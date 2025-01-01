Workday est la plateforme IA pour la gestion des personnes, de l'argent et des agents. La plateforme Workday est construite avec l'IA comme élément central pour aider les clients à valoriser les personnes, dynamiser le travail et faire avancer leur entreprise pour toujours. Elle est utilisée par plus de 11 000 organisations dans le monde et dans tous les secteurs, des PME à plus de 60 % du Fortune 500.
En tant que leader mondial, Workday produit une vaste et croissante bibliothèque de contenus multimédias, dont une grande partie doit être localisée pour des publics internationaux divers. Avec plus de 50 langues prises en charge et des demandes des parties prenantes couvrant souvent de 10 à 15 langues par projet, l'échelle et la complexité de la localisation ont présenté des défis croissants.
« Nous produisions tellement de contenu : des vidéos marketing, des communications internes, des webinaires de longue durée, et nous avions besoin de les traduire dans toutes ces différentes langues », a déclaré Justin Meisinger, responsable de programme au sein de l'équipe de production de la globalisation chez Workday. « Mais l'ancienne méthode n'était tout simplement pas extensible. »
Le défi ne résidait pas seulement dans l'échelle. "Lorsque vous travaillez avec des dizaines de langues, maintenir tout aligné avec la voix de votre marque est incroyablement difficile. Il ne s'agit pas seulement de traduire des mots, il s'agit de préserver le ton, l'intention et la clarté." L'introduction de HeyGen a transformé l'approche de Workday en matière de vidéo.
Repenser le flux de travail de localisation
Avant HeyGen, Workday dépendait exclusivement de processus manuels, ce qui ralentissait la production et limitait les projets que l'équipe pouvait prendre en charge. "Ce n'était pas seulement coûteux, cela limitait également notre capacité à dire oui aux demandes de l'entreprise", a déclaré Meisinger. "Nous étions constamment en train de jongler entre la capacité et la demande."
Le flux de travail de localisation traditionnel était construit autour des traducteurs humains, des acteurs de doublage et des spécialistes de la post-production, et prenait des semaines voire des mois. Le processus incluait des traducteurs travaillant sur les scripts, des réviseurs vérifiant l'exactitude, des talents vocaux enregistrant dans des studios sonores, et toute une équipe rassemblant le tout.
« Nous disposons d'un vaste portefeuille de contenus et, lorsqu'un changement survient, c'est généralement dans un court délai que nous devons modifier quelques vidéos et les diffuser rapidement », a déclaré Johanna Stussy, stratège produit chez Workday.
Ce modèle très gourmand en ressources s'accompagnait également d'une étiquette de prix conséquente. « Nous dépensions des centaines de milliers de dollars par an en localisation », a déclaré Meisinger. « Et parfois, nous devions refuser des projets, en particulier des vidéos longues comme des webinaires, car cela n'était tout simplement pas réalisable avec les ressources dont nous disposions. »
Créer ce moment magique avec la vidéo IA
L'introduction de HeyGen a marqué une percée. Workday a d'abord exploré HeyGen comme moyen d'accélérer l'étape initiale de traduction, mais a rapidement découvert qu'il pouvait faire bien plus. "HeyGen a été magique pour nous," a partagé Meisinger. "Il peut traduire une vidéo en quelques minutes, et nous pouvons amener nos linguistes directement dans HeyGen pour relire et apporter de petites modifications afin de maintenir notre ton de marque."
« Le moment magique était définitivement les avatars personnalisés et la capacité de changer le contenu en quelques minutes, » a dit Johanna. « Je peux avoir une vidéo, ils peuvent m'envoyer une vidéo, et je pourrais la rendre en trois langues pour qu'ils puissent la vérifier le jour même. »
Une raison clé du choix de HeyGen était sa fonctionnalité basée sur les termes, qui s'intègre avec l'ensemble prédéfini de traductions approuvées de Workday pour les termes clés. « Cela nous permet de télécharger notre base de termes, donc lorsque l'IA traduit le contenu, elle utilise déjà le bon langage, » a-t-il dit. « C’est quelque chose que nous n’avons vu nulle part ailleurs. »
Un autre atout majeur était les capacités audio avancées de HeyGen. Même lorsque les pistes audio originales n'étaient pas disponibles, HeyGen pouvait isoler la voix d'un intervenant de la musique de fond et la resynthétiser dans une autre langue, ce qui nécessiterait autrement toute une équipe de production.
« Le moment magique pour moi a été lorsque j'ai téléchargé une vidéo de moi-même, et quelques minutes plus tard, HeyGen a craché une vidéo de moi parlant allemand. J'ai pris cette vidéo et l'ai montrée à mes collègues allemands, et ils m'ont demandé : 'Parles-tu allemand ?' Alors, je pense que cela l'a vraiment rendu magique », a déclaré Meisinger.
En fin de compte, HeyGen s'est distingué comme un partenaire partageant les valeurs de Workday en matière d'innovation et d'intégrité. "Nous sommes aussi une entreprise d'IA, donc l'utilisation éthique de l'IA nous tient particulièrement à cœur", a souligné Meisinger. "HeyGen nous a donné le contrôle et la flexibilité dont nous avions besoin, sans compromettre nos principes."
Permettre à l'équipe Workday de dire « C'est moi qui l'ai fait »
HeyGen a complètement transformé la manière dont Workday gère la localisation. « Ce que j'adore chez HeyGen, c'est que je n'ai plus à refuser des projets », a déclaré Meisinger. « C'est comme si nous avions augmenté notre équipe. Nous pouvons faire bien plus avec les ressources que nous avons. »
« Pour traduire un cours, il faudrait en moyenne de 4 à 6 semaines », a dit Johanna. « Aujourd'hui, je peux traduire les supports médias pour l'un de nos cours en semaines, et parfois même en jours selon le projet. C'était tout simplement inouï auparavant. »
En intégrant HeyGen dans son pipeline de localisation, Workday a redéfini sa stratégie vidéo mondiale, la rendant plus rapide, plus intelligente et plus éthique. Le résultat est un processus évolutif et de haute qualité qui est prêt à répondre aux exigences d'un public international en croissance.
- Vitesse et envergure: Réduction du temps de localisation de plusieurs semaines à quelques minutes, avec 10 à 15 langues par vidéo, y compris pour des webinaires de deux heures.
- Efficacité des coûts: Économies importantes grâce à une tarification forfaitaire ; augmentation de 100% de la capacité sans ajout de personnel.
- Intégrité de la marque et éthique: En parfaite adéquation avec les normes terminologiques de Workday et l'utilisation éthique de l'IA, en évitant les pratiques trompeuses telles que le doublage labial.
En réfléchissant à l'expérience, Meisinger a souligné la fierté professionnelle qui accompagne la réalisation d'un travail de haute qualité et efficace. "C'est important pour moi, d'un point de vue professionnel, d'être capable de faire cela. Non seulement parce que cela me donne une bonne image, mais aussi parce que je peux rentrer chez moi en fin de journée et avoir le sentiment d'avoir livré un produit de qualité et d'avoir gagné en efficacité," a-t-il partagé.
Pour les autres équipes envisageant l'IA pour la localisation, Workday a un message simple : "Essayez-le simplement. C'est gratuit pour tester. Vous pourriez être surpris par l'amélioration significative de votre flux de travail."
« Plongez-vous dedans, testez-le et soyez curieux. J'ai vraiment trouvé des pépites inattendues qui ont permis de gagner du temps et qui ont ajouté de la valeur à notre flux de travail, » a déclaré Johanna.