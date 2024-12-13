Vidéo personnalisée
Localisation
Entreprise

Comment le groupe Publicis a utilisé HeyGen pour personnaliser 100 000 notes de remerciement

Publicis Groupe

INDUSTRIEEntreprise
DÉPARTEMENTLocalisation
EMPLACEMENT🌍 Paris, France

Utilisez les outils HeyGen pour créer des vidéos avec des avatars numériques.

Fondé en 1926, Publicis Groupe est aujourd'hui le 2e plus grand groupe de communication au monde et un leader dans le marketing, la communication et la transformation numérique des entreprises. Chaque année, la direction générale se surpasse et crée une vidéo de remerciement festive pour les employés.

Pour Publicis Groupe, 2023 a été une année de premières fois. L'entreprise a enregistré des résultats financiers record et a été l'action d'agence la plus performante, avec une augmentation de 41 % du prix de l'action. C'était également l'année de la révolution de l'IA, qui s'est avérée être un outil incroyable lorsqu'elle est guidée par la créativité humaine. Ils ont donc naturellement utilisé l'IA pour créer les meilleurs mots de remerciement jamais vus.

En utilisant l'Avatar Vidéo de HeyGen, OpenAI, Azure, ElevenLabs et d'autres outils, Publicis Groupe a créé un avatar numérique de son PDG, Arthur Sadoun, et a envoyé 100 000 notes de remerciement à chaque employé. Chaque vidéo était personnalisée pour célébrer leurs intérêts et passions. Le projet a changé à jamais la manière dont Publicis Groupe envisage le rôle de l'IA dans la créativité. Il ne s'agissait pas de la technologie. Il s'agissait de faire en sorte que chaque personne se sente reconnue.

Histoires recommandées

MarketingSalesAvatar Video

Pyne

Découvrez comment Pyne a utilisé la technologie vidéo IA pour améliorer l'engagement et rationaliser la création de contenu. Lisez l'étude de cas complète sur HeyGen.

altalt
E-LearningVideo Translation

Forum économique mondial

Découvrez comment le Forum économique mondial a utilisé l'IA de HeyGen pour délivrer des discours multilingues, transcendant les barrières linguistiques et atteignant un public mondial.

altalt
MarketingVideo Translation

Trivago

Découvrez comment trivago a utilisé le traducteur HeyGen AI pour réduire de moitié le temps de post-production, économisant 3 à 4 mois, et localiser les publicités de manière efficace sur 30 marchés.

altalt
Fonctionnalités et avantages

Localisation en un clic

Adressez-vous directement à votre public dans sa langue, avec une touche culturelle qui crée de la confiance.

altalt

Cas d'utilisation

Des créateurs aux marketeurs.

Plus de 100 cas d'utilisation pour HeyGen.

logo
Tarification
TarifsTarification des API
HeyGen pour les entreprises
EntrepriseContacter les ventes
Produits
Avatars VidéoAvatars PhotoAvatars GénératifsAvatars en StockApparence de l'avatarAPITraduction de vidéoLocalisationAvatar interactifOutils IA
Industrie
AgencesE-Learning
Ressources
BlogTémoignages clientsProgramme d'affiliationWebinairesCentre d'aideCommunautéGuides pratiquesDocumentation de l'APIFAQ
Équipes
MarketingApprentissage & DéveloppementLocalisationProspection commerciale
Entreprise
À propos de nousCarrièresAlternativesRecherche en IAPortail de sécuritéConfiance & SécuritéPolitique de confidentialitéConditions d'utilisationPolitique de modérationConformité au GDPR
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo