçon en MP4, ou partagez via des liens sécurisés. HeyGen prend également en charge l'intégration de cours, l'accès API pour l'automatisation, et les intégrations avec des outils courants pour simplifier la publication et le suivi.
Oui. HeyGen génère des quiz et des évaluations basées sur des barèmes. La plateforme propose une notation automatisée assistée par IA pour les réponses objectives et ouvertes et fournit des modèles de feedback afin que les apprenants reçoivent des conseils opportuns dans les cours en ligne.
HeyGen utilise une sécurité de niveau entreprise, un stockage chiffré et des contrôles d'accès pour protéger le contenu et les données des apprenants dans des environnements alimentés par l'IA. Des contrôles administratifs et des options d'audit sont disponibles pour répondre aux besoins de conformité et de gouvernance.
Commencez avec des objectifs d'apprentissage clairs, fournissez du matériel source concis, choisissez des durées de leçon appropriées pour l'attention, ajoutez des quiz formatifs et localisez le contenu là où les apprenants en ont besoin pour créer des cours efficacement. Générez plusieurs variantes pour tester l'engagement et itérez en fonction des analyses.
Vous conservez la propriété de tout le contenu de cours que vous créez. HeyGen fournit des actifs sous licence et des productions générées pour un usage commercial. Assurez-vous d'avoir les autorisations appropriées pour tout matériel tiers que vous téléchargez avant de publier.
