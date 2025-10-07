HeyGen utilise des texte en vidéo qui est une fonctionnalité du générateur de cours IA qui simplifie la création de contenu. et image en vidéo Des pipelines ainsi que des modèles de voix de haute qualité sont utilisés pour produire des leçons de qualité professionnelle avec des composants générés par IA. Vous pouvez choisir des styles de présentateur ou des présentateurs avatars et HeyGen applique la synchronisation labiale, le rythme naturel et le mixage audio pour un rendu professionnel.