Coursera est l'une des plateformes d'apprentissage en ligne les plus importantes au monde, dédiée à offrir un accès universel à une éducation de classe mondiale. Avec plus de 100 millions d'apprenants, plus de 7 000 cours et des partenariats avec plus de 300 universités et entreprises de premier plan, Coursera a redéfini la manière dont les gens apprennent à l'ère numérique.

Mais à mesure que la plateforme se développait à l'échelle mondiale, un défi crucial est apparu : comment fournir des expériences d'apprentissage véritablement localisées et émotionnellement résonnantes pour les étudiants de différentes langues et cultures sans compromettre l'authenticité ou engendrer des coûts de production insoutenables.

Mustafa Furniturewala, directeur technique chez Coursera, supervise l'équipe d'ingénierie de Coursera et les efforts en matière d'IA. Son travail se concentre sur le développement d'outils d'IA générative (tels que le doublage IA, le clonage de voix, la synchronisation labiale, etc.) et s'assure que les avancées technologiques servent la mission principale de créer une éducation personnalisée, accessible et efficace pour tous, partout.

« Coursera a pour mission de fournir des expériences d'apprentissage à l'échelle mondiale », a déclaré Mustafa. « Et pour cela, nous devons éliminer les barrières linguistiques, personnaliser l'apprentissage et préserver la qualité et l'intention de l'instruction originale. C’est là que l'IA générative, et spécifiquement HeyGen, a été transformatrice. »

Offrir des expériences immersives dirigées par un instructeur

Avant d'utiliser HeyGen, Coursera avait déjà déployé avec succès l'IA pour étendre les traductions de texte et d'audio. Mais la localisation vidéo restait un obstacle redoutable.

« Nous avons commencé avec du texte », a déclaré Mustafa. « C'était gérable, mais quand il s'est agi de traduire du contenu vidéo en tenant compte du ton de l'instructeur, de l'émotion et du synchronisme des lèvres avec la nouvelle langue, cela n'était tout simplement pas réalisable. C'était trop coûteux et trop complexe à faire à grande échelle. »

La percée est survenue lorsque Mustafa et son équipe ont découvert HeyGen, en particulier la duplication de voix et la synchronisation labiale. Coursera a mis en œuvre HeyGen pour générer des versions localisées des vidéos dirigées par des instructeurs en français, espagnol, allemand et d'autres langues, préservant non seulement le contenu du discours, mais également la manière dont il est exprimé.

« Ce qui était le plus surprenant, c'était à quel point cela semblait naturel », a déclaré Mustafa. « Nous avons pu prendre une vidéo d'un instructeur parlant anglais et la faire paraître comme s'il parlait espagnol tout en conservant son ton, sa cadence et son expression émotionnelle. »

Cette authenticité était non négociable pour Coursera. L'équipe a toujours été méfiante vis-à-vis du contenu généré par IA qui semblait robotique ou déconnecté. « Nous ne faisons pas que transmettre des informations. Nous créons des expériences immersives dirigées par des instructeurs », a expliqué Mustafa. « Si l'émotion se perd, l'apprentissage en pâtit. »

La capacité de HeyGen à fournir de la qualité à grande échelle sans sacrifier l'émotion ou la présence de l'instructeur était ce que Coursera attendait.

Réaliser le « moment magique » avec HeyGen

Mustafa a réfléchi au fait que ce qui nécessitait auparavant de gros investissements et du temps se fait maintenant avec agilité. « Nous avons toujours pensé que la traduction de vidéos à grande échelle nécessiterait un investissement massif dans la production ou la technologie », a-t-il dit. « Lorsque l'équipe a pu construire cela en seulement quelques sprints ou semaines, nous avons été surpris par la rapidité avec laquelle nous avons pu atteindre cette échelle. »

Pour les instructeurs, voir leur voix et leur émotion préservées dans les vidéos traduites était puissant. « On avait l'impression que c'était eux », a déclaré Mustafa. « Les vidéos traduites ressemblaient et sonnaient toujours comme nos enseignants, juste dans une autre langue. »

La prouesse technique était à la hauteur de la réponse émotionnelle. « Le moment magique pour nous fut lorsque nous avons vu une vidéo doublée avec une synchronisation labiale parfaite et une émotion préservée », se souvient Mustafa. « C’est à ce moment-là que nous avons réalisé que ce n’est pas seulement un outil, c’est une plateforme pour développer l'apprentissage sans perdre ce qui le rend humain. »

HeyGen n'a pas seulement amélioré la logistique, cela a ouvert de nouvelles possibilités créatives et opérationnelles. Les ingénieurs et créateurs de contenu de Coursera peuvent désormais dire : « C'est moi qui l'ai fait », non seulement parce qu'ils ont créé le matériel éducatif, mais aussi parce qu'ils l'ont traduit et localisé eux-mêmes, sans dépendre de l'aide d'un tiers.

« C'était choquant », a dit Mustafa. « La vidéo était dans une langue complètement différente, mais elle a quand même transmis le contexte, l'émotion et la clarté pédagogique de l'original. Cela semblait naturel. »

Améliorer la durée de visionnage et les taux d'achèvement

Depuis la mise en œuvre de HeyGen, Coursera a réalisé des gains mesurables en termes d'engagement des apprenants, d'accessibilité de la plateforme et de résultats éducatifs.

Résultats clés :

Augmentation de 40% du temps de visionnage des vidéos – Dans des régions comme l'Amérique Latine, le contenu vidéo localisé a considérablement augmenté le temps total de visionnage.

– Dans des régions comme l'Amérique Latine, le contenu vidéo localisé a considérablement augmenté le temps total de visionnage. Augmentation de 25% du taux d'achèvement des cours – Les étudiants étaient plus susceptibles de terminer les cours lorsque le contenu vidéo était proposé dans leur langue maternelle.

– Les étudiants étaient plus susceptibles de terminer les cours lorsque le contenu vidéo était proposé dans leur langue maternelle. Localisation authentique et évolutive – Coursera propose désormais du contenu vidéo traduit dans plusieurs formats et langues sans avoir à réaliser de coûteuses nouvelles prises de vue.

Mustafa encourage les autres équipes à commencer petit. « Nous avons commencé avec une vidéo. C'est tout ce qu'il a fallu pour voir l'impact », a-t-il dit. « Une fois que vous l'expérimentez, il est évident ce que cela peut débloquer. »

Il a également souligné la rapidité avec laquelle la technologie IA, et HeyGen en particulier, évolue. « Ce domaine évolue rapidement. Si vous n'expérimentez pas dès maintenant, vous serez à la traîne plus tard. HeyGen est devenu un élément crucial de notre infrastructure. »