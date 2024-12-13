Utilisez les outils HeyGen pour créer des vidéos avec des avatars numériques.

Fondé en 1926, Publicis Groupe est aujourd'hui le 2e plus grand groupe de communication au monde et un leader dans le marketing, la communication et la transformation numérique des entreprises. Chaque année, la direction générale se surpasse et crée une vidéo de remerciement festive pour les employés.

Pour Publicis Groupe, 2023 a été une année de premières fois. L'entreprise a enregistré des résultats financiers record et a été l'action d'agence la plus performante, avec une augmentation de 41 % du prix de l'action. C'était également l'année de la révolution de l'IA, qui s'est avérée être un outil incroyable lorsqu'elle est guidée par la créativité humaine. Ils ont donc naturellement utilisé l'IA pour créer les meilleurs mots de remerciement jamais vus.

En utilisant l'Avatar Vidéo de HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs et d'autres outils, Publicis Groupe a créé un avatar numérique de son PDG, Arthur Sadoun, et a envoyé 100 000 notes de remerciement à chaque employé. Chaque vidéo était personnalisée pour célébrer leurs intérêts et passions. Le projet a changé à jamais la manière dont Publicis Groupe envisage le rôle de l'IA dans la créativité. Il ne s'agissait pas de la technologie. Il s'agissait de faire en sorte que chaque personne se sente reconnue.