Commencez avec un script, une présentation ou un enregistrement d'écran et produisez des vidéos de tutoriel raffinées avec HeyGen. Générez automatiquement des voix off, des sous-titres, le séquençage des scènes et des exports prêts pour les plateformes afin que les équipes publient des formations, des démos et des vidéos explicatives plus rapidement sans caméras ni montage sur la timeline.
L'intégration crée souvent des goulots d'étranglement dans la planification et la production. HeyGen transforme les documents de politique et les présentations en leçons d'intégration cohérentes avec narration, sous-titres et quiz rapides pour que les nouvelles recrues montent en compétence plus rapidement et que les RH puissent gérer les livraisons à grande échelle.
Les équipes produit nécessitent des mises à jour fréquentes des tutoriels après les lancements. HeyGen transforme les notes de version et les captures d'écran en de courts exposés avec des scènes claires étape par étape, des extraits d'utilisation d'exemple et des superpositions de mise en évidence pour accélérer l'adoption et réduire la charge de support.
Les équipes de support peuvent transformer des articles de la base de connaissances en courtes vidéos de dépannage. HeyGen produit des transcriptions recherchables et des scènes horodatées afin que les clients trouvent des réponses plus rapidement et que les équipes réduisent le volume de tickets.
Les éducateurs et créateurs peuvent générer des modules de cours complets à partir de programmes ou de présentations. HeyGen crée des vidéos de leçons, des invites d'évaluation et des ressources téléchargeables pour aider à développer des catalogues de cours monétisés avec une valeur de production constante.
Besoin de rappels rapides pour des équipes occupées ? HeyGen crée des clips de micro-apprentissage et des tutoriels en une étape que les apprenants consomment sur le lieu de travail, améliorant la rétention avec des leçons vidéo courtes et ciblées.
Les programmes internationaux nécessitent une localisation. Utilisez le traducteur vidéo de HeyGen pour régénérer les voix off, les sous-titres et le timing pour chaque langue afin que les matériaux de certification restent synchronisés et culturellement adaptés sans avoir à refaire des prises.
Pourquoi HeyGen est le meilleur générateur de tutoriels vidéo IA
HeyGen combine la génération pilotée par script, la narration précise et les modèles de conception pédagogique pour produire rapidement des vidéos tutoriels professionnelles. Des modules de cours aux explications rapides, les équipes augmentent la formation tout en maintenant la qualité, la marque et l'accessibilité cohérentes avec le créateur de vidéos tutoriels.
Transformez des textes ou des diapositives en vidéos prêtes pour les leçons en quelques minutes. HeyGen rédige des scénarios, synchronise la narration et assemble les visuels, permettant ainsi aux équipes pédagogiques d'éviter les sessions d'enregistrement et le montage manuel.
HeyGen compose automatiquement l'éclairage, les mouvements de caméra et les voix off claires afin que les vidéos tutoriels aient une allure et un son professionnels sans production sur place.
Générez en lot de nombreuses leçons, traduisez les scripts avec le traducteur vidéo et produisez des voix off et des sous-titres spécifiques à chaque langue afin que la formation soit déployée mondialement sans avoir à réenregistrer.
Scripting intelligent et segmentation des cours
Fournissez un plan de leçon ou collez un script complet et HeyGen structure automatiquement le contenu en scènes, titres et indications de temps. Le système propose des objectifs d'apprentissage, divise le contenu en micro-leçons digestes et insère des marqueurs de quiz ou d'appel à l'action afin que chaque tutoriel suive un déroulement pédagogique éprouvé et soit prêt à être publié.
Voix off naturelles et sous-titres synchronisés
Générez une narration sonnant de manière humaine dans de nombreuses langues et accents. HeyGen produit une synchronisation labiale précise lorsque des présentateurs à l'écran sont utilisés, génère automatiquement des sous-titres, et exporte des sous-titres SRT ou incrustés pour l'accessibilité et la compatibilité avec les systèmes de gestion de l'apprentissage. Cela assure une diffusion audio claire et des transcriptions recherchables pour les apprenants.
Composition visuelle et plans B intelligents
HeyGen convertit des diapositives, captures d'écran et captures de produits en scènes dynamiques avec mouvement, zooms et suggestions de plans B-roll. La plateforme applique un lissage de l'image à la vidéo, superpose des extraits de code ou des légendes, et ajuste le rythme à la narration afin que les tutoriels et démonstrations restent captivants et faciles à suivre.
