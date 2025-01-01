Workday est la plateforme IA pour la gestion des personnes, de l'argent et des agents. La plateforme Workday est construite avec l'IA comme élément central pour aider les clients à valoriser les personnes, dynamiser le travail et faire avancer leur entreprise pour toujours. Elle est utilisée par plus de 11 000 organisations dans le monde et dans tous les secteurs, des PME à plus de 60 % du Fortune 500.

En tant que leader mondial, Workday produit une vaste et croissante bibliothèque de contenus multimédias, dont une grande partie doit être localisée pour des publics internationaux divers. Avec plus de 50 langues prises en charge et des demandes des parties prenantes couvrant souvent de 10 à 15 langues par projet, l'échelle et la complexité de la localisation ont présenté des défis croissants.

« Nous produisions tellement de contenu : des vidéos marketing, des communications internes, des webinaires de longue durée, et nous avions besoin de les traduire dans toutes ces différentes langues », a déclaré Justin Meisinger, responsable de programme au sein de l'équipe de production de la globalisation chez Workday. « Mais l'ancienne méthode n'était tout simplement pas extensible. »

Le défi ne résidait pas seulement dans l'échelle. "Lorsque vous travaillez avec des dizaines de langues, maintenir tout aligné avec la voix de votre marque est incroyablement difficile. Il ne s'agit pas seulement de traduire des mots, il s'agit de préserver le ton, l'intention et la clarté." L'introduction de HeyGen a transformé l'approche de Workday en matière de vidéo.

Repenser le flux de travail de localisation

Avant HeyGen, Workday dépendait exclusivement de processus manuels, ce qui ralentissait la production et limitait les projets que l'équipe pouvait prendre en charge. "Ce n'était pas seulement coûteux, cela limitait également notre capacité à dire oui aux demandes de l'entreprise", a déclaré Meisinger. "Nous étions constamment en train de jongler entre la capacité et la demande."

Le flux de travail de localisation traditionnel était construit autour des traducteurs humains, des acteurs de doublage et des spécialistes de la post-production, et prenait des semaines voire des mois. Le processus incluait des traducteurs travaillant sur les scripts, des réviseurs vérifiant l'exactitude, des talents vocaux enregistrant dans des studios sonores, et toute une équipe rassemblant le tout.

« Nous disposons d'un vaste portefeuille de contenus et, lorsqu'un changement survient, c'est généralement dans un court délai que nous devons modifier quelques vidéos et les diffuser rapidement », a déclaré Johanna Stussy, stratège produit chez Workday.

Ce modèle très gourmand en ressources s'accompagnait également d'une étiquette de prix conséquente. « Nous dépensions des centaines de milliers de dollars par an en localisation », a déclaré Meisinger. « Et parfois, nous devions refuser des projets, en particulier des vidéos longues comme des webinaires, car cela n'était tout simplement pas réalisable avec les ressources dont nous disposions. »