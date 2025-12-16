HubSpot is an AI-powered customer relationship management (CRM) platform used by marketing, sales, and service teams worldwide. With a mission to lead the adoption of AI across its organization and customer base, HubSpot has invested heavily in understanding how AI can reshape workflows, reduce production friction, and help teams grow better.

Pour Nelson Chacón Guzman, responsable Marketing et Développement d’audience, et Oscar Eduardo Estrada, spécialiste des technologies vidéo IA, leur travail soutient l’une des principales priorités de HubSpot : aider les clients à comprendre et à exploiter les nouveaux outils d’IA, tout en montrant l’exemple au sein même de l’entreprise. Atteindre cet objectif impliquait de s’attaquer à un important goulot d’étranglement : la difficulté de créer, de mettre à jour et de localiser des vidéos au rythme exigé par l’activité.

Tout a changé lorsque l’équipe a commencé à utiliser HeyGen. La plateforme a aidé HubSpot à accélérer la production, à monter des vidéos en quelques minutes, à traduire instantanément les contenus et à permettre à davantage d’équipes internes de créer des vidéos professionnelles.

Removing the friction of traditional video production

Avant d’utiliser HeyGen, l’équipe était confrontée à la plus grande contrainte de la création vidéo : le temps.

« Le plus grand défi auquel nous étions confrontés avant d’utiliser HeyGen, c’était le temps des gens », a déclaré Oscar. « Si nous devions modifier ce que quelqu’un disait dans une vidéo, cela prenait probablement des jours, car nous devions nous adapter aux emplois du temps non seulement des talents, mais aussi de l’équipe qui filmait la vidéo. »

This wasn’t just an inconvenience. It directly impacted delivery timelines.

« De petits changements en post-production se traduisaient probablement par plusieurs jours de retard sur un projet », a ajouté Oscar.

Localization introduced an additional layer of complexity. Creating multilingual content requires long translation timelines. “Sometimes you can have a week or two weeks of wait time to get some of these video transcripts translated,” Nelson said.

Pour une marque mondiale lançant des produits fréquemment mis à jour, la rigidité des processus vidéo traditionnels faisait obstacle à la rapidité, à la cohérence et à la qualité. L’équipe avait besoin d’une solution capable de s’adapter aussi rapidement que l’évolutivité des besoins de contenu de HubSpot.

From complex workflows to instant video creation

HeyGen est devenue la plateforme qui a levé ces contraintes et ouvert de nouvelles possibilités créatives.

Dès la première utilisation, l’équipe en a perçu le potentiel. « J’ai été vraiment impressionné par le réalisme et par le fait que le résultat était presque un produit fini dès la première utilisation », a déclaré Nelson.

La facilité d’utilisation a rendu l’adoption fluide dans toutes les équipes. « Ce que j’aime avec HeyGen, c’est à quel point il est simple à utiliser. L’interface utilisateur réduit vraiment les frictions et permet à n’importe qui, même sans expérience en création vidéo, de réaliser des vidéos avec son propre avatar », a déclaré Oscar.

Cette accessibilité a permis à davantage de personnes chez HubSpot de créer du contenu professionnel sans dépendre fortement des équipes de production. Elle a également rendu possibles des expérimentations auparavant hors de portée, comme l’association d’articles de blog à des vidéos générées instantanément.

« L’une des choses que nous avons toujours voulu faire, c’était créer des vidéos à associer à chacun de nos articles de blog », a déclaré Nelson. « Maintenant, il nous suffit de coller l’URL et, en quelques minutes, vous pouvez créer un script et avoir une première version prête à être envoyée au monteur. »

N’importe qui peut désormais accomplir ce qui nécessitait autrefois des équipes spécialisées et de longs cycles de coordination.

HeyGen a également offert à HubSpot la flexibilité de modifier les vidéos après qu’elles aient déjà été tournées.

“With HeyGen, we’re able to edit videos after they have been created in a matter of minutes,” Oscar said.

Cela a transformé la façon dont l’équipe abordait les délais et leur a donné la confiance nécessaire pour s’adapter rapidement. « S’il y a la moindre modification à apporter après coup, nous pouvons les appliquer en toute confiance avec HeyGen, sans avoir à nous soucier de possibles retards. »

Créer un contenu multilingue fluide qui trouve un écho

L’un des avantages les plus marquants de HeyGen pour HubSpot a été ses capacités de traduction et de localisation. Nelson a décrit l’expérience de voir, pour la première fois, du contenu multilingue :

« Je me suis senti très accompli en voyant la première version d’une vidéo que l’on regarde habituellement en anglais. La voir dans la langue naturelle était vraiment, vraiment marquant. »

Encore plus surprenant était le réalisme. « Savoir que cette personne ne connaît pas un mot d’espagnol et l’entendre parler espagnol presque comme un natif était très surprenant », a déclaré Nelson.

For a company serving customers across languages and regions, this level of authenticity was transformative.

Du côté des clients, Oscar a remarqué quelque chose d’inattendu : les gens ne réagissaient pas du tout, et c’était une bonne chose. « L’interaction la plus surprenante, c’est quand il n’y a pas d’interaction, car à ce moment-là on a l’impression que HeyGen se fond parfaitement dans le décor. »

Si les clients ne peuvent pas distinguer quelles parties de la vidéo ont été retournées, traduites ou modifiées par l’IA, le contenu peut évoluer aussi rapidement que les mises à jour produit de HubSpot.

Permettre à davantage d’équipes de créer et d’innover grâce à la vidéo

Au-delà de la qualité et de la rapidité du contenu, HeyGen a permis aux équipes de HubSpot de travailler de manière plus créative et autonome.

« C’est enthousiasmant de pouvoir créer du contenu professionnel sans aide extérieure. Cela réduit énormément les obstacles à la création de vidéos », a déclaré Oscar. « Cela donne à toute personne qui veut raconter une belle histoire les moyens de le faire. »

Pour Nelson et Oscar, cette démocratisation est précisément le point où HeyGen s’aligne le plus étroitement avec la mission de HubSpot. Aider les clients à mieux se développer signifie aider les équipes internes à aller plus vite, produire davantage et partager leurs apprentissages tout au long du processus.

Comme l’a dit Oscar : « HeyGen propose tellement de produits différents, et ils lancent sans cesse de nouvelles mises à jour. Cela ouvre vraiment la possibilité d’expérimenter et de voir où se situent les limites. »