Création par lots, gestion des versions et exportations LMS
Créez des centaines de variantes de leçons à partir de feuilles de calcul ou de bibliothèques de contenu en utilisant des flux de travail par lots pour rationaliser votre processus de création de vidéos. HeyGen conserve des kits de marque, des modèles et un historique des versions et exporte des lots SCORM, LTI, MP4 et de sous-titres pour un téléchargement et une distribution faciles sur les LMS à travers les plateformes grâce à ses capacités de création vidéo.
Comment utiliser le générateur de tutoriels vidéo IA
Créez des vidéos tutoriels complètes en quatre étapes claires, du contenu aux ressources prêtes pour les apprenants.
Fournissez des diapositives, des enregistrements d'écran, un document ou un court script. HeyGen analyse la structure et extrait les points clés pour construire un plan de leçon.
Sélectionnez un type de présentateur, un modèle de voix, une durée et un thème visuel. Appliquez votre kit de marque pour que chaque vidéo utilise les polices, couleurs et superpositions appropriées.
Révisez les brouillons générés, ajustez les scripts, insérez des quiz ou des encadrés, et régénérez des prises alternatives. Les modifications se propagent à travers les variantes pour gagner du temps.
Exportez des fichiers SCORM, LTI, MP4 et des sous-titres, ou publiez directement sur un LMS. Utilisez les exportations par lot pour déployer des bibliothèques de cours entières et suivre la progression des apprenants.
Un tutoriel vidéo IA est une vidéo de leçon générée à partir de texte, de diapositives ou de captures d'écran en utilisant des scripts automatisés, une narration et une composition de scènes avec un AI video generator. HeyGen prend vos matériaux sources, élabore une structure de leçon, produit des voix off et des sous-titres, et assemble les visuels en vidéos tutoriels publiables en utilisant des techniques avancées de création vidéo sans tournage manuel.
Non. HeyGen produit des vidéos tutorielles professionnelles sans caméras ni cabines acoustiques. Si vous préférez, vous pouvez télécharger vos propres enregistrements, mais les flux de travail de HeyGen pour la conversion de texte en vidéo et la conversion d'image en vidéo créent des leçons raffinées à partir de contenu existant en utilisant son générateur de vidéos.
HeyGen, un outil d'IA, rédige des scripts axés sur la conversion en fonction de vos entrées et peut générer des voix off sonnant naturellement dans de nombreuses langues. Les scripts sont modifiables et HeyGen prend en charge le clonage de voix et la sélection de tonalité afin que la narration corresponde à votre style pédagogique.
Oui, vous pouvez utiliser l'éditeur vidéo pour des améliorations supplémentaires. HeyGen prend en charge la génération de questions de quiz et de rubriques d'évaluation à partir du contenu de la leçon. Celles-ci peuvent être intégrées dans le flux vidéo ou exportées en tant qu'éléments compatibles avec un LMS pour le suivi et l'évaluation.
Les options d'exportation incluent des fichiers vidéo MP4, des sous-titres SRT/VTT, des paquets SCORM et des exportations prêtes pour LTI. HeyGen s'intègre aux plateformes LMS courantes et prend en charge les téléversements en masse pour les grands catalogues de cours.
Utilisez le traducteur vidéo pour traduire des scripts, régénérer des voix off dans les langues cibles et produire des sous-titres synchronisés. HeyGen ajuste le timing et la synchronisation labiale lorsque cela est applicable afin que les leçons localisées paraissent naturelles.
Oui. Téléchargez une trousse de marque avec des logos, des polices et des palettes de couleurs. HeyGen applique automatiquement ces éléments et prend en charge des modèles et des éléments verrouillés pour maintenir la cohérence visuelle et le message des leçons.
Des micro-leçons simples se rendent en quelques minutes, tandis que des modules plus longs et multi-scènes peuvent prendre plus de temps en fonction de leur longueur et complexité. Les travaux par lots pour de nombreuses leçons s'exécutent en parallèle, permettant ainsi de traiter efficacement de grands catalogues et de faciliter la création de contenu vidéo.
Oui. HeyGen produit des leçons sous-titrées, versionnées et exportables qui répondent aux besoins d'accessibilité et de traçabilité. Utilisez les métadonnées d'exportation et le suivi de l'achèvement pour soutenir les exigences de certification et d'audit.
Vous conservez la propriété de toutes les vidéos et ressources que vous produisez. HeyGen utilise des ressources sous licence et les résultats générés sont fournis pour une utilisation commerciale et éducative. Assurez-vous que tout contenu tiers que vous téléchargez dispose des droits appropriés pour être utilisé dans votre créateur de vidéos tutoriels.